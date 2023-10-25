Все фотообои принято относить к цифровым видам обоев с изображением, наносимым широкоформатными принтерами или офсетной печатью. Обои с картинками предназначены для визуального расширения пространства в небольших помещениях. Если производство обычных обоев для оклейки стен промышленностью началось в конце XVIII столетия, то толчком к выпуску обоев с нанесением на них картинок человечество обязано театральному искусству.

Любая постановка пьес на сцене нуждается в больших декорациях. Чтобы удешевить расходы на постановку, художники по декорациям вместо дорогостоящих холстов часто использовали бумагу. После нанесения рисунка ее закрепляли на щиты из фанеры.

Со временем разрисованными обоями стали украшать стены кафе и ресторанов. Заинтересовались новинкой и завсегдатаи заведений общепита. Так изображения на бумаге постепенно перебрались в жилища европейцев. В середине XX столетия с развитием цветных видов фотографии на смену стандартным обоям в моду вошли фотообои.

Первые экземпляры фотообоев печатались на бумаге и не блистали качеством изображения. Они то были на пике популярности, то предавались забвению. Но, с развитием станков с широкоформатной цифровой печатью и улучшением качества изображения, фотообои снова вошли в моду. Кроме отделки поверхностей стен их стали применять для оклейки дверей.

Выбор фотообоев для дверей

Межкомнатные двери предназначены не только для украшения помещения, они являются значимым элементом любого интерьера квартиры. От выбора модели, ее внешнего вида зависит подбор стиля, уют всего помещения. Часто под дверь подбирается мебель, цвет напольного покрытия, аксессуары квартиры.

Двери берут на себя каждодневную нагрузку по частому открыванию и закрыванию. Это постепенно приводит к износу не только дверной фурнитуры, но и ухудшению их декоративного вида. И одним отмыванием грязи здесь не обойтись, а замена дверного полотна стоит недешево. Куда проще оклеить поверхность имеющихся дверей фотообоями, нанесенным на пленку.

Выбор декораций на фотообои очень велик. Поэтому подобрать сюжет под общий дизайн помещения не составит труда. Под выбранный сюжет дверных полотен подбирается оформление наличников, коробок, других прилегающих к двери элементов. Все вместе они составляют одну интерьерную идею, не нарушая общего фона пейзажа или орнамента.

Данный дизайнерский подход позволяет оформлять интерьеры не только дверей гостиных, детских, спальных и других комнат, но и арки с порталами между комнатами. Эффектно смотрится оформление дверей вертикальными 3Д обоями и в коммерческих помещениях.

Современные фотообои для межкомнатных дверей не имеют особой классификации. Их различают исключительно по рисункам и параметрам фактуры. Для оклейки дверей производятся фотообои с размерами, совпадающими с параметрами дверных полотен. Каждый рисунок дверных фотообоев имеет композиционное завершение, совпадающее с границами типовых полотен дверей.

Фотообоями модно оклеивать не только двери, установленные между комнатами, но и внутреннюю поверхность входных дверей. Главное, чтобы их внешний дизайн находился в гармонии с интерьером прихожей.

Для дверей, ведущих в кухню многие отдают предпочтение цветочным композициям, рисункам, изображающим фрукты, овощи, ягоды. Для дверей, ведущих в ванную комнату, баню или сауну – мотивам с водной стихией, морскими пейзажами, изображением водопадов.

Для дверей спальни подойдут изображения заката в конце дня, ночных и вечерних мотивов, другие картины, располагающие к спокойствию и умиротворению. Двери комнаты для приема гостей можно оклеить пленкой с любым рисунком, визуально расширяющим пространство. Это может быть дорога, уходящая в даль, лестница, упирающаяся в облака.

Большим спросом пользуются фотообои с изображением основных достопримечательностей больших городов, таких как Лондон, Париж, Москва, Хельсинки. Востребованы пленки на двери с репродукцией великих мастеров современной и античной живописи, рисунки животных, птиц, фонтанов.

Изображения для входных дверей выбирают с объемными композициями, садом, парком, городом, уличным пейзажем, дорогой, уходящей в лес или к морю. Основа изображения всегда должна соответствовать назначению той комнаты, куда ведет дверь при открытии.

Следует так же заметить, что от контрастности цвета фотообоев зависит настроение присутствующих в помещении. Яркие оттенки наполняют комнату энергетикой, повышают жизненный тонус тех, кто там находится, заряжают бодростью.

Холодные оттенки способствуют расслаблению, успокаивают. Наличие теплых, пастельных тонов снимают напряжение, придают уверенности в наступающем дне. При выборе обоев для оклейки межкомнатных дверей необходимо определиться, хотите ли вы выделить их или наоборот замаскировать. От этого зависит выбор рисунка.

Разновидности текстуры фото-обоев для дверей

Текстура обоев бывает тонкой и толстой, гладкой и рифленой. Самые дешевые изготавливаются из тонких текстур с гладким покрытием. Правда такое пленочное покрытие подходит идеально гладким дверным полотнам без видимых дефектов. Скрыть неровности поврежденных полотен им не под силу. К тому же дешевые фотообои часто выпускают в блестящем исполнении.

Глянец, отражая свет, действует подобно зеркальной поверхности, что негативно отражается на общем виде интерьера. Восприятие рисунка на глянцевой поверхности меняется от того, под каким углом на него попадают лучи солнца или свет искусственного освещения.

Использование виниловых фотообоев для оклейки скроет не только мелкие дефекты на поверхности дверных полотен, но более крупные. Что касается ванных комнат, для их отделки подбирают фотообои устойчивые к повышенной влажности и пару.

Фотообои на флизелине, прочном нетканом материале так же более прочные по сравнению с бумажными. В отличии от виниловых с основой из бумаги, флизелин в своем составе имеет и бумагу, и целлюлозу, поэтому в состоянии скрыть глубокие повреждения дверных полотен.

Как наклеить фотообои на дверь

Приступая к процессу оклейки дверей, не стоит торопиться к полному сниманию с пленки защитного бумажного слоя. Это может привести к слипанию фотопленки, и расправить ее вряд ли представиться возможным. Защитный слой лучше снимать небольшими полосками.

После приклеивания освобожденной пленки к дверному полотну и ее разглаживания, приступают к освобождению следующего слоя. Для освобождения поверхности от воздушных пузырьков используют пластиковый шпатель или мягкую ветошь.

Технология оклейки дверей фотообоями без клеевой основы не отличается от обычных обоев, которыми оклеивают стены. Сначала поверхность дверей очищают от жира и загрязнений, шпаклюют сколы, царапины, раковины, наносят клеевой состав, после этого приступают к нанесению пленки с рисунком. Излишки клея с пузырьками воздуха удаляются из-под фотообоев пластиковым шпателем.