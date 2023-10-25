Организовать жилое пространство можно разными методами. Но все же наиболее популярный вариант – межкомнатные двери. С их помощью помещение делят на зоны. Двери сохраняют тепло, не пропускают шумы и неприятные запахи.

Они делают комнату комфортнее, функциональнее и дарят находящимся в ней людям ощущение защищенности.

Кроме того, дверное полотно дополняет интерьер, являясь его полноценной частью.

Разнообразие межкомнатных дверей

Сегодня существует огромное разнообразие дверных полотен.

Однако при этом подобрать изделие, которое подойдет по всем параметрам крайне сложно.

Важно учесть много нюансов, которые помогут выбрать качественную, стильную и функциональную межкомнатную дверь.

Интерьерные фото межкомнатных дверей из разных материалов

Двери изготавливают из разного сырья, каждое из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Это один из основных критериев подбора межкомнатной двери. Он определяет прочность, долговечность, износостойкость и стоимость изделия.

Деревянные межкомнатные двери в интерьере

Это природный материал, который отличается надежностью, натуральностью и долговечностью.

Чаще всего для изготовления межкомнатных дверей используют ясень, сосну, бук или орех.

Самым прочным принято считать дуб. Но изделия из него стоят дорого.

Несмотря на все плюсы дерева, этот материал не терпит воду, температурные перепады, а через время может рассыхаться. Именно по этой причине чаще всего древесина выступает основой, которую сочетают со шпоном, МДФ либо ламинированием.

Обычно дерево используют в изделиях стиля классика либо неоклассика, в них требуется акцентировать внимание на качестве и благородстве материала и фактуры.

Лучшим вариантом для таких моделей будет натуральное дерево, декорированное резьбой и яркими фактурными наличниками. Для фурнитуры лучше выбрать оттенок золота, меди либо латуни.

У древесины множество достоинств:

Эстетичность, этот материал отличается благородным внешним видом, привлекающим внимание. Он отлично смотрится в интерьере классического стиля. Если украсить поверхность двери резьбой и покрыть лаком, она будет выглядеть особенно красиво;

Прочность такой двери позволяет ей устоять перед механическими повреждениями. Полотно сложно сломать или оставить неровность на поверхности;

Древесина отлично удерживает звуки.

Но у этого материала есть и некоторые недостатки. Древесина относится к дорогостоящему сырью. Самые красивые породы, такие как дуб, красное дерево, относятся к премиум-сегменту. Такие изделия не все могут себе позволить.

Дверные полотна из дерева имеют большой вес. Поэтому для таких моделей требуются петли повышенной прочности, которые необходимо регулярно обслуживать и менять механизм.

Также древесина крайне неустойчива к влаге. Из-за ее воздействия она может гнить или рассыхаться. Ее могут испортить паразиты. Поверхность древесины чувствительна к воздействию химических средств.

Межкомнатные двери из аналогов древесины

Альтернативные варианты для изготовления дверных полотен выбирают гораздо чаще. Такие изделия подойдут для интерьера в современном, скандинавском либо минималистичном стиле. Материалы искусственной природы используют более обширно, нежели натуральную древесину, их легче обрабатывать, и они имеют меньшую стоимость.

МДФ

МДФ внешне повторяет массив древесины, при этом его стоимость гораздо ниже. Для его изготовления используют отходы, которые получены в результате переработки дерева. Опилки смешивают с древесными смолами, помещают под пресс. В результате получают плотный, красивый и простой в обработке материал.

Его можно окрашивать, он пропускает воздух, долго служит, не повреждается от влаги. МДФ-плиту используют в качестве основы, а сверху ее покрывают специальной ПВХ-пленкой, краской, натуральным шпоном либо ламинатом.

ДСП

Более дешевым аналогом древесины является ДСП.

Его изготавливают из стружки, опилок, которые прессуют с использованием синтетических смол. Но такой материал сложно обрабатывать, поскольку отличается хрупкостью. От механического воздействия плита ДСП может отколоться кусок или появится трещина на поверхности.

Цена этого материала меньше, однако, и прослужит такое изделие не так продолжительно, как МДФ либо дерево. ДСП не является экологичным сырьем. Если производитель не отличается добросовестностью, то материал может быть опасен для здоровья. Поэтому его не рекомендуют для спальни или детской комнаты.

Интерьерные фото стеклянных межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь со стеклом в интерьере призвана выполнить важную функцию – впускать в помещение свет. Такое свойство крайне важно для жилья, где не хватает естественного освещения, а также для темных коридоров и прихожих комнат.

Стекло может быть целым полотном, однако намного чаще в дизайне дверей применяют стеклянные элементы. Для первого случая потребуется закаленное или же многослойное стекло, в такой ситуации риск повредить конструкцию будет минимальным.

Полотна из стекла актуальны для интерьеров в стиле контемпорари или для помещений в брутальных, индустриальных решениях. Они отлично комбинируются с «холодной» фактурой: алюминием, керамогранитом, бетоном, микроцементом либо мрамором.

Межкомнатные двери из керамогранита

В 2022 году в интерьерных решениях востребованы межкомнатные двери, выполненные под камень, которые словно сливаются со стеной. Такой эффект получают с помощью покрытия из керамогранита. В толщину оно достигает 3-7 мм. Аналогичным покрытием облицовывают стены.

Этот материал отличается прочностью и долговечностью. Он не боится повреждений, царапин и сколов. Однако керамогранит довольно тяжелый. Это отличный вариант для санузла, прихожей, кухни или спальной комнаты.

Подойдет для современного дизайна в стиле минимализм и для стиля лофт, хай-тек, модерн. Обычно для таких дверей делают скрытый проем, под оттенок стен, чтобы они были незаметными. Ручку также выбирают в цвет.

Фото-подборка межкомнатных дверей различных конструкций

Межкомнатные двери также разделяют по видам конструкций.

Перед приобретением изделий важно подобрать тип открытия дверей. Выбор определяется, прежде всего, наличием свободного места в помещении, а также общим его стилем.

Распашные межкомнатные двери в интерьере

Это наиболее востребованный вариант.

Такие двери открываются внутрь либо наружу. У этой разновидности изделий множество преимуществ:

Разнообразие в выборе материалов, оттенков и габаритов;

Возможность подобрать подходящую модель по любой стоимости;

Универсальность стилистических решений. Они отлично впишутся в классический интерьер и в комнату стиля хай-тек. Главное выбрать подходящий внешний вид.

Из минусов такой конструкции выделяют необходимость наличия достаточного свободного пространства для открывания. Но, как правило, это не создает большой проблемы. Хотя для очень маленькой квартиры такая необходимость может оказаться критичной.

Полотна распашного типа разделяются на классические (с наличниками) и скрытые (с коробом, спрятанным в стену). Второй вариант на сегодняшний день в тренде. Такая модель не акцентирует на себе внимание и выглядит очень лаконично. Зачастую именно их устанавливают в коридоре или проходной комнате с большим количеством проемов.

Размеры таких изделий устанавливают по количеству створок. Одностворчатую модель лучше выбирать для небольшого помещения, прохода в спальную комнату, гардеробную, санузел либо кладовую.

Изделия с двумя створками – отличный вариант для больших помещений, гостиной либо столовой.

Раздвижные межкомнатные двери

У моделей этого типа полотна не распахиваются, а отъезжают в стороны. Основное преимущество раздвижных дверей существенная экономия пространства. Поэтому они отлично подойдут для небольших комнат и чрезмерно узких коридоров.

Среди минусов таких моделей выделяют дорогостоящую фурнитуру и необходимость качественного монтажа: неровность стен либо искривленный верхний проем не позволят конструкции нормально функционировать.

Выделяют различные типы механизмов открывания раздвижных конструкций: видимый трек, купе и пенал (когда короб находится внутри стены), складной – книжкой либо гармошкой. Разнообразие материалов и цветов позволяет выбрать полотно, подходящее для любого интерьера.

Фото межкомнатных дверей различных цветов

Выбор оттенка зависит от роли двери в интерьере. Дверной проем можно скрыть или сделать акцент на нем.

Светлые межкомнатные двери

Межкомнатные двери – универсальный вариант, который подойдет для интерьера в любом стиле. Они не будут перетягивать внимание на себя, а в случае светлой отделки стен смогут зрительно увеличить пространство комнаты. Покрытие на полу может быть контрастным или же на несколько оттенков темнее.

Белый дверной проем отлично подойдет для современного стилистического направления (в частности, скандинавского, контемпорари или же минимализма), а также для классического интерьера.

Для первого варианта подойдут элегантные модели в одном цвете без дополнительного декора, а во втором случае стоит отдать предпочтение фигурной резьбе, витражам и наличникам с декором. Не стоит останавливаться исключительно на белом цвете.

В интерьере отлично смотрятся все оттенки бежевого, природная фактура светлого дерева. Также очень стильно смотрятся элегантные межкомнатные двери серого цвета.

Темные межкомнатные двери

Межкомнатные двери в темном цвете выглядят эффектно и делают интерьер роскошнее. Есть даже дизайнерский прием, когда комната оформляется в светлых цветах, а дверное полотно выступает акцентом. Основная сложность в том, что обстановка может стать немного мрачной.

Для исключения такого эффекта стоит выбирать проверенные комбинации:

Монохром. Это сочетание черного дверного полотна, серого пола, а также белых либо светло-серых стен;

С темно-коричневой поверхностью комбинируется отделка бежевого либо белого цвета;

Для двери оттенка венге подойдет светло-коричневый, кофейный либо бежевый оттенок;

Темно-зеленый, морской или винный цвет гармонизируется монохромной отделкой с мраморной либо бетонной фактурой;

С фиолетовым цветом отлично сочетаются пастельные оттенки и темный пол.

Цветные межкомнатные двери

Яркое дверное полотно может многим показаться чрезмерно смелым решением.

Однако для такого дизайна существуют скрытые преимущества. Как акцент он привлекает внимание, благодаря этому становятся незаметными имеющиеся неровности и несовершенства.

В случае если в помещении несколько ярких дверей, то они визуально скорректируют коридор либо прихожую неправильной формы. Одинаковый цветной акцент зрительно соединит двери с разной высотой либо шириной.

Яркие пятна позволят создать баланс в случае пестрого либо контрастного дизайна, а также добавит цвета для разбавления нейтрального интерьера. Лучше, если цвет будет дублироваться еще в каких-то деталях. Это позволит создать гармоничное пространство.

Фото межкомнатных дверей под цвет отделки интерьера

Также актуален противоположный способ – скрыть дверной проем, а не делать его акцентным. С этой целью его окрашивают в аналогичный цвет, чтобы он слился со стеной.

Максимального эффекта позволят добиться полотна со скрытым монтажом, с не выделяющейся фурнитурой, без наличника и декора.

Обычно это межкомнатные двери белого, бежевого, черного либо серого цвета. Они подходят практически для любого интерьера. Особенно они актуальны для маленьких помещений. Они визуально сглаживают поверхности, стирают границы и создают ощущение, что помещение больше, чем оно есть на самом деле.

Подбирая актуальную модель межкомнатной двери, стоит обращать внимание не только на цену, но и на внешний вид изделия. Это позволит оформить интерьер помещения современно, стильно и модно.

Важен материал, из которого будет выполнена межкомнатная дверь. Выбрать эффектную модель, с необходимым функционалом, требуется создать акцент на основных качествах конструкции. Прежде всего, это стиль, дизайнерское решение, цвет, габариты, а также методы открывания двери. Подходящее изделие позволит создать гармоничный, стильный и функциональный интерьер.