Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Как отрегулировать металлическую входную дверь самостоятельно

Как отрегулировать металлическую входную дверь самостоятельно

#Входные двери #Ремонт #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Взломостойкие, пожаробезопасные входные двери из стали пользуются огромной популярностью у населения. Благодаря современной конструкции, они превосходно изолируют внешний холод и жару, отсекают шум. А их красивый, авторский дизайн становится украшением прихожей, холла.

Как и любой другой сложный механизм, металлические входные двери нуждаются в правильном уходе и своевременном устранении неполадок. Со временем движущиеся элементы, замки изнашиваются. Появляются скрипы, полотно может касаться дверной коробки, заедать. 

Кроме того, при монтаже тяжелых конструкций своими руками существует риск ошибок, которые мешают нормальной эксплуатации дверей. Почти все неисправности легко поддаются ремонту, если не упущено время. О том, как устранить появившиеся проблемы без вызова мастера на дом, мы расскажем в этой статье.

Причины неисправностей металлических входных дверей

Гарантийный срок современных металлических дверей от зарекомендовавших себя производителей составляет 40-60 и более лет. При выборе эксперты рекомендуют обращать внимание на толщину и сорт стали, наличие экологичного утеплителя, качество фурнитуры.

Если модель отвечает стандартам, а монтаж произведен опытным мастером, двери будут служить десятки лет без нареканий. Единственное, что потребуется – это периодические регулировки и смазка. Неисправности чаще всего появляются из-за нарушений технологии при монтаже, неправильного ухода.

Дверь входная металлическая «Пик 117.С14» Букле черное/Casablanca
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
 
21 066 22 652 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Cappuccino Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578

Ржавчина на входной двери

Коррозия на дверном полотне, облицовке короба появляется из-за царапин, сколов в слое полимерно-порошковой краски, использования едкой бытовой химии, повышенной влажности. 

Замки, накладки, ручки и другая фурнитура ржавеют из-за истирания и повреждения защитного покрытия. Чтобы избежать дальнейшей порчи дверей, их необходимо заново покрасить. 

Для этого:

  • поврежденные элементы, дверное полотно демонтируют;

  • тщательно счищают слой краски и ржавчину;

  • обрабатывают растворителем;

  • наносят шпатлевку для металла, грунтуют и красят стойкими красками.

Просушенное полотно или фурнитуру устанавливают на место. Если речь идет о недорогих деталях, таких как накладка, их проще заменить на новые.

Дверь входная металлическая «Thermo Лайн» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo Лайн с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
37 912
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Snow Melinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Snow Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Флэш Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
57 320
Дверь входная MP ВМ-100 Титан/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная MP ВМ-100 с терморазрывом Титан/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
45 860

Снижение уровня шумоизоляции входной двери

Качественные стальные двери с 5 слоями утеплителя и 3 уплотняющими контурами надежно отсекают внешние шумы, потоки холодного или жаркого воздуха, обеспечивая комфорт и покой для жильцов. С течением времени резиновые прокладки изнашиваются, деформируются и начинают пропускать звуки с улицы, из подъезда и соседних квартир. 

Чтобы исправить ситуацию, достаточно приобрести и приклеить новые уплотнители. Если уровень теплоизоляции кажется недостаточным, дверь дополнительно утепляют обивкой, съемными панелями или заменяют внутренний утеплитель на новый.

Дверь входная Trust Mass PP 9S-109 Белый софт/Белый софт 9S-164 mirror
Дверь входная Trust Mass PP 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Дверь входная Trust Mass MP 9SD-2 Черный муар металлик/Шоколад ларче
Дверь входная Trust Mass MP 9SD-2 Черный муар металлик/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
44 818
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Mirox Grey Верде/Бетон серый
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Верде/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка
92 776
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче E-135 МДФ Бьянко ларче E-140 mirror Задвижка
Дверь входная Family Eco PP E-135/E-140 Шоколад ларче/Бьянко ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
37 098
Дверь входная Family Mass PP Шоколад букле/МДФ Бетон серый MD-1 МДФ Белый ларче M-140 mirror
Дверь входная Family Mass PP MD-1/M-140 Бетон серый/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка
41 805
Дверь входная City Prime PP 182/164 mirror Белый софт/Белый матовый (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 182/164 (чёрная фурнитура) Белый софт/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500

Поломка замков входной двери

Входные двери чаще всего оборудуются 2-3 замками с высоким классом взломостойкости. Ими пользуются ежедневно, запирая или открывая вход в квартиру, дом. Не удивительно, что механизмы со временем изнашиваются. 

Замок врезной сувальдный с защёлкой «ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR» (тех. упаковка) Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR» (тех. упаковка) Хром
25 194
Замок врезной сувальдный с защёлкой «NEW CAMBIO FACILE 57.685.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «NEW CAMBIO FACILE 57.685.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром
27 543
Замок врезной сувальдный «57.028.60» (кл. 00100.001) Хром
Замок врезной сувальдный «57.028.60» (кл. 00100.001) Хром
18 044
Замок врезной сувальдный с защёлкой «57.535.48» (тех. упаковка) Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «57.535.48» (тех. упаковка) Хром
21 372
Замок врезной сувальдный «52.Y583 B My Key S» левый, кл 60 мм, без накладок Хром
Замок врезной сувальдный «52.Y583 B My Key S» левый, кл 60 мм, без накладок Хром
21 500
Замок врезной сувальдный 72.110 (толщина 25 мм), без накл.
Замок врезной сувальдный 72.110 (толщина 25 мм), без накл.
19 780
Ламинат SPC Floorwood Unit 4403 Дуб Фолио 0,5/43 4V
Ламинат SPC Floorwood Unit 4403 Дуб Фолио 0,5/43 4V
1 387

Что можно сделать самостоятельно?

  • Если ключ в замке начал проворачиваться с усилием, необходимо его смазать. Для этого используют машинное масло или специальную смазку для замков, например, графитовую, силиконовую или обычный солидол. Но, большинство современных механизмов в специальной смазке не нуждаются – об этом говорится в инструкции.

  • В сильные морозы замки на наружных дверях могут замерзать. Чтобы этого не случилось, механизм должен быть идеально чистым. Любой конденсат или грязь способны блокировать вход в дом. Для профилактики используют графитовый порошок или WD-40.

  • Если в замочной скважине сломался ключ или механизм перестал работать, помогает замена личинки.

В случае сложных поломок замок придется поменять. Это можно сделать самостоятельно или вызвать мастера на дом.

 

Зазор между полотном и дверной коробкой из стали: дефект или необходимость

При производстве качественных стальных дверей тщательно просчитываются все тонкости. Одним из особенностей конструкции является люфт – небольшой свободный ход полотна при закрытых дверях. 

Его можно ощутить, потянув ручку на себя и от себя. В нормальном состоянии полотно будет слегка «ходить» назад и вперед. Зачем это нужно?

Стальная дверь – тяжелая конструкция. 

Она может смещаться в небольших пределах по многим причинам:

  • собственный вес;

  • естественная усадка здания;

  • ремонтные работы;

  • повышенная влажность в подъезде или помещениях;

  • механические нагрузки, удары.

Чтобы не пришлось каждый раз менять или регулировать положение полотна, ГОСТом предусмотрен люфт в определенных пределах. Отверстия в пазах замка делают не по размеру ригелей, а на 2-3 мм больше. Также, незначительный запас хода есть и у ригелей – в пределах 1 мм.

Такой люфт позволяет свободно открывать и закрывать замки, дверное полотно при незначительных смещениях. То есть, смещение в 3-5 мм при закрытой на замок двери является абсолютно нормальным явлением и не требует немедленного ремонта. 

Регулировка нужна только в тех случаях, когда полотно действительно перекашивает.

Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Медный
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Медный
47 500
Замок электронный автоматический Morgan Secret Automatic Чёрный
Замок электронный автоматический Morgan Secret Automatic Чёрный
7 200
Замок электронный автоматический Philips EasyKey Alpha Золотой
Замок электронный автоматический Philips EasyKey Alpha Золотой
54 288
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 603
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 603
29 481
Замок электронный гостиничный ADEL 1800 MF Нержавеющая сталь
Замок электронный гостиничный ADEL 1800 MF Нержавеющая сталь
12 000
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Чёрный
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Чёрный
47 816
Замок электронный полуавтоматический Morgan Secret MS X28 Серый
Замок электронный полуавтоматический Morgan Secret MS X28 Серый
13 662
Замок электронный автоматический Philips EasyKey 9300
Замок электронный автоматический Philips EasyKey 9300
74 780

Устранение скрипа и шума от петель входной двери

Металлический скрип при открывании/закрывании дверей – неприятное явление. Кроме раздражающего шума, он сигнализирует о неполадках внутри петель. 

Причин может быть несколько:

  • попадание внутрь петель грязи, пыли, влаги. Проблема актуальна на наружных дверей или в случае капитального ремонта, с демонтажем капитальных перегородок или заливкой полов. Коррозия, песок постепенно разрушают внутренние части механизма;
  • высохшая со временем смазка;

  • неправильная установка с перекосом дверного полотна;

  • износ движущихся элементов. Данная проблема возникает после многолетней эксплуатации или в случае неправильного выбора дверных петель. Для недорогих металлических дверей с весом 30-50 кг достаточно 2 стандартных петель, а вот для усиленных конструкций массой более 90 кг требуется по 3-4 усиленных модели.

Чтобы продлить срок службы дверных петель, их необходимо регулярно очищать от пыли и грязи с помощью ветоши, чистых тканевых салфеток, после чего смазывать. 

Для этой цели используют кисточки, специальные баллоны с распылителями и тонкими длинными трубочками, которые упрощают доступ к скрытым петлям. Все работы проводят в респираторе и защитных перчатках.

Средства для ухода за дверными петлями можно приобрести в магазине:

  • ржавчину удаляют специальным составом от коррозии, затем наносят на детали преобразователь;

  • в качестве смазки применяют солидол, «Литол 24», «Axton», машинное или оружейное масло.

Если дверь скрипит из-за изношенной шайбы, ее необходимо заменить. При трении двери о коробку, положение петли необходимо подрегулировать с помощью специальных винтов. При откручивании они слегка поднимают полотно, при закручивании – опускают.

Цилиндровый механизм «Cisa RS3 OL3S1-19.66» (80 мм/30+10+40) Латунь
Цилиндровый механизм «Cisa RS3 OL3S1-19.66» (80 мм/30+10+40) Латунь
30 161
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa ASTRAL ОА312-23.12» (100 мм/45+10+45) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa ASTRAL ОА312-23.12» (100 мм/45+10+45) Никель
11 492
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa RS3 OL3S7-87.66 (90 мм/55+10+25), ЛАТУНЬ
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa RS3 OL3S7-87.66 (90 мм/55+10+25), ЛАТУНЬ
39 105
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F364601RC5» (82 мм/31+10+41) МатНикель
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F364601RC5» (82 мм/31+10+41) МатНикель
20 358
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F414101RTC5» (82 мм/36+10+36) Латунь (PVD)
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F414101RTC5» (82 мм/36+10+36) Латунь (PVD)
22 379
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «CP4P313101C5» (62 мм/26+10+26) МатНикель
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «CP4P313101C5» (62 мм/26+10+26) МатНикель
14 226
Комплект ключей для кодирования "New Cambio" 06.520.61.1, (5 ключей 00163)
Комплект ключей для кодирования "New Cambio" 06.520.61.1, (5 ключей 00163)
10 080

Как исправить перекос, провисание дверного полотна

Дверь перекашивает в случае нарушения технологии установки, использования слишком слабой или некачественной фурнитуры. Также, перекос может быть следствием износа петель в процессе многолетней эксплуатации. 

Что можно сделать в этом случае:

  • Если дверь установлена неправильно, необходимо произвести демонтаж и повторный монтаж с соблюдением всех тонкостей.

  • Перекос из-за усадки стен, провисания полотна устраняют с помощью крепежей. Для этого ослабляют анкерные болты с той стороны, где наблюдаются потертости от соприкосновения полотна с дверной коробкой. Дверь выправляют и анкера затягивают снова.

  • Слабые, дефектные петли заменяют новыми. В сопроводительных документах к дверям указывается, какой тип креплений, петель рекомендуется использовать, а также их количество.

  • Для регулировки плотности прилегания полотна к коробке используют встроенные в торцы эксцентрики. Их аккуратно крутят вправо или влево, до достижения нужного результата.

Правильно установленная и отрегулированная стальная дверь открывается и закрывается без малейших усилий и шума, несмотря на свой солидный вес.

Дверь входная металлическая Оптим "Door Out 101" Антик Медь
Дверь входная Оптим Door Out 101 Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
 
14 970 17 612 ₽ -15%
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле, 2 замка
27 015
Дверь входная металлическая «Модерн Kale» Almon 28/Wenge Veralinga
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
30 632
Дверь входная металлическая Оптим «Стройгост 5 РФ» Антик Медь/Дуб рустикальный
Дверь входная Стройгост 5 РФ Антик Медь/Дуб рустикальный, 1 замок
13 300
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092

Исправление неплотного прилегания полотна к коробке входной двери

Иногда дверное полотно может закрываться неплотно. Причиной чаще всего служит износ уплотняющей ленты. Необходимо приобрести новую ленту подходящей длины и объема, после чего заменить изношенную прокладку. Самоклеящуюся ленту крепят по периметру дверного короба. Она не только делает прилегание плотнее, но и снижает шум, обеспечивает теплоизоляцию.

Бывает, что новая дверь, установленная с соблюдением всех инструкций, закрывается с большим усилием из-за слишком объемной уплотнительной ленты. Паниковать в этом случае не стоит. 

Через 2-3 недели интенсивной эксплуатации материал самостоятельно оседает, уплотняется и проблема решается сама собой.

Металлические входные двери – оптимальное решение. Они долговечны, создают комфортную атмосферу защищенности, безопасности для жильцов. Такие конструкции прекрасно выдерживают воздействие атмосферных осадков, ветров и морозов. 

Несложный регулярный уход, смазывание петель и замков, значительно увеличивают срок службы дверей, сберегая семейный бюджет.

Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8/Л28» White Stark/Virgin
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 398 43 197 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8.П50» Snow Art/Snow Art
Дверь входная Porta M-3 8.П50 Snow Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
48 089

Вас может заинтересовать
Кованые двери - музыка, вплетённая в металл
25.10.2023
735
ТОП-7 входных металлических дверей: безупречный выбор по доступным ценам
25.10.2023
772
Белая входная металлическая дверь
25.10.2023
239
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85