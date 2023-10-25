Деревянный дом – это красота и экология. Это здоровый микроклимат и целительная аура. Жить в деревянном доме гораздо комфортнее, чем в каменном. Поэтому понятно стремление многих людей покинуть город и возвести для жизни дом из дерева.

Какими должны быть внутренние перегородки в деревянном доме

Однако, дом – это не только сруб, подведённый под крышу. Далее следует наполнить его содержанием, согласно внутренней планировке. На этом этапе вам понадобится возведение внутренних перегородок. Поскольку здесь есть свои хитрости и разновидности, о них и поговорим далее.

Что такое перегородки в доме? Говоря простым языком, это внутренние стены. Однако, это определение не совсем точно. Хотя внешне стены и перегородки могут выглядеть одинаково, они имеют разные функции.

Стены защищают дом от воздействия внешней среды снаружи, а также разделяют дом на комнаты внутри. Они опираются на фундамент и принимают на себя нагрузку от перекрытий и кровли. Они как бы несут на себе тяжесть всего строения, поэтому и называются несущими. От них зависит прочность дома, и к ним предъявляются высокие требования.

Ненесущие стены опираются тоже на фундамент, но давят на него только своим собственным весом, хотя и выкладываются во всю высоту здания, тяжесть кровли на себя не принимают. Наконец, перегородки тоже занимают всю высоту от пола до потолка, но опираются не на фундамент, а на перекрытия, они не выполняют никаких несущих функций, а только ограждают внутренние помещения друг от друга.

Они не несут серьёзных нагрузок, тем не менее, и к ним предъявляются определённые требования:

Они должны быть достаточно лёгкими, чтобы не оказывать серьёзного давления на фундамент и перекрытия.

Чтобы не занимать в доме слишком много места, толщина перегородок должна быть небольшой.

Тонкие и лёгкие перегородки тем не менее должны быть достаточно крепкими, чтобы к ним можно было прикрепить мебель и бытовую технику.

Внутри перегородки или поверх её прокладывается электропроводка, это необходимо учитывать, перегородка должна иметь изоляционные свойства и высокую пожаростойкость.

Перегородки выполняют ограждающую функцию, поэтому должны обеспечивать хорошую шумоизоляцию.

В деревянном доме, особенно, если он обитаем только в тёплый сезон, в осенне-зимний период возможны перепады температур и появление повышенной влажности. Внутренние перегородки должны быть от этого защищены специальными пропитками.

Перегородки в домах возводятся из разных материалов – кирпича, бетона, гипсокартона, даже из стекла и керамики. Но вес перегородки ни в коем случае не должен превышать веса несущих стен, иначе дом просто «поведёт». Поскольку у нас с вами дом деревянный, то мы будем рассматривать только деревянные перегородки.

Разновидности деревянных перегородок и особенности их возведения

Они бывают трёх видов: брусовые, каркасные, дощатые. Об особенностях и тонкостях построения каждой разговор впереди, а сейчас – о том, когда можно начать возведение внутренних перегородок.

Деревянный дом из бревна или бруса даёт усадку в среднем на 15-20 см. Поэтому, прежде чем начать возводить внутренние перегородки, надо выждать время. Сколько – зависит от внешней среды и от времени постройки.

Если дом строился летом, значит, надо переждать 12 месяцев. Если зимой – достаточно 8. Это средние показатели. Дому из свежего сруба может понадобиться и 2 года на усадку.

Перегородки не подвергаются воздействию внешней среды, их усадка происходит медленнее. Поэтому, если сам дом и перегородки внутри возводить одновременно, то эта разница приведёт к их деформации. В результате вы получите перекошенные стены.

Итак, приступаем к возведению перегородок через год после постройки дома.

Перегородки для деревянного дома из бруса

Брусовые перегородки, в отличие от других разновидностей, опираются на фундамент или несущие столбы, и их можно возводить одновременно с наружными стенами, но это только в том случае, если вы уверены, что коэффициент усадки бруса для перегородок и для несущих стен имеет одинаковую величину.

Если такой уверенности нет, то и эти перегородки лучше возводить только после полной усадки дома.

Перегородки из бруса обладают жёсткостью, прочностью и хорошей звукоизоляцией. Чтобы брусовые перегородки перекликались с внешним оформлением дома и гармонично дополняли дизайн, выбирайте материал, который сочетается с основным строительным материалом дома по весу, фактуре и техническим характеристикам.

Возводятся перегородки снизу вверх по той же технологии, что и наружные стены. Между ними обязательно прокладывается уплотнитель. Схалтурить здесь нельзя, это может привести к неравномерной усадке бруса, перекосу балок и стропил. Какими это чревато неприятностями – додумайте сами.

Нижний ряд перегородки необходимо дополнительно защитить от сырости. Сделайте венец из влагостойкой древесины, например, лиственницы. Для большей уверенности положите нижний ряд на паронепроницаемую плёнку.

Когда перегородка возведена, её можно отшлифовать и покрыть дополнительно защитным составом. Красить и оклеивать обоями не нужно, брус выглядит очень благородно. Брусовые перегородки самые прочные. На них можно смело монтировать тяжёлую мебель и бытовую технику.

Каркасные перегородки для деревянного дома

Каркасные перегородки являются самым дешёвым и быстровозводимым вариантом. Каркас собирается из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек, сверху обшивается вагонкой или гипсокартонном. Каркас может быть металлическим или деревянным.

Герой нашей статьи – дерево, значит, делаем деревянный каркас. Он собирается из бруса, который имеет сечение 50х100 миллиметров. Стойки крепятся с шагом 50-60 сантиметров, поперечные балки – в шахматном порядке. Такой способ придаёт дополнительную жёсткость. Это стандартные варианты.

Каркасные перегородки подкупают своей лёгкостью и мобильностью, а возводят их только после того, как усадка дома полностью завершена. Если дом возводился из свежих брёвен, то этот период может продолжаться 1,5-2 года. Дому из бруса на усадку требуется 6-7 месяцев.

Толщина каркасной конструкции не менее 70 мм, но лучше превысить этот минимум. Оптимальная толщина каркасной перегородки – 120 мм. На каком расстоянии друг от друга размещать стойки и перемычки, сколько их будет – зависит от требований прочности.

Считается, что оптимальная величина ячейки – 600х1200 мм. В каркасе для большей прочности можно усилить стойки подкосами.

Как сделать каркасную перегородку своими руками

Делаем замеры на полу, размечаем места, где будут сооружаться перегородки. Крепим к полу в намеченных местах шурупами или саморезами бруски нижней обвязки. Монтируем стойки и поперечные перекладины опять же с помощью шурупов и саморезов. Стойки монтируются к стене. Вы можете собрать раму на полу, и смонтировать каркас целиком в проектное положение. Фиксируем каркас в верхней части. Заполняем каркас утеплителем. Возьмите на заметку, что если в доме повышенная влажность, то обязательно нужен гидробарьер в виде гидроизоляционной плёнки, она укладывается вместе с утеплителем. Обшить каркас гипсокартоном, фанерой или вагонкой.

Утеплитель защищает от лишнего шума. В качестве такового используется минеральная вата или пенопласт. Толщина слоя зависит от того, какой тишины вы хотите добиться. Например, для обычных помещений – гостиной, кухни, столовой, достаточно толщины 50 мм. Для спальни нужен слой утеплителя в перегородке 100-150 мм.

После сборки каркаса перегородка с обеих сторон обшивается пароизоляционной мембраной. Делать это надо так, чтобы направление пара было изнутри. Ленты мембраны кладутся внахлёст, скрепляются строительным степлером или скотчем.

Затем крепят фанеру или гипсокартон со смещением стыков. Стыки шпаклюют. Получается черновой вариант, требующий дальнейшей обработки. Если вы обшиваете вагонкой, то никакой обработки больше не требуется.

Каркасные перегородки могут быть совсем простыми, без утеплителя и звукоизоляции. Они предназначены для зонирования помещений, могут не доходить до потолка. Их ещё называют столярными или филенчатыми.

Дощатые перегородки в деревянном доме своими руками

Перегородки из досок. От брусовых они отличаются толщиной, звукоизоляционными свойствами – они ниже. Уступают они также в прочности и стоят дешевле. Дощатые перегородки выглядят не очень презентабельно, поэтому их сооружают в помещениях с непритязательным внутренним оформлением – кладовых, подсобных и так далее.

Дощатые перегородки могут быть каркасными и бескаркасными.

Алгоритм сооружения каркасной, или щитовой перегородки:

Замеряем и размечаем помещение. Собираем щиты из досок без зазоров, толщиной 20-40 мм. К полу и потолку прикрепляем бруски на расстоянии, равном толщине щита. Так образуются пазы для установки щитов. Щит может состоять из двух или трёх слоёв. Между слоями прокладывается звукоизоляционный материал. Вставляем щиты в пазы и полностью собираем перегородку по высоте.

Для бескаркасной перегородки щиты собирать не нужно.

Для этого:

Замеры и разметка – во всех случаях начинать надо с этого. Прикрепляем внизу брус-обвязку. На обвязке делаем паз с помощью двух брусков. Точно напротив к потолку прикрепляем брус треугольной формы – верхняя часть паза. Начинаем вертикально устанавливать доски с той, которая расположена ближе к стене. Доску поджимают в паз и укрепляют на верхнем треугольном брусе. Таким образом монтируются все доски. Щели между ними заполняются монтажной пеной, паклей или изоляцией. Когда все доски установлены, они закрепляются сверху таким же треугольным бруском. Так образуется паз. Теперь перегородку надо оформить.

Как сделать дверной проем в деревянной перегородке

Внутри дома вы не обойдётесь без дверей. И при монтаже межкомнатных перегородок это надо учитывать.

Уделим внимание тому, как сделать дверной проём в деревянной перегородке.

Измерьте размеры дверного проёма.

В брусовой перегородке вырезаем отверстие для дверной коробки.

В отверстии устанавливаем раму из досок по форме двери. Её ещё называют обсадкой или окосячкой.

Окосячка выполняет несколько функций:

Она не допускает перекос дверного проёма.

Уменьшает нагрузку стен на проём.

Защищает полотно двери от разрушения.

Не допускает появления зазоров между брусьями.

В каркасной перегородке место установки дверной коробки укрепляется двумя вертикальными стойками. Контролируйте поплавковым уровнем их вертикальное положение.

Инструменты для монтажа перегородок в деревянном доме

Сделать перегородку в деревянном доме совсем не сложно. Никаких особых строительных навыков для этого не нужно.

Для этого вам понадобятся инструменты:

Пила для дерева.

Дрель или шуруповёрт.

Молоток.

Строительный уровень и отвес.

Саморезы, гвозди.

Отвёртка.

Строительный степлер.

Утеплитель.

Стамеска.

Рулетка.

Карандаш.

Чтобы ваша межкомнатная перегородка стойко переносила возможные деформации, не забудьте про компенсационные зазоры. Это пространство сверху и снизу как раз и предназначено, чтобы исключить деформацию при движениях стены в зависимости от погодных условий.

Величина зазора зависит от коэффициента усадки дома, а чтобы не «гулял ветер», зазоры заполняют монтажной пеной, мхом, паклей или джутом.

Несколько советов от специалистов для монтажа деревянных перегородок

И ещё несколько важных нюансов, которые необходимо учесть при сооружении перегородок.

Если лаги для пола лежат прямо на грунте, то перед тем, как делать перегородку, надо проложить под неё балку. Между балкой и перегородкой обязательно надо оставить зазор. Тот самый, компенсационный.

Если под полом есть балки, то перегородку можно устанавливать прямо на них, не забывая про компенсационный зазор.

Все межкомнатные конструкции должны быть надёжно закреплены. Перегородки должны быть надёжными и устойчивыми, любое строительство не терпит приблизительности и небрежности.