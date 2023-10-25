Реечная перегородка из дерева – это отличный способ зонировать помещение, придать интерьеру стильный и современный вид. Дерево как элемент декора и облицовочный материал не теряет своей актуальности на протяжении многих лет. А главный плюс реечной перегородки заключается в том, что ее без труда можно изготовить своими руками, не имея за спиной богатого плотнического опыта.

Преимущества использования деревянных реечных перегородок в жилых помещениях

Перегородка из дерева может использоваться как функциональная часть интерьера или как элемент декора.

Почему реечная конструкция так востребована в жилых домах и помещениях другого назначения:

дерево - экологический чистый и безопасный материал;

стабильность – перегородка не деформируется со временем;

натуральная фактура, природный, уникальный узор дерева;

минимальный вес, что дает возможность перемещать перегородку при необходимости, если конструкция подвижная;

возможность придать любой оттенок краской или пропитками;

универсальность – гармонично вписывается в большинство стилистических направлений интерьера.

Важно: при использовании реечной перегородки в помещениях с повышенной влажностью, потребуется подобрать влагостойкое покрытие, которое обеспечит дереву надежную защиту от воды и температурных перепадов.

Зачем нужны реечные перегородки

Конструкция может использоваться по-разному, в зависимости от особенностей интерьера и решений, которые необходимо достичь с ее помощью.

Основные способы применения реечной перегородки:

Зонирование помещения – актуально в гостиных комнатах, совмещенных с кухней, спальнях, для выделения гардеробной или рабочей зоны и в любых других комнатах;

Украшение интерьера: деревянные рейки создают уютную атмосферу, наполняют комнату теплом и комфортом. Перегородка гармонично вписывается в любой интерьер, не навязчиво выполняет свою функцию не лишая помещение единства;

Корректировка планировки и геометрии комнаты: фальш-стены из деревянных реек способны визуально изменить восприятие помещения, его объемы и параметры. Особенно актуальны реечные панели при неровных стенах, также они помогают замаскировать неприглядные коммуникации.

За счет своей легкости и воздушности реечные конструкции не создают ощущения массивности, не занимают много места в интерьере и при этом являются его неотъемлемой частью.

Что понадобится для самостоятельного изготовления деревянных перегородок из реек

Представленный способ не потребует специальных, профессиональных инструментов и опыта работы по сборке мебели из дерева.

Что понадобится для изготовления деревянной реечной перегородки:

дрель или шуруповерт;

рулетка и столярный уголок;

саморезы по дереву;

профилированные доски или декоративные рейки из экошпона.

С чего начать сборку реечной перегородки

В первую очередь нужно определиться с назначением конструкции и местом расположения. Исходя из этих вводных, рассчитываем размеры реек и их количество. Чертеж, с продуманной установкой, замерами и прочими особенностями конструкции, будет не лишним.

Сборка реечной перегородки своими руками

Рассматриваемая конструкция состоит из двух горизонтальных досок (они определяют ширину перегородки, и на них будут крепиться рейки) и вертикальных реек (количество которых рассчитывается исходя из ширины панели).

Крепление горизонтальных реек может быть прямым или под углом 45 градусов. Во втором случае то, что находится по другую сторону конструкции просматривается плохо, но ощущение невесомости перегородки сохраняется.

Этапы сборки перегородки с установкой реек под углом

Разметка расположения реек на горизонтальных направляющих

Самый простой способ, с помощью столярного уголка, под углом 45 градусов нанести разметку.

При разбеге между рейками 9 см каждая из планок будет перекрывать предыдущую на 5 см. Фактически, видимость происходящего за перегородкой будет нулевой. Угол расположения и расстояние между рейками можно выбрать любой, главное соблюсти симметрию с каждой рейкой, чтобы по завершению работы конструкцию визуально не повело.

Сборка перегородки

Осуществляется с помощью длинных саморезов по дереву, не менее 9 см. Предварительно лучше подготовить отверстия под крепления на вертикальных направляющих с помощью дрели и специального сверла по дереву.

Диаметр отверстия не более 2 мм. По два крепления с каждой стороны. Чтобы упростить процесс соединения деталей, отверстия под крепления можно просверлить и в вертикальных рейках. Главное, соблюсти размеры и расстояние друг от друга.

Монтаж реек

Осуществляется по одной. Если закрепить все вертикальные планки сначала только с одной стороны, может пойти перекос, что непременно скажется на внешнем виде готового изделия.

Этапы сборки реечной перегородки с установкой реек под прямым углом:

Разметка расположения вертикальных досок. Расстояние между брусками подбирается индивидуально и зависит и назначения конструкции. При более плотном монтаже реек прозрачность перегородки снижается. При большом разбеге между планками конструкция приобретает декоративный вид.

Как и в предыдущем варианте отверстия под крепления следует просверлить заранее. Двух саморезов с каждой стороны, для обеспечения надежности перегородки, достаточно.

На заметку: покрытие реечной перегородки краской или маслами лучше осуществлять после полной сборки и установки. Если используются декоративные рейки, дополнительная обработка не требуется. Если для покрытия внутренней и внешней части реек взять составы разных тонов, можно добиться интересного цветового эффекта.

Монтаж реечной перегородки

При установке реечной перегородки важно учитывать материал основания. Сделать монтаж удобнее и практичнее можно с помощью баффелей, которые имеют особые пазы.

Перегородку допустимо крепить как вертикально, так и горизонтально. При выборе способа крепления нужно учитывать предполагаемую нагрузку на конструкцию. Для надежности, если перегородка прилегает к стене, можно сделать несколько точек фиксации – к напольному основанию и к стене.

Этапы монтажа:

В основании высверливаются отверстия. Отверстие очищается от пыли и заполняется клеем. Вводится шпилька. На стену ставятся баффели. Крепится верхняя часть изделия. Крепится нижняя часть изделия или боковая.

Установка перегородки из реек при натяжном потолке

Удобнее всего, когда монтаж натяжного потолка только предстоит. В этом случае на черновое основание монтируется два крепления – для потолка и для реечной конструкции.

Важно: брус для перегородки крепится с небольшим отступом. На него устанавливается профиль для монтажа потолочного полотна.

Способы монтажа реечной перегородки, когда натяжной потолок уже установлен

Способ № 1

Если ремонт уже завершен и натяжной потолок установлен, монтаж реечной перегородки проходит в следующей последовательности:

направляющая для реечной перегородки крепится к потолочной конструкции;

делается профильный каркас;

поверх бруса натягивается полотно натяжного потолка;

чтобы избежать разрывов, в местах монтажа бруса устанавливаются специальные стикеры;

профиль для перегородки фиксируется на саморезы.

Важно: последующая замена натяжного потолка при данном способе или невозможно совсем, или вызовет ряд трудностей, с непредсказуемым результатом.

Способ № 2

Второй вариант более лоялен к последующим заменам потолочного полотна, но сам процесс несколько сложнее и кропотливее.

Последовательность действий:

Полотно снимается с одной стороны до тех пор, пока место установки основания не освободится. Для этого мероприятия лучше пригласить специалистов по установке натяжного потолка, у которых есть определенные навыки работы с полотном и профессиональные инструменты;

Монтируется профильный брус;

Полотно возвращается на исходное место, закрывая брус;

На полотне отмечаются точки фиксации. Важно, разметку наносить только после полного возвращения полотна на место, чтобы в дальнейшем не было смещений;

Устанавливаются стикеры, чтобы избежать разрыва полотна;

Заглушки пробиваются саморезами и фиксируется перегородка.

Важно: при данном способе риск повредить натяжное полотно значительно повышается, поэтому все работы должны проводить опытные специалисты.

Реечная перегородка из дерева – это удобный и простой способ изменить интерьер или планировку, не прибегая к дорогим и сложным решениям. Легкость и элементарность конструкции создают ощущение свободы, а натуральное дерево привносит в дизайн нотки роскоши и изысканности.