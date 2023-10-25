Металлическая входная дверь – это лицо любого дома, квартиры. Тем не менее, ее внешним видом часто пренебрегают. Обшарпанная краска, следы от царапин и прочие дефекты бросаются в глаза и создают первое впечатление о хозяине дома. Отсутствие своевременного ухода за дверью негативно влияет не только на внешний вид, но и на срок службы металла.





Спасти от проявлений ржавчины и вернуть привлекательный эстетичный вид металлической входной двери поможет покраска. Но и здесь есть свои нюансы, которые нужно учитывать.

Зачем красить металлические входные двери

Металл, используемый для производства входных дверей, имеет отличные рабочие характеристики. Он легко справляется с повышенной влажностью, температурными перепадами, механическими воздействиями. Но без должного ухода даже прочный материал может потерять свои положительные качества.





Что дает покраска входной двери из металла:

внешнее обновление дверного полотна;

защиту материала от проявлений ржавчины;

скрывает незначительные дефекты на полотне;

маскирует и заполняет пустоты в металле;

снижает уровень негативного воздействия ультрафиолетовых лучей.





Покраска металлической входной двери позволяет подобрать любой дизайн, не придерживаясь заводского внешнего вида.

Как подобрать краску для металлических дверей по текстуре

При выборе средства для покраски важную роль играет не только цвет, но и текстура. Для входных дверей подходят нетоксичные краски, без резкого запаха, которым не требуется много времени на высыхание. При выборе краски по текстуре обратите внимание на несколько видов. Они позволяют создать не только привлекательный внешний вид, но и обеспечивают надежную защиту полотна от негативного воздействия.

1. Антик

В состав покрытия входит металлическая пудра, благодаря которой и достигается эффект античного изделия. Интересный микроскопический рельеф проявляется после полного высыхания краски. Цвет получается глубокий, неравномерный, что придает полотну более презентабельный внешний вид.





Покрытие обладает повышенной прочностью и имеет большую толщину, по сравнению с другими красками. Текстура антик идеально скрывает внешние недостатки полотна – царапины, вмятины, сколы прежнего покрытия.

Антик не требует тщательной подготовки полотна с зашкуриванием или полным удалением старого покрытия.

2. Муар

В состав краски входит микроскопическая металлическая стружка, за счет чего, после полного высыхания покрытие кажется бархатистым. Входная дверь приобретает эстетичный и благородный вид.





Покрытие довольно прихотливо в эксплуатации. Оно не выдерживает сильного механического воздействия, на нем моментально остаются следы от неаккуратного обращения. Чтобы восстановить текстуру придется снимать прежнее покрытие полностью.





3. Шагрень

После полимеризации покрытие напоминает апельсиновую корочку. На ощупь оно приятное, чувствуются неровности. В целом на полотне такая текстура выглядит эффектно. За счет неровности покрытия цветовая палитра кажется неоднородной и при использовании всего одного цвета достигается уникальный эффект смешения оттенков.





Покрытие долговечное, прекрасно скрывает все имеющиеся недостатки и маскирует полученные уже после покраски. При необходимости исправить ситуацию можно зонально, не снимая покрытие с двери полностью.

4. Шелк

В основу покрытия входит порошок, который при полимеризации покрывает полотно ровным слоем. Важно, краска не используется для металлических дверей класса ДС 1, ДС 6, ДС 10.





Двери, покрытые текстурной краской шелк, требуют особого отношения. Сам процесс окрашивания лучше проводить на специализированных предприятиях, так как самостоятельно добиться равномерного гладкого слоя не получится.

Для активной эксплуатации краска не подходит, а вот в качестве покрытия для металлической входной двери квартиры или дома – отличный вариант.

Виды красок: какую выбрать для металлической входной двери

Прежде, чем приобрести краску, основываясь на ее характеристиках, нужно учесть несколько важных факторов:

место установки входной двери;

частота эксплуатации;

внешнее воздействие;

уровень влажности и температуры.





Данные параметры являются определяющим показателем, насколько долго сохранится привлекательность выбранного покрытия.

1. Нитроэмаль

Отличный вариант для покраски входной двери, выполненной из металла. Краска быстро сохнет и выглядит достаточно благородно. При этом покрытие создает надежный слой, защищающий материал от коррозии.

К механическим воздействиям краска чувствительна, но при этом исправить дефект довольно просто, прокрасив испорченное место, не обновляя покрытия на всем дверном полотне. К недостаткам покрытия можно отнести ее недолговечность, менять краску рекомендовано не реже, чем один раз в 3 года.





Краска сохнет быстро, но на протяжении всего времени полимеризации источается токсичный едкий запах, поэтому работы нужно проводить только в помещении с постоянным доступом свежего воздуха. Для металлических дверных полотен квартиры, при самостоятельном окрашивании полотна на площадке в подъезде, краска не подходит.





2. Масляная краска

Масляные краски доступные по цене, при этом имеют хорошее качество. Данные характеристики делают их наиболее популярным выбором для покраски металлических дверей.





Среди важных преимуществ можно выделить:

на протяжении длительного времени сохраняет яркость цвета;

обеспечивает надежную защиту от ультрафиолетовых лучей;

устойчива к механическим воздействиям;

отлично контактирует с металлом, моментально заполняя полости и трещины.

К минусу относиться длительное время высыхания. Про это нельзя забывать, особенно если планируете красить входную дверное полотно самостоятельно.

3. Акриловая краска

Главное преимущество данного покрытия – практически мгновенная полимеризация. Краска не имеет токсичного неприятного запаха и легко наносится.





Акриловые составы имеют один существенный недостаток – не выдерживают повышенной влажности и температурных перепадов. Поэтому входные двери рекомендовано покрывать акриловыми красками только изнутри.

4. Битумные составы

В качестве антикоррозийного покрытия битумные составы показывают себя отлично, однако внешние характеристики оставляют желать лучшего. Краска ложится неровно, за счет чего создается ощущение неаккуратного покрытия.

Битумные составы рекомендованы для покраски хозяйственных построек. Они равнодушны к высоким показателям влажности, температурным изменения и механическим воздействиям.

5. Алкидная эмаль

Краска на протяжении длительного времени не теряет первоначальные внешние характеристики. Не боится резких температурных скачков, перепадов показателей влажности и воздействия ультрафиолета.





Как покрасить металлическую входную дверь самостоятельно

Сам процесс покраски не вызывает сложностей даже у новичков в этом вопросе. Главное, грамотно подготовить основание и выбрать покрытие.





Этапы покраски:

Зачистка полотна, удаление прежнего покрытия. Обезжиривание поверхности и покрытие грунтовкой. Снятие замка и прочей дверной фурнитуры перед покраской. Покраска. Работы можно выполнить несколькими способами: кисточкой, пульверизатором или баллончиком. С помощью распыления можно достичь более ровного слоя, сам расход краски при этом экономичнее. Но стоит отметить, что при распылении полотно покрывается тонким слоем, поэтому для достижения необходимого эффекта процедуру придется повторить как минимум 3 раза. Удобнее всего снять дверь с петель и проводить работу в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Но если позволяет погода или краска выбрана быстро сохнущая без едкого запаха, работы можно проводить, не демонтируя входное полотно. Чтобы защитить дверные откосы и стены от попадания краски, при условии, что работы проводятся на месте установки дверей, область вокруг обклеивается специальным малярным скотчем. Наносится первый слой краски. Особое внимание нужно уделить дефектам и прокрасить их особенно тщательно, как бы заполняя составом. Когда первый слой полностью просохнет, наносится второй слой. При необходимости, после полного просыхания всех слоев, наносится последующий слой.

На заметку: при самостоятельном окрашивании дверного полотна из металла кисточкой, при нанесении каждого нового слоя направление кисти рекомендовано менять. Таким образом достигается более гладкое покрытие. В качестве защитного финишного слоя рекомендовано наносить специальный лак. Он позволит значительно увеличить срок службы покрытия.





Дверь из металла нуждается в своевременном обновлении покрытия. Если пропустить момент, то полотно может значительно покрыться коррозией и спасти дверь станет намного сложнее или вовсе невозможно.