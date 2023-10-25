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  4. Всё про напольные плинтуса: виды и размеры, как рассчитать погонный метр плинтуса самостоятельно

Всё про напольные плинтуса: виды и размеры, как рассчитать погонный метр плинтуса самостоятельно

#Ремонт #Напольные покрытия

При монтаже напольного покрытия важно точно рассчитать погонный метр плинтуса. Тогда удастся заранее определить необходимое количество материала, стоимость. В итоге не только снизятся затраты на его закупку, но и минимизируются остатки. Все необходимые расчеты можно провести самостоятельно. Для этого существуют специальные калькуляторы. Останется лишь правильно произвести все необходимые замеры.

Еще один важный момент – материал, из которого плинтус сделан. У каждого из современных вариантов есть свои плюсы и минусы, особенности монтажа и использования.

Отличаются они также типовыми размерами, которые важно знать и учитывать при расчетах. Покупателям стоит познакомиться со всеми характеристиками разных типов плинтусов, чтобы выбрать для себя наиболее подходящий и долговечный.

Виды напольного плинтуса, плюсы и минусы каждого, размеры

В продаже представлен огромный выбор плинтусов. Они различаются между собой многими параметрами: материалом, из которого изготавливаются, размером, формой, стоимостью. Каждый предложенный вариант имеет свои плюсы и минусы, типовые размеры.

Материал изготовления

Плюсы

Минусы

Типовые размеры в мм (ширина на высоту)

Дерево (массив)

  • Отлично подходит к самым популярным вариантам напольного покрытия – ламинату и паркету

  • Имеет аккуратный, привлекательный вид

  • Самый безопасный и экологичный вариант

  • Часто выбирается для детских комнат

  • Непластичный

  • Склонный к повреждениям

  • Неустойчивый к влажности и резкой смене температур

  • Должен периодически заново покрываться лаком

  • Требует особенного регулярного ухода

15-25 на 40-120

ПВХ

  • Универсальный, с минимальным весом (это делает его установку особенно удобной и простой)

  • Дешевый, практичный, гибкий, не боящийся влаги.

  • Продается в большинстве магазинов

  • Простой вид

  • Мало вариантов дизайна и расцветок

  • Неустойчивый к ультрафиолету

  • При нагревании может выделять вредные для здоровья человека вещества

  • Не рекомендован к использованию в детских комнатах

22-23 в ширину. Высота может доходить до 85 вместе с кабельным каналом

МДФ

  • Доступный по цене

  • С огромным выбором форм и цветов

  • Простой в установке

  • Есть возможность интересно сочетать его с разными видами напольных покрытий

  • Портится при повышенной влажности

  • Быстро изнашивается

15-25 на 40-120

Полиуретан

  • Долго служит, медленно изнашивается

  • Устойчивый к влаге

  • Имеет минимальный вес

  • Огромное разнообразие структур (среди них встречаются и жесткие, и гибкие варианты)

  • Можно красить

  • Допустимо окрашивать материал только особыми составами на водной основе

  • При поперечной укладке образует заметные щели, которые необходимо время от времени заполнять

15-30 на 70-150

Полистирол

  • Максимально прочный

  • Недорогой

  • Практичный и простой в уходе

  • Безопасный

  • Пластичный

  • Устойчивый к УФ-лучам и влаге

 

22-23 на 50-65 (с кабель-каналом высоту можно увеличить до 85)

Пробка

  • Безопасный и экологичный

  • Гибкий по незначительному радиусу

  • Отлично сцепляется со стенами

  • Хрупкий, может быть легко поврежден при физическом воздействии

  • Плохо переносит повышенную влажность

  • Мало вариантов дизайна

10-20 на 40-100

Металл

  • Самый надежный и долговечный вариант.

  • Имеет оригинальный интересный внешний вид

  • Становится крепкой поддержкой для гипсокартона

  • Большой вес

  • Подходит не для всех помещений

Ширина подбирается с учетом особенностей кабель-канала. Высота – 35-120

Дюрополимер

  • Прочный, надежный

  • Стойкий к влаге, плесени и износу

  • Подходит для окрашивания

  • Не дает усадки

  • Тяжелый и плотный

  • Материал сложно разрезать и подобрать для него крепежи

  • Минимальный выбор форм, цветов.

15-30 на 70-150

Керамика

  • Устойчивый к плесени и влаге

  • Может сочетаться только с плиткой на полу

  • Хрупкий

  • Сложный в уходе

Ширина – 60-80, высота – до 40

Керамогранит

  • Выглядит изящно и эффектно

  • Прочный

  • Устойчивый к плесени и влаге

  • С максимально долгим сроком использования

  • Большой выбор форм и расцветок


  • Тяжелый

  • Сложный в установке

  • Дорогостоящий

Ширина – 16-90. Высота подбирается индивидуально.


В целом по размеру плинтуса делятся на 3 разновидности:

  • Малые. Варианты с высотой не более 40 мм.

  • Средние. Эти варианты называются универсальными. По лицевой стороне они не превышают 70 мм.

  • Высокие. Подходят для помещений с расстоянием от пола до потолка в 3 м и выше.

Высота и ширина у плинтуса всегда различаются в зависимости от выбранного варианта – его материала. А длина обычно универсальная. Это 2,5 м. Но встречаются варианты и нестандартной длины. Например, на 0,5 м больше или меньше.

Их не только делают на заказ. Иногда производители добавляют нестандартные плинтуса в продажу в обычных магазинах. Поэтому важно уточнить длину материала перед покупкой.


Но можно подобрать и другие варианты плинтусов.

Например, по назначению:

  1. Универсальные. Самые популярные и часто используемые. Подходят не только для жилых помещений, но и для коммерческих. Именно такие варианты представлены в магазинах в максимально разнообразном ассортименте.

  2. Гибкие. Используются для комнат необычных нестандартных форм. Подходят для отделки оснований арок, колон, различных массивных украшений посреди помещения.

  3. Каркасные. Дают возможность бесконечно экспериментировать с дизайнерским ремонтом. Позволяют формировать декоративные полосы из материала для напольных покрытий.

  4. Каннелюрные. Помогают частично завести материалы, выбранные для отделки пола, на стену. Редко используются в обычных домах и квартирах. Чаще приобретаются для ремонта помещений с особыми требованиями по чистоте. Например, медицинских учреждений.

  5. Специальные. Это изделия с максимально высокими показателями стойкости к влаге, плесени, повреждениям. Они хорошо подходят и для частных домов, но чаще выбираются для помещений общественного назначения.

Еще одно популярное разделение плинтусов – по формату. Они встречаются классические (слегка витиеватые, фигурные), современные прямые и профилированные. Последние имеют нестандартное поперечное сечение. Они идеально вписываются в винтажные интерьеры.

Как правильно рассчитать погонный метр плинтуса на пол

Для правильных расчетов потребуется:

  1. Точно измерить длину и ширину помещения, в котором будет укладываться напольное покрытие и плинтус к нему. Лучше повторить процедуру несколько раз, чтобы получить максимально верную цифру. В процессе обязательно учитывать ниши, выступы.

  2. Сложить вместе длину всех стен. Сумма и будет периметром помещения.

  3. Точно измерить ширину проемов комнаты. Суммировать их.

  4. От цифры из 2 шага отнять ширину дверных проемов. В итоге получится высчитать длину плинтуса, которой будет достаточно для отделки всей комнаты.

  5. Использовать получившийся результат при закупке материалов.

Специалисты рекомендуют к получившейся цифре добавить еще 2 м. Это необходимый запас, позволяющий избежать ошибок.

Когда с необходимой длиной плинтуса определиться уже получилось, можно переходить к выбору его модели. При этом обязательно нужно уточнить, стандартная ли длина у каждой отдельной планки.

Обычно в магазине плинтуса продаются погонным метром. Это только длина материала. В ней не учитывается высота и ширина. Чтобы зря не тратить деньги, стоит сразу рассчитать, сколько планок нужно купить с учетом их точной длины.

Для этого периметр (уже без ширины дверных проемов) делится на ширину выбранного изделия.


Расчет напольного плинтуса при помощи калькулятора

Проводить расчеты можно прямо в магазине перед покупкой. Для перестраховки здесь получится заручиться помощью продавца консультанта.

В процессе нужно:

  1. Уточнить цену за 1 планку.

  2. Разделить ее на длину изделия в мм.

  3. Умножить получившееся число на 1000 мм.

Если 1 планка длиной 2,5 м стоит 500 рублей, то получится следующая схема: 500/2500 = 02Х1000=200.

Еще один вариант – использовать специальный онлайн-калькулятор. Такой инструмент позволяет определиться с количеством материала нужной длины, требующееся для ремонта в комнате уже с учетом распилов.

Такой способ расчета еще и поможет получить информацию об остатках плинтуса и итоговой стоимости материалов для закупки.

Чтобы произвести его удалось правильно, нужно учитывать целый список исходных данных:

  • периметр всего помещения (сложенные вместе длины стен комнаты);

  • ширину всех проемов (они также суммируются);

  • длину заинтересовавшего покупателя варианта плинтуса (ее важно заранее уточнить у продавца);

  • стоимость каждого изделия.

Удобные калькуляторы для подобных расчетов есть на тематических сайтах. Если самостоятельно справиться с ними не получилось, можно попросить помощи у продавцов-консультантов уже при приобретении напольного плинтуса. Главное – заранее подготовить все необходимые замеры.

Рассчитать необходимое количество плинтуса для оформления пола и его стоимость получится даже самостоятельно. Для этого предварительно нужно правильно произвести все важные расчеты.

Но первым делом покупателю рекомендуется определиться с материалом, из которого будет сделан плинтус, его моделью и уточнить у продавца длину.

Останется только верно и точно измерить периметр помещения, высчитать нужное количество плинтусов. Рассчитав стоимость погонного метра материала получится определиться и с затратами на отделку, отыскать возможные варианты экономии.


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