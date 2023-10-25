В процессе финишной отделки комнат возникает вопрос: какой плинтус использовать? Этот элемент выполняет важные функции. Он закрывает щель между стеной и ламинатом, линолеумом, паркетной доской. Облагораживает внешний вид стыка, придавая ему завершенный вид. Кроме того, в современные плинтусы удобно прятать кабели, телефонные и интернет-провода.

Современный рынок радует огромным ассортиментом изделий самой разной конструкции и дизайна, из металлов, древесины, ПВХ, керамики. Если традиционные плинтусы в виде планок не сочетаются с интерьером или не устраивают по какой-либо причине, специалисты рекомендуют обратить внимание на новинку – потайные модели.

Что такое скрытый плинтус и зачем он нужен

Скрытые плинтусы – это инновационное открытие в мире отделочных материалов. В отличие от накладных планок, они устанавливаются вровень со стеной или заглубляются.

Сборная конструкция состоит из двух элементов:

Профиля-основания из металла. Чаще всего используется алюминий;

Декоративной наружной планки, которая вставляется в пазы.

Сегодня можно приобрести потайные плинтусы в самом разном исполнении:

изготовленные из алюминия, окрашенной стали, фрезерованного МДФ, древесины, эмалита, гибкого пластика;

с прямыми и изогнутыми наружными планками, с лицевой частью сложной формы – с выступами, нишами;

высотой от 5 до 10 см, с отделкой под камень, древесину ценных пород, однотонные матовые или глянцевые покрытия, под покраску;

с креплением декоративного элемента на клипсы, на прочный клей, с готовым клеевым слоем на внутренней стороне;

с встроенными кабель-каналами, светодиодной подсветкой разных оттенков.

Профиль-основу фиксируют на стене на стадии черновой отделки, когда напольное покрытие в комнате уже уложено, а стена еще не оштукатурена или не облицована под финишные работы. Только после установки профиля начинают штукатурить стены под покраску, поклейку обоев.

Или делают обшивку гипсокартоном, разного рода панелями.

Как вписать скрытый плинтус в интерьер

Часто владельцы решают устанавливать скрытые двери, маскирующиеся под отделку стен, элегантные распашные и раздвижные полотна из стекла и тонкого профиля. Такие дверные блоки, перегородки не имеют наличников, массивных порталов.

И традиционные накладные плинтуса вносят в общую композицию диссонанс, их очень трудно подобрать к такому интерьеру. В этом случае оптимальным решением будет использовать скрытый плинтус.

Также можно подобрать элементы под текстуру и оттенок напольного покрытия, например, паркетной доски. Популярны также изделия с отделкой под мрамор, гранитные плиты, другие виды натурального камня. Самый простой и доступный вариант – это однотонный плинтус нейтрального серого, коричневого или контрастного белого, черного цветов.

Такие модели сочетаются с любой палитрой и дизайнерскими идеями, создают необычные визуальные эффекты.

При желании можно купить МДФ под подкраску. Такие плинтуса красят и перекрашивают по необходимости, одновременно с косметическим ремонтом стен. Используют только стойкие моющиеся краски. С помощью таких плинтусов легко создавать необычные, интересные акценты.

Для этого выбирают яркие цвета, серебристые, блестящие металлические модели, окрашивают в контрастные или даже разноцветные краски.

Появившись в продаже сравнительно недавно, плинтусы скрытого монтажа успели завоевать симпатии потребителей. А дизайнеры активно используют новый инструмент при оформлении интерьеров. И не удивительно, ведь такие конструкции удобны, практичны, позволяют творчески подходить к финишной отделке помещений.

Преимущества скрытого напольного плинтуса

Огромный ассортимент текстур и расцветок, материалов, форм, размеров, конструкционных решений позволяет выбрать идеальный вариант для любых целей.

Если его покрасить вместе со стенами или подобрать подходящую по фактуре и оттенку планку, плинтус полностью сливается с поверхностью, визуально расширяя пространство.

Стык между напольным покрытием и стеной выглядит эстетично, не цепляет глаз, не отвлекает внимание от других деталей интерьера.

Так как планка полностью скрыта в стене, она не мешает. Можно устанавливать мебель, бытовую техники, аппаратуру вплотную к стенам.

Помещение проще в уборке – тряпка, насадка пылесоса не цепляется за выступающие планки. На них не скапливаются пыль, грязь, волоски.

Если приобрести изделие с подсветкой, получается интересная «изюминка».

Встроенные кабель-каналы дают возможность маскировать телевизионные антенны, провода от электроприборов и ламп, интернет-кабели.

Есть ли у скрытых плинтусов недостатки

Как и любые другие конструкции, такие изделия имеют свои минусы:

Сложность монтажа. Далеко не каждый новичок сможет справиться с установкой металлического профиля. Необходимо тщательно выверять уровень, выравнивать стены и полы. Поэтому, если есть сомнения в своих силах, лучше доверить монтаж мастерам-профессионалам с опытом работы именно со скрытыми плинтусами;

Далеко не каждый новичок сможет справиться с установкой металлического профиля. Необходимо тщательно выверять уровень, выравнивать стены и полы. Поэтому, если есть сомнения в своих силах, лучше доверить монтаж мастерам-профессионалам с опытом работы именно со скрытыми плинтусами; Необходимость установки профилей на стадии черновой отделки или обязательной облицовки стен панелями, гипсокартоном, плиткой. Такая отделка «съедает» полезное пространство комнаты.

К недостаткам можно отнести и более высокую цену инновационного отделочного материала. Производство металлического профиля с декоративными ппланками-панелями сложнее, чем вытачивание или отливка привычных накладных моделей. Следовательно, розничные расценки дороже.

Как установить скрытый плинтус

Такие элементы монтируют только перед отделкой стен, на уже уложенный ламинат, паркетную доску, паркет или кафельную плитку. Напольное покрытие должно на 3-5 мм заходить под профиль, иначе останутся некрасивые зазоры.

Если хочется установить такой плинтус в процессе капитального ремонта квартиры или дома, старое покрытие со стен демонтируют, удаляют обои, плитку или панели.

После монтажа профиля стены зашивают ГКЛ толщиной 9, 12,5 мм, панелями из дерева, 3-D-конструкциями, наклеивают кафельную плитку.

Этапы монтажа скрытого плинтуса на пол

Выравнивание стен и пола

Чтобы достичь нужного эффекта, потребуется тщательная подготовка основания. Стены и пол должны быть идеально ровными по горизонтали и вертикали, без перепадов, выпуклостей. При желании стены можно оштукатурить по маякам, соблюдая толщину профиля, оставив только полосу в нижней части, по всему периметру стен.

Ее высота должна совпадать с высотой профиля. Только после заливки стяжки приступают к укладке напольного покрытия.

Укладка напольного покрытия

Данный тип плинтусов обычно устанавливают на замковые или клеевые полы:

виниловая плитка, ламинат обычный и SPC;

пробковые панели, паркетные доски.

На ровную стяжку обязательно укладывают подложку, поверх монтируют ламели пола. Вдоль стен оставляют компенсационные зазоры. В противном случае при изменении температуры, повышении влажности воздуха покрытие будет вздуваться волнами.

Установка профилей

В первую очередь отмеряют нужную длину элементов (двойная длина и ширина комнаты, за исключением дверных проемов, отдельные отрезки для выступов, ниш, дверных откосов). Распил производят болгаркой или ножовкой по металлу, древесине, в зависимости от материала.

Далее:

снимают декоративные планки;

в профиле высверливают ровный ряд отверстий для крепежа, на расстоянии 40 см;

прикладывают к стенам, отмечают места креплений;

высверливают отверстия для крепежа;

на заднюю сторону профиля наносят «жидкие гвозди» или любой прочный клей.

Основу фиксируют дюбелями, саморезами.

Финальные работы

Стену штукатурят или облицовывают на ширину установленного профиля так, чтобы плинтус сравнялся со стеной, с минимальным зазором. После покрытие можно покрасить, оклеить обоями. По окончании работ вставляют наружные планки в специальные пазы или приклеивают.

Теневые плинтусы изготавливаются из высококачественных материалов. Срок их службы составляет более 50 лет. Алюминиевый профиль не подвержен коррозии, на нем не размножаются бактерии и грибки.

А качественная ламинация, окраска декоративных панелей гарантирует их превосходный внешний вид. При этом МДФ под покраску можно окрашивать в разные цвета в процессе текущего косметического ремонта.

Потайные плинтуса – отличная альтернатива традиционным деревянным или пластиковым моделям. Он не выделяется на фоне стен или полов, позволяя смещать акценты на другие детали интерьера.

Такая отделка идеально подходит для техногенных, промышленных стилей хай-тек, минимализм, лофт, подчеркивая их лаконичность. Ее можно красиво обыграть в классическом или эко-интерьере.