Межкомнатные двери в стиле модерн для современных интерьеров

Динамичный ритм современной жизни диктует свои правила. Богатое, изысканное оформление интерьеров, с множеством декоративных деталей, гипсовой лепкой, хрустальными люстрами и резными дверями из натуральной древесины, уступает место инновационным тенденциям.

На первый план выдвигаются лаконичные, строгие линии, предельная функциональность и просторные помещения, освобожденные от засилья вещей. Люди стремятся максимально освободиться от бесконечных домашних дел, упростить себе жизнь. При этом комфортабельность, удобство остаются на высшем уровне.





Для современных, практичных стилей часто выбирают межкомнатные двери в стиле модерн. Такой дизайн органично вписывается в обстановку, становится интересным дополнением или великолепной «изюминкой» интерьера.

Стильные изделия, выполненные на высокоточном оборудовании, из экологичных и сертифицированных материалов, восхищают необычными дизайнерскими решениями и изысканной простотой. Они прекрасно подходят для жилых помещений, спален и детских, офисных центров, общественных и коммерческих учреждений.





Основные отличия стиля модерн

Иногда между понятиями «модерн» и «инновационный», «суперсовременный» ставят знак равенства. Само слово ассоциируется у людей с чем-то новым, высокотехнологичным. Однако, данный стиль зародился достаточно давно, в конце XIX века.





Возник он на волне энтузиазма, вызванного новыми научными открытиями, стремительным развитием технологий, появлением кинематографии и фотографии. Модерн быстро стал популярным, пик внимания к данному направлению пришелся на первое десятилетие XX века, вплоть до начала Первой мировой войны.

Это эклектичный стиль, вобравший в себя все достоинства классики, и разбавленный лучшими чертами минимализма. С течением времени модерн видоизменялся, пока не приобрел современные черты.





Для дверей, изготовленных в данном стиле, характерны:

простые, геометрические формы, включающие как прямые углы, так и плавно-закругленные элементы;

самые разнообразные текстуры и расцветки, начиная от традиционных древесных узоров и заканчивая гладким, глянцевым покрытием;

огромный выбор всевозможных расцветок. Есть модели черного или темно-серого цвета, благородных кофейных и коричневых тонов, а также приятные светлые, золотистые оттенки. К услугам покупателей также празднично-яркие краски, служащие выразительными акцентами;

тщательное соблюдение законов эргономики, удобство использования;

нетребовательность полотен и фурнитуры в уходе;

простой монтаж, не требующий вложения денежных средств в переделки дверного проема, продуманный и тщательно выверенный дизайн.





Внешний вид и конструкция изделий варьируются в широких пределах, используются разнообразные техники и стилистические решения. В зависимости от дизайна, двери «модерн» выглядят мощно, брутально, с изящной утонченностью или романтичной нежностью. Нередко такие модели выбирают за их оригинальный внешний вид, служащий украшением помещения.





Виды и особенности дверей в стиле «модерн»

В коллекциях российских и зарубежных компаний есть модели, изготовленные различными способами и из разных материалов.

Входные металлические двери, с отделкой внутренней стороны полотна в стиле модерн. Отличаются высокой прочностью, взломо- и вандалоустойчивостью. Надежно защищают владельцев от несанкционированного проникновения внутрь злоумышленников, сильных морозов, ветров. Обладают достаточным уровнем шумоизоляции, чтобы внутри помещений было спокойно и комфортно.

Межкомнатные и входные двери из разных пород древесины относятся к премиум-классу. На выбор предлагаются филенчатые и царговые изделия, со вставками из разных видов стекла. Они долговечны, презентабельны, но требуют грамотного ухода.

Не менее красивы и функциональны изделия из массива сосны с отделкой из натурального или экошпона. При этом, они не требовательны к уходу.





Можно также отметить качественные изделия из ламинированного или шпонированного МДФ. Они недороги, удобны в эксплуатации, служат 10-12 лет.





Как подобрать подходящую к интерьеру помещения дверь модерн

Основное преимущество дверей в стиле модерн – это их универсальность.

Они способны гармонично вписаться практически во все популярные интерьерные направления:

классический, скандинавский;

ампир, прованс;

рустик и кантри;

хай-тек, минимализм;

лофт, современный.

С такими моделями пространство обретает индивидуальность, особенный шарм. Главное – не переборщить с предметами обстановки и декорированием. Загроможденные комнаты с плохо подобранным декором вызывают ощущение диссонанса, неуютного и неухоженного места.

Чтобы сочетание выбранной двери и интерьера создавали единую, общую картину, стоит прислушаться к рекомендациям опытных дизайнеров.

Модели со стеклянными вставками хорошо разгружают интерьер, делают его более светлым, легким, воздушным. Узорчатые или витражные стекла отлично сочетаются с коваными элементами – спинками кроватей, перилами лестниц, ограждениями каминов, арматурой люстр и полочек.

Полотна спокойных, коричневых или золотистых оттенков, нейтральны. Они прекрасно сочетаются с отделкой мягкой мебели, стен и пола. Если же хочется чего-то оригинального, то можно подобрать еще несколько акцентов того же цвета, в виде полос вдоль плинтуса, керамических ваз или узора на ковре.

Нейтральный, однотонный фон отделки стен, потолка и пола «просит» ярких, насыщенных акцентов. Именно такой выразительной, привлекающей внимание деталью, становится дверь в красных, бордовых, желтых или зеленых тонах.

Детали конструкции, фурнитура и оттенок выбранной двери должны соответствовать окружающей обстановке, мебели и отделочным материалам в помещении. Сегодня часто используют оригинальные приемы, выделяя пространство двери выразительной окантовкой или маскируя ее под цвет отделки стен.









Выбор дверей в модерновом стиле для разных помещений

Компании-производители предлагают широкий выбор моделей разного назначения. Подобрать подходящую конструкцию для любого помещения не составляет труда.

Для кабинета важна спокойная, деловая атмосфера. Если из-за двери постоянно доносятся посторонние звуки, отвлекают запахи, а сама дверь поражает психоделическими расцветками, то плодотворной работы не получится. Следовательно, необходимо отдать предпочтение спокойным, коричневым, бежевым тонам, темному венге, с простыми геометрическими рисунками. Дверь должна отсекать внешний шум, обеспечивая приватность. Оптимальный вариант – сплошная филенчатая или прямая дверь из массива, шпонированная или лакированная.

Гостиная – одно из самых посещаемых и шумных мест в доме. Здесь принимают гостей, устраивают праздничные застолья, собираются по вечерам. Прекрасным выбором будет элитная, стильная модель со стеклянными вставками, идеально сочетающаяся с мебелью или отделкой зала. Можно выбрать тонированное или витражное стекло, с нанесенным узором.

Кухни обычно имеют небольшую площадь, поэтому рекомендуется пользоваться специальными приемами, визуально расширяющими пространство. Для маленького помещения оптимальным выбором будет светлое дерево или глянцевая пленка светлых тонов, с максимальным количеством стеклянных вставок.

Обустраивая детскую , родители должны позаботиться о безопасности ребенка. Основное внимание уделяется экологичности материала, а также отсутствию травмирующих элементов. Подойдет легкое полотно из натуральной древесины или шпонированного МДФ, глухое, светлых оттенков или цветное.

В спальне важны умиротворенность, тишина и приватность. Поэтому чаще всего выбирают изделия без стекол, спокойных расцветок или с ненавязчивым узором. Желательно наличие хорошей шумоизоляции, которая достигается уплотнителями по контуру, достаточно толстым полотном из натурального дерева или специальными вставками.

В офисах и общественных местах устанавливают и застекленные, и глухие двери. Все зависит от специфики деятельности, общего стиля оформления в здании, пожеланий владельцев. Так, комнаты для отдыха и приватных переговоров оборудуют моделями с надежной звукоизоляцией. А на входе в приемную или кабинет менеджера обычно ставят изделия с прозрачным или матовым стеклом.





Современные технологии производства дверей в стиле модерн позволяют выпускать качественные, безопасные и долговечные модели, независимо от используемых материалов.