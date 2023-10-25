ТОП-7 входных металлических дверей: безупречный выбор по доступным ценам

Качественные металлические двери – это гарант спокойствия и комфортной атмосферы в доме. Даже во время длительных поездок в отпуск или командировок, владельцы недвижимости уверены в неприкосновенности и сохранности их жилья, обстановки. Современные входные двери производятся по отработанным, проверенным технологиям, с использованием новейших конструкционных решений и изобретений.
Более того, модели призваны демонстрировать благополучие и прекрасное чувство вкуса владельцев. Они отличаются эстетичным внешним видом, прекрасно дополняют архитектурные особенности фасадов зданий, интерьеры внутренних помещений.
Выбор и приобретение новой входной двери – это ответственная и, в своем роде, творческая задача. Нужно подобрать модель, подходящую по эксплуатационным характеристикам, размерам и стилю. Правильное изделие безупречно служит в течение 30-40 лет, гармонично вписывается в дизайн прихожей, служит стильным украшением подъезда или парадного входа в частный коттедж. За такой дверью жильцы чувствуют себя, как за каменной стеной – в безопасности, тепле и уюте.
Какие металлические двери лучше? Об этом мы расскажем в данной статье, предоставив подборку семи наиболее покупаемых в этом сезоне моделей.
Топ-7 входных металлических дверей по доступным ценам
1 место: входная дверь Porta S-3 51/ П61
На первой позиции нашего рейтинга входные двери из металла Porta S-3 51/П61» Almon 28/ Bianco Veralinga. Их производит крупнейший российский бренд el’PORTA. В 2013 фабрика прошла капитальную модернизацию по опыту именитых итальянских компаний.
Было закуплено новейшее европейское оборудование, и вступили встрой автоматизированные линии по изготовлению различных типов дверей, как входных, так и межкомнатных. На сегодня общий объем выпускаемой продукции составляет 12 000 единиц в месяц.
Данная модель имеет следующие параметры:
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на стальной цельногнутой раме закреплен холоднокатаный стальной лист толщиной 1,2 мм с ребрами жесткости, обеспечивающими прочность и сопротивляемость деформациям. Толщина коробки составляет 90 мм;
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утеплитель KNAUF Therm, влагостойкий, с прекрасными показателями тепло- и шумоизоляции. Безопасен для здоровья, так как не содержит фенол;
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снаружи стальной лист обшит съемной декоративной виниловой панелью толщиной 10 мм, окрашенной порошковой краской шоколадного оттенка;
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внутренняя обшивка состоит из плиты МДФ, толщиной 22 мм, с отделкой из практичного экошпона серовато-белого цвета. В панель встроено ростовое прямоугольное зеркало;
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по периметру дверной коробки проложены три контура трубчатых уплотнителей EPDM, производства Швеции. Они препятствуют проникновению внутрь помещения холода, посторонних запахов и шумов;
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габариты стандартные – высота 205 мм, ширина 88 (или 98) мм, с наличниками шириной 6 см. При этом вес конструкции составляет 108,46 кг;
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полотно подвешивается на две мощные петли длиной 14 см, левые, с возможностью открывания на 1800;
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установлено два замка: сувальдный IV класса взломостойкости, с тремя ригелями; цилиндровый высшего класса, а также дверной глазок с большим углом обзора;
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также имеются противосъемные оцинкованные штыри.
2 место: входная дверь Оптим Door Out 101
Второе место по объему продаж занимает дверь входная металлическая Оптим «Door Out 101» Антик Медь. Компания-производитель «Оптим» была основана в 1996 году, в Калининградской области. Довольно быстро фабрика заняла лидирующие позиции на рынке производства входных и межкомнатных дверей.
На сегодня группа компаний включает два огромных завода, оснащенных по последнему слову техники, производительностью в 150 000 штук в месяц. Изделия бренда ценят не только в России, но и за рубежом.
Каковы особенности модели?
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Листовая сталь производится по уникальной бесшовной технологии, холоднокатаным методом. Толщина внешнего и внутреннего полотен составляет 0,8 мм. Они снабжены ребрами жесткости, которые положительно влияют на прочность и способность сопротивляться нагрузкам, деформациям.
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Вес конструкции невелик – всего 46,34 кг, поэтому усиленного короба не требуется.
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Отделка наружной поверхности полотна рассчитана на экстремальные условия эксплуатации. Двери могут устанавливаться непосредственно на входе в дом, подъезд, без защитных козырьков или тамбуров. Высокая устойчивость к коррозии, вандалостойкость обеспечивают длительную, безупречную службу.
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Внутреннее и наружное полотна окрашены в приятный, медно-коричневый цвет стойкой полимерно-порошковой краской. Декоративное тиснение по металлу в виде вертикальных полос придает дверям парадный вид.
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Между стальными пластинами проложена плотная минеральная плита, препятствующая промерзанию и изолирующая от звуков силой 33 дБ.
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Габариты полотна: толщина составляет 60 мм; высота – 205 мм, а ширина выпускается в двух вариантах – 88 и 98 мм. Также, в наличии изделия с правым и левым открыванием.
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Полотно навешивается на две петли с подшипниками и возможностями регулировки, длиной 15 см.
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Для защиты от выбивания или съема коробка снабжена двумя противосъемными штырями, а в местах креплений и врезки замков стальной профиль усилен вдвое.
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Установлены: цилиндровый замок с тремя ригелями; изящная дверная ручка оттенка Медь Антик; хромированный дверной глазок.
Данная модель относится к бюджетной ценовой категории.
3 место: входная дверь Porta S-2
Почетное третье место в рейтинге нашего интернет-магазина занимает дверь входная металлическая «Porta S-2 104/П61» Антик Серебро/Wenge Veralinga. Выпускает коллекцию данных моделей рязанская фабрика «el’PORTA».
Каковы достоинства изделия?
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Стальной блок с идеальными геометрическими пропорциями производится по цельногнутой технологии. Металлическое полотно из прочной, твердой холоднокатаной стали имеет толщину 1,2 мм. Четыре вертикальных и горизонтальных ребра жесткости придают конструкции требуемую прочность, устойчивость к ударным и механическим воздействиям.
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Наружная отделка представляет собой вандалостойкую порошковую краску приятного, серебристо-графитного цвета. Полотно украшено декоративным тиснением в виде четырех горизонтальных полос.
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Внутренняя отделка – пластина экологически чистого МДФ толщиной 22 мм, с отделкой под шоколадно-коричневую древесину венге. В панель встроено прямоугольное зеркало в простой раме.
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Между внешними слоями проложен утеплитель – многослойная теплоизоляционная панель SIP. Она не только защищает от образования конденсата и проникновения холода и уличных шумов внутрь помещений, но служит дополнительным армирующим слоем.
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Толщина полотна составляет 80 мм, высота стандартная, 205 мм, а ширина выпускается двух типов – 88 и 98 мм. Общий вес конструкции составляет 94,96 кг.
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Роль тепло- и звукоизоляции также играет тройная линия уплотнителей по контуру дверной коробки. Используется трубчатая продукция шведской фирмы, разных диаметров.
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Безопасность жильцов обеспечивают два замка высшего, IV класса взломостойкости: сувальдный и цилиндровый, каждый из которых имеет по три ригеля диаметром 16 мм.
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Дверное полотно вешается на две усиленные петли с опорными подшипниками, которые позволяют раскрывать его на 1800. А регулируемый эксцентрик позволяет легко открывать и закрывать массивное полотно.
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Дверной глазок с увеличенным углом обзора позволяет рассмотреть все пространство перед входом.
Изделие относится к средней ценовой категории. При этом соотношение цена/качество оптимально, а долговечность продукции фабрики «ЭльПорта» вызывает уважение.
4 место: входная дверь Браво Т 111.Б15
Четвертую позицию рейтинга занимает дверь входная металлическая «Bravo T 111.Б15» Антик Серебро/Wenge Veralinga. Как и вся продукция фабрики «Браво», модель отличается высокими эксплуатационными характеристиками, безотказностью и длительным сроком службы.
Компания вот уже более десяти лет радует российских и зарубежных потребителей недорогой и качественной продукцией, произведенной по лучшим европейским стандартам. В каталоге предприятия более 390 моделей металлических, деревянных и шпонированных дверей на все случаи жизни.
Чем привлекает данная модель:
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Усиленный цельногнутый стальной каркас выдерживает значительные нагрузки. Обшивка из двух листов высокопрочной, твердой стали толщиной в 1,5 мм каждый, с вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, способна противостоять ударам, попыткам взлома в течение длительного времени. Благодаря продуманной конструкции и идеальной геометрии, полотно устойчиво к деформациям.
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Наружная металлическая пластина окрашена в привлекательный графитно-серебристый цвет с мелким зерном. Декоративная накладка черного цвета в виде ячеистой вертикальной планки создает собственный, оригинальный стиль.
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Для декорирования внутренней поверхности используются плиты МДФ толщиной 25 мм с отделкой экошпоном цвета светлого кофе-капучино. В плиту встроено большое зеркало. Такая отделка визуально расширяет пространство прихожей, подходит для любых интерьерных стилей и позволяет обойтись без покупки настенных или напольных зеркал.
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Внутреннее наполнение дверного полотна содержит несколько компонентов и выполнена по технологии терморазрыва. В многослойную защиту входят: минеральная плита толщиной 50 мм, пробковый лист 2 мм, фольгированный полиэтилен, вспененный полиэтилен и экструзионный пенополистирол. Такие двери прекрасно функционируют при разнице температур в 400, ограждая хозяев от внешнего холода. Кроме того, защиту от посторонних звуков и мороза обеспечивает трехконтурный уплотнитель «Профиль» на дверной коробке.
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Габариты изделия: толщина полотна составляет 114 мм, а дверной коробки – 15 см; высота 205 см; ширина – 86 или 96 мм.
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Дверь снабжена двумя противовзломными замками высшего класса, сувальдными с пятью ригелями, а также ручкой, ночной задвижкой и глазком.
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Утеплено не только полотно, но и дверная коробка. В ней проложены полосы фольгированного полиэтилена, пробковая теплоизоляция и демпферная лента.
Из-за сложности конструкции, встроенных функций терморазрыва модель входит в высшую ценовую категорию.
5 место: входная дверь Лайн 104
На пятом месте нашего Топа наиболее популярных моделей находится входная металлическая дверь «Лайн 104.Б0» Букле черное/Cappuccino Veralinga. Выпускается уже знакомым по предыдущим позициям российским брендом «Браво», но в более доступной ценовой категории, а срок службы составляет более тридцати лет.
Чем интересна данная модель:
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Компания предлагает изделия с правым и левым навесом, с разной шириной полотна, по желанию клиента, – 86 и 96 мм. Высота остается стандартной для всей линейки данной продукции – 205 мм.
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Рама изготавливается без сварных швов, цельногнутым методом. Снаружи на ней закреплен стальной лист высококачественной, твердой стали толщиной 1 мм. Общий вес двери составляет 47 кг, поэтому дополнительного усиления коробки не требуется.
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Снаружи металлический лист украшен декоративным узором в виде поперечных тисненых полос, окрашен в зернистый черный цвет. Внутренняя панель состоит из плиты МДФ толщиной 6 мм, отделанной экошпоном оттенка светлого кофе с молоком. Панель декорирована четырьмя горизонтальными зеркальными молдингами. Такой дизайн прекрасно сочетается с любыми типами отделки стен прихожей или холла, а внешнее покрытие устойчиво к повреждениям, коррозии.
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Между внешними пластинами проложен качественный утеплитель из ППС, а по контуру коробки – три ряда трубчатых уплотнителей. Общая толщина полотна составляет 66 мм. Этого достаточно, чтобы отсечь большинство наружных звуков, неприятные запахи и внешний холод, летнюю жару.
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Полотно вешается на две усиленных, четырнадцатисантиметровых петли. Они прекрасно выдерживают регулярные нагрузки, и позволяют раскрывать двери на 1800.
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Безопасность жильцов обеспечивается следующими мерами: установлено два замка высшей категории защиты от взлома и разных типов; два противосъемных штыря; усиливающие ребра жесткости и уголки. Современный дверной глазок дает возможность видеть все, происходящее перед входом и по бокам от него.
При монтаже полотна можно воспользоваться встроенными эксцентриками, которые позволяют идеально отрегулировать его положение. От правильной посадки зависит легкость открывания и отсутствие проблем с замками в будущем.
6 место: входная дверь Оптим Стройгост
Следующий пункт нашего рейтинга заняла модель, которая производится на российской фабрике «Оптим». При недорогих, доступных для большинства ценах, продукция бренда радует прекрасным качеством и стильным, эстетичным внешним видом.
Долговечность и взломостойкость изделий сравнимы с более дорогими аналогами. Входная металлическая дверь Оптим «Стройгост РФ» Антик Медь/Дуб рустикальный – это прекрасный вариант для теплого подъезда с кодовым замком на входе, или частного дома с холодной верандой, тамбуром или крыльцом с козырьком.
Ее особенности:
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На раме из металлопрофиля закреплены два полотна из легированной, холоднокатаной стали толщиной 0,6 мм. Такие листы имеют лучшие характеристики прочности и твердости, чем горячекатаные сорта. А ребра жесткости, расположенные по вертикали и горизонтали, обеспечивают устойчивость к ударам и попыткам деформировать полотно.
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Изнутри и снаружи гладкие, цельные листы металла окрашены специальным полимерным составом приятного, коричнево-красноватого, медного оттенка. Такая краска отлично противостоит неблагоприятным атмосферным воздействиям, царапинам.
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Для утепления и шумоизоляции производитель установил один контур уплотнения из трубчатого полимера по периметру коробки, а также жесткие плиты пенополистирола между слоями стали. При толщине полотна всего 45 мм, его теплостойкость соответствует кирпичной кладке шириной 76 см.
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Ширина короба составляет 52 см. На нем в обязательном порядке присутствуют противосъемные штыри, которые фиксируют полотно в закрытом состоянии, не давая его выбить или снять со срезанных петель.
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Так как вес конструкции составляет всего 28 кг, для навеса достаточно двух усиленных петель. Габариты полотна стандартные, с высотой 205 мм и шириной 80 или 90 см.
Двери выпускаются полностью укомплектованными. В стандартный набор входят: цилиндровый замок «Луч» с четырьмя ригелями; эргономичная ручка, окрашенная под цвет полотна; дверной глазок с панорамным обзором. Цена модели невелика.
7 место: входная дверь Porta S-3 4/ Л22
И завершает наш рейтинг еще одно превосходное предложение русского бренда «ЭльПорта». Дверь входная металлическая «Porta S-3 4/Л22» Graphite Pro/Nordic Oak WW по стоимости входит в среднюю ценовую категорию. А о качестве данной линейки продукции яснее любых слов говорит неизменная популярность у потребителей.
При средней стоимости, изделие обладает отличным функционалом, продуманной конструкцией и системой защиты, а также длительным сроком эксплуатации.
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На надежном металлическом каркасе из гнутого профиля крепится внешняя защита – стальной лист толщиной 1,2 мм. При наличии четырех внутренних ребер жесткости и усиления в точках крепления и установки замков, этого достаточно для обеспечения безопасности. Общий вес конструкции составляет 101,96 кг при толщине полотна 90 мм.
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Наружная отделка представляет собой виниловую съемную панель 1 см, интересного, дымчато-серого оттенка. Полимерная порошковая краска способна противостоять агрессивным воздействиям влаги, перепадам температур, действиям вандалов или домашних животных.
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Внутри полотно отделано плотной 22-миллиметровой МДФ, оклеенной экошпоном. Панель украшена горизонтальными стеклянными вставками. Светлый оттенок гармонично сочетается со всеми популярными интерьерными стилями, визуально увеличивает пространство прихожей.
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Полотно утеплено по современной технологии. Внутри проложены жесткие тепло- и звукоизоляционные панели, дополнительную термозащиту обеспечивает толстый слой МДФ.
В комплект входят два замка, цилиндровый и сувальдный, внутренняя задвижка-щеколда, а также хромированная дверная ручка и глазок.