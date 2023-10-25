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Как выбрать двери для бани: советы по выбору

#Межкомнатные двери #Входные двери #Двери #Для ванной #Советы эксперта

Одна из самых устойчивых традиций, дошедших до наших дней со времен Древней Руси, – русская баня. Это не просто место, в котором можно помыться. Горячий пар в сочетании с массажными процедурами, целебными травяными настоями и полезными напитками, дарят ни с чем не сравнимое ощущение чистоты, расслабленности и умиротворения. 

Банные процедуры укрепляют тело, снижают уровень стресса и улучшают состояние организма в целом. Не удивительно, что при наличии современных, комфортабельных ванн и душевых, ценители предпочитают каждую неделю париться в русской баньке.

При постройке бани важно соблюдать технологии, учитывать каждую мелочь. Чтобы баня безупречно выполняла свои функции, обеспечивала максимальный комфорт для хозяев и их гостей, приходится продумывать планировку, внутреннюю и наружную отделку, количество и наполнение оконных и дверных проемов. 

Двери в бане устанавливают в самом конце строительства, когда основные работы завершены. Однако, выбирать подходящий тип, размер и вид материала, из которого они изготовлены, лучше заранее. Поэтому сегодня мы поговорим, по каким критериям подбирают двери для бань.


Выбор дверей для входа и разных помещений в бане

Современные бани – это комфортабельные домики, в которых есть все необходимое для приятного отдыха в компании домочадцев или друзей. 

Количество помещений может быть разным:

  • традиционная планировка небольшой баньки с предбанником и парилкой-помывочной;

  • более просторный вариант с отдельной душевой;

  • полноценный комплекс для отдыха, с просторной верандой, отдельным помещением с мягкими диванами, телевизором и столовой группой, помывочной и парилкой.

Конкретные проекты подбирают под индивидуальные потребности, с учетом финансовых возможностей, количества членов семьи, привычек и наличия свободного места на участке. Естественно, каждое помещение в бане должно быть изолированным, чтобы горячий пар или влажный воздух не проникали в комнату отдыха, а парилка сохраняла необходимую температуру и насыщенность влагой. Поэтому двери приобретают не только на вход в баню, но и для каждого помещения. 

При выборе учитывают несколько параметров:

  • теплоизоляционные качества, надежность;

  • подверженность коррозии от повышенной влажности и температуры;

  • экологичность, безопасность для здоровья, так как далеко не все материалы безопасны при нагреве;

  • размер дверного полотна;

  • общий дизайн помещений, гармоничное сочетание цветовых оттенков, стиля.

Так, например, металлические двери с утеплителем из стекловолокна при высоких температурах могут выделять токсичные вещества. То же самое можно сказать о дешевых изделиях из ЛДСП, которые, к тому же, быстро набирают влагу и деформируются.

Входные двери для бани

Итак, начать стоит с входной двери. Традиционно их сколачивали из толстых, широких досок или плах, укрепляли поперечинами и утепляли обивкой. Получалась громоздкая, тяжелая конструкция, которая надежно сохраняла тепло внутри помещения. И сегодня можно на вход поставить качественную деревянную дверь с красивой резной отделкой, фигурными накладками или филенками. 


Однако вся эта красота довольно быстро тускнеет под воздействием внешних факторов, и требуется постоянно обновлять покрытие. Также, возможна деформация и появления грибков, если в помещении постоянно сохраняется влажность. 

Кроме того, часто встает вопрос безопасности: владельцы хотят быть уверены, что в их отсутствие в баню не проникнут злоумышленники. Поэтому, многие склоняются к установке входной металлической двери.

Утепленное полотно из стальных листов, с 2-3 замками, надежно сохраняет внутри бани тепло и является серьезной преградой для разного рода вандалов. Единственным препятствием может стать только высокая влажность. 


Но данная проблема решается с помощью полноценного предбанника, двери из которого ведут в комнату отдыха и дальше, в парилку и помывочную. Такая планировка полностью исключает возможность коррозии входной двери из металла.

Если владельцев не беспокоит вопрос безопасности, а утеплять предбанник не требуется, так как он служит скорее тамбуром-раздевалкой, то можно установить стеклянные или металлопластиковые двери. Они полностью защищены от коррозии и появления грибков, гниения. Но морозам и взлому практически не сопротивляются.



Дверь для предбанника

Если баня достаточно просторна, то предбанник выполняет функции раздевалки, места для хранения различных банных принадлежностей и тамбура, отсекающего прохладный внешний воздух. 


Следовательно, входная дверь может быть любой, на усмотрение владельцев:

  • сколоченной из обрезных досок;

  • заводской из дерева или МДФ;

  • стеклянной или металлической.

Часто деревянные конструкции дополнительно утепляют.

Если же предбанник совмещает функции комнаты отдыха, то наружная дверь должна быть серьезно утеплена, а ее материал – стойко сопротивляться воздействию влаги и повышенных температур.

А вот дверь, ведущая во внутренние помещения, должна быть рассчитана на воздействие влажной среды и хорошо держать тепло. Можно поставить двери из ПВХ с качественным утеплителем, или ограничиться все тем же деревом.


Дверь в бане для комнаты отдыха

В маленьких банях редко предусматривают отдельные комнаты отдыха, объединяя данную функцию с предбанником. В этом случае для комфортного времяпровождения после парной, требуется достаточно теплое помещение. 

Чтобы предохранить входную дверь от повышенной влажности и воспрепятствовать проникновению холода внутрь, устанавливают двойные двери с небольшим промежутком или полноценным тамбуром. Наружная конструкция в этом случае может быть абсолютно любой, на усмотрение владельцев, а внутренняя – пароизоляцией и утеплителем.

Чтобы предохранить входную металлическую дверь от коррозии, ее оббивают вагонкой изнутри. Можно ту же процедуру провести и снаружи, чтобы привести ее дизайн в соответствие с деревянной отделкой бани.

Если же комната отдыха является отдельным помещением, устанавливают обычные межкомнатные двери из дерева, стекла, иных материалов, подходящего дизайна.



Дверь в бане для парилки

В помещении парилки периодически устанавливается экстремальная атмосфера, с температурой воздуха 65-900С и влажностью, достигающей 35-65%. Выбирать дверь для нее необходимо очень внимательно. Недопустимы любые материалы, выделяющие при нагреве летучие токсины. Кроме того, желательны: устойчивость к водяным брызгам, повышенной влажности и экологичность. 

Лучшими вариантами являются:

  • простое деревянное полотно из массива без отделки. Эксперты рекомендуют липу, осину, ясень – они меньше всего подвержены деформациям;

  • дверь, сбитая из шлифованных досок.

Допустимы модели с частичным застеклением. Желательно выбирать готовые модели с притвором или на косяке делать выступ, обустроить порожек, чтобы максимально снизить утечку теплого воздуха и пара наружу. Полотна ничем не красят и не лакируют. Натуральное дерево придает воздуху в парилке особенный, неповторимый аромат.


Многие владельцы сегодня ставят на парную дверь из закаленного стекла. Она выглядит эстетично, не боится сырости и высоких температур, долговечна. Но! Такая модель обладает высокой теплопроводностью, и не держит температуру внутри парилки, выпуская драгоценное тепло в другие помещения. 

Кроме того, стеклянное полотно не доходит до пола, и нужно делать высокий порог, чтобы убрать зазор. Также остается риск разбить стекло при неловком движении, ударе твердым предметом.

Пластиковые и металлические изделия для данного помещения категорически не подходят.


Дверь в бане для моечной

В этом помещении основная опасность для материала дверей исходит от воды. В процессе мытья брызги летят во все стороны, капли оседают как на стенах, так и на полотне. Современные моечные хозяева предпочитают отделывать кафелем, устанавливая привычные краны и душевые лейки вместо традиционных шаек и баков с горячей и холодной водой. А на вход рекомендуется установить дверь из материала, максимально устойчивого к воде. 


Варианта два:

  • полностью стеклянная дверь с прозрачным, матовым, зеркальным или узорчатым полотном;

  • металлопластик с застеклением или сплошной.

Допустим также вариант с чистым массивом, например, из липы или лиственницы. Но, в этом случае требуется наличие хорошей вентиляции и сухое тепло, которое просушит моечную после банных процедур.

Если моечная совмещена с парилкой, как это делалось и делается в небольших баньках, то требования к двери те же, что и для парилки – полное отсутствие потенциально токсичных пластиков и хорошая теплоизоляция.

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