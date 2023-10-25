Металлический бордюр можно назвать новинкой в декоре, хотя молдинги как имитация лепнины появились довольно давно. Они украшали стены ещё во времена античности. Но мы не будем углубляться так далеко в историю и поговорим о металлических молдингах, которые появились сравнительно недавно и в сочетании с керамической плиткой могут придать интерьеру совсем другое звучание.





Зачем нужны металлические бордюры для плитки в ванной комнате

Блестящие металлические бордюры привлекли к себе внимание своей способностью придать интерьеру роскошь и шик.

Эти узкие металлические профили размещают между рядами плитки или керамогранита для того, чтобы:

Зонировать отделку.

Отделить плитку от штукатурки или окраски.

Выделить декорацию.

Усилить бордюрную выкладку.

Молдинг не только выделяет элементы декора, но и сам может стать эффектным декором. Располагать его можно как вертикально, так и горизонтально.







В сопровождении металлического бордюра даже самая невзрачная плитка заиграет новыми красками. Только имейте ввиду, что работа должна быть выполнена безупречно.





Неправильная укладка металлического бордюра не замаскирует, а наоборот подчеркнёт все недостатки плитки и монтажа. Поэтому о тонкостях этого декора и пойдёт речь в статье.

Как выбрать плитку для металлического бордюра в ванную



И начнём разговор с правильного выбора плитки. Она может быть любой по цвету, фактуре и размеру. Главное не в этом. И керамическая плитка, и керамогранит должны быть ректифицированы, то есть края обрезаны, выровнены и отшлифованы на заводском оборудовании. Если этого нет, то придётся сделать это вручную, воспользовавшись болгаркой или диском.





Какие ещё требования предъявляются к плитке:

Её следует откалибровать.

Отсортировать по размеру.

Плитки не должны отличаться друг от друга по оттенку.

Любая небрежность будет беспощадно подчёркнута металлическим бордюром. Зазор между плиткой и бордюром должен быть минимальным, иначе пропадёт весь его декоративный эффект.





Нельзя маскировать недочёты укладки, увеличивая шов между плиткой и бордюром. Чтобы металлический молдинг стал украшением, он должен расположиться чётко и ровно, в один ряд с плиткой.

Для этого плитка должна быть абсолютно одинаковой, с идеально ровными краями, а межплиточные швы безупречны.









Разновидности металлических бордюров для плитки в ванную

Металлические бордюры для плитки имеют несколько разновидностей:



Глянцевый тонкий– его ширина не превышает 5 миллиметров. Самые популярные цвета – золотой и серебряный. Отделка с ним выглядит очень аристократично и деликатно. Дизайнеры любят его за универсальность.

Глянцевый бордюр добавляет интерьеру блеска, делает его светлее и современнее. Благодаря такому обрамлению базовая плитка, имитирующая бетон, мрамор или дерево, выглядит ещё богаче.



Брашированный – на него в определённом направлении нанесены царапины. Кованый, потёртый, состаренный металл сегодня на пике популярности.

Эффект состаренности металла достигается технологией окисления или обжига. На бордюре появляются замысловатые узоры. С помощью абразивных средств на поверхность молдинга наносятся либо крупные царапины, либо короткие засечки.



Актуальна мятая металлическая поверхность, отсылающая к технике ручной работы и традиционному ремеслу. Такой текстурированный бордюр великолепно будет сочетаться с деревянными поверхностями или плиткой, стилизованной под дерево.

Матовый, или сатиновый металлический бордюр – особенно хорош для отделки стены в ванной комнате. Он имеет толщину 1 сантиметр, очень деликатен, не выделяется на фоне стены, выглядит строго и элегантно.





В современных интерьерах они выглядят более тёплыми и уютными по сравнению с глянцевыми и эффектно выделяют текстуру базового матового покрытия.





Чёрный – такой бордюр придаст интерьеру брутальности. Хорош для интерьеров в современном стиле.





Чёрный бордюр придаст интерьеру выразительности, органичен в лофт-пространствах, великолепен в сочетании с белым камнем и металлическими деталями индустриального стиля.

При выборе молдинга необходимо учитывать ряд моментов:

Характер отделочного материала: плитка или керамогранит. Как бордюр впишется в концепцию интерьера. Какую функцию он будет выполнять прежде всего – декорирование или зонирование.





Бордюр не переносит широких швов, он должен строго войти между рядами плитки, тогда геометрия помещения будет гармоничной.

Подготовка металлического бордюра к монтажу на плитку в ванной комнате



Какой бы бордюр вы ни выбрали, перед установкой его надо подготовить. Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность бордюра. Там могут остаться зубцы и заусенцы от первичной обработки.





Их надо тщательно удалить надфилем. Если этого не сделать, может начаться коррозийный процесс. Ржавчина, конечно, испортит внешний вид, и вывести её будет не просто. Бордюрные металлические профили имеют форму буквы П и могут быть пустотелыми и заполненными.

В заполненных профилях внутри есть керамическая полоска, которая крепится на силикон. Пустотелые при монтаже заполняются клеем.









Особенности монтажа металлического бордюра



Ну а теперь приступаем к монтажу. Молдинг сажается на клей или на жидкие гвозди, если есть насечки с внутренней стороны. Однако не всякий клей подойдёт для этой цели. Используйте состав с большим количеством полимеров: он даёт меньшую усадку. Такой подходит для крупноформатной плитки. Для пустотелого молдинга клея понадобится больше.





Производители, чтобы уберечь бордюр от повреждений, покрывают его защитной плёнкой. Перед монтажом края плёнки надо немного приподнять, а полностью снять её можно после окончания работ.

Последовательность действий при монтаже:

Очищаем поверхность от пыли и загрязнений. Обезжириваем её. Наносим клей на поверхность так, чтобы не задеть плиточный ряд. Избытки клея аккуратно удаляем мокрой тряпкой. Это надо сделать сразу, пока он не затвердел. Плотно, с усилием прижмите бордюр к стене. Уберите шпателем выступившие излишки клея. Чтобы защитная плёнка от бордюра не попала в затирку между швами, приподнимите сбоку её края. Установите бордюр вровень с плиткой: если плитка толще молдинга, нивелируйте разницу клеевым составом, нанеся его более толстым слоем; если молдинг толще плитке, поглубже вдавите его в стену. Если клей попал на бордюр, удалите его влажной тряпкой. Обработайте швы с помощью системы выравнивания плитки. Она скорректирует перепады по высоте.

Теперь осталось только проверить, находится ли молдинг и плитка на одном уровне, это можно сделать с помощью угольника, и аккуратно удалить защитную плёнку.





Помните, что малейшее повреждение металлического бордюра при монтаже испортит всю картину, и ваши труды окажутся напрасными. Работа по монтажу не сложна, но требует большой аккуратности.

Если бордюр перед укладкой необходимо подрезать, используйте для этого диск для резки металла. При этом керамику в заполненном профиле с внутренней стороны надо демонтировать.

Остатки клея убирайте жидкостью для снятия лака, в которой нет ацетона. Это принципиально важно: ацетон разрушает покрытие.

Как выбрать металлический бордюр для плитки под стиль интерьера ванной комнаты

Металлический профиль должен гармонировать с общей концепцией интерьера, а ни в коем случае не перекрывать и не «перекрикивать» его.

1. Металлические бордюры уместны в любом стиле: брашированные хорошо впишутся в классический интерьер, сделают его более утончённым.



Такой молдинг можно удачно сочетать с лепниной, он эффектно выделит декоративное панно и так далее.

2. Брашированный бордюр будет уместен в провансе, в скандинавском стиле, в стиле кантри.





Он добавит интерьеру элегантности и теплоты. Такой бордюр прекрасно впишется и в роскошные стили барокко и рококо.





3. Стилю модерн, который любит чёткие линии, металлические молдинки могут придать изюминку



Тонкие глянцевые рамки, золотистые или серебряные, разумеется, украсят интерьер. Сдержанная роскошь тонких глянцевых бордюров в классическом интерьере тоже вполне органична.

Глянцевый блеск тонких металлических бордюров эффектно разбавит монохромный интерьер, внесёт в него интересный акцент.

4. В стиле минимализм тонкие линии подчеркнут лаконизм отделки. Для данного стиля подобный декор вполне самодостаточен.







5. Для стиля лофт, хай-тек, современных и футуристических стилей чёрные молдинги придадут завершённость и элегантность. Только обязательно поддержите их другими деталями в интерьере.





Разные металлические бордюры уместны в любых стилях и в любой комнате: на кухне, в ванной, в гостиной, в спальне. Главное – сделать правильный выбор и осуществить правильный монтаж.







Правила ухода за металлическими бордюрами для плитки в ванной

А теперь – о том, как ухаживать за металлическим молдингом.

О том, что надо избегать жидкостей с ацетоном, уже было сказано.

Металлический профиль не выносит также кислотосодержащие средства.

Нельзя использовать при уборке абразивные, жёсткие, царапающие материалы. Грязь удаляется влажной губкой или мягкой салфеткой.

При сильном загрязнении пользуйтесь жидкостью для мытья окон или слабощелочными моющими средствами.

Помните, что металлические молдинги не годятся для помещений, в которых температура выше 60 градусов С.

Металлические бордюры могут как усовершенствовать интерьер, так и уничтожить его. Поэтому эту модную новинку следует внедрять с осторожностью, требуется тщательность, аккуратность, чувство меры и отменный вкус.



