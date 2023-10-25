Дизайнеры жилых помещений отмечают серьезный рост популярности реечных перегородок. До 50% заказов подразумевает использование этих конструкций. Можно сказать, что перегородки из реек становятся визитной карточкой интерьерной моды 20-х гг, XXI века. На чем основан интерес заказчиков к подобному интерьерному решению?





Дизайнеры выделяют следующие аспекты популярности реек:

экологичность в сочетании с демократичной ценой;

рост популярности жилья со свободной планировкой;

возможность визуально «поднять потолки»;

доступность, широкие возможности по оформлению.

Причем в дизайне можно использовать как стандартные размеры реечных перегородок, так и создать конструкции с индивидуальными характеристиками. Единственным минусом подобного решения является факт, что перегородки из реек стали своеобразным мейнстримом.





В каких помещениях используются перегородки из реек

Независимо от назначения помещения стоит предварительно проконсультироваться с опытным дизайнером. Специалист поможет подобрать оптимальный размер перегородок и места установки.



Таким образом помещение будет выглядеть гармонично, не вызывая ассоциаций с «загородной вагонкой», присущей дачным домам. Реечные перегородки успешно применяются в жилых и коммерческих помещениях.





Этот тип зонирования оптимально подходит для спальни, гостиной, кабинета и кухни. Перегородки из декоративных реек применяются при оформлении офиса, бутиков, кафе, парикмахерских.

Такое интерьерное решение подходит для разных стилевых направлений – эко, лофт, Hi-tech, рустикальный, Прованс, скандинавский. Реечная перегородка не привязывает вас к единому варианту в оформлении пространства, при желании вы сможете внести в интерьер изменения.





Декоративные перегородки стали важной составляющей при оформлении зон в квартирах-студиях. Небольшое пространство требует найти баланс между разграничивающими конструкциями, а также потребностью сохранить свободную циркуляцию воздуха и светопроницаемость помещения. Помимо разграничения такая перегородка может стать основой для размещения полок, подвесных креплений для зеркал, телевизора, светильников.





Из каких материалов изготавливаются реечные перегородки

Лучший вариант – натуральное дерево. Реечные перегородки из смереки, сосны, ели, ясеня, бука, дуба или лиственницы ценятся за прочность материала и красивую фактуру. Древесина покрывается лаком, пропитками, морилкой, эмалью.







Конструкции для декора и зонирования могут производиться из:

ДСП+шпон;

МДФ (например, с покрытием из винила).

По сравнению с натуральной древесиной они более доступны по цене, но придется тщательно изучить интересующего производителя по вопросу качества.

Декоративные рейки из древесины могут уже быть с покрытием, либо быть только предварительно обработанными под покраску или нанесение других декоративных покрытий.

Решив купить рейки из натурального дерева стоит помнить, что древесина может различаться в оттенке даже внутри одной партии. Для покраски или покрытия эмалью это не принципиально, а вот если вы хотели покрыть дерево бесцветным лаком, разница будет заметна.









Как выбрать размер реечной перегородки (с примером расчета)

Дизайнеры не дают однозначного ответа, какой масштаб конструкции из реек будет оптимальным. Определяющими становится параметры конкретного помещения и требуемый от реечной перегородки эффект.

При этом важно, чтобы пропорции конструкции и ее отдельных элементов выглядели в целом гармонично – на визуальное восприятие реечной перегородки напрямую влияют высота, ширина и толщина отдельно взятых реек. Также важно, как отдельно взятые баффели и ламели будут располагаться относительно друг друга.

Реечная перегородка может быть:

статичной;

мобильной;

модульной.

В последнем случае владелец может менять размер перегородки посредством добавления секций, либо разделять их на отдельные фрагменты. В случае, когда сечение рейки в 30 и 40 мм может выглядеть излишне тонким, стоит обратить внимание на перегородки с большим сечением, либо клееные с целью повышения жесткости.





При изготовлении конструкции перегородки могут использоваться индивидуальные и стандартные размеры. Под регламентированными подразумеваются параметры сечения в миллиметрах: 40х60, 40х80, 40х100, 40х120, 40х140, 60х100, 60х120, 60х140.

Масштабные конструкции из реек от пода до потолка изготавливают по индивидуальным замерам. Высота потолка в квартирах старого жилого фонда и в новостройках может существенно разниться. Также нужно учитывать свойства древесины разбухать и ссыхаться в зависимости от уровня сезонной влажности.





Относительно площади помещения, оптимальное сечение используемых реек можно сопоставить так:

до 20 м2 – 40х20 мм;

40х30 мм, если рейки будут переходить со стены на потолок;

40х40 мм, подходящее сечение, если между рейками будут устанавливаться светильники;

50х20 мм – оптимальный выбор при горизонтальной ориентации реек.

Важно помнить, что при монтаже перегородки учитывается интервал между баффелями. На ширину зазора влияет не только сечение реек, но и их количество в перегородке.

Пример: для перегородки с сечением 40х20 мм оптимальным будет шаг крепления равный 25 мм. Интервал стоит сократить до 20 мм при небольшом количестве баффелей в секции, а вот если реек много – шаг стоит увеличить. В противном случае возникнет эффект оптического «сжатия» стены.





Монтаж реечных перегородок: нужны ли специалисты

Современные решения позволяют монтировать перегородки из реек без привлечения большого количества специалистов. Крепления выполняются быстро, аккуратно и остаются незаметными для непосвященных глаз.



Крепление может выполняться:

без крепления;

стационарно;

с поворотным механизмом.

При последнем варианте все элементы могут синхронно поворачиваться вокруг оси, чтобы изменять степень освещенности помещения. Такое решение позволяет вносить изменения в восприятие привычного интерьера.

Для скрытого монтажа, подходящего для стен и потолков, с обратной стороны рейки выполняется паз. Он снимает напряжение древесины, благодаря чему декоративные рейки не будут прокручиваться после фиксации.

На стену посредством пневмопистолета фиксируется монтажная планка из сосны. На планку посредством клея фиксируются декоративные рейки. Благодаря этой схеме от мастера не требуются высокопрофессиональные навыки, процедура довольно простая и не требует помощников.





Варианты совмещения перегородок из реек с элементами интерьера

Размеры реечных перегородок напрямую зависят от того, с какими элементами интерьера планируется совмещать конструкцию. Будете ли вы монтировать рейки на потолочную плиту, либо нужно проводить установку сквозь натяжной потолок.







Декоративные рейки и перегородки из них совмещают:

с подсветкой и светильниками;

мебелью и электроникой;

остеклением, зеркалами и витражами.

Простая реечная перегородка в качестве самостоятельного решения считается одним из бюджетных вариантов. А вот модели со вставками или так называемые «перфорированные» варианты, образующие в собранном виде ажурный рисунок со сквозными отверстиями, по стоимости значительно выше. Разница в цене определяется сложностью изготовления и последующего монтажа.





Как правильно выбрать рейки для перегородки

Этот тип интерьерных зонирующих конструкций в большинстве случаев изготавливается под конкретный дизайн-проект. Даже если вы решили изготовить реечную перегородку самостоятельно, стоит отдать предпочтение калиброванным изделиям под покраску.







Самостоятельное изготовление декоративных реек требует определенных столярных навыков и оборудования – например, фрезера для выполнения желоба.

Приобретение дешевого бруса в процессе обработки может выявить брак – разницу в размерах, кривизну, сильное отличие в оттенках, сучья или трещины в древесине. Причем некоторые недостатки могут выявиться уже в процессе работ.





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под покраску;

эко-шпон;

винил;

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