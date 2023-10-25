При монтаже напольного покрытия важно точно рассчитать погонный метр плинтуса. Тогда удастся заранее определить необходимое количество материала, стоимость. В итоге не только снизятся затраты на его закупку, но и минимизируются остатки. Все необходимые расчеты можно провести самостоятельно. Для этого существуют специальные калькуляторы. Останется лишь правильно произвести все необходимые замеры.
Еще один важный момент – материал, из которого плинтус сделан. У каждого из современных вариантов есть свои плюсы и минусы, особенности монтажа и использования.
Отличаются они также типовыми размерами, которые важно знать и учитывать при расчетах. Покупателям стоит познакомиться со всеми характеристиками разных типов плинтусов, чтобы выбрать для себя наиболее подходящий и долговечный.
Виды напольного плинтуса, плюсы и минусы каждого, размеры
В продаже представлен огромный выбор плинтусов. Они различаются между собой многими параметрами: материалом, из которого изготавливаются, размером, формой, стоимостью. Каждый предложенный вариант имеет свои плюсы и минусы, типовые размеры.
|
Материал изготовления
|
Плюсы
|
Минусы
|
Типовые размеры в мм (ширина на высоту)
|
Дерево (массив)
|
|
|
15-25 на 40-120
|
ПВХ
|
|
|
22-23 в ширину. Высота может доходить до 85 вместе с кабельным каналом
|
МДФ
|
|
|
15-25 на 40-120
|
Полиуретан
|
|
|
15-30 на 70-150
|
Полистирол
|
|
|
22-23 на 50-65 (с кабель-каналом высоту можно увеличить до 85)
|
Пробка
|
|
|
10-20 на 40-100
|
Металл
|
|
|
Ширина подбирается с учетом особенностей кабель-канала. Высота – 35-120
|
Дюрополимер
|
|
|
15-30 на 70-150
|
Керамика
|
|
|
Ширина – 60-80, высота – до 40
|
Керамогранит
|
|
|
Ширина – 16-90. Высота подбирается индивидуально.
В целом по размеру плинтуса делятся на 3 разновидности:
-
Малые. Варианты с высотой не более 40 мм.
-
Средние. Эти варианты называются универсальными. По лицевой стороне они не превышают 70 мм.
-
Высокие. Подходят для помещений с расстоянием от пола до потолка в 3 м и выше.
Высота и ширина у плинтуса всегда различаются в зависимости от выбранного варианта – его материала. А длина обычно универсальная. Это 2,5 м. Но встречаются варианты и нестандартной длины. Например, на 0,5 м больше или меньше.
Их не только делают на заказ. Иногда производители добавляют нестандартные плинтуса в продажу в обычных магазинах. Поэтому важно уточнить длину материала перед покупкой.
Но можно подобрать и другие варианты плинтусов.
Например, по назначению:
-
Универсальные. Самые популярные и часто используемые. Подходят не только для жилых помещений, но и для коммерческих. Именно такие варианты представлены в магазинах в максимально разнообразном ассортименте.
-
Гибкие. Используются для комнат необычных нестандартных форм. Подходят для отделки оснований арок, колон, различных массивных украшений посреди помещения.
-
Каркасные. Дают возможность бесконечно экспериментировать с дизайнерским ремонтом. Позволяют формировать декоративные полосы из материала для напольных покрытий.
-
Каннелюрные. Помогают частично завести материалы, выбранные для отделки пола, на стену. Редко используются в обычных домах и квартирах. Чаще приобретаются для ремонта помещений с особыми требованиями по чистоте. Например, медицинских учреждений.
-
Специальные. Это изделия с максимально высокими показателями стойкости к влаге, плесени, повреждениям. Они хорошо подходят и для частных домов, но чаще выбираются для помещений общественного назначения.
Еще одно популярное разделение плинтусов – по формату. Они встречаются классические (слегка витиеватые, фигурные), современные прямые и профилированные. Последние имеют нестандартное поперечное сечение. Они идеально вписываются в винтажные интерьеры.
Как правильно рассчитать погонный метр плинтуса на пол
Для правильных расчетов потребуется:
-
Точно измерить длину и ширину помещения, в котором будет укладываться напольное покрытие и плинтус к нему. Лучше повторить процедуру несколько раз, чтобы получить максимально верную цифру. В процессе обязательно учитывать ниши, выступы.
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Сложить вместе длину всех стен. Сумма и будет периметром помещения.
-
Точно измерить ширину проемов комнаты. Суммировать их.
-
От цифры из 2 шага отнять ширину дверных проемов. В итоге получится высчитать длину плинтуса, которой будет достаточно для отделки всей комнаты.
-
Использовать получившийся результат при закупке материалов.
Специалисты рекомендуют к получившейся цифре добавить еще 2 м. Это необходимый запас, позволяющий избежать ошибок.
Когда с необходимой длиной плинтуса определиться уже получилось, можно переходить к выбору его модели. При этом обязательно нужно уточнить, стандартная ли длина у каждой отдельной планки.
Обычно в магазине плинтуса продаются погонным метром. Это только длина материала. В ней не учитывается высота и ширина. Чтобы зря не тратить деньги, стоит сразу рассчитать, сколько планок нужно купить с учетом их точной длины.
Для этого периметр (уже без ширины дверных проемов) делится на ширину выбранного изделия.
Расчет напольного плинтуса при помощи калькулятора
Проводить расчеты можно прямо в магазине перед покупкой. Для перестраховки здесь получится заручиться помощью продавца консультанта.В процессе нужно:
-
Уточнить цену за 1 планку.
-
Разделить ее на длину изделия в мм.
-
Умножить получившееся число на 1000 мм.
Если 1 планка длиной 2,5 м стоит 500 рублей, то получится следующая схема: 500/2500 = 02Х1000=200.
Еще один вариант – использовать специальный онлайн-калькулятор. Такой инструмент позволяет определиться с количеством материала нужной длины, требующееся для ремонта в комнате уже с учетом распилов.
Такой способ расчета еще и поможет получить информацию об остатках плинтуса и итоговой стоимости материалов для закупки.
Чтобы произвести его удалось правильно, нужно учитывать целый список исходных данных:
-
периметр всего помещения (сложенные вместе длины стен комнаты);
-
ширину всех проемов (они также суммируются);
-
длину заинтересовавшего покупателя варианта плинтуса (ее важно заранее уточнить у продавца);
-
стоимость каждого изделия.
Удобные калькуляторы для подобных расчетов есть на тематических сайтах. Если самостоятельно справиться с ними не получилось, можно попросить помощи у продавцов-консультантов уже при приобретении напольного плинтуса. Главное – заранее подготовить все необходимые замеры.
Рассчитать необходимое количество плинтуса для оформления пола и его стоимость получится даже самостоятельно. Для этого предварительно нужно правильно произвести все важные расчеты.
Но первым делом покупателю рекомендуется определиться с материалом, из которого будет сделан плинтус, его моделью и уточнить у продавца длину.
Останется только верно и точно измерить периметр помещения, высчитать нужное количество плинтусов. Рассчитав стоимость погонного метра материала получится определиться и с затратами на отделку, отыскать возможные варианты экономии.