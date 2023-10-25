Взломостойкие, пожаробезопасные входные двери из стали пользуются огромной популярностью у населения. Благодаря современной конструкции, они превосходно изолируют внешний холод и жару, отсекают шум. А их красивый, авторский дизайн становится украшением прихожей, холла.

Как и любой другой сложный механизм, металлические входные двери нуждаются в правильном уходе и своевременном устранении неполадок. Со временем движущиеся элементы, замки изнашиваются. Появляются скрипы, полотно может касаться дверной коробки, заедать.

Кроме того, при монтаже тяжелых конструкций своими руками существует риск ошибок, которые мешают нормальной эксплуатации дверей. Почти все неисправности легко поддаются ремонту, если не упущено время. О том, как устранить появившиеся проблемы без вызова мастера на дом, мы расскажем в этой статье.

Причины неисправностей металлических входных дверей

Гарантийный срок современных металлических дверей от зарекомендовавших себя производителей составляет 40-60 и более лет. При выборе эксперты рекомендуют обращать внимание на толщину и сорт стали, наличие экологичного утеплителя, качество фурнитуры.

Если модель отвечает стандартам, а монтаж произведен опытным мастером, двери будут служить десятки лет без нареканий. Единственное, что потребуется – это периодические регулировки и смазка. Неисправности чаще всего появляются из-за нарушений технологии при монтаже, неправильного ухода.

Ржавчина на входной двери

Коррозия на дверном полотне, облицовке короба появляется из-за царапин, сколов в слое полимерно-порошковой краски, использования едкой бытовой химии, повышенной влажности.

Замки, накладки, ручки и другая фурнитура ржавеют из-за истирания и повреждения защитного покрытия. Чтобы избежать дальнейшей порчи дверей, их необходимо заново покрасить.

Для этого:

поврежденные элементы, дверное полотно демонтируют;

тщательно счищают слой краски и ржавчину;

обрабатывают растворителем;

наносят шпатлевку для металла, грунтуют и красят стойкими красками.

Просушенное полотно или фурнитуру устанавливают на место. Если речь идет о недорогих деталях, таких как накладка, их проще заменить на новые.

Снижение уровня шумоизоляции входной двери

Качественные стальные двери с 5 слоями утеплителя и 3 уплотняющими контурами надежно отсекают внешние шумы, потоки холодного или жаркого воздуха, обеспечивая комфорт и покой для жильцов. С течением времени резиновые прокладки изнашиваются, деформируются и начинают пропускать звуки с улицы, из подъезда и соседних квартир.

Чтобы исправить ситуацию, достаточно приобрести и приклеить новые уплотнители. Если уровень теплоизоляции кажется недостаточным, дверь дополнительно утепляют обивкой, съемными панелями или заменяют внутренний утеплитель на новый.

Поломка замков входной двери

Входные двери чаще всего оборудуются 2-3 замками с высоким классом взломостойкости. Ими пользуются ежедневно, запирая или открывая вход в квартиру, дом. Не удивительно, что механизмы со временем изнашиваются.

Что можно сделать самостоятельно?

Если ключ в замке начал проворачиваться с усилием, необходимо его смазать. Для этого используют машинное масло или специальную смазку для замков, например, графитовую, силиконовую или обычный солидол. Но, большинство современных механизмов в специальной смазке не нуждаются – об этом говорится в инструкции.

В сильные морозы замки на наружных дверях могут замерзать. Чтобы этого не случилось, механизм должен быть идеально чистым. Любой конденсат или грязь способны блокировать вход в дом. Для профилактики используют графитовый порошок или WD-40.

Если в замочной скважине сломался ключ или механизм перестал работать, помогает замена личинки.

В случае сложных поломок замок придется поменять. Это можно сделать самостоятельно или вызвать мастера на дом.

Зазор между полотном и дверной коробкой из стали: дефект или необходимость

При производстве качественных стальных дверей тщательно просчитываются все тонкости. Одним из особенностей конструкции является люфт – небольшой свободный ход полотна при закрытых дверях.

Его можно ощутить, потянув ручку на себя и от себя. В нормальном состоянии полотно будет слегка «ходить» назад и вперед. Зачем это нужно?

Стальная дверь – тяжелая конструкция.

Она может смещаться в небольших пределах по многим причинам:

собственный вес;

естественная усадка здания;

ремонтные работы;

повышенная влажность в подъезде или помещениях;

механические нагрузки, удары.

Чтобы не пришлось каждый раз менять или регулировать положение полотна, ГОСТом предусмотрен люфт в определенных пределах. Отверстия в пазах замка делают не по размеру ригелей, а на 2-3 мм больше. Также, незначительный запас хода есть и у ригелей – в пределах 1 мм.

Такой люфт позволяет свободно открывать и закрывать замки, дверное полотно при незначительных смещениях. То есть, смещение в 3-5 мм при закрытой на замок двери является абсолютно нормальным явлением и не требует немедленного ремонта.

Регулировка нужна только в тех случаях, когда полотно действительно перекашивает.

Устранение скрипа и шума от петель входной двери

Металлический скрип при открывании/закрывании дверей – неприятное явление. Кроме раздражающего шума, он сигнализирует о неполадках внутри петель.

Причин может быть несколько:

попадание внутрь петель грязи, пыли, влаги. Проблема актуальна на наружных дверей или в случае капитального ремонта, с демонтажем капитальных перегородок или заливкой полов. Коррозия, песок постепенно разрушают внутренние части механизма;

высохшая со временем смазка;

неправильная установка с перекосом дверного полотна;

износ движущихся элементов. Данная проблема возникает после многолетней эксплуатации или в случае неправильного выбора дверных петель. Для недорогих металлических дверей с весом 30-50 кг достаточно 2 стандартных петель, а вот для усиленных конструкций массой более 90 кг требуется по 3-4 усиленных модели.

Чтобы продлить срок службы дверных петель, их необходимо регулярно очищать от пыли и грязи с помощью ветоши, чистых тканевых салфеток, после чего смазывать.

Для этой цели используют кисточки, специальные баллоны с распылителями и тонкими длинными трубочками, которые упрощают доступ к скрытым петлям. Все работы проводят в респираторе и защитных перчатках.

Средства для ухода за дверными петлями можно приобрести в магазине:

ржавчину удаляют специальным составом от коррозии, затем наносят на детали преобразователь;

в качестве смазки применяют солидол, «Литол 24», «Axton», машинное или оружейное масло.

Если дверь скрипит из-за изношенной шайбы, ее необходимо заменить. При трении двери о коробку, положение петли необходимо подрегулировать с помощью специальных винтов. При откручивании они слегка поднимают полотно, при закручивании – опускают.

Как исправить перекос, провисание дверного полотна

Дверь перекашивает в случае нарушения технологии установки, использования слишком слабой или некачественной фурнитуры. Также, перекос может быть следствием износа петель в процессе многолетней эксплуатации.

Что можно сделать в этом случае:

Если дверь установлена неправильно , необходимо произвести демонтаж и повторный монтаж с соблюдением всех тонкостей.

Перекос из-за усадки стен, провисания полотна устраняют с помощью крепежей. Для этого ослабляют анкерные болты с той стороны, где наблюдаются потертости от соприкосновения полотна с дверной коробкой. Дверь выправляют и анкера затягивают снова.

Слабые, дефектные петли заменяют новыми. В сопроводительных документах к дверям указывается, какой тип креплений, петель рекомендуется использовать, а также их количество.

Для регулировки плотности прилегания полотна к коробке используют встроенные в торцы эксцентрики. Их аккуратно крутят вправо или влево, до достижения нужного результата.

Правильно установленная и отрегулированная стальная дверь открывается и закрывается без малейших усилий и шума, несмотря на свой солидный вес.

Исправление неплотного прилегания полотна к коробке входной двери

Иногда дверное полотно может закрываться неплотно. Причиной чаще всего служит износ уплотняющей ленты. Необходимо приобрести новую ленту подходящей длины и объема, после чего заменить изношенную прокладку. Самоклеящуюся ленту крепят по периметру дверного короба. Она не только делает прилегание плотнее, но и снижает шум, обеспечивает теплоизоляцию.

Бывает, что новая дверь, установленная с соблюдением всех инструкций, закрывается с большим усилием из-за слишком объемной уплотнительной ленты. Паниковать в этом случае не стоит.

Через 2-3 недели интенсивной эксплуатации материал самостоятельно оседает, уплотняется и проблема решается сама собой.

Металлические входные двери – оптимальное решение. Они долговечны, создают комфортную атмосферу защищенности, безопасности для жильцов. Такие конструкции прекрасно выдерживают воздействие атмосферных осадков, ветров и морозов.

Несложный регулярный уход, смазывание петель и замков, значительно увеличивают срок службы дверей, сберегая семейный бюджет.