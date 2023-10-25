Облицовочное покрытие должно быть красивым, практичным в уходе и долговечным. При выборе отделочного материала покупателям важнее цвет и дизайн, а не классы износостойкости керамогранита. Подробно остановимся на характеристиках, которые влияют на длительность эксплуатации отделки.





Особенности и важные эксплуатационные характеристики керамогранита



Облицовочное покрытие является искусственным камнем. Материал делают из двух сортов белой глины, смешанной с кварцевым песком и минеральным красителем. Полученную массу прессуют под давлением.





Заготовку обжигают при температуре, близкой к расплавленной магме. Из-за экстремальных условий производства керамогранит приобретает высокие эксплуатационные характеристики.

От кафеля облицовочное покрытие отличается прочностью и устойчивостью к воздействию химии. На поверхности не оставляют следы химические концентраты, жидкие жиры и чернила.





У искусственного камня низкая пористость, из-за чего материал не боится влажности. Коэффициент поглощения влаги – всего 0,05%. Облицовку устанавливают в «мокрых» помещениях (санузлы, кухни) и на улице.

Из-за низкой пористости керамогранит устойчив к морозам. Плиты не впитывают воду, поэтому сырье не расширяется и не сужается под воздействием холодов. На поверхности изделия не появляются трещины.





Керамогранит предназначен для эксплуатации при интенсивной нагрузке. У долговечной, твердой облицовки высокая абразивная стойкость. Отделка не выгорит на солнце даже через десятки лет направленного излучения.

По параметрам прочности материал уступает только алмазу и корунду. Предел износоустойчивости на изгибе – 45 МПа. Характеристика немного отличается у толстых и тонких моделей.

Сырье легко переносит температурные колебания и повреждения шоковые, поэтому подходит для использования в цехах.





Классы износостойкости керамогранита

Устойчивость керамогранита к износу и способность сохранять первоначальный вид измеряют по шкале PEI. Материал по твердости для удобства покупателей распределяют по классам, от которых зависит степень обработки внешней стороны отделки.





Параметры истирания указаны на упаковке с товаром.

В классификации по шкале PEI представлены 5 классов керамогранита:

Предназначен для пространств с низкой проходимостью и малым внешним воздействием. Можно устанавливать в спальнях, ванных и помещений, где люди ходят босиком или в мягких тапках. Керамогранит применяют в комнатах с небольшой проходимостью и для стен. Отделка уместна в санузлах крупных квартир и загородных коттеджей. Облицовку используют для пространств со средней интенсивностью движения. Материал выдержит как домашнюю, так и уличную обувь (без острых каблуков). Отличный вариант для перегородок и в качестве напольного покрытия кухни, прихожей. Керамогранит подходит для помещений со средней и высокой проходимостью. Устойчивую к истиранию плитку устанавливают в жилых и общественных местах (офисах, ресторанах, отелях, магазинах). Наиболее стойкий к износу вид. Применяют в местах с высокой интенсивностью движения. Материал универсален, поэтому можно укладывать как в холле гостиницы, так и в домашней ванной.





Существует керамогранит, который находится вне основной классификации. Покрытие с глазурью намного прочнее аналогов из керамики, но по износостойкости уступает классическому искусственному камню. Материал с такой маркировкой подходит только для облицовки стен и запрещен для пола.

Как зависит износостойкость керамогранита от его внешнего вида



Керамогранит отличается не только по эксплуатационным параметрам, но и по внешнему виду.

1. Базовую отделку почти не обрабатывают, поэтому выпускают в матовом дизайне. Плиты слегка шероховатые на ощупь.



Материал смотрится лаконично, скромно и подходит для установки в местах с большой проходимостью. Например, в торговых центрах или в муниципальных зданиях.





2. Технический керамогранит – идеальный вариант для объектов, у которых высокая нагрузка на напольное покрытие. Отделка проста в производстве, что положительно отражается в доступной стоимости.



У плит невзрачный внешний вид, а из текстур есть только «соль с перцем». Из-за отличной прочности материал используют для облицовки полов на производстве.





3. Полированный керамогранит получают после шлифовки и выравнивания. Готовая отделка приобретает благородный зеркальный отблеск.

Глянцевые модели очень скользкие и плохо устойчивы к износу, поэтому используют при облицовке стен в:



офисных зданиях;

торговых центрах;

бассейнах.





Плиты из искусственного камня можно устанавливать в помещениях с определенным микроклиматом. Чтобы продлить сроки службы глянцевой поверхности, материал периодически обрабатывают защитными мастиками.









4. Сатиновый керамогранит – красивая облицовка с характерным мягким отблеском. Декоративность плиткам обеспечивает специальная глазурь из минеральной соли, которую наносят перед отправкой в печь.

У материала приятная текстура с сиянием под жемчуг и полное отсутствие скольжения.

5. Смальтированный керамогранит – отделка с красивой глазурованной поверхностью. Декоративный слой бывает цветным, фактурным и в виде узора. У плит низкая устойчивость к износу, а при эксплуатации на полу верхнее покрытие быстро стирается.

6. Структурные модели полностью имитируют натуральные текстуры.





Встречаются отделки, напоминающие визуально и на ощупь:

кожу;

камень;

мозаику;

древесину.

У керамогранита со структурой неплохие параметры устойчивости к износу. Из-за декоративности модели любят дизайнеры. Материал нескользкий, поэтому отлично подойдет для эксплуатации в ресторанах, загородных домах и квартирах.

7. Лаппатированное покрытие является одним из самых износоустойчивых. Плиты получают после шлифовки поверхности специальными абразивами. У облицовки гармонично сочетаются матовые и глянцевые участки.





Модели практичные в уходе и не такие скользкие, как полированные разновидности. Вариант применяют для эксплуатации в зонах с большой проходимостью.









Калибровка и размер керамогранита

Размер плит керамогранита разнообразен. Каждый производитель желает выделиться, поэтому предлагает покупателю материал в нестандартных параметрах.

Самыми популярными являются модели 30*30 см, 45*45 см и 60*60 см.

При выборе размера ориентируются на эффект, который желают получить. Например, при помощи крупных плит легко создать «бесшовную» облицовку. После укладки на поверхности практически не видны зазоры, поэтому пространство смотрится единым.





Керамогранит среднего размера – универсальный вариант, который подходит как для пола, так и для стен. Швы заметны, но не настолько, как в керамике. Существуют мелкие (мозаичные) модели, добавляющие интерьеру свежести и оригинальности.

Максимальная толщина облицовки – 3 см, минимальная – 3 мм. При правильном монтаже прочность и устойчивость к износу тонких плиток не отличается от толстых изделий. В домашних условиях профессионалы рекомендуют устанавливать варианты с параметрами в 8,5 мм. Такие модели выдержат нагрузку в 200 кг/см2.





Калибр – показатель, отвечающий за допустимые величины расхождения размеров облицовки. При производстве края материала немного отличаются в большую или меньшую сторону.





Для керамогранита характеристика варьируется в пределах 3-5 мм. Если плитку на заводе ректифицируют (обрезают края), то изделия всегда одинаковы и подходят для бесшовной укладки.

Технология монтажа керамогранита

Монтаж искусственного камня похож на облицовку кафелем. Основание под отделку выравнивают, очищают от пыли и грязи.

Пол с большими перепадами рекомендуем залить самовыравнивающейся смесью. Стяжка сохнет 28-30 дней. Высохшее пространство обрабатывают грунтовкой в 2-3 слоя.

Для работы с керамогранитом нужен клей, предназначенный именно для этого материала. Готовую массу наносят на поверхность (пол, стену) и на плитку.

Двойная обработка обеспечивает надежную адгезию, без пустот под облицовкой. Из-за воздушных полостей отделка плохо соединяется с основанием. При малейшем механическом воздействии плита отойдет.





Поверхность перед монтажом размечают при помощи уровня, рулетки и шнура. Прием проверяет геометрию помещения, а выставление маяков предупреждает исполнителя о высоте основания.

Целый керамогранит кладут в местах с идеальным просмотром, куски (обрезки) оставляют для «темных» зон. Качество облицовки зависит от первого ряда.

Клей на поверхность наносят обычным шпателем.

Излишки массы убирают инструментом с зубцами.

Обратную сторону керамогранита полностью покрывают фиксирующим составом.

Чтобы швы были равномерными, между плитками устанавливают крестики.





Материал кладут с легким усилием. Небольшие элементы можно придавить ладонями, крупные – обработать резиновым молотком.

Остатки фиксирующего состава убирают со стыков и с поверхности облицовки.

После высыхания пространство между плитками затирают.

Для бесшовной укладки используют керамогранит без кромки (ректифицированный). Прорехи между элементами не должны быть крупнее 1 мм. После высыхания клея швы обрабатывают специальной эпоксидной затиркой в тон облицовке.

Керамогранит – красивая отделка, которая прослужит без изменения внешнего вида до 50 лет. Выбор класса износостойкости материала зависит от степени интенсивности воздействия.

Модели с маркировкой «PEI I» и «PEI II» лучше использовать для стен, «PEI III» и «PEI IV» – для пола. Сверхпрочные «PEI V» подходят для помещений с большой проходимостью.



