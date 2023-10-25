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  4. 10 фото-идей зонирования пространства при помощи перегородок из реек

10 фото-идей зонирования пространства при помощи перегородок из реек

#Межкомнатные двери #Ремонт #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Зонировать помещение можно разными способами, одним из которых является установка реечных перегородок. Они могут быть из МДФ или из натуральной древесины, декоративные или функциональные, но в любом случае расставляющие акценты и обеспечивающие максимальное сохранение света в пространстве.

В чем особенности реечных перегородок

При помощи реечных конструкций можно кардинально видоизменить интерьер помещения, сделать его комфортным и практичным. Внешне она выглядит как группа реек, закрепленных в верхней и нижней части. Перегородки могут отличаться длиной и шириной реек, их числом в единой конструкции, а также способом крепления и наличием дополнительных функциональных и декоративных элементов. Их характеристики определяются видом комнаты, для которой предназначена конструкция, а также задачами, которые они должна выполнять.

Реечные перегородки можно сделать своими руками или заказать их изготовление. Они просты в монтаже и демонтаже. При выходе из строя отдельных элементов конструкции можно беспроблемно их заменить. Перегородки из реек могут быть разного размера. Они вписываются в любой интерьер помещения, без разницы, какой площади.

Произведя зонирование декоративным элементом, можно добиться ощущения пространства в помещении. С его помощью можно замаскировать недостатки планировки, ремонта или его отсутствия. Реечные перегородки не мешают свободной циркуляции воздуха. Они преображают пространство и выгодно оттеняют его.

Все виды реечных конструкций экологичны, просты в монтаже и светопроницаемы. Они вписываются в любое пространство. Однако при их выборе нужно руководствоваться определенными правилами. Главное – не перегружать пространство и не занимать много свободного места, которое потенциально можно было бы использовать в другом ракурсе.

Какие бывают виды реечных перегородок для зонирования

Реечные перегородки отличаются внешним видом, габаритами, функциональностью, а также особенностями конструкции и используемого материала для ее создания.

Они могут быть:

  • с независимым креплением
  • со вставками
  • с выемками под объект, крепление которого планируется на стене на фоне декоративного элемента;
  • с полками и перекладинами;
  • со стандартным и наклонным типом крепления;
  • с разными сечениями, рисунками и узорами;
  • с разным типом трансформации – в виде купе, распашных дверей, каскада, гармошки или книжки;
  • разной формы – прямоугольные или квадратные, трапеция или радиальные с криволинейным очертанием;
  • с каркасом;
  • с декоративными элементами – резьба, вставленные стекла, которые могут быть обычные, матовые или витражные.

Перегородки для зонирования могут быть окрашенные, ламинированные или перфорированные. Поверхность первого вида конструкции покрывается краской, что позволяет придать ей цвет, который гармонично впишется в пространство, а также обеспечит устойчивость к воздействию влаги.

Ламинированные модели оклеиваются термической пленкой, а перфорированные сформированы из отдельных соединенных между собой элементов с акцентом на месте стыка.

Перегородки могут быть стационарными и подвижными. Стационарные модели крепятся или устанавливаются в таком виде, в котором есть. В их конструкции не предусмотрено возможности изменения положения. С их помощью ненавязчиво зонируют пространство. Мобильные элементы оснащены рамой или каркасным основанием. Их покупают для оформления небольших помещений.

Реечные перегородки – идеальное решение для отделения зон в помещении открытой планировки. Ими выделяют прихожую, кухню и спальню. Перегородки из реек могут стать отличной альтернативой дверям, если их не предусмотрено на входе в комнату.

Бескаркасные модели устанавливаются на постоянно. Удобно пользоваться трансформируемыми, раздвижными или складными моделями. С ними можно визуально менять интерьер, которые при разном расположении декоративного элемента будет по-разному восприниматься.

Реечные перегородки могут быть одинарными или двойными, складными вертикальными или горизонтальными. Трансформируемые модели сочетают в себе функции раскладных и складных моделей. Для малогабаритных квартир покупают складные вертикальные модели. Трансформируемые перегородки могут храниться, не занимая много места, и использоваться по мере надобности.

Рейка декоративная Nordic Oak
Рейка декоративная Nordic Oak
350
Рейка декоративная Slate Art
Рейка декоративная Slate Art
350
Рейка декоративная Look Art
Рейка декоративная Look Art
350
Рейка декоративная White Wood
Рейка декоративная White Wood
350
Рейка декоративная Snow Art
Рейка декоративная Snow Art
280 350 ₽ -20%
Рейка декоративная Grey Wood
Рейка декоративная Grey Wood
350
Рейка декоративная Riviera Ice
Рейка декоративная Riviera Ice
350

 

Из каких материалов изготавливают реечные перегородки для зонирования

Реечная конструкция изготавливается из разных материалов, которыми могут быть дерево, металл, МДФ или другие подобным им. От вида материала зависит вешний вид изделия и его эксплуатационные характеристики.

Реечные перегородки могут быть:

  • шпоновые – поглощает эхо и имеет эстетичный вид, который сохраняется на протяжении всего периода эксплуатации;
  • деревянные с рейками и каркасом из деревьев разных пород, экологичны, но требуют регулярного ухода для поддержания первоначального внешнего вида;
  • склеенные – производятся из множества фрагментов древесины одинаковых габаритов, имеют укрепленную структуру, обеспечивающую стабильность геометрии изделия;
  • металлические из оцинкованной стали или алюминия – долговечные, практичные и безопасные.

Критерии выбора перегородки для зонирования из реек

Выбирая реечные перегородки нужно учитывать, для комнаты какой площади и назначения они предназначены, а также какие функции от них ожидаются. Исходя из этих требований, определяются расстояния между рейками, их ширина, габариты конструкции, а также ее внешнее оформление.

Выбирая перегородку из реек, нужно учитывать ряд нюансов:

  • конструкция не должна сильно загромождать свободное пространство, для этого нужно определиться с ее оптимальными размерами и со спецификой расположения перегородок;
  • при определении толщины конструкции, нужно учитывать планируемую нагрузку на нее и ожидаемую функциональность, к примеру для размещения полок на ней или техники, рейки должны быть более прочные, чем у просто декоративного элемента интерьера;
  • форма и оттенок должны вписываться в интерьер пространства;
  • стационарные модели покупают ценители долговечности, что актуально при консервативном подходе к жизни;
  • складные и раздвижные виды конструкции подойдут тем, кто любят вносить нотки свежести в свою жизнь и не терпят однообразия в дизайне.

Рейка декоративная Bianco Veralinga
Рейка декоративная Bianco Veralinga
322
Рейка декоративная Wenge Veralinga
Рейка декоративная Wenge Veralinga
322
Рейка декоративная Snow Melinga
Рейка декоративная Snow Melinga
322
Рейка декоративная Cappuccino Veralinga
Рейка декоративная Cappuccino Veralinga
290 322 ₽ -10%

 

Как установить перегородку для зонирования из реек

Установка перегородок не отличается сложностью. Достаточно ее приобрести, занести в квартиру и спланировать, где установить конструкцию, особенно если она трансформирующая или раскладная. В таком случае она не требует дополнительных креплений. Сложности могут возникнуть со стационарными элементами, а также с теми конструкциями, от которых ожидается определенная функциональность.

Чтобы их избежать, следует придерживаться технологической схемой:

  • оформление разметки на полу и потолке с обозначением мест крепления конструкции;
  • при установке конструкции нужно ориентироваться на показатели уровня и на ответ;
  • высверлить отверстия в местах размещения элементов крепления и забить в них анкеры;
  • закрепить каркас с направляющими;
  • отдельно закрепить каждую рейку;
  • выполнить отделку.

Стационарные перегородки устанавливаются на опоры, которые могут быть напольными, потолочными или стеновыми. Раздвижные и складные конструкции устанавливаются на направляющие и роликовые механизмы. При выборе способа крепления учитывается тип потолка и пола, а также материал, из которых они выполнены.

Стоит отметить, что к натяжному потолку подходят не все типы конструкции перегородок, поскольку некоторые их виды могут нарушить покрытие и испортить внешний вид.

 

Идеи оформления интерьеров зонированием реечными перегородками

При помощи реечных перегородок можно придать интерьеру помещения изюминку.

Для этого можно прислушаться к рекомендациям стилистов и можно уже не выдумывать свои идеи:
горизонтальные конструкции, выполненные в цвете, контрастном основной цветовой гаммы помещения – эффектно выделят зону кухни и спальни, если они расположены на открытом пространстве;

  • перегородки в тон кухонной мебели или столешницы визуально обозначат зону кухни;
  • разделение комнаты на зоны для отдыха и развлечений, ночного сна, работы и приема гостей при помощи межкомнатной перегородки;
  • выделение эоны расположения кровати –подиума в комнате перегородкой с подсветкой;
  • создание единой конструкции из вертикальных и горизонтальных реек для выделения определенного пространства;
  • использование конструкции с массивными реечными перегородками – актуально для выделения зоны приема пищи;
  • выделение гостиной из кухни конструкцией из реек в тон напольных шкафов;
  • установление нескольких перегородок с горизонтально расположенными рейками в большом пространстве;
  • использование белых реек в зонировании офисного пространства, что позволяет создать легкую воздушную атмосферу;
  • установка перегородок возле дивана и стены, на которой размещен телевизор.

Перегородки из реек с подсветкой

Если в помещении, часть которую нужно отделить перегородкой с целью зонирования, нужно обеспечить хорошее освещение, то компенсировать его часть, которая так или иначе загораживается ламелями, можно, встроив в конструкцию светильники или прикрепив к конструкции светодиодную ленту.

Она может выполнять функцию ночника или создавать уютную романтическую атмосферу. В прихожей рейки с подсветкой устанавливают возле зеркал. Светодиодная подсветка может располагаться у основания реек. Точечные светильники можно прикрепить в верхней части конструкции.

Рейка декоративная Дуб винчестер светлый 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб винчестер светлый 2750*30*45
832 1 280 ₽ -35%
Рейка декоративная Лайт грей 2750*30*45
Рейка декоративная Лайт грей 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Белый глянец 2750*30*45
Рейка декоративная Белый глянец 2750*30*45
832 1 280 ₽ -35%
Рейка декоративная Дарк Блю 2750*30*45
Рейка декоративная Дарк Блю 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Шелл грей 2750*30*45
Рейка декоративная Шелл грей 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Белоснежно матовый 2750*30*45
Рейка декоративная Белоснежно матовый 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Медиум грей 2750*30*45
Рейка декоративная Медиум грей 2750*30*45
832 1 280 ₽ -35%

 

Горизонтальная реечная перегородка

Перегородка с горизонтально расположенными рейками – это стандартный вид функционально-декоративного элемента. Она помогает зрительно расширить пространство и поэтому актуальна для малогабаритных квартир. такую перегородку устанавливают в коридорах, в детских комнатах и на балконах. Такие конструкции могут заменить перила в домашних лестницах.

Вертикальные перегородки из реек

Ламели, расположенные вертикально, визуально увеличивают высоту потолков. Перегородки с ними обычно достают до максимально возможной точки высоты в комнате. При этом она ее габариты не оказывают влияния на выбор варианта модели. Лучше она будет смотреться в комнате с низкими потолками.

Реечные перегородки, переходящие на потолок

Модели реечных перегородок, переходящие на потолок, придают пространству пропорциональные формы. Они позволяют грамотно выделить функциональные зоны, спрятать проводку и другие элементы, которые нужно сделать визуально не заметными.

Цветные реечные перегородки

В зонировании пространства цвет перегородки играет огромное значение, поскольку позволяет выделить определенную область и скрыть то, что не желательно видеть окружающим. Если грамотно подобрать ее конструкцию и цвет, то получится оригинальное дизайнерское решение. Если квартира оформлена в черно-белой гамме цветов, то в таких же цветах должны быть и рейки.

Это позволит создать строгий и элегантный интерьер помещения. Чтобы внести в него нотку свежести, нужно использовать однотонную перегородку яркого цвета, контрастного с черным. В детских комнатах хорошо будет смотреться разноцветная перегородка. Базовым цветом в таком решении можно сделать цвет элементов мебели.

Экспериментировать можно не только с цветом реек, но и с оттенком основания, которое просматривается между ними. Оно может быть в тон реек или контрастным.

Рейка декоративная Дуб серена керамика 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб серена керамика 2750*30*45
1 024 1 280 ₽ -20%
Рейка декоративная Дуб серена каменно серый 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб серена каменно серый 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Дуб серена белый кристалл 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб серена белый кристалл 2750*30*45
832 1 280 ₽ -35%
Рейка декоративная Дуб винчестер трюфель 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб винчестер трюфель 2750*30*45
1 024 1 280 ₽ -20%
Рейка декоративная Дуб винчестер серый 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб винчестер серый 2750*30*45
832 1 280 ₽ -35%
Рейка декоративная Дуб патино золото 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб патино золото 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Дуб серена светло-серый 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб серена светло-серый 2750*30*45
1 280
Рейка декоративная Дуб капучино 2750*30*45
Рейка декоративная Дуб капучино 2750*30*45
1 280

 

Перегородки из реек с поворотным механизмом

Перегородки могут быть оснащены поворотным механизмом. Он позволит регулировать насыщенность солнечного света. Механизм позволяет вращать перегородки все сразу или по отдельности, меняя уровень освещенности определенной зоны пространства.

Такие перегородки применяются для отделения зоны отдыха или спальной. В определенном положении рейки образуют глухую стену, отгораживающую кровать от всей остальной комнаты.

Диагональные реечные перегородки для зонирования

Интересным вариантом зонирования комнаты может стать использование перегородки с рейками по диагонали. При этом они так могут располагаться на всей поверхности конструкции или не ее отдельном участке. В такой конструкции несложно акцентировать внимание на определенной области помещения. Это может быть место приема пищи на кухне, пространство возле двери или изголовье кровати.

Рейки с постаментом для зонирования

Высота реечной перегородки может быть до потолка или ниже. При этом конструкция может быть установлена на полу или на постаменте, выполненном из бетона, гипсокартона или дерева. Такое оформление пространства будет хорошо смотреться при выделении детской зоны в комнате, расположенной в малогабаритной квартире.

За перегородкой можно разместить игрушки или даже детскую кроватку. Находясь в выделенной области помещения, ребенок не будет испытывать недостаток света или воздуха. По такой же схеме можно разделить гостиную и кухню. В данном случае для удобства в основании конструкции можно встроить розетки, в которую можно будет подключать бытовую технику.

Мобильные реечные пеерегородки

В интерьере реечные конструкции используются как настенный декор или в виде перегородок. В первом случае они являются стационарной конструкцией и крепятся к опоре. Перегородки – это мобильная конструкция, которая зонирует пространство или акцентирует внимание на какой-либо области помещения.

Для больших пространств подходят передвижные модели, а для небольших – складные. Мобильные реечные перегородки обязательно должны присутствовать у обладателей малогабаритных квартир. С ними легко менять планировку – расширять одну зону и уменьшать вторую, в зависимости от потребностей и обстоятельств.

Мобильные конструкции незаменимы в помещениях, интерьер в которых оформлен в скандинавском или эко стилях. Основной фишкой в них являются элементы из натурального дерева. За реечными перегородками можно скрыть бытовую технику, расположить телевизор и другие предметы, которые не вписываются в общую стилистику помещения.

При этом функциональный элемент может складываться гармошкой, собираться в формате жалюзи или откатываться по закрепленной рельсовой системе.

Перегородки из реек нестандартного вида

Необычно будут смотреться перегородки сложных геометрических форм и с рейками нестандартного вида – круглые, треугольные или в виде многоугольников, которые наглядны в разрезе.

Креативными являются модели с волнообразным профилем и имеющие угловые рисунки.

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