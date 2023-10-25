Черный цвет традиционно ассоциируется с мистикой, тайной. Использование его при отделке ванной комнаты дает непревзойденный эффект: интерьер получается стильным, элегантным. На фоне насыщенно-черных стен, пола любые другие цвета смотрятся более сочными, глубокими, а сантехника и декор получают дополнительный объем, выгодно выделяются.





Черная плитка в ванной комнате – это признак безупречного вкуса ее владельцев. Используя разнообразные методики укладки, разбавляя черный цветными панно, акцентами и узорами, можно получить невероятный по своему воздействию, благородный дизайн.

Плюсы и минусы оформления ванной черной плиткой

Черный – это неоднозначный цвет. В небольших количествах он действует расслабляюще, дарит ощущение защищенности, надежного и безопасного пространства. Выложив стену черной плиткой, добавив темных акцентов на пол, получается создать умиротворяющую обстановку, отлично снимающую нервное состояние после напряженного дня.





Это именно то, что требуется от ванной комнаты по вечерам. Утром интерьер в черных тонах настраивает на продуктивную, спокойную деятельность. Но, при выборе такого дизайна, следует соблюдать баланс. Слишком большое количество черного вызывает апатию, депрессивное состояние.





Достоинства цвета неоспоримы:

в просторных ванных комнатах такая плитка выглядит невероятно эффектно, благородно;

придает комнате элегантный, аристократичный вид, создает ощущение достатка и стабильности;

превосходно комбинируется с другими цветами, независимо от их насыщенности. Черный одинаково хорошо смотрится с ярко-рубиновым или изумрудным, нежно-персиковым или пастельным бежевым;





он не просто дополняет цветные акценты, а усиливает их, придает дополнительную глубину и насыщенность;

универсальный цвет уместен в любых стилевых направлениях, от роскошного барокко и готики до пасторальных сельских мотивов – прованс, кантри. Черная отделка широко применяется при создании интерьеров в стилях минимализм, модерн, восточный, ар-деко и эко;

при правильных комбинациях со светлыми тонами, черный визуально раздвигает пространство небольших ванных комнат, делает их выше и просторнее.





Стоит отметить и недостатки черной плитки:

Такая отделка является индикатором чистоплотности хозяев квартиры, дома. На черном отлично видны подсохшие брызги воды, известковые и мыльные налеты, любые ворсинки и волоски. Глянцевый кафель нуждается в особенном уходе – его внешний вид портят даже небрежные прикосновения, оставляя хорошо заметные отпечатки пальчиков.

Чисто-черная плитка делает ванную мрачной, излишне строгой. Кроме того, она визуально уменьшает пространство. Такая отделка уместна только в просторных, хорошо освещенных комнатах. Малогабаритные помещения оформляют аккуратно, разбавляя черный другими цветами.





К черной плитке необходимо правильно подбирать затирку. Контрастные швы нарушают целостность пространства, дробят его на элементы. Данный дизайнерский прием применяют крайне осторожно.





Способы оформления ванной черной плиткой

Черная напольная плитка в шахматном порядке или банальная горизонтальная полоса по периметру ванной – это устаревшие дизайнерские приемы. Сегодня в моде необычные, оригинальные решения. В черной палитре можно оформить и потолок, и верхнюю часть стен, и отдельные участки ванной.





Сплошные черные стены зрительно сужают комнату, создают ощущение тесного пространства. Но, есть простой и изящный выход – черную плитку комбинируют с белой, разноцветной, добиваясь нужного эффекта. Это может быть традиционная классика, нарядный абстракционизм, жизнеутверждающие огненно-черные краски.





Пол с темной плиткой уместен в любом интерьерном стиле. Можно выбрать матовый керамогранит или плитку, имитирующую древесный узор. Разнообразить монохром можно другими цветами – красный, бежевый, белый, золотистый, зеленый.

Выложить плитки «елочкой», в шахматном или хаотичном порядке, украсить пол напольным панно в виде ковра.







Вертикальные и горизонтальные ниши, гипсокартонные фальш-стены, скрывающие инсталляции, превосходно подходят для облицовки черной плиткой.

Мозаикой выделяют небольшие участки. Правильно оборудованная подсветка придает облицовке дополнительную глубину, создает красивые блики.







Черным выделяют душевую кабину или пространство в душевой перегородке, смежные стены рядом с ванной или закрывающий низ фартук. Также, популярны решения с темными подиумами, ступенями.





Необычно выглядит верх стен, оформленный черной плиткой. В противовес, низ, пол и потолок, отделывают светлой плиткой или другими материалами.

Наиболее популярны белые, молочные и кремовые тона. Но, можно использовать дерево, бежевые или желтые, пастельно-голубые и зеленые тона.







Черную облицовку стен, пола специалисты рекомендуют дополнить столешницами под черный мрамор или черное дерево, мебелью.









С какими цветами лучше всего сочетать черную плитку в ванной

Выбирая плитку в черной гамме, можно не ломать голову над цветовыми сочетаниями. Этот уникальный цвет максимально дружелюбен к любым цветам-компаньонам. Он подчеркивает яркость фуксии или бирюзы, делает более выразительными пастельные тона.

Поэтому сочетания оттенков подбирают по индивидуальным предпочтениям, не оглядываясь на какие-либо правила:

Черно-белая палитра – это бессмертная, строгая классика. Она уместна в помещениях любой планировки, габаритов.





Серые тона отлично гармонируют с чернильно-черным, графитовыми оттенками. Они идеально дополняют друг друга, благосклонно принимают дополнительные цвета в свою компанию: серо-черный монохром стоит разбавить бордюрами, панно, ярким декором.





Красная и черная плитка – это дерзкий, выразительный дуэт, полный силы и энергии. Правильно подобранный дизайн зрительно увеличивает пространство, добавляет динамики. Можно разбавить слишком насыщенные тона нейтральными белыми, серыми, бежевыми или светло-коричневыми оттенками.





По силе воздействия черно-желтый дуэт не уступает красно-черному. Лимонные, солнечные оттенки создают позитивный настрой, выглядят нарядно, празднично. Чтобы смягчить яркие тона, их разбавляют белым, бежевым, кремовым.





Золото на черном фоне создает блестящий, роскошный интерьер. Как правило, золотые элементы представлены бордюрами различной ширины, полосами или настенными панно.





Бежевая палитра в сочетании с черной плиткой создает мягкий, уютный интерьер. Если владельцам важен комфорт, ощущение домашнего очага, то такой дуэт более предпочтителен, чем ослепительно-белый контраст.





Зеленый и черный – естественное сочетание, часто встречающееся в живой природе. Не удивительно, что его любят дизайнеры, работающие с эко-стилями. Дуэт обладает умиротворяющим, релаксационным действием.





Синие, бирюзовые и голубые оттенки – еще одно популярное сочетание с черным. Можно выбрать морскую тематику, растительные орнаменты.





Если требуется смягчить яркие, контрастные краски, разбавить аскетичный черный, то натуральная древесина – это лучшее решение из возможных. Она создает в ванной атмосферу домашнего уюта, действует расслабляюще, дарит ощущение тепла.





Как разнообразить черный дизайн ванной укладкой плитки

Кафельная плитка и керамогранит – уникальные инструменты отделки. В отличие от однотонных обоев, монохромная поверхность, выложенная разными способами, сама по себе является произведением искусства.





Различают несколько методик:

Выкладка прямоугольных плиток узорами, «елочкой». Использование разноразмерных элементов.





Укладка прямоугольной кафельной плитки со смещением, использование коллекций с разной фактурой – глянцевые, матовые, под древесину.





Популярная кирпичная кладка или «кабанчик», а также разнообразные вариации на данную тему. Можно использовать как крупные панели, так и небольшие, по размерам идентичные уложенным на бок кирпичам.





Сделать интерьер интереснее помогут коллекции с узорами, блестками и разнообразными вставками. А рельефные поверхности создают уникальный рисунок, переливы света и тени.

Использование черной плитки в ванной комнате в разных интерьерных стилях

Темная облицовка ванной комнаты гармонично дополняет наиболее популярные стили. Вот несколько примеров:

ванная в стиле лофт;





эко-интерьер ванной;





лаконичный дизайн в стиле минимализм;





атмосферные восточные мотивы.





Также черную плитку используют при разработке дизайна в стиле хай-тек, ретро и классика. Не стоит опасаться черного цвета при оформлении ванной комнаты.

В умеренных количествах он лишь подчеркивает выбранный интерьерный стиль, красоту и плавные линии современной сантехники. Правильно подобранные фактурные поверхности создают в комнате атмосферу уюта, а черный глянец превращает ванную в шикарные дворцовые покои.



