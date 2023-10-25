Выбор дверей – всегда ответственный и кропотливый процесс. Значение имеют не только цвет и дизайн, которые должны гармонично вписываться в антураж помещения, дополнять архитектурные особенности фасада. От материалов, из которых изготовлены дверная коробка и полотно, зависят долговечность и комфорт эксплуатации.





Также они напрямую влияют на вес конструкции, подбор фурнитуры. В последние годы особое внимание направлено на изделия из композитных материалов.

Появившись на рынке сравнительно недавно, композит уже завоевал симпатии потребителей. Искусственно созданные многослойные материалы позволяют добиваться выдающихся результатов. Их физико-химические свойства, показатели звуко- и теплоизоляции значительно превышают таковые у привычных дверей из дерева и ДСП.

Комбинируя при производстве сырье разных типов, компании-производители предлагают широкий ассортимент композитных дверей с самыми разными характеристиками. О том, что такое композит, каковы его отличия и преимущества, мы расскажем в этой статье.

Из каких материалов делают композитные двери

Может показаться, что композит – это какой-то отдельный материал. Однако композитными называют двери, которые просто собраны из нескольких материалов. Например, шпонированные двери.

Композит – это сборный продукт, полученный путем смешивания сырья с различными свойствами.

Результатом становится неоднородный материал с уникальными характеристиками:

В качестве основы выбирается матрица, обладающая пластичными свойствами. Жесткость и прочность ей придают армирующие присадки из различных веществ.

Износоустойчивость, сопротивление влаге и перепадам температур, ряд иных характеристик полностью зависят от процентного содержания того или иного элемента, различных присадок, рецептуры.

При производстве ДПК (древесно-полимерного композита) в качестве основы берут измельченную древесину, рисовую шелуху и прочие виды экологичного растительного сырья.

Соединителем служат безопасные современные полимеры, которые придают материалу достаточную прочность, устойчивость к механическим повреждениям и воздействию влаги. В отличие от изделий из дерева, такие двери можно устанавливать в сауне, промывать, очищать с помощью бытовой химии.

Потенциал у композитных материалов огромнейший. Разработчики объединяют лучшие положительные свойства разных видов сырья, максимально ослабляя отрицательные стороны:

снижают общий вес конструкции без потери изолирующих и прочностных свойств;

повышают устойчивость к воздействию химических веществ;

усиливают тепло- и звукоизоляционные характеристики. При этом дверное полотно остается таким же тонким и легким.

В продажу поступают новые линейки продукции, обладающие особыми эксплуатационными качествами, специально разработанные для экстремальных условий, производственных помещений, входных групп или «мокрых зон» в частных домах, квартирах.

Особенности конструкции композитных дверей

Конструкция таких изделий состоит из основы, которая бывает как из массива, так и из МДФ, и тонкого среза древесины – шпона. Сочетание составляющих может быть любым, такая дверь все равно будет называться композитной.

Еще один вариант – двери из дерева, в состав которых входит пластик. Не старайтесь искать полностью натуральные изделия – скорее всего, вы их не найдете, потому что само по себе дерево не самый надежный материал для дверей.

Да, любая межкомнатная дверь из дерева значительно долговечнее, прочнее и солиднее более дешевых аналогов из МДФ, но такие свойства придаются ей благодаря укреплению древесной структуры. Чаще всего материал пропитывается пластиком.

Без пропитки деревянная дверь прослужит недолго: достаточно лишь установить ее в комнате с влажной средой, и уже через некоторое время она разбухнет и испортится.

Сухость также негативно сказывается на состоянии дерева, потому что из-за нее оно начинает трескаться. Значительно улучшает эксплуатационные характеристики пластик. При этом незнающий человек даже не поймет, что в составе пластик, потому что дверь сохраняет запах натурального дерева, а значит, остается абсолютно безопасной.

Такие композитные двери сохраняют способность впитывать влагу, однако ее количество совсем незначительно и не может навредить полотну. Дверь не теряет форму, а после высыхания восстанавливает все свойства. Композитные материалы намного проще обрабатывать, они нетребовательны в уходе и подходят даже для установки в детской комнате.

Композитные двери – это многослойный «пирог».

В качестве основы выступает каркас из высокопрочного композитного полимера, имеющего ячеистую структуру с многочисленными ребрами жесткости.

С наружной и внутренней стороны раму облицовывают отделочными панелями из твердого, влаго- и термостойкого композита. Облицовка имеет разнообразную текстуру, огромный ассортимент цветовых решений.

Внутреннее пространство заполняют полиуретановой пеной с разной плотностью. Она имеет великолепные тепло- и шумоизоляционные характеристики, не горит, не выделяет токсичных веществ при нагреве.

Такие двери рекомендуется использовать в детских учреждениях и больницах, общественных заведениях и жилых помещениях. Они не наносят вреда здоровью, травмобезопасны по причине небольшого веса.

Достоинства и недостатки дверей из композитных материалов

Комбинированное растительно-полимерное сырье позволяет получить продукт с более совершенными, великолепными качествами. Основным преимуществом таких изделий является универсальность. Их можно использовать в качестве межкомнатных, устанавливать в ванных комнатах, банях или на входе в дом.

У них масса положительных качеств:

устойчивость к воздействию воды, высокой влажности воздуха, механическим воздействиям;

не выгорают, теряя красивый цвет, под воздействием ультрафиолетовых лучей;

превосходно переносят перепады температур, в как в летнее, так и в зимнее время года;

на них не живут плесневелые грибки, болезнетворные микроорганизмы;

полотна в течение всего срока эксплуатации сохраняют презентабельный внешний вид, не деформируются;

обеспечивают отличную тепло- и звукоизоляцию;

нетребовательны в уходе. Чтобы вернуть полотну блеск, его достаточно протереть влажной салфеткой. Можно использовать бытовую химию для очистки серьезных загрязнений;

красивая, необычная текстура, яркий, глубокий цвет сохраняются в течение всего периода эксплуатации. Их не нужно периодически подкрашивать, лакировать или обрабатывать полиролями. Также, от композита не отклеиваются слои, как это бывает со шпонированными изделиями;

даже в напитанной влагой среде, материал не подвержен коррозийным процессам;

материал обладает противопожарными свойствами. Он не горит и не поддерживает горение;

легкий вес позволяет устанавливать конструкции в деревянных и каркасных домах. Они не расшатывают дверной блок, не требуют усиления стен при установке. Само полотно при стандартных размерах имеет массу всего 14-15 кг, а в комплекте с наличниками и коробкой – 20-22 кг;

полотно замечательно держит ударные нагрузки, не боится острых предметов, коготков домашних любимцев;

изделия выпускаются в разнообразном, привлекательном дизайне. Современные технологии позволяют наносить сложные рисунки и узоры, тиснение с большим количеством мелких элементов. Возможна отделка «под дерево», многоцветная или одноцветная, с интересными цветовыми решениями.

Солидные фирмы-производители дают на двери из композита заводскую гарантию сроком на 25 лет, что говорит об их высоком качестве, надежности и функциональности.

У дверей, произведенных добросовестными изготовителями, в полном соответствии с нормами и стандартами, недостатков не выявлено. Даже при сильном нагреве полотна не выделяют токсичных веществ, не теряют превосходного внешнего вида.

Однако, если приобрести модель у сомнительных перекупщиков, или от малоизвестного, недобросовестного производителя, то ее качество может быть неудовлетворительным. Возможны нарушения технологии при изготовлении, некачественная фурнитура и уплотнители, перекосы полотна и коробки.

Чтобы не нарваться на сомнительный продукт, необходимо спрашивать сертификаты качества, и тщательно осматривать дверь перед покупкой.

Процесс производства композитных дверей

Конструкция изготавливается в несколько этапов:

Производство материала. Это основа всего изделия. В зависимости от предназначения двери к дереву добавляется определенное количество специальных растворов и компонентов. Изготовление деталей. Из них впоследствии будет собираться дверь. Сборка двери. При помощи специального клея все детали собираются в единую практически готовую к использованию конструкцию. Нанесение покрытия. Финишный этап, который обеспечивает дополнительную защиту поверхности двери от царапин и прочих механических повреждений.

Производство композитных дверей довольно трудоемкое, потому что еще в самом начале, при изготовлении материалов, важно учитывать назначение каждой детали. Разные части могут иметь в составе разные компоненты.

Где можно устанавливать композитные двери

Несмотря на наличие растительного сырья в структуре композита, такие изделия не «болеют» заболеваниями, характерными для чистой древесины. Они не гниют, не набухают от влаги, не трескаются и не деформируются.

При этом полотно, облицованное текстурной пленкой «под дерево», практически невозможно отличить от дверей из массива ольхи, дуба или ореха.

Именно поэтому композитные двери рекомендуют к использованию в сложных, экстремальных условиях:

ванные комнаты в квартирах, общие душевые в бассейнах, спортивных комплексах;

бани, сауны в частных домах, учреждениях, специализированных заведениях;

совмещенные и раздельные санузлы, котельные;

кухни, открытые балконы и лоджии;

выходы, ведущие из дома на террасу, веранду, крыльцо;

детские спальни, дошкольные и учебные учреждения, больницы, лаборатории, чистые производства – места, где часто проводятся влажные уборки с применением специальных антисептиков;

предприятия общественного питания – столовые, рестораны, кафе;

общежития, коммунальные квартиры, гостиницы.

Благодаря отсутствию аллергенов в составе, композитные двери востребованы в семьях, где есть аллергики, маленькие дети. Легкость и необременительность ухода позволяет содержать изделие в идеальном порядке без применения токсичной химии, спреев и полиролей, которые также могут вызвать приступы аллергической астмы, ринит, кожную сыпь.

Входные композитные двери

Даже металлы можно соединять с разнообразными составами.

Именно таким образом производятся входные композитные двери, которые как раз-таки и устанавливаются в общественных местах. Входные металлические двери для дома также в большинстве случаев являются композитными.

Почти любой металл разбавляется различными компонентами, которые улучшают свойства материала, например, повышают жаропрочность.

Производить входные композитные двери сложнее, чем межкомнатные. Это обусловлено особенностями металла. Предварительно его тщательно измельчают, затем расплавляют до получения жидкой массы, после чего уже добавляют необходимые составы.

Таким образом, технология производства композитных дверей очень нужна, ведь позволяет усовершенствовать натуральные материалы, сохраняя при этом все их полезные свойства. Такие изделия долговечны, доступны по цене, имеют эстетичный и солидный внешний вид.

Дизайн и доступные размеры композитных дверей

Компании-производители предлагают широчайший ассортимент дверей из композита.

В продаже имеются:

одно-, двустворчатые изделия различной высоты и ширины;

с неподвижно зафиксированными сегментами, арочной или прямоугольной формы, фрамугами;

типовые конструкции высотой 200 см и шириной от 60 до 90 см;

полотна, открывающиеся внутрь помещения или наружу, раздвижные и складные двери;

глухие и частично застекленные полотна, с фигурными и витражными вставками, стеклопакетами для входных дверей;

лаконичные модели в минималистичном, скандинавском, современном стилях;

изделия в ярких цветах для сочных акцентов, варианты для классического, романтичного интерьера.

Подобрать лучший вариант дверей из композита для стандартного или нестандартного дверного проема не составляет труда. Нужно лишь правильно снять мерки, и выбрать подходящий дизайн, расцветку.