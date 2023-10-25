Планирование ремонта – весьма увлекательный и одновременно трудоемкий процесс. При этом очень важно продумать монтаж, реставрацию и демонтаж каждой детали интерьера, чтобы избежать последующих трудностей в ходе выполнения работ.

Хозяева квартиры или частного дома часто сталкиваются с ситуациями, когда воплощение задуманной идеи в жизнь может потребовать дополнительных навыков. Яркий пример – замена входной двери – действие, требующее определенного уровня мастерства.

Более того, вам потребуются инструменты, подбирать которые следует исходя из особенностей материала, который применялся в ходе изготовления дверного полотна. Чтобы правильно демонтировать конструкцию самостоятельно, а также сэкономить деньги на услугах специалиста, предлагаем ознакомиться с информацией, предоставленной ниже в статье.

Подготовка помещения перед снятием входной двери

Демонтаж входной или межкомнатной двери зачастую сопровождается небольшим загрязнением интерьера. Чтобы случайно не повредить мебель, а также избежать оседания пыли на поверхностях, комнату требуется предварительно подготовить.

Для начала освободите помещение от предметов, которые препятствуют снятию двери. Затем воспользуйтесь полиэтиленовой пленкой, чтобы застелить напольное покрытие. Если вы планируете задействовать перфоратор в процессе демонтажа металлической двери, вынесите из комнаты обувь и верхнюю одежду, чтобы избежать их загрязнения пылью. Накройте мебель пленкой или плотной тканью. Так вы убережете ее от пыли и случайных повреждений.

Алгоритм действий довольно простой:

Когда подготовительный этап пройден, снимите дверь с петель и приступайте к разбору коробки.

Как снять деревянную входную дверь

Процесс снятия старой входной двери отличается в зависимости от материала, из которого изготовлено полотно. Если у вас деревяная конструкция, в ее демонтаже будут присутствовать следующие этапы.

Вслед за снятием дверного полотна сразу приступайте к демонтажу наличников. Для пущего комфорта воспользуйтесь гвоздодером. А если такого инструмента нет под рукой, обычный сельскохозяйственный топор отлично справится с задачей. Оцените состояние наличников. Если они полностью исправны, их можно будет использовать повторно. В таком случае демонтаж следуют проводить с особым тщанием, чтобы не повредить важную деталь. В ходе выполнения работ хозяева часто сталкиваются с ситуацией, когда наличники слишком прочно крепятся к дверной коробке и их практически невозможно снять при помощи гвоздодера. Тогда на выручку приходит именно топор. Расположите инструмент так, чтобы его острие касалось места соединения наличника и короба двери. Возьмите молоток и начинайте легонько постукивать им по обуху топора, пока острие не вклинится между наличником и коробкой. Когда вышеописанные манипуляции успешно выполнены, потяните ручку топора на себя. Для лучшего эффекта, постарайтесь делать как можно более прерывистые движения. Повторяйте цикл до тех пор, пока между дверной коробкой и наличником не образуется просвет. Охватывайте весь периметр наличника, а не только его центральную часть. Попытайтесь вспомнить или задействуете интуицию, чтобы определить, где забиты гвозди, которые прикрепляют наличник к коробу. Именно в эти места и нужно вонзать острие топора. Если вам прежде доводилось наблюдать за мастером, вы могли видеть, что он начинает разбор короба с порога. Специалисты прибегают к такой технике, чтобы облегчить последующее снятие боковин. Используйте свои наблюдения на практике. Маленькая хитрость существенно сэкономит ваши время и усилия. В добавок эксперты демонтажа советуют проводить все манипуляции со старой коробкой деревяной двери при помощи гвоздодера. Иногда случается так, что избранный алгоритм не эффективен, и демонтаж боковых панелей затрудняется. Однако не отчаивайтесь заблаговременно. Профессионалы рекомендуют достать ножовку и пропилить ею неподдающиеся участки. В некоторых случаях потребуется несколько пропилов, а иногда достаточно и одного, но глубокого. В любом случае, прежде чем браться за ножовку, обозначьте место прореза, зафиксировав на нем гвоздодер. Подбейте инструмент молотком. Таким образом, лопатка гвоздодера вонзится между торцевой частью дверного проема и боковиной короба. Затем отведите гвоздодер в сторону. Это действие приведет к слому боковины в месте распиливания. В результате демонтаж деревянной коробки значительно упрощается.

Снимаем металлическую входную дверь

Алгоритм действий при снятии металлической конструкции мало чем отличается от мероприятий, осуществляемых в процессе извлечения деревянного дверного блока. Все же имеется несколько нюансов, на которых следует отдельно акцентировать внимание. Подробнее о них рассказываем ниже.

Важно! Когда вы желаете заменить железную входную дверь, будьте готовы к тому, что вам понадобятся иные инструменты, нежели для демонтажа деревянной.

Начало работ со старой конструкцией традиционно начинается со снятия дверного полотна с петель. Затем следует выкрутить саморезы или анкерные болты, с помощью которых короб двери крепится к проему. Будьте внимательны к откосам. Зачастую они препятствуют снятию крепежа и последующему демонтажу дверной коробки. Чтобы минимизировать дискомфорт, удалите их перфоратором. К распространенным проблемам во время демонтажа железных элементов дверной конструкции относятся: отсутствие возможности выкрутить саморез или анкерный болт, заедание резьбы, износ шлицы на головке болта и другие. Разбор металлической входной двери осложняется и тогда, когда в крепеже коробки к проему использовались железные штыри или же, сам процесс был осуществлен при помощи сварочного соединения. В таких случаях профессионалы советуют взяться за болгарку с отрезным кругом. Чтобы обезопасить себя во время работы с этим инструментом, необходимо пользоваться только новым кругом. Более того, важно учесть диаметр последнего. Он должен обеспечивать качественную обрезку болтов и при этом не давать болгарке соприкасаться с дверной коробкой. Во время работы с инструментом образуются искры и окалины. Чтобы не повредить кожу, а также избежать попадания в глаза, наденьте защитный костюм и очки. Нередко предпринимая попытки обрезать штыри или болты, хозяева сталкиваются еще с одной дилеммой – пространства между дверной коробкой и торцевой частью проема не хватает, чтобы подвести отрезной круг к крепежу. В таком случае следует вставить в патрон перфоратора пику и расширить просвет. Воспользуйтесь насадкой, чтобы выдолбить штукатурку в месте крепления. Таким образом вы увеличите промежуток между коробом и торцом проема и сможете приступить к обрезке болтов и штырей, на которых держится короб. Чтобы без лишних усилий удалить дверной проем, разрезать болты или штыри дверной коробки, эксперты советуют действовать по кругу. Начните с освобождения порога или нижней части конструкции. Открепив их от проема, демонтируйте боковины, а затем, если необходимо, и верх коробки входной двери. Не нарушайте последовательность выполнения работ, иначе вы рискуете травмироваться. Например, вы решите сначала открепить верх короба. В таком случае конструктивный элемент может выпасть сам по себе, и негативных последствий будет не избежать. По мере того, как освобождается короб, убирайте его из дверного проема и уносите подальше от места проведения работ. Таким образом, вы не только сохраните опрятный вид рабочего места, но и избежите повреждений, возможных при самопроизвольном смещении открепленных частей дверной коробки. Когда вы проживаете в многоквартирном доме и осуществляете демонтаж старой входной двери, позаботьтесь об удобстве своих соседей и вынесите громоздкую конструкцию во двор, чтобы она никому не загораживала проход.

После снятия входной двери

После снятия входной двери необходимо очистить прихожую от скопившихся в ходе выполнения работ остаточных материалов и мусора. Для начала вынесите дверное полотно вместе с коробкой на улицу, если вы не сделали этого ранее. Затем удалите остатки монтажной пены с поверхности дверного проема.

Это же действие необходимо повторить и с лишней штукатуркой, поскольку если ее слишком много, она может помешать при установке новой дверной коробки. Тщательно вычистите мусор, оставшийся после снятия.

Помните, даже маленький камушек может воспрепятствовать ровному закреплению новой входной двери, если попадет под коробку. На этом демонтажные работы можно считать завершенными.

Исходя из прочитанного вы сумели убедиться, что снять входную дверь самостоятельно довольно несложно. Необязательно быть первоклассным мастером, чтобы справиться с этой, казалось бы, нелегкой задачей.

Самое главное, действуйте аккуратно, заранее запаситесь необходимыми инструментами и обязательно соблюдайте правила техники безопасности во избежание возможных травм.