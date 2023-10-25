ТОП-7 входных металлических дверей: безупречный выбор по доступным ценам

Качественные металлические двери – это гарант спокойствия и комфортной атмосферы в доме. Даже во время длительных поездок в отпуск или командировок, владельцы недвижимости уверены в неприкосновенности и сохранности их жилья, обстановки. Современные входные двери производятся по отработанным, проверенным технологиям, с использованием новейших конструкционных решений и изобретений.

Более того, модели призваны демонстрировать благополучие и прекрасное чувство вкуса владельцев. Они отличаются эстетичным внешним видом, прекрасно дополняют архитектурные особенности фасадов зданий, интерьеры внутренних помещений.

Выбор и приобретение новой входной двери – это ответственная и, в своем роде, творческая задача. Нужно подобрать модель, подходящую по эксплуатационным характеристикам, размерам и стилю. Правильное изделие безупречно служит в течение 30-40 лет, гармонично вписывается в дизайн прихожей, служит стильным украшением подъезда или парадного входа в частный коттедж. За такой дверью жильцы чувствуют себя, как за каменной стеной – в безопасности, тепле и уюте.

Какие металлические двери лучше? Об этом мы расскажем в данной статье, предоставив подборку семи наиболее покупаемых в этом сезоне моделей.

Топ-7 входных металлических дверей по доступным ценам

1 место: входная дверь Porta S-3 51/ П61

На первой позиции нашего рейтинга входные двери из металла Porta S-3 51/П61» Almon 28/ Bianco Veralinga. Их производит крупнейший российский бренд el’PORTA. В 2013 фабрика прошла капитальную модернизацию по опыту именитых итальянских компаний.

Было закуплено новейшее европейское оборудование, и вступили встрой автоматизированные линии по изготовлению различных типов дверей, как входных, так и межкомнатных. На сегодня общий объем выпускаемой продукции составляет 12 000 единиц в месяц.

Данная модель имеет следующие параметры:

на стальной цельногнутой раме закреплен холоднокатаный стальной лист толщиной 1,2 мм с ребрами жесткости, обеспечивающими прочность и сопротивляемость деформациям. Толщина коробки составляет 90 мм;

утеплитель KNAUF Therm, влагостойкий, с прекрасными показателями тепло- и шумоизоляции. Безопасен для здоровья, так как не содержит фенол;

снаружи стальной лист обшит съемной декоративной виниловой панелью толщиной 10 мм, окрашенной порошковой краской шоколадного оттенка;

внутренняя обшивка состоит из плиты МДФ, толщиной 22 мм, с отделкой из практичного экошпона серовато-белого цвета. В панель встроено ростовое прямоугольное зеркало;

по периметру дверной коробки проложены три контура трубчатых уплотнителей EPDM, производства Швеции. Они препятствуют проникновению внутрь помещения холода, посторонних запахов и шумов;

габариты стандартные – высота 205 мм, ширина 88 (или 98) мм, с наличниками шириной 6 см. При этом вес конструкции составляет 108,46 кг;

полотно подвешивается на две мощные петли длиной 14 см, левые, с возможностью открывания на 180 0 ;

установлено два замка: сувальдный IV класса взломостойкости, с тремя ригелями; цилиндровый высшего класса, а также дверной глазок с большим углом обзора;

также имеются противосъемные оцинкованные штыри.

2 место: входная дверь Оптим Door Out 101

Второе место по объему продаж занимает дверь входная металлическая Оптим «Door Out 101» Антик Медь. Компания-производитель «Оптим» была основана в 1996 году, в Калининградской области. Довольно быстро фабрика заняла лидирующие позиции на рынке производства входных и межкомнатных дверей.

На сегодня группа компаний включает два огромных завода, оснащенных по последнему слову техники, производительностью в 150 000 штук в месяц. Изделия бренда ценят не только в России, но и за рубежом.

Каковы особенности модели?

Листовая сталь производится по уникальной бесшовной технологии, холоднокатаным методом. Толщина внешнего и внутреннего полотен составляет 0,8 мм. Они снабжены ребрами жесткости, которые положительно влияют на прочность и способность сопротивляться нагрузкам, деформациям.

Вес конструкции невелик – всего 46,34 кг, поэтому усиленного короба не требуется.

Отделка наружной поверхности полотна рассчитана на экстремальные условия эксплуатации. Двери могут устанавливаться непосредственно на входе в дом, подъезд, без защитных козырьков или тамбуров. Высокая устойчивость к коррозии, вандалостойкость обеспечивают длительную, безупречную службу.

Внутреннее и наружное полотна окрашены в приятный, медно-коричневый цвет стойкой полимерно-порошковой краской. Декоративное тиснение по металлу в виде вертикальных полос придает дверям парадный вид.

Между стальными пластинами проложена плотная минеральная плита, препятствующая промерзанию и изолирующая от звуков силой 33 дБ.

Габариты полотна: толщина составляет 60 мм; высота – 205 мм, а ширина выпускается в двух вариантах – 88 и 98 мм. Также, в наличии изделия с правым и левым открыванием.

Полотно навешивается на две петли с подшипниками и возможностями регулировки, длиной 15 см.

Для защиты от выбивания или съема коробка снабжена двумя противосъемными штырями, а в местах креплений и врезки замков стальной профиль усилен вдвое.

Установлены: цилиндровый замок с тремя ригелями; изящная дверная ручка оттенка Медь Антик; хромированный дверной глазок.

Данная модель относится к бюджетной ценовой категории.

3 место: входная дверь Porta S-2

Почетное третье место в рейтинге нашего интернет-магазина занимает дверь входная металлическая «Porta S-2 104/П61» Антик Серебро/Wenge Veralinga. Выпускает коллекцию данных моделей рязанская фабрика «el’PORTA».

Каковы достоинства изделия?

Стальной блок с идеальными геометрическими пропорциями производится по цельногнутой технологии. Металлическое полотно из прочной, твердой холоднокатаной стали имеет толщину 1,2 мм. Четыре вертикальных и горизонтальных ребра жесткости придают конструкции требуемую прочность, устойчивость к ударным и механическим воздействиям.

Наружная отделка представляет собой вандалостойкую порошковую краску приятного, серебристо-графитного цвета. Полотно украшено декоративным тиснением в виде четырех горизонтальных полос.

Внутренняя отделка – пластина экологически чистого МДФ толщиной 22 мм, с отделкой под шоколадно-коричневую древесину венге. В панель встроено прямоугольное зеркало в простой раме.

Между внешними слоями проложен утеплитель – многослойная теплоизоляционная панель SIP. Она не только защищает от образования конденсата и проникновения холода и уличных шумов внутрь помещений, но служит дополнительным армирующим слоем.

Толщина полотна составляет 80 мм, высота стандартная, 205 мм, а ширина выпускается двух типов – 88 и 98 мм. Общий вес конструкции составляет 94,96 кг.

Роль тепло- и звукоизоляции также играет тройная линия уплотнителей по контуру дверной коробки. Используется трубчатая продукция шведской фирмы, разных диаметров.

Безопасность жильцов обеспечивают два замка высшего, IV класса взломостойкости: сувальдный и цилиндровый, каждый из которых имеет по три ригеля диаметром 16 мм.

Дверное полотно вешается на две усиленные петли с опорными подшипниками, которые позволяют раскрывать его на 180 0 . А регулируемый эксцентрик позволяет легко открывать и закрывать массивное полотно.

Дверной глазок с увеличенным углом обзора позволяет рассмотреть все пространство перед входом.

Изделие относится к средней ценовой категории. При этом соотношение цена/качество оптимально, а долговечность продукции фабрики «ЭльПорта» вызывает уважение.

4 место: входная дверь Браво Т 111.Б15

Четвертую позицию рейтинга занимает дверь входная металлическая «Bravo T 111.Б15» Антик Серебро/Wenge Veralinga. Как и вся продукция фабрики «Браво», модель отличается высокими эксплуатационными характеристиками, безотказностью и длительным сроком службы.

Компания вот уже более десяти лет радует российских и зарубежных потребителей недорогой и качественной продукцией, произведенной по лучшим европейским стандартам. В каталоге предприятия более 390 моделей металлических, деревянных и шпонированных дверей на все случаи жизни.

Чем привлекает данная модель:

Усиленный цельногнутый стальной каркас выдерживает значительные нагрузки. Обшивка из двух листов высокопрочной, твердой стали толщиной в 1,5 мм каждый, с вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, способна противостоять ударам, попыткам взлома в течение длительного времени. Благодаря продуманной конструкции и идеальной геометрии, полотно устойчиво к деформациям.

Наружная металлическая пластина окрашена в привлекательный графитно-серебристый цвет с мелким зерном. Декоративная накладка черного цвета в виде ячеистой вертикальной планки создает собственный, оригинальный стиль.

Для декорирования внутренней поверхности используются плиты МДФ толщиной 25 мм с отделкой экошпоном цвета светлого кофе-капучино. В плиту встроено большое зеркало. Такая отделка визуально расширяет пространство прихожей, подходит для любых интерьерных стилей и позволяет обойтись без покупки настенных или напольных зеркал.

Внутреннее наполнение дверного полотна содержит несколько компонентов и выполнена по технологии терморазрыва. В многослойную защиту входят: минеральная плита толщиной 50 мм, пробковый лист 2 мм, фольгированный полиэтилен, вспененный полиэтилен и экструзионный пенополистирол. Такие двери прекрасно функционируют при разнице температур в 40 0 , ограждая хозяев от внешнего холода. Кроме того, защиту от посторонних звуков и мороза обеспечивает трехконтурный уплотнитель «Профиль» на дверной коробке.

Габариты изделия: толщина полотна составляет 114 мм, а дверной коробки – 15 см; высота 205 см; ширина – 86 или 96 мм.

Дверь снабжена двумя противовзломными замками высшего класса, сувальдными с пятью ригелями, а также ручкой, ночной задвижкой и глазком.

Утеплено не только полотно, но и дверная коробка. В ней проложены полосы фольгированного полиэтилена, пробковая теплоизоляция и демпферная лента.

Из-за сложности конструкции, встроенных функций терморазрыва модель входит в высшую ценовую категорию.

5 место: входная дверь Лайн 104

На пятом месте нашего Топа наиболее популярных моделей находится входная металлическая дверь «Лайн 104.Б0» Букле черное/Cappuccino Veralinga. Выпускается уже знакомым по предыдущим позициям российским брендом «Браво», но в более доступной ценовой категории, а срок службы составляет более тридцати лет.

Чем интересна данная модель:

Компания предлагает изделия с правым и левым навесом, с разной шириной полотна, по желанию клиента, – 86 и 96 мм. Высота остается стандартной для всей линейки данной продукции – 205 мм.

Рама изготавливается без сварных швов, цельногнутым методом. Снаружи на ней закреплен стальной лист высококачественной, твердой стали толщиной 1 мм. Общий вес двери составляет 47 кг, поэтому дополнительного усиления коробки не требуется.

Снаружи металлический лист украшен декоративным узором в виде поперечных тисненых полос, окрашен в зернистый черный цвет. Внутренняя панель состоит из плиты МДФ толщиной 6 мм, отделанной экошпоном оттенка светлого кофе с молоком. Панель декорирована четырьмя горизонтальными зеркальными молдингами. Такой дизайн прекрасно сочетается с любыми типами отделки стен прихожей или холла, а внешнее покрытие устойчиво к повреждениям, коррозии.

Между внешними пластинами проложен качественный утеплитель из ППС, а по контуру коробки – три ряда трубчатых уплотнителей. Общая толщина полотна составляет 66 мм. Этого достаточно, чтобы отсечь большинство наружных звуков, неприятные запахи и внешний холод, летнюю жару.

Полотно вешается на две усиленных, четырнадцатисантиметровых петли. Они прекрасно выдерживают регулярные нагрузки, и позволяют раскрывать двери на 180 0 .

Безопасность жильцов обеспечивается следующими мерами: установлено два замка высшей категории защиты от взлома и разных типов; два противосъемных штыря; усиливающие ребра жесткости и уголки. Современный дверной глазок дает возможность видеть все, происходящее перед входом и по бокам от него.

При монтаже полотна можно воспользоваться встроенными эксцентриками, которые позволяют идеально отрегулировать его положение. От правильной посадки зависит легкость открывания и отсутствие проблем с замками в будущем.

6 место: входная дверь Оптим Стройгост

Следующий пункт нашего рейтинга заняла модель, которая производится на российской фабрике «Оптим». При недорогих, доступных для большинства ценах, продукция бренда радует прекрасным качеством и стильным, эстетичным внешним видом.

Долговечность и взломостойкость изделий сравнимы с более дорогими аналогами. Входная металлическая дверь Оптим «Стройгост РФ» Антик Медь/Дуб рустикальный – это прекрасный вариант для теплого подъезда с кодовым замком на входе, или частного дома с холодной верандой, тамбуром или крыльцом с козырьком.

Ее особенности:

На раме из металлопрофиля закреплены два полотна из легированной, холоднокатаной стали толщиной 0,6 мм. Такие листы имеют лучшие характеристики прочности и твердости, чем горячекатаные сорта. А ребра жесткости, расположенные по вертикали и горизонтали, обеспечивают устойчивость к ударам и попыткам деформировать полотно.

Изнутри и снаружи гладкие, цельные листы металла окрашены специальным полимерным составом приятного, коричнево-красноватого, медного оттенка. Такая краска отлично противостоит неблагоприятным атмосферным воздействиям, царапинам.

Для утепления и шумоизоляции производитель установил один контур уплотнения из трубчатого полимера по периметру коробки, а также жесткие плиты пенополистирола между слоями стали. При толщине полотна всего 45 мм, его теплостойкость соответствует кирпичной кладке шириной 76 см.

Ширина короба составляет 52 см. На нем в обязательном порядке присутствуют противосъемные штыри, которые фиксируют полотно в закрытом состоянии, не давая его выбить или снять со срезанных петель.

Так как вес конструкции составляет всего 28 кг, для навеса достаточно двух усиленных петель. Габариты полотна стандартные, с высотой 205 мм и шириной 80 или 90 см.

Двери выпускаются полностью укомплектованными. В стандартный набор входят: цилиндровый замок «Луч» с четырьмя ригелями; эргономичная ручка, окрашенная под цвет полотна; дверной глазок с панорамным обзором. Цена модели невелика.

7 место: входная дверь Porta S-3 4/ Л22

И завершает наш рейтинг еще одно превосходное предложение русского бренда «ЭльПорта». Дверь входная металлическая «Porta S-3 4/Л22» Graphite Pro/Nordic Oak WW по стоимости входит в среднюю ценовую категорию. А о качестве данной линейки продукции яснее любых слов говорит неизменная популярность у потребителей.

При средней стоимости, изделие обладает отличным функционалом, продуманной конструкцией и системой защиты, а также длительным сроком эксплуатации.

На надежном металлическом каркасе из гнутого профиля крепится внешняя защита – стальной лист толщиной 1,2 мм. При наличии четырех внутренних ребер жесткости и усиления в точках крепления и установки замков, этого достаточно для обеспечения безопасности. Общий вес конструкции составляет 101,96 кг при толщине полотна 90 мм.

Наружная отделка представляет собой виниловую съемную панель 1 см, интересного, дымчато-серого оттенка. Полимерная порошковая краска способна противостоять агрессивным воздействиям влаги, перепадам температур, действиям вандалов или домашних животных.

Внутри полотно отделано плотной 22-миллиметровой МДФ, оклеенной экошпоном. Панель украшена горизонтальными стеклянными вставками. Светлый оттенок гармонично сочетается со всеми популярными интерьерными стилями, визуально увеличивает пространство прихожей.

Полотно утеплено по современной технологии. Внутри проложены жесткие тепло- и звукоизоляционные панели, дополнительную термозащиту обеспечивает толстый слой МДФ.

В комплект входят два замка, цилиндровый и сувальдный, внутренняя задвижка-щеколда, а также хромированная дверная ручка и глазок.