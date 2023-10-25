Выбирая межкомнатные двери для квартиры, дома или офиса, сегодня многие владельцы оказываются в непростой ситуации. Выбор разнообразных конструкций и дизайнов настолько велик, что потеряться в нем легко. Ведь значение имеют не только цвет, размеры и цена изделия. Одним из самых важных параметров является материал, из которого двери изготовлены.

Используемое при производстве сырье влияет на внешний вид, эксплуатационные характеристики и долговечность модели. И здесь стоит обратить внимание на межкомнатные двери из пластика. По большинству параметров они не уступают традиционным моделям из массива дерева или МДФ, а по некоторым превосходят. Чем хороши двери из ПВХ и где они используются – расскажем в этой статье.

Чем привлекают пластиковые межкомнатные двери

Полотна и дверные блоки из дерева выбирают, в первую очередь, за их экологичность. Однако, сторонники традиционных решений не учитывают, что естественная, ничем не закрытая древесина очень быстро теряет свой красивый внешний вид, набирает влагу или, напротив, рассыхается. Дверные полотна из массива всегда проходят дополнительную обработку: их покрывают слоями лака или краски.

В свою очередь, современные полимеры, используемые для производства межкомнатных пластиковых дверей, абсолютно безопасны, гипоаллергенны и не выделяют токсичных веществ. Опасность может представлять утеплитель, если он предназначен для уличных, наружных дверей. Данный момент нужно просто уточнить при покупке у консультанта.

По остальным параметрам двери из ПВХ значительно превосходят конструкции из древесных материалов.

Огромнейший выбор расцветок и текстур на любой вкус, от привычных древесных узоров до глянцево-гладких белоснежных или разноцветных. Можно без труда подобрать идеальный вариант под любой интерьерный стиль.

Конструкции очень просты в изготовлении и сборке, используемые материалы дешевы и доступны, что положительно сказывается на ценах – это самый бюджетный вариант для любых моделей, включая «гармошки» и раздвижные системы.

Доступно изготовление дверей под индивидуальные размеры и дизайны, включая необычные.

Между слоями пластика прокладывается качественный утеплитель, который прекрасно гасит посторонние шумы и обеспечивает комфортный микроклимат в помещении.

Пластик не требует тщательного, деликатного ухода. Его достаточно протирать время от времени влажной салфеткой. Кроме того, его не нужно периодически лакировать или окрашивать, обрабатывать полиролями.

Изделия не боятся повышенной влажности воздуха, воздействия воды и перепадов температур. Это великолепный вариант для «мокрых зон», в которых обычные двери быстро портятся, требуют замены.

Современный поливинилхлорид пожаробезопасен. На нем не размножаются болезнетворные бактерии и плесень, он устойчив к случайным ударам, механическим воздействиям.

Поверхность устойчива к разнообразной бытовой химии, органическим кислотам, легким щелочам.

Изделия из ПВХ рекомендованы к применению в больницах, офисах, детских учреждениях, так как обеспечивают высокий уровень безопасности для здоровья.

Межкомнатные двери из пластика при корректном обращении служат более 50 лет, требуя лишь замены или регулировки замков, петель, подвижных частей (роликов, дверных ручек).

Более того, при всех положительных свойствах, дверные полотна из ПВХ отличаются небольшим весом. Они не требуют усиленных дверных блоков и специально укрепленных стен, могут играть роль изящных перегородок для зонирования пространства. Не удивительно, что интерес к пластиковым межкомнатным дверям растет с каждым годом.

Особенности конструкции пластиковых дверей

Межкомнатные двери из ПВХ – это сложные, многослойные изделия, каждый элемент которых тщательно проверен и подобран по характеристикам.

На несущий каркас из прочного материала, с несколькими поперечными и продольными секциями, нашиваются облицовочные листы пластика толщиной 1,5 мм.

Между листами прокладывается шумо- и теплоизоляционный материал, например, безопасный пенополистирол экструзионный.

В конструкции предусматривается специальная укрепленная вставка для дверной ручки, замка.

По кромке прокладывается прочная лента из ПВХ, а по периметру коробки – резиновый уплотнитель.

Коробка выполняется из литого ПВХ с ребрами жесткости.

Если в конструкции предусмотрены порожки, их выполняют из пластика, с алюминиевыми защитными накладками, которые значительно увеличивают срок службы.

Стеклянные вставки могут иметь разные размеры и форму, быть прозрачными или матовыми, цветными.

Цвет наружного покрытия, форма и оттенок фурнитуры тщательно подбираются при производстве, в зависимости от разработанного дизайн-проекта. Двери выполняют как в современном, лаконичном стиле, так и в более вычурном, классическом. Качественная межкомнатная дверь служит от 20 до 50 лет и дольше.

Виды межкомнатных дверей из ПВХ

распашные одно- и многостворчатые;

раздвижные двери-купе, складные;

двери-жалюзи, двери-перегородки;

со сплошным полотном и застекленные.

Тип изделий выбирается в зависимости от конкретной ситуации, назначения помещений, особенностей эксплуатации.

Как заказать межкомнатные двери из пластика

Довольно часто в процессе выбора возникает проблема: имеющиеся в каталоге модели не подходят по размерам, цвету или дизайну. В этом случае можно сделать заказ на изготовление по индивидуальному проекту. При этом снимать мерки лучше доверить опытному специалисту, так как готовая конструкция должна правильно встать в дверной проем, без широких щелей. Кроме того, профессионал учтет специфику тепловых режимов в разных помещениях квартиры или дома.

По желанию потребителя дизайн и форма изделий может сильно отличаться от стандарта. Сегодня в моде необычные арочные модели, трех- и четырехстворчатые, складные и раздвижные конструкции. Также, часто заказывают двери с перегородками, сложные секции для лоджий, веранд.

Для монтажа межкомнатных дверей стоит также пригласить мастера. Особенно в том случае, если речь идет о раздвижных моделях или «гармошках». Любой перекос в такой конструкции негативно сказывается на эксплуатационных характеристиках и долговечности.

Сколько стоят пластиковые межкомнатные двери

Качественные, красивые модели стоят в 2-3 раза дешевле аналогов из массива дерева или МДФ. Итоговая цена складывается из многих факторов, включающих как размеры, так и комплектацию:

материал каркаса;

наличие стеклянных вставок;

бренд и тип фурнитуры;

тип дверей – распашные, складные, раздвижные.

При покупке межкомнатных пластиковых дверей рекомендуется обязательно спрашивать гигиенический сертификат, который гарантирует безопасность и качество изделия.