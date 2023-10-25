Вряд ли для кого-то будет откровением постулат, что окружающая среда ничуть не меньше влияет на аппетит и настроение, чем гастрономические изыски.

Ведь даже дома оформлению кухни уделяется много внимания, что уж говорить об общественном заведении, рассчитанном на большое количество посетителей.

Особенности дизайна интерьера кафе, ресторана, бара

Люди заходят в кафе и рестораны не только за едой, это как раз может быть на втором плане. На первом – возможность отдохнуть в приятной обстановке, посидеть с друзьями, расслабиться. Меню же может ограничиваться только чашечкой кофе. Это значит, что, планируя открыть кафе или ресторан интерьеру следует уделить особое внимание. В чём же его особенности:

Интерьер кафе или ресторана – важный инструмент маркетинга. Вряд ли кто-то захочет поехать на другой конец города только ради первоклассной кухни и отличного обслуживания. Но если антураж заведения создаст особую атмосферу и задаст настроение, и лучше прямо от входных дверей, то за этим захочется вернуться и ещё друзей привести.

Внутреннее оформление питейного заведения должно соответствовать внешнему виду и функциональности.

Интерьер кафе должен отвечать концепции заведения и специфике меню. Если у вас ресторан восточной кухни, то вряд ли будет уместен минимализм или лофт-интерьер.

Обязательно учитывайте целевую аудиторию и контингент посетителей. Для фаст-фудов, например лучше всего подойдёт интерьер в современном стиле и яркая износостойкая мебель. Эти заведения рассчитаны на большой поток посетителей, которые, как правило, не засиживаются надолго – пришёл – быстро поел – ушёл. Совсем другой подход нужен при оформлении кафе или ресторана.

Гармоничный и целостный интерьер – первое, что «цепляет» посетителей. Он должен быть мягким и ненавязчивым, чтобы в кафе уютно себя чувствовали и люди консервативного склада, и молодёжь, и пожилые, и бизнесмены.

В дизайне интерьера очень важно предусмотреть системы вентиляции и освещения. Одного светильника, конечно, мало. Режим работы заведения тоже необходимо учитывать. Для ночных кафе к освещению предъявляются особые требования.

Наконец, специфика меню не на последнем месте в разработке концепции интерьера. Суши-бар, например, логично оформлять, отталкиваясь от канонов восточного стиля. В пиццерии атмосфера ресторана пронизана итальянским духом, рестораны русской кухни не обойдутся без соответствующего антуража и так далее.

Зонирование пространства – важная составляющая оформления кафе. Обязательно надо выделить барную стойку, летнюю террасу и создать комфортную атмосферу за каждым столиком.

Всё это, конечно, доступно только профессиональному дизайнеру.

Необходимые требования для дизайн-проекта кафе, ресторана или бара

Приступая к созданию интерьера, необходимо учесть не только эстетическую составляющую и соответствие общей направленности заведения, но и требования надзорных органов, предъявляемые к заведениям подобного типа.

Для заведений общепита действует стандарт, поэтому его открытие должно быть согласовано:

с Роспотребнадзором и СЭС;

с пожарной службой и МЧС;

с экологической службой.

Для больших капитальных сооружений необходимо согласование с градостроительным управлением. Существуют ограничения и по расположению кафе, и по количеству посетителей.

Допустим, все согласования получены. Что дальше?

А дальше запрещается:

Располагать кухню в подвальном или полуподвальном помещении.

Содержать в кафе животных, располагать жилые комнаты.

Подвозить продукты с фасадной стороны дома.

Не иметь отдельного входа в заведение.

Кроме того, необходимо соблюсти чёткое зонирование по технологическим процессам:

зона приёма сырья;

зона приготовления пищи;

зона для посетителей;

административная зона;

санитарно-бытовые комнаты.

Технологические процессы не должны пересекаться, это важно. Недопустимо, чтобы соприкасались сырьё и отходы, грязная и вымытая посуда.

Каждая их этих зон имеет свою специфику. В зоне складирования сырья должны быть комнаты для хранения бакалеи и других сыпучих продуктов, а также овощей и фруктов, и холодильники.

В производственной зоне должны присутствовать горячие и холодные цехи, рыбный, мясной и кондитерский отделы и обязательно мойки. В зоне для посетителей обязателен гардероб, санузел.

В административной зоне помимо помещения для администрации должны быть туалет и душевая для сотрудников, раздевалка. Санитарно-бытовые комнаты предназначены для хранения инвентаря.

Как формируется техническое задание для дизайн-проекта кафе или ресторана

Здесь перечислен только общий перечень задач, которые встают перед проектировщиком и дизайнером в разработке заведений такого типа. Есть ещё множество нюансов, которые могут обнаружиться в конкретном случае.

Поэтому работа дизайнера начинается с того, что:

Собирается информация об архитектуре, планировке помещения, типе заведения и о том, какую аудиторию хотят привлечь хозяева кафе и ресторана. Выясняются предпочтения по стилю и по цвету.

Все эти сведения формируются в техническое задание.

Техническое задание согласовывается с заказчиком и на его основании разрабатывается визуализация интерьера. Несколько вариантов в эскизах, коллажах, 3D-проектах.

Когда всё утверждено и согласовано, составляется дизайн-проект и разрабатываются сметы.

По желанию заказчика можно заключить договор об авторском надзоре.

Исполнитель дизайн-проекта может предложить заказчику три пакета услуг:

Эскизный проект – обмерочный план с коммуникациями и расстановкой мебели.

Полный проект – смета, визуализация, разводка электрических сетей, вентиляции, отопления, подбор отделочных материалов и мебели.

Премиум-пакет – полный проект, визуализация и комплектация объекта материалами для ремонта.

Фирма YKSTYLE при заключении договора о сотрудничестве все три пакета предоставляет бесплатно.

Что именно входит в эскизный проект:

обмерочный план;

планировочные решения;

монтажные планы;

итоговая планировка: экспликация, зонирование;

планы полов и потолков (отделочные материалы);

планы расстановки мебели.

Цена такого проекта стартует от 500 рублей за квадратный метр.

Что такое полный проект? К эскизному проекту добавляются:

План разводки электрических и слаботочных сетей.

План системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

Сантехническая разводка.

Конфигурация кухни и кухонной техники.

Подбор отделочных материалов.

Точная смета.

Визуализация интерьера.

Цена такого пакета начинается от 1500 рублей за квадрат.

Наконец, в премиум-пакет добавляется:

Полная визуализация интерьера.

План развёртки стен.

Полная комплектация объекта (заказ, доставка, приём).

Авторский надзор.

Проектирование мебели.

Стоимость такого пакета – от 2000 рублей за квадратный метр. Любой дизайн проект фирма компенсирует при заключении договора на отделочные работы.

В компании работают профессиональные дизайнеры, которые выполнят интерьер в любом стиле от лофта до классики, тщательно прорабатываются системы пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования, работают в строгом соответствии с нормами, прописанными в строительных СНИПах и ГОСТах.

Этапы работ по составлению дизайн-проекта ресторана, кафе, бара

После подписания договора на разработку дизайн-проекта:

Дизайнер и инженер выезжают на объект, делают необходимые замеры помещения и инженерных разводок. С заказчиком обсуждается концепция интерьера и отделка. Обычно это занимает 3-4 часа. Разрабатывается проектная документация. На каждом этапе происходят согласования с заказчиком. Это самый сложный и ответственный процесс, на составление дизайн-проекта может уйти от 7 до 30 дней. Презентация объекта включает в себя согласование всех финальных изменений, подготовку сметы для отделочных работ и авторский надзор на протяжении всего процесса.

При разработке проектно документации фирма гарантирует полное соответствие специфике заведения и целевой аудитории.

Что должно быть предусмотрено в дизайн-проекте кафе, бара и ресторана

Это значит, что уже на уровне создания проекта уделяется большое внимание:

Цветовому оформлению, комфортному для глаз и располагающему к еде.

Отделочным материалам – безопасным и доброкачественным.

Хорошей вентиляции для комфорта посетителей.

Организации удобной и функциональной кухни.

Хорошей вытяжке на кухне и в курительной зоне, чтобы запахи не шли в зал.

От создания проекта до его воплощения самое малое потребуется 14 дней.

Требования к отделочным материалам для кафе, баров и ресторанов

Разговор про отделочные материалы следует начать с общих требований, обязательных для любых общественных заведений.

Экологическая безопасность – альфа и омега всех отделочных материалов, особенно в общественных заведениях. Они не должны выделять в атмосферу никаких вредных испарений.

Пожаробезопасность – не менее важный параметр – отделочные материалы не должны ни гореть, ни плавиться с выделением вредных веществ.

Влагоустойчивость и гигиеничность – должны выдерживать частые влажные уборки.

Стойкость к истиранию – в помещениях с большой проходимостью отделочные материалы подвергаются большим нагрузкам.

Для отделки кухни в кафе и ресторанах важны ещё такие характеристики как термоустойчивость – чтобы они не деформировались от воздействия паров и нагретого воздуха и шумопоглощение – шумы в производственных помещениях не должны беспокоить посетителей в зале. Проблему помогут решить хорошие двери.

Для отделки стен применяют керамическую плитку, камень, стеновые панели деревянные или металлические. Иногда обои, но лучше всего не бумажные. Практичным и интересным решением может быть декоративная штукатурка.

Напольное покрытие в кафе и ресторане должно быть:

Устойчиво к ударам, не деформироваться от падения тяжёлых предметов.

Простым в уходе и эксплуатации.

Не восприимчиво к абразивным чистящим веществам.

Ремонтопригодным и долговечным.

Исходя из этого рекомендуется остановить свой выбор на ламинате, керамограните, коммерческом линолеуме, наливном поле или паркетной доске.

Для потолка лучше всего выбрать подвесную конструкцию – она замаскирует и дефекты перекрытия, и коммуникации. Натяжное полотно тоже обладает всеми этими достоинствами и даёт неограниченные возможности для дизайна.

Все отделочные материалы закладываются в дизайн-проект, и у заказчика складывается точное представление о том, как должно выглядеть его кафе или ресторан, чтобы чётко сформулировать задачу для ремонтников.