Плитка «Кабанчик» — это один из видов изделия, который используется для отделки пола и стен в различных помещениях, а также при оформлении фасада зданий. Она получила свое название благодаря сквозным отверстиям с тыльной стороны продукта, которые напоминают носик кабана.

Это надежный и прочный материал, который обладает отличными свойствами, такими как устойчивость к износу, влаге и химическим воздействиям. Его разновидностью является плитка métro. Оба продукты сегодня нашли широкое применение в архитектуре и в оформлении интерьера.

Немного об истории плитки «Кабанчик»

История появления плитки «кабанчик» не имеет точной даты, однако считается, что ее использование в архитектуре началось еще в античности. В древнем Риме такой вид плитки из природного камня использовали для облицовки фасадов зданий, например, в храмах и банях.

Позднее, в средние века, плитка «кабанчик» стала использоваться в Европе, где ее укладывали на полах и стенах церквей и замков. В то время она изготавливалась вручную из глины или камня, и имела довольно простой рельефный узор. В XIX веке с появлением промышленных технологий производства керамической плитки, «кабанчик» стал массово производиться на заводах и использоваться в архитектуре.

С тех пор он продолжает оставаться популярным материалом для облицовки зданий и дизайна интерьеров.

Сегодня плитка «кабанчик» изготавливается не только из керамики и природного камня, но и из других материалов, таких как искусственный камень и даже стекло, что расширяет ее возможности использования в различных проектах. К названию ее приближают сквозные отверстия, напоминающие свиной нос.

Стилевые ответвления плитки «Кабанчик»

В начале 20 века кабанчик был несколько преобразован в формат métro. Это название стиля керамической плитки, который был разработан для укладки стен метро в Париже. Плитка métro имеет прямоугольную форму, обычно размером 10x20 см, с бисерными краями и глянцевой поверхностью.

Она доступна в различных цветах, но самый популярный — это белый цвет с черной или серой фугой. Сегодня плитка métro используется не только для отделки стен в метро, но и для домашнего декора, особенно в ванной комнате и кухне. Хотя ее стиль был был создан более ста лет назад, он остается популярным и в наши дни.

Это связано с тем, что этот плитка имеет универсальный дизайн, который подходит для различных интерьеров, от классических до современных.

Плитка имеет не только декоративное значение, но и практическое. Она легко чистится и устойчива к влаге, что делает ее идеальной для использования в ванной комнате и кухне. В целом, métro — это стильный, практичный и универсальный выбор для отделки стен и полов в доме, который не потерял своей популярности за столетие своего существования.

Плитка «Кабанчик» в архитектуре

Плитка «кабанчик» имеет рельефную поверхность, на которой могут быть различные узоры и фактуры. Она может быть выполнена из различных материалов, таких как керамика, природный камень или искусственный камень.

Использование плитки в архитектуре помогает придать зданию особый характер и визуальный интерес, а также улучшить его защитные свойства, например, изделие может защитить стены от влаги и воздействия окружающей среды. С ее помощью оформляют такие декоративные элементы, как колонны, арки и фризы.

Кабанчик покупают для укладки дорожек и тротуаров, что делает его популярным материалом для ландшафтного дизайна.

Плитка имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами отделочных материалов. Она прочна, долговечна и устойчива к воздействию различных факторов окружающей среды, таких как солнечные лучи, дождь, ветер, морозы и т.д. Кроме того, она легко моется и не требует особого ухода.

Нужно учитывать, что кабанчик может быть достаточно тяжелым, что может затруднить его укладку и транспортировку. Для его укладки требуется определенный опыт и специализированное оборудование, что может повлиять на стоимость работ.

Особенности плитки «Метро»

Метро-плитка - это один из наиболее популярных видов малоформатных прямоугольных плиток, который впервые появился в начале 20 века в Париже и был использован для облицовки станций метро. С тех пор этот стиль стал очень популярным и используется во всем мире для отделки интерьеров, особенно в стиле «ретро» или «винтаж».

Метро-плитка обычно имеет размеры 7,5х15 см и может быть изготовлена из различных материалов, таких как керамика, стекло, мрамор или гранит. Она имеет прямоугольную форму с фаской по краям.

Виды плитки «Кабанчик» по форме, размерам и материалам

Плитка классифицируется по различным критериям:

Размер — крупноформатные, среднего размера или мелкие. Форма — квадратные, прямоугольные, шестиугольные, треугольные, овальные и т.д. Материал - керамика, камень, стекло, металл, дерево и другие материалы. Тип поверхности — гладкие, текстурированные, матовые и глянцевые.

Наиболее распространена малоформатная прямоугольная плитка классического типа. Ее размеры от 5х10 см до 10х20 см. Изделие меньших габаритов относится к категории мозаики. Оно используется для создания декоративных узоров и изображений.

Метро-плитка обычно имеет размеры 7,5х15 см, а изделия размером от 30х60 см до 120х240 см уже относятся к категории крупноформатных. В отдельную категорию отнесены плитки с тиснением под камень или дерево. Это малоформатные кабанчики, которые имитируют текстуру природных элементов и могут быть уложены в тех интерьерах, где натуральные материалы не могут быть использованы.

В продаже можно найти плитки метро с металлическим покрытием. Их поверхность покрыта напылением металла, внешний вид которого позволяет использовать плитку для создания современного промышленного стиля. Популярностью пользуется малоформатная классическая плитка.

Она имеет прямоугольную форму со сторонами в пропорции 1:2, т.е. размеры плитки могут быть 10х20 см, 7,5х15 см или другие соотношения. Она может быть гладкой, матовой или имитировать кирпичную кладку.

Плитка может быть выполнена из различных материалов – керамики, камня, стекла или мрамора. Она выпускается в различных оттенках и фактурах. Ее поверхность может быть гладкой, матовой, глянцевой, рельефной или имитирующей кирпичную кладку.

В продаже можно найти длинную прямоугольную плитку в размерах 5x30 до 10x60 см. Она используется создания горизонтальных или вертикальных линий, что позволяет визуально расширить пространство. Плитка размерами 7,5x15 см с гладкой поверхностью. Она укладывается вдоль стены с тонкой шовной просветкой между плитками.

Способы укладки плитки «Кабанчик»

Существует несколько способов укладки малоформатной прямоугольной плитки. Каждый из них формирует определенные визуальные эффекты.

Стилисты могут предложить сделать такие виды укладки, как:

Прямая — плитки укладываются рядами, прямо друг за другом, образуя ровные горизонтальные или вертикальные линии. Французская — создает визуальный эффект шахматной доски за счет того, что плитки укладываются в ряды смежными углами под углом 45 градусов, так что каждая из них пересекает соседнюю по диагонали.

Полуотступы — в этом стиле плитки укладываются в ряды с отступом в половину длины каждого элемента, что позволяет создать ровный рисунок с перекрывающимися швами. Шахматный узор — плитки укладываются в ряды чередуясь между изделиями разных цветов или оттенков, так что каждое из них расположено рядом с плиткой другого цвета или оттенка. Укладка «шестиугольник» — позволяет создать уникальный рисунок из шестиугольных фигур. Плитки укладываются в ряды таким образом, чтобы каждая плитка была смещена по отношению к соседней на половину длины. Диагональная укладка — изделия укладываются по диагонали вместо того, чтобы идти прямо. Это создает визуальный эффект, который может быть особенно привлекательным на больших поверхностях. Ромбический узор — материал укладывается в ромбическом шаблоне, где каждая плитка повернута под углом 45 градусов и пересекается соседней плиткой по диагонали.

Венский узор — создает классический и элегантный эффект. Плитки укладываются в ряды двух разных размеров: одна половина плитки, а другая – целая плитка, образуя вензеля на поверхности. Гексагональный узор — плитки укладываются в форме шестиугольников, создавая уникальный и привлекательный рисунок. Укладка «бонд» — большие прямоугольные плитки сочетаются с более мелкими прямоугольными плитками в небольших размерах, в результате чего получается рисунок с оттенками и текстурой, который может добавить визуальный интерес к поверхности. Укладка «коридор» — плитки укладываются вдоль линий, создавая длинные ряды, напоминающие коридор.

Плитка «кабанчик» и «метро» — это разновидности керамической плитки, которые широко используются в отделке стен и полов в различных помещениях.

Плитка «кабанчик» имеет прямоугольную форму и рифленую поверхность, которая создает эффект объемности и текстуры.

Плитка «метро» имеет классический формат в виде прямоугольника с скругленными углами и глянцевую поверхность. Она часто используется в интерьерах в стиле «метро», придавая помещению винтажный и стильный вид.

Обе разновидности плитки являются долговечными, устойчивыми к воде, грязи и химическим веществам, легко моются и устанавливаются. Они подходят для использования в ванных комнатах, кухнях, холлах, офисах и других помещениях. Плитки «кабанчик» и «метро» доступны в различных цветах и оттенках, что позволяет создать оригинальный и уникальный дизайн интерьера.