Если вы любите активный отдых на свежем воздухе или ощущаете потребность в единении с природой вдали от шумного мегаполиса, самое время съездить на дачу.

Загородный дом – это место, где вы чувствуете себя расслаблено и комфортно. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы все предметы в дачном домике были практичными, износостойкими и обладали длительным сроком эксплуатации.

В первую очередь, это правило касается межкомнатных дверей, которые зонируют и декорируют пространство, отвечают за вашу приватность, шумоизоляцию и сбережение тепла. К выбору дверного полотна на дачу следует подходить с особым тщанием, ведь особенности эксплуатации дверей в таком жилище отличаются от тех, к которым вы привыкли в городе.

Подробнее об особенностях выбора межкомнатных дверей для дачи мы расскажем в этой статье.

Почему для дачи нужны особые межкомнатные двери

Не всякая дверная конструкция подходит для использования в дачном домике. Это преимущественно связанно с условиями проживания в загородном доме. Вероятнее всего, вы не проводите на даче большую часть времени, а только приезжаете туда для сезонного отдыха.

В связи с этим, постройка часто не отапливается в зимний период, поэтому вся мебель, и межкомнатные двери, в частности, подвергается воздействию низких температур и влаги.

Далеко не каждый дверной блок способен вынести подобные условия. Двери CPL, например, могут противостоять температурным перепадам и не пропускают влагу благодаря устойчивому пластиковому покрытию, в то время как дверной блок без облицовки очень скоро разбухнет и потеряет первозданный вид, а в особенно тяжелых случаях и функциональность.

Какой тип межкомнатных дверей лучше всего подойдет для дачи

Опытные проектировщики и дачные завсегдатаи советуют покупать шпонированные двери с плиточными вставками из МДФ.

Шпон – это экологически чистый отделочный материал, получаемый в результате многократного прессования «отходов» деревообработки, и являющий собой тонкие листы от одного до десяти миллиметров в толщину.

Его использование в качестве облицовки для дверного полотна имеет ряд преимуществ:

шпон хорошо сохраняет тепло в помещении;

обладает неплохими звукоизоляционными качествами;

устойчив к негативному воздействию влаги;

лаковая пропитка препятствует образованию плесени и блокирует запуск процессов гниения;

отлично переносит как высокие, так и низкие температуры;

не выгорает под прямыми солнечными лучами;

обладает противопожарными свойствами.

Почему шпонированные межкомнатные двери – идеальный выбор для дачи

Когда загородный дом остается без отопления в зимний период, в микроклимате помещения образовывается повышенный уровень влажности, который может привести к порче мебели. Чтобы защитить свои вложения, а также избежать ежегодной потребности в ремонте, советуем приобрести межкомнатные двери с покрытием из шпона.

Устройство дверей позволяет защитить поверхность от попадания влаги и воздействия холода. Каркас из клееного соснового бруса с двух сторон облицовывается плитами МДФ, при изготовлении которых используются только безопасные химические вещества, а сам материал отправляется под высокотемпературный пресс.

МДФ резистентный к воздействию пара и водяного конденсата, а также не боится разительных скачков температуры, сохраняя презентабельный внешний вид даже в критических условиях. Имея такую основу, ваши двери не разбухнут и не потеряют форму в неотапливаемом помещении.

Для украшения дверное полотно из МДФ можно облицевать экошпоном, а затем покрыть его нетоксичным лаком для дополнительной защиты конструкции от пагубного влияния агрессивной внешней среды.

Ассортимент шпонированных изделий настолько обширный и разнообразный, что позволит вам с легкостью подобрать как классические, так и современные модели всевозможных оттенков и форм.

Как подобрать межкомнатные двери для дачи с учетом дизайна интерьера

Принципы выбора межкомнатных дверей для дачи в зависимости от особенностей стилевого оформления пространства мало чем отличаются от правил подбора дверных блоков для квартир и частных домов.

Классическое решение – подобрать двери в соответствии с цветовой гаммой напольного покрытия. Здесь все зависит от вкуса и личных предпочтений хозяев: более светлый оттенок дверей визуально расширит пространство, а более насыщенный, например, шоколадный, создаст атмосферу уюта в домашнем очаге.

Не следует забывать о контрастах. Резкие перепады цвета способны зонировать пространство, поэтому тщательно подумайте, будет ли такой прием уместен, прежде чем его применять.

Светлые дверные блоки легче сочетать с любой отделкой стен и пола. Комната будет выглядеть современно и стильно, если дополнить белые полотна плинтусами в тон.

Для дачи в популярных стилях эко или кантри следует подбирать строгие межкомнатные двери натуральных оттенков. Отлично подойдут имитации дуба, ясеня, клена и других благородных пород в облицовке из экошпона.

В интерьер загородного дома в классическом стиле гармонично впишутся филенчатые двери с резьбой. Дачную спальню лучше всего оборудовать глухими полотнами с максимальной шумоизоляцией. Однако небольшие стеклянные вставки все же допустимы при недостатке освещения.

Пространство столовой и гостиной, наоборот, стоит расширить, добавить ему легкости и воздушности. С поставленной задачей отлично справятся межкомнатные двери шпон с большой площадью остекления, витражами, фьюзингом и песчаными рисунками.

Как правильно установить межкомнатные двери на даче

Выбор и покупка качественной дверной конструкции – это только одна из составляющих успеха. Межкомнатные двери прослужат дольше, если правильно их установить.

Грамотный монтаж – залог надежности и долговечности выполнения дверным блоком своего предназначения. Наши эксперты готовы поделиться несколькими советами, а также искусными приемами, испытанными на собственном опыте, которые помогут вам правильно установить межкомнатную дверь в загородном доме.

Оставляйте увеличенные зазоры. Таким образом, полотно не будет цепляться за косяк. Как следствие вы избежите царапин на поверхности дверей и воспрепятствуете его скорому износу. Обеспечьте хорошую вентиляцию в комнате. Циркуляция воздуха не позволяет задерживаться лишней влаге. Так вы убережете мебель от заплесневения и образования гнилостных процессов. Используйте качественную фурнитуру. Дверные ручки из нержавеющих материалов не подвергаются коррозии в условиях повышенной влажности, следовательно, срок эксплуатации изделия продлевается.

Как ухаживать за межкомнатными дверями на даче, чтобы они прослужили дольше

Для того, чтобы конструкция еще долго радовала глаз, исправно выполняла свои функции и долго не нуждалась в реставрации, необходимо регулярно придерживаться простых правил ухода за ней. Шпонированное покрытие не подвергается негативному воздействию влаги, поэтому его смело можно мыть без опасения навредить двери. Для клининга понадобится мягкая хлопковая ткань, мыльный раствор или любое другое моющее средство. Чтобы предотвратить оседание пыли и, соответственно, проводить очистку реже, обработайте дверь антистатиком. Небольшая хозяйственная уловка сэкономит время для дачного отдыха.

Если вы желаете значительно продлить эксплуатационный период изделия, раз в год обрабатывайте дверь полиролем – веществом, в составе которого содержится воск, проникающий в микротрещины и таким образом, сглаживающий незначительные дефекты. Тем не менее, советуем не увлекаться этой процедурой, поскольку частая обработка средством окажет обратный эффект – навредит облицовке.

Ухаживая за шпонированной межкомнатной дверью категорически не рекомендовано:

использовать обильное количество воды для мойки полотна;

натирать поверхность губкой с металлической решеткой;

наносить моющие средства с грубыми абразивными частицами;

выводить пятна концентрированными кислотами и щелочью.

Придерживаясь советов профессионалов, вы надолго сохраните двери загородного дома чистыми и блестящими.