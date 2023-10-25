Не каждый хозяин сможет смонтировать пластиковые двери самостоятельно, не допустив ошибок. При этом даже незначительная неточность при установке может повлечь потерю герметичности, перекос полотна и прочие неприятности. Предупредить это можно, вызвав замерщика, и обсудив с ним базовые нюансы этого процесса. Помимо этого, потребуется изучить этапы монтажа дверей.

А также требуется узнать, какие инструменты будут нужны для этого.

Как установить пластиковую дверь своими руками

Дверь из пластика практична в эксплуатации, легко очищается, не подвергается разрушению от воздействия влаги. Однако такие изделия не отличаются прочностью. Поэтому владелец жилья должен осознавать, что если в планах есть установка входной двери, то конструкцию необходимо усилить.

Она должна быть снабжена специальной арматурой, врезными замками и прочим. Для монтажа межкомнатных либо балконных дверей не потребуются дополнительные элементы, что позволяет сэкономить.

Важно понимать, что самостоятельная установка дверей из пластика имеет смысл, только если у собственника есть опыт таких работ или набор необходимых инструментов. Самостоятельный монтаж конструкций позволит уменьшить общую сумму средств, необходимых для проведения ремонта. Впоследствии эти средства можно пустить на оплату других требуемых расходов.

Нюансы установки двери из пластика

Важно, чтобы при установке пластиковых дверей соблюдалась точность технологии монтажа. Процедура установки таких конструкций выполняется с задействованием материалов, которые просты в монтаже и не требуют дополнительных манипуляций. При этом важно принимать во внимание, что габариты профиля должны совпадать с размерами дверного проема.

Часто для заполнения пустот между коробкой и профилем применяют монтажную пену. Однако этот вариант актуален, когда невозможно использовать иные методы. Пену стоит применять для заполнения щелей, а не для заполнения больших пространств.

Подготовительные работы перед установкой пластиковой двери

Перед монтажом пластиковых дверей важно провести подготовительные работы. В комнате должен быть чистый, выровненный, очищенный от грязи и сухой пол.

Помимо этого, важно помнить, что двери устанавливают только после окончания отделочных работ:

Первый шаг монтажных работ дверей из пластика включает в себя «наживку» гвоздей, их располагают на той стороне проема, где будут петли;

После этого можно начинать установку;

Важно выровнять входной блок с помощью клиньев;

В момент установки клиньев между полотном и коробкой двери не требуются большие усилия, это может деформировать конструкцию. Клинья требуются для выравнивания конструкции по высоте, ширине и глубине. Корректное выполнение этого процесса гарантирует полноценное функционирование двери.

Монтаж пластиковой двери

Процесс установки – важный шаг, поскольку именно этот этап определяет качество последующей работы конструкции:

Перед тем как установить блок в проеме, важно правильно его собрать. Для этого конструкцию размещают в горизонтальной плоскости. Если дверь приобретена в собранном состоянии, то этот шаг не требуется выполнять. В случае, когда элементы приобретены в разобранном состоянии, то конструкцию собирают. В начале к верхней планке присоединяют боковые стороны. Для этого в месте стыковки делают отверстия, в которые впоследствии вставляют саморезы. Размеры отверстия определяются размером саморезов. Далее необходимо разместить стойку, которую закрепляют с той стороны, где находятся петли и с обратной стороны. Места состыковки должны соответствовать.

Применение монтажной пены при установке пластиковой двери

Использование монтажной пены – довольно распространенный прием при установке пластиковых дверей. Ее назначение в такой ситуации заключается в обеспечении защиты выступающих частей дверной коробки и дверного полотна.

Важно аккуратно работать с монтажной пеной. Средство может попасть непосредственно на полотно, а также иные участки. Поэтому предварительно необходимо закрыть их малярной липкой лентой. Требуется наклеить узкую полосу по всему периметру дверной коробки;

В момент заполнения пространства пеной важно помнить, что она должна покрывать всю площадь конструкции по периметру конструкции. Это необходимо, поскольку состав средства начнет затвердевать одновременно по всему участку. И в таком случае риск перекоса будет минимальным;

Обычно монтаж одного блока требует применения одного флакона пены. Но расход может быть как меньше, так и больше. Установить точное количество пены можно исходя из пространства проема двери, которое требуется заполнить.

Установка откосов на пластиковую дверь

Завершающим этапом монтажа пластиковой двери является установка наличников. Задачей этой конструкции заключается в маскировке составляющих короба.

Важно помнить, что начинать отделку входного блока можно лишь после окончательного отвердевания пены. Как правило, это длится около 6-24 часов. Более точную информацию можно узнать в инструкции к монтажной пене.

Самые важные элементы при установке двери из пластика

Начиная закрепление конструкций обналички двери, следует помнить о нюансах блока. Дело в том, что именно эти особенности определяют то, где находятся декоративные части. Поэтому необходимо это принимать во внимание в любом случае, вне зависимости от того, кто устанавливает дверь.

Важно и то, что эти особенности не оказывают влияния на окончательную цену монтажа. Формировать эти составляющие необходимо в той ситуации, если без них вид двери не будет завершенным. Потому важно ориентироваться на личные предпочтения в данном вопросе.

В случае, если стена отделана сайдингом либо стеновыми панелями, то такие элементы пространство закрытое обналичкой будет небольшим. Поэтому невозможно дать единые советы для установки дверей из ПВХ, собственнику потребуется решать, как и в каком количестве уложить обналичные составляющие, как их состыковать.

Не стоит однозначно отказаться от установки дверей из пластика своими силами. Это действительно поможет уменьшить итоговую сумму, потраченную на ремонт. Однако важно помнить, что габариты блока должны быть четко выверены, в противном случае устройство не будет нормально функционировать. Обналичку конструкции необходимо производить, ориентируясь на собственные предпочтения и особенности конструкции.

По этой же причине важно каждый этап проводить с особой тщательностью, аналогично повторяя технологические нормы. В случае, наличия опыта в этом вопросе, собственник может самостоятельно смонтировать двери настолько качественно, чтобы они полноценно функционировали.

Установка пластиковых дверей – сложный процесс, который требует тщательного подхода, а также корректного замера габаритов. Однако процедура требует учета множества нюансов. Важно соблюдать рекомендации по технологическому процессу. В противном случае устройство может повредиться в результате перекоса и перестать выполнять свою непосредственную задачу.