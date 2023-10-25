Вход любого дома нуждается в защите, тогда проживающие в нем могут чувствовать себя в безопасности. Поэтому собственники квартир часто рассматривают вариант покупки входной металлической двери, которая обладает оптимальной надежностью и прочностью.

Недостаток средств – это не причина отказываться от приобретения, стоит рассмотреть модели из категории эконом, которые предлагают практически все магазины, но нужно знать критерии выбора такого изделия и понимать, на что нужно обратить внимание в первую очередь.





Основные параметры, которые нужно знать при покупке входной металлической двери эконом-варианта

Разные категории полотен изготавливаются по нормам, которые определяют, какую нагрузку должна выдерживать конструкция при взломе и на сколько лет сохранится антикоррозийное покрытие. Ржавчина губительна для металла, и некоторые недобросовестные производители красят изделия составами несоответствующего качества.

Если такая дверь будет установлена в многоквартирном доме, то сохранит первоначальный внешний вид дольше, а если в частном доме, то под воздействием дождя и снега краска быстро начинает шелушиться и отпадать. Толщина металла тоже имеет немаловажное значение при выборе полотна, поэтому нужно исходить из принципа: чем этот параметр больше, тем лучше.

Главное, после чего можно совершать покупку входной металлической двери – это визуальный осмотр, знание технических критериев изделия и ознакомление с сертификатом соответствия.







Металл и качество нанесения краски на входных дверях эконом-класса

Двери эконом-класса изготавливаются из стали толщиной 1,0-1,5 мм, визуально этот показатель не выявить, поэтому стоит внимательно изучить технический паспорт, выбранной модели. При совершении покупки магазин должен предоставить полную информацию.

Если дверь имеет декоративные накладки и вставки, то нужно внимательно осмотреть места крепления. МДФ или другой материал, используемый для обшивки, должен быть утоплен в полотно, тогда дверь гораздо дольше сохранит первоначальный внешний вид.





Металлические элементы на выбранной модели не должны иметь «заусенцев», что говорит о недобросовестности производителя. Качество дверей определяет однородность нанесения покрытия: на полотне не должно быть подтеков и пробелов краски.



Качество швов и геометрия полотна недорогой входной двери

Приобретая металлическую входную дверь, не нужно быть сварщиком, чтобы определить качество соединений. Швы на полотне должны быть ровными и плоскими, без подтеков. Особенно тщательно нужно осмотреть петли, если сварка проведена с нарушением технологии и видны неровности в местах соединений, то они со временем начнут разрушаться.

Вес изделий из средней ценовой категории может достигать 50 кг, и при постоянном открытии и закрытии двери швы несут всю основную нагрузку, поэтому визуальный осмотр перед покупкой обязателен.





Правильную геометрию полотна можно выявить визуально, достаточно посмотреть на места соединения уплотнителя и полотна. При выявлении даже небольшой щели лучше отказаться от покупки, иначе сквозняки и проникновение неприятных запахов из подъезда неизбежно.



Качество и расположение петель у входных дверей эконом-сегмента

На входных металлических дверях часто устанавливают наружные петли, которые имеют свои достоинства и недостатки. Такой тип фурнитуры не добавляет эстетичности полотну, но позволяет производить его открытие на 180 градусов, чем скрытые петли похвастаться не могут.

Наружные элементы легко спилить и проникнуть в дом, но такую манипуляцию бесшумно не произведешь, поэтому взломщики нечасто проникают в квартиры таким способом. Вариант внутреннего расположения петель выглядит более эстетично, но не позволяет широко открыть дверь, чтобы внести габаритную мебель.





Замки на недорогих входных дверях и их количество

Чтобы обезопасить свое жилище от взлома, специалисты рекомендуют приобретать входные металлические двери с двумя замками с разными системами открытия, например: сувальдный и цилиндровый. Нелишней будет дополнительная фурнитура, установленная производителем – это наличие цепочки, глазка и доводчика, если они в комплекте не предусмотрены, то монтаж можно заказать в магазине.

Перед совершением покупки нужно проверить работу замков. Если ключ плохо входит в скважину или недостаточно легко проворачивается, то это брак, который впоследствии может доставить немало хлопот и лишние траты на замену запорного механизма.







Наличие противосъемных ригелей на входных дверях эконом-класса

Небольшие штыри на полотне и отверстия в коробе входной двери способны предотвратить взлом путем спиливания петель или выбивания. Противосъемные ригели станут хорошим дополнением к изделию эконом-класса. А в комплекте с двумя замками входная дверь станет неприступной к любому взлому.

Размеры конструкции недорогой входной двери

Слишком большой или маленький проем может доставить массу проблем при монтаже. Если решено установить новую входную металлическую дверь, то нужно точно снять размер полотна. Если коробка не будет прочно фиксироваться в проеме, то крепежные элементы не смогут обеспечить полную неподвижность, что приведет к перекосу всей конструкции.





Гарантия на недорогую входную дверь

Приобретая входную металлическую дверь для своего дома, обратите внимание на срок, который дает производитель. Если на выявление брака дается всего 12 месяцев, стоит отказаться от приобретения. Уважающий себя производитель предоставляет гарантию на свое изделие, не менее чем на три-пять лет.





Что должно быть внутри у входной металлической двери класса эконом

Перед совершением покупки стоит поинтересоваться в магазине, что находится внутри полотна, от этого зависит комфорт и уют жилого помещения. Входные двери изготавливаются из металлического каркаса и двух листов стали, внутренние полости заполняются разными материалами и от их типа зависит, насколько конструкция будет теплой и пожаробезопасной.

Утеплитель

Лучшими материалами для полотен считаются минеральная или базальтовая плита. Этот тип утеплителя не подвержен деформации, не оседает вниз полотна в период эксплуатации двери, что даст дополнительную холодную поверхность в квартире зимой. Минеральная и базальтовая плита не горит, что может остановить пожар с источником огня из подъезда – это сохранит имущество и жизнь проживающих в доме.

Часто двери из средней ценовой категории заполняют монтажной пеной – материал достаточно хорошо держит тепло, но легко теряет свой объем при повышении температуры. Когда возникнет необходимость заменить петли и приварить новые, с большой вероятностью дверь потеряет свою утеплительную функцию.

Уплотнитель

В идеале, если двери будут оснащены тремя контурами уплотнителя, но в моделях эконом-класса такое количество редко встретишь. Часто устанавливается одна лента по периметру полотна, которая неспособна полностью изолировать жилое помещение от холодного воздуха из подъезда.

Лучше приобретать полотна с двумя контурами, которые исключат сквозняки и обеспечат нормальную шумоизоляцию между подъездом и квартирой.

Наличие ребер жесткости

П-образный профиль, приваренный на один из листов металла, обеспечивает устойчивую геометрию входной двери. При покупке выбранной модели стоит поинтересоваться у продавца, есть ли ребра жесткости внутри полотна, их отсутствие грозит быстрым перекосом полотна и плохим закрыванием конструкции.

Эстетическая составляющая и обшивка недорогой входной металлической двери

Производители предлагают массу вариантов внутреннего украшения полотна, что позволяет создать гармоничный дизайн в прихожей или коридоре. Если для внешней поверхности двери лучше выбрать порошковую окраску, которая может быть выполнена в разной цветовой палитре, то дверь с внутренней стороны помещения должна нести эстетическую составляющую.

Самыми востребованными моделями считаются изделия, обшитые МДФ-панелями. Материал достаточно устойчив к переменной влажности, что часто случается в прихожих и механическим повреждениям. Металлическая дверь с МДФ покрытием изготавливается в разных цветах и может имитировать дорогие породы дерева, такую обивку легко подобрать под интерьер квартиры или совместить их с фактурой межкомнатных дверей.

Панели для внутренней обивки полотна могут иметь рисунок или орнаменты в разных цветах, что позволит внести в дизайн прихожей красивую деталь.

Зная все параметры выбора металлической входной двери, можно приобрести качественный эконом-вариант по доступной цене. Он будет не менее красиво выглядеть и обладать достаточным потенциалом прочности и надежности, чтобы защитить квартиру от проникновений.