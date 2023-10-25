При монтаже напольного покрытия важно точно рассчитать погонный метр плинтуса. Тогда удастся заранее определить необходимое количество материала, стоимость. В итоге не только снизятся затраты на его закупку, но и минимизируются остатки. Все необходимые расчеты можно провести самостоятельно. Для этого существуют специальные калькуляторы. Останется лишь правильно произвести все необходимые замеры.

Еще один важный момент – материал, из которого плинтус сделан. У каждого из современных вариантов есть свои плюсы и минусы, особенности монтажа и использования.

Отличаются они также типовыми размерами, которые важно знать и учитывать при расчетах. Покупателям стоит познакомиться со всеми характеристиками разных типов плинтусов, чтобы выбрать для себя наиболее подходящий и долговечный.

Виды напольного плинтуса, плюсы и минусы каждого, размеры

В продаже представлен огромный выбор плинтусов. Они различаются между собой многими параметрами: материалом, из которого изготавливаются, размером, формой, стоимостью. Каждый предложенный вариант имеет свои плюсы и минусы, типовые размеры.

Материал изготовления Плюсы Минусы Типовые размеры в мм (ширина на высоту) Дерево (массив) Отлично подходит к самым популярным вариантам напольного покрытия – ламинату и паркету

Имеет аккуратный, привлекательный вид

Самый безопасный и экологичный вариант

Часто выбирается для детских комнат Непластичный

Склонный к повреждениям

Неустойчивый к влажности и резкой смене температур

Должен периодически заново покрываться лаком

Требует особенного регулярного ухода 15-25 на 40-120 ПВХ Универсальный, с минимальным весом (это делает его установку особенно удобной и простой)

Дешевый, практичный, гибкий, не боящийся влаги.

Продается в большинстве магазинов Простой вид

Мало вариантов дизайна и расцветок

Неустойчивый к ультрафиолету

При нагревании может выделять вредные для здоровья человека вещества

Не рекомендован к использованию в детских комнатах 22-23 в ширину. Высота может доходить до 85 вместе с кабельным каналом МДФ Доступный по цене

С огромным выбором форм и цветов

Простой в установке

Есть возможность интересно сочетать его с разными видами напольных покрытий Портится при повышенной влажности

Быстро изнашивается 15-25 на 40-120 Полиуретан Долго служит, медленно изнашивается

Устойчивый к влаге

Имеет минимальный вес

Огромное разнообразие структур (среди них встречаются и жесткие, и гибкие варианты)

Можно красить Допустимо окрашивать материал только особыми составами на водной основе

При поперечной укладке образует заметные щели, которые необходимо время от времени заполнять 15-30 на 70-150 Полистирол Максимально прочный

Недорогой

Практичный и простой в уходе

Безопасный

Пластичный

Устойчивый к УФ-лучам и влаге 22-23 на 50-65 (с кабель-каналом высоту можно увеличить до 85) Пробка Безопасный и экологичный

Гибкий по незначительному радиусу

Отлично сцепляется со стенами Хрупкий, может быть легко поврежден при физическом воздействии

Плохо переносит повышенную влажность

Мало вариантов дизайна 10-20 на 40-100 Металл Самый надежный и долговечный вариант.

Имеет оригинальный интересный внешний вид

Становится крепкой поддержкой для гипсокартона Большой вес

Подходит не для всех помещений Ширина подбирается с учетом особенностей кабель-канала. Высота – 35-120 Дюрополимер Прочный, надежный

Стойкий к влаге, плесени и износу

Подходит для окрашивания

Не дает усадки Тяжелый и плотный

Материал сложно разрезать и подобрать для него крепежи

Минимальный выбор форм, цветов. 15-30 на 70-150 Керамика Устойчивый к плесени и влаге Может сочетаться только с плиткой на полу

Хрупкий

Сложный в уходе Ширина – 60-80, высота – до 40 Керамогранит Выглядит изящно и эффектно

Прочный

Устойчивый к плесени и влаге

С максимально долгим сроком использования

Большой выбор форм и расцветок

Тяжелый

Сложный в установке

Дорогостоящий Ширина – 16-90. Высота подбирается индивидуально.

В целом по размеру плинтуса делятся на 3 разновидности:

Малые. Варианты с высотой не более 40 мм.

Средние. Эти варианты называются универсальными. По лицевой стороне они не превышают 70 мм.

Высокие. Подходят для помещений с расстоянием от пола до потолка в 3 м и выше.

Высота и ширина у плинтуса всегда различаются в зависимости от выбранного варианта – его материала. А длина обычно универсальная. Это 2,5 м. Но встречаются варианты и нестандартной длины. Например, на 0,5 м больше или меньше.

Их не только делают на заказ. Иногда производители добавляют нестандартные плинтуса в продажу в обычных магазинах. Поэтому важно уточнить длину материала перед покупкой.

Но можно подобрать и другие варианты плинтусов.

Например, по назначению:

Универсальные. Самые популярные и часто используемые. Подходят не только для жилых помещений, но и для коммерческих. Именно такие варианты представлены в магазинах в максимально разнообразном ассортименте. Гибкие. Используются для комнат необычных нестандартных форм. Подходят для отделки оснований арок, колон, различных массивных украшений посреди помещения. Каркасные. Дают возможность бесконечно экспериментировать с дизайнерским ремонтом. Позволяют формировать декоративные полосы из материала для напольных покрытий. Каннелюрные. Помогают частично завести материалы, выбранные для отделки пола, на стену. Редко используются в обычных домах и квартирах. Чаще приобретаются для ремонта помещений с особыми требованиями по чистоте. Например, медицинских учреждений. Специальные. Это изделия с максимально высокими показателями стойкости к влаге, плесени, повреждениям. Они хорошо подходят и для частных домов, но чаще выбираются для помещений общественного назначения.

Еще одно популярное разделение плинтусов – по формату. Они встречаются классические (слегка витиеватые, фигурные), современные прямые и профилированные. Последние имеют нестандартное поперечное сечение. Они идеально вписываются в винтажные интерьеры.

Как правильно рассчитать погонный метр плинтуса на пол

Для правильных расчетов потребуется:

Точно измерить длину и ширину помещения, в котором будет укладываться напольное покрытие и плинтус к нему. Лучше повторить процедуру несколько раз, чтобы получить максимально верную цифру. В процессе обязательно учитывать ниши, выступы. Сложить вместе длину всех стен. Сумма и будет периметром помещения. Точно измерить ширину проемов комнаты. Суммировать их. От цифры из 2 шага отнять ширину дверных проемов. В итоге получится высчитать длину плинтуса, которой будет достаточно для отделки всей комнаты. Использовать получившийся результат при закупке материалов.

Специалисты рекомендуют к получившейся цифре добавить еще 2 м. Это необходимый запас, позволяющий избежать ошибок.

Когда с необходимой длиной плинтуса определиться уже получилось, можно переходить к выбору его модели. При этом обязательно нужно уточнить, стандартная ли длина у каждой отдельной планки.

Обычно в магазине плинтуса продаются погонным метром. Это только длина материала. В ней не учитывается высота и ширина. Чтобы зря не тратить деньги, стоит сразу рассчитать, сколько планок нужно купить с учетом их точной длины.

Для этого периметр (уже без ширины дверных проемов) делится на ширину выбранного изделия.

Расчет напольного плинтуса при помощи калькулятора

Проводить расчеты можно прямо в магазине перед покупкой. Для перестраховки здесь получится заручиться помощью продавца консультанта.

Уточнить цену за 1 планку. Разделить ее на длину изделия в мм. Умножить получившееся число на 1000 мм.

В процессе нужно:

Если 1 планка длиной 2,5 м стоит 500 рублей, то получится следующая схема: 500/2500 = 02Х1000=200.

Еще один вариант – использовать специальный онлайн-калькулятор. Такой инструмент позволяет определиться с количеством материала нужной длины, требующееся для ремонта в комнате уже с учетом распилов.

Такой способ расчета еще и поможет получить информацию об остатках плинтуса и итоговой стоимости материалов для закупки.

Чтобы произвести его удалось правильно, нужно учитывать целый список исходных данных:

периметр всего помещения (сложенные вместе длины стен комнаты);

ширину всех проемов (они также суммируются);

длину заинтересовавшего покупателя варианта плинтуса (ее важно заранее уточнить у продавца);

стоимость каждого изделия.

Удобные калькуляторы для подобных расчетов есть на тематических сайтах. Если самостоятельно справиться с ними не получилось, можно попросить помощи у продавцов-консультантов уже при приобретении напольного плинтуса. Главное – заранее подготовить все необходимые замеры.

Рассчитать необходимое количество плинтуса для оформления пола и его стоимость получится даже самостоятельно. Для этого предварительно нужно правильно произвести все важные расчеты.

Но первым делом покупателю рекомендуется определиться с материалом, из которого будет сделан плинтус, его моделью и уточнить у продавца длину.

Останется только верно и точно измерить периметр помещения, высчитать нужное количество плинтусов. Рассчитав стоимость погонного метра материала получится определиться и с затратами на отделку, отыскать возможные варианты экономии.