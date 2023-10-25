В маленьких квартирах особенно актуальны двери с роликовым механизмом. Они позволяют задействовать каждый метр площади, к тому же очень удобны в использовании. Но чтобы такие двери послужили долго, нужно правильно выбрать для них ролики. Обо всех нюансах – в нашей статье.





Разновидности раздвижных дверей

Двери с роликовым механизмом различаются по многим критериям, что обеспечивает богатый выбор моделей:

Дверное полотно может быть выполнено из дерева, МДФ, пластика, металла или стекла. Последний вариант - самый популярный, так как подходит для большинства интерьеров. Часто встречается использование сразу нескольких материалов.

Количество створок зависит от размера дверного проема.

Рельсы, по которым двигается дверное полотно, могут быть расположены как вверху, так и внизу.

Двери могут двигаться в одну, две или в обе стороны.





На выбор этих характеристик влияет комната, куда устанавливаются двери. Если они будут крепиться к потолку, это поможет визуально увеличить высоту стен. А если вы хотите сберечь напольное покрытие, стоит отказаться от рельс, прикрепленных к полу.



Виды конструкций раздвижных дверей

Самые распространенные – двери-купе. Их можно легко установить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Часто такой вид роликовых дверей можно встретить в оформлении гардеробных – это очень удобно и красиво.

Стеклянные прозрачные двери позволяют зонировать комнату, при этом не вызывая ощущение тесноты. При установке дверей-купе в качестве межкомнатных нужно, чтобы дверной проем был ровным.

Но такая конструкция имеет два существенных недостатка. Во-первых, чтобы двери открывались без препятствий, рядом с местом установки придется убрать всю мебель. Во-вторых, конструкция не обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Из-за этого многие отказываются от этого варианта и выбирают кассетные двери.







Для них должна быть предусмотрена специальная ниша, где будет двигаться раздвижная система. Еще один плюс кассетных дверей – хороший уровень звукоизоляции, чего нельзя сказать про систему купе. Но монтаж таких дверей сложно выполнить своими руками.

Более того, это нужно делать еще на стадии ремонта. В случае, когда стена не полая или не подходит по толщине, понадобится установка дополнительного каркаса, который уменьшит полезную площадь.



Что нужно для установки раздвижной системы дверей

Как правило, комплект для установки сдвижных дверей следующий:

Дверное полотно. При его выборе нужно ориентироваться на размеры дверного проема.

Наличники и декоративная плита. Они надобятся на последнем этапе монтажа для отделки.

Роликовый механизм.

Направляющие рельсы. От этой детали зависит, в какую сторону будет двигаться дверь.

Крепежные элементы. Их вид зависит от выбранной фурнитуры.

Особенно важно правильно подобрать роликовый механизм и фурнитуру. Они должны выдерживать вес дверного полотна, в противном случае конструкция просто не удержит его и сломается.

Как выбрать роликовый механизм для раздвижных дверей

Дверное полотно должно двигаться легко и плавно. Если двери открываются туго или издают скрип – фурнитура не подходит и подлежит замене.

Важная деталь колесиков – ободок. Он может быть изготовлен из: стали, резины, пластика, тефлона, тармонида.





Для предотвращения порчи колесиков от грязи и пыли, попадающих внутрь, в них добавляют закрытые подшипники. Важно обратить внимание на то, какую функцию будут выполнять ролики. Если они располагаются внизу, значит, сама большая нагрузка приходится именно на них, а верхние ролики лишь поддерживают дверь.

Конечно, нижние должны выдерживать больший вес, поэтому их оснащают впрессованными подшипниками. Амортизационная пружина обеспечивает плавное передвижение, поэтому двери будут всегда открываться без проблем. Стоит выбирать колесики с резиной на ободке – такое исполнение помогает минимизировать шум, возникающий при движении дверей.







Для легких дверных полотен, вес которых не превышает 60 кг, потребуется всего две пары опор. Более тяжелые двери устанавливают на четыре опоры.



Установка роликовых раздвижных дверей

Монтаж разных видов дверей может немного отличаться из-за особенностей фурнитуры, механизмов и площади дверного проема. Но в любом случае порядок установки состоит из двух этапов.

Подготовка к монтажу

Перед началом работ нужно:

Убедиться, что проем ровный. Если присутствуют перекосы, по возможности их нужно устранить или выбрать двери, которые скроют недостатки.

Убедиться в прочности стены.

Осуществить декоративную отделку дверного проема. Его нужно оштукатурить, окрасить, по необходимости наклеить обои и оформить декоративными панелями.

Если конструкция предполагает ручки и замок, их нужно установить до начала монтажа.

Из инструментов понадобятся: отвертки, молоток, шуруповерт, перфоратор, карандаш, уровень и рулетка. Сразу подготовьте все необходимое, чтобы не возникло проблем с установкой.

Основной этап установки роликовых раздвижных дверей

Сначала собирается роликовый механизм. Этот процесс различен для разных типов изделий, поэтому уточняйте порядок сборки в инструкции. Мы подробно разберем установку механизма с расположенными по краям монтажными пластинами.

В первую очередь центрируют роликовые платформы. Рассматриваемый нами вариант предполагает установку сразу от угла. Здесь не обойтись без рулетки – с ее помощью можно проконтролировать расстояние.

Затем на пластине карандашом отмечаются места, где будут располагаться крепления, и просверливаются. Толщина сверла должна быть на 1 мм меньше, чем диаметр самореза.





Используемые саморезы подбираются с учетом веса двери, но они всегда по высоте должны превышать 70 мм. С их помощью фиксируют пластину, закручивая все шурупы в вертикальном направлении и перпендикулярно.

В пластинах закрепляют специальные опоры, необходимые для колесиков.

По бокам на опоры надевают крышки.

Роликовую платформу нужно зафиксировать на предварительно установленных штырях.

Как мы уже отметили, перед монтажом дверей будет удобно установить ручки и замки. В комплектах дверей, где они уже предусмотрены, все необходимые отверстия имеются.

Если же вы решили самостоятельно оснастить ручками и замками дверное полотно, места крепления нужно отметить карандашом, просверлить их и установить фурнитуру.





После сборки роликового механизма переходим к установке направляющей. Проще всего подвесить двери на сухой деревянный брус.

Обращайте внимание, чтобы его размеры были не менее 5 на 7 см, а длина должна в два раза превышать ширину двери и плюс 5 см.

Направляющая вырезается согласно этим размерам.

Направляющую фиксируют на бруске саморезами, отступая не менее 10 см от краев. Крепежей должно быть строго больше трех. Далее нужно найти высоту, на которой будет расположен брус. Для этого его устанавливают на дверное полотно с роликами.

По бокам бруса высверливают четыре отверстия, за которые он будет крепиться к стене.





Чтобы двери находились в подвешенном состоянии, к полученному числу прибавляют еще 7-10 мм. 7 мм – это минимум, если же в будущем в проеме будут напольные покрытия, нужно также учитывать и их толщину.

Для удобства во время монтажа дверь фиксируют деревянными клинышками-упорами.

Ровно приложив брус к стене с помощью уровня, его крепят саморезами или анкерными болтами. Крепеж может отличаться, если стена, к примеру, бетонная – тут понадобятся дюбели.



После установки направляющей приступаем к закреплению стопоров. Их вставляют с боков и проверяют, хорошо ли смотрится дверь. Когда она закрыта, дверной проем должен быть полностью перекрыт, а при открывании двери она должна откатываться на достаточное расстояние. Для фиксации стопоров применяют прижимные винты.





Предотвратить вертикальное отклонение дверей поможет флажковый ролик. Для него в нижней части дверного полотна предусмотрено специальное отверстие – именно туда он должен свободно входить. Открыв двери, определяем положение флажкового ролика и фиксируем короткими саморезами.



На этом самая сложная часть закончена – двери пригодны к использованию. Остается лишь придать им красивый эстетичный внешний вид. Для декоративной отделки бруса подбирают накладку в тон дверей, но это не обязательно – главное, чтобы в общем получилась гармоничная картина.

Чтобы закрепить накладку, ее нужно прибить гвоздями к брусу с направляющей. При ее установке обращайте внимание, чтобы она закрывала колесики.





Раздвижные двери прекрасно заменят обычные межкомнатные распашные. Они сделают интерьер уютнее, удобнее и современнее, а вместе с тем еще и сэкономят пространство в комнатах скромных размеров. Может показаться, что их установка вызывает трудности, но она по силам любому человеку.

Главное – внимательно выбирайте качественные комплектующие, ведь именно от них зависит срок службы дверей и удобство при их использовании.