Разве можно поспорить с тем, что в мире, окружающем человечество многие века, присутствует масса удивительного и загадочного. Казалось бы, о межкомнатных и входных дверях ничего такого не существует.

Да, у них многовековая история, но загадки в такой простой вещи, по мнению многих, нет. Наши «блуждания» в джунглях интернета опровергли это утверждение. Некоторыми интересными фактами о межкомнатных дверях мы хотим поделиться с нашими читателями в этой статье.

Двери – защита и символ гостеприимства

В зависимости от того закрыта или открыта входная или межкомнатная дверь она выполняет определённую психическую функцию – защитную.

Осуществить существенную защиту современная межкомнатная дверь по сравнению с массивными дверными полотнами прошлых веков вряд ли сможет, но обозначить для членов семьи и гостей дома границу личного пространства вполне способна.

Также как открытая дверь является приглашением войти в помещение и поприветствовать хозяина. В этом заключается вторая психическая функция. Но история знает примеры обратной реакции. Среди легенд Древнего Китая присутствует одна, повествующая о том, как китайский полководец Джуге Лян обхитрил напавших на город врагов, открыв настежь ворота.

Опасаясь того, что возможно, город настолько хорошо защищён, что не боится нападения извне, враги ушли, не подозревая, что из защитников в городе находился только сам Джуге Лян.

Как открывались двери раньше

В наше время немногие помнят обычаи наших предков, касающиеся того, в каком направлении должна открываться дверь. Сегодня просто невозможно их придерживаться. Однако в древнем Риме входные двери должны были открываться вовнутрь помещения. Этим римляне как бы приглашали в своё жилище бога Януса.

Малогабаритность нынешних квартир не даёт возможности использовать такой тип открытия входной двери. В наше время это почти неприемлемо. Внутренние межкомнатные распашные двери могут поддержать такую традицию при наличии свободного места в помещении.

А вот способ открытия раздвижных дверей, пришедший к нам из Древней Японии 9-10 века, популярен и востребован и поныне.

В японской архитектуре такие двери – сёдзи – могут осуществлять функции перегородки и окна. В конструкцию входят прозрачная или полупрозрачная бумага, стекло, бамбук или пластик, крепящиеся к деревянным рамам.

В начале этого века Япония подарила миру уникальные креативные автоматические двери, способные считывать параметры контура входящего человека и раздвигать горизонтальные элементы, из которых состоит полотно двери, индивидуально для каждого человека.

Достаток и удача – в дом – с помощью дверей

Но некоторые традиции всё же укоренились в современном обществе:

Хочешь проснуться отдохнувшим и полным сил спать ложись по фен-шуй: как угодно, но не ногами к двери.

Проблема рассосётся и негативные эмоции уйдут, если, по поверию предков, постоять на пороге дома пару минут и подумать о них.

Положив монетку под порог входной двери дома, привлечёте в него достаток. Стоит проверить это утверждение.

Старинный способ привлечения достатка в дом

Кот, двери и великий учёный

Во многих частных домах для домашних питомцев в полотне дверей устраивают выход на улицу. И почти никто не знает, что первую такую дверь придумал не кто иной, как Исаак Ньютон. Чтобы его любимая кошка не мешала ему проводить опыты, он прорезал для неё проход во входной двери.

Его изобретение спасло потомков от роли дворецкого в своём доме. Животные, особенно коты, обязательно хотят оказаться по другую сторону двери.

Самые-самые двери

Среди огромного количества дверей на планете Земля встречается немало удивительных экземпляров, заслуживающих звание «Самые».

Самые старые. Дверь, найденная археологами на берегу Цюрихского озера, была изготовлена из тополя более пяти тысяч лет назад. У неё очень скромные размеры: высота – 153 см, ширина – 88 см. В Англии, в Вестминстерском аббатстве находятся самые старые действующие двери, изготовленные из дуба в 1030-40 годах. Самая высокая. Местонахождения этих дверей в задании NASA, где проходит финальный этап сборки космических аппаратов различного назначения. Её высота – 139 м, время открывания и закрытия составляет 45 минут. Самая тяжёлая. В Ливерморской национальной лаборатории, США, находится самое тяжёлое дверное полотно, вес которого – 44 000 кг. При этом переместить её под силу одному человеку. Самая высокотехнологичная. О них мы уже рассказывали в этой статье. Родом из Японии, они состоят из множества пластин, под действием автоматики уходящих в стороны, создавая контур входящего в помещение человека. Самые необычные. Для этих дверей американский изобретатель Бенджамин Скор использовал принцип открытия затвора фотоаппарата посредством нажатия на кнопку. Дверь «пинг-понг» от немецкого дизайнера Тобиаса Френзеля стала любимой моделью для офисных работников. Короткий перерыв в работе можно провести с пользой для здоровья, сразившись в настольный теннис с коллегами из соседнего кабинета. Самые страшные. Их можно увидеть в соборе Святого Николаса в словенском городе Любляны. Впечатление действительно жуткое. На дверном полотне изображён сюжет из истории епархии, но он очень впечатляет. Самая красивая. Лавры первенства давно отданы бронзовым воротам, находящимся в итальянской Флоренции, баптистерии Святого Иоанна Крестителя. «Врата рая» - так их назвал Микеланджело. Создатели этой красоты архитекторы Андреа Пизано и Гиберти выполнили заказ Гильдии купцов в 1425 году. Самые быстрозакрывающиеся. Такие модели устанавливают в лабораториях, где ведутся работы с опасными для жизни человека веществами. Время их закрытия, вернее захлопывания, 30 мс, или 0,03 с., обеспечивает сжатый до неимоверной величины в 1000 атмосфер азот.

Самые современные двери и нюансы их конструкции и оформления

Но вернёмся в нашу повседневную жизнь, когда перед потребителем встаёт необходимость приобрести не «самую, самую» дверь, а просто современную межкомнатную дверь, но, чтобы она была «самой, самой».

Двери для внутренних помещений квартиры или дома – один из самых востребованных и популярных товаров. И нюансы их конструкции и оформления тоже могут стать интересными, а порой даже некоторым открытием, для покупателя. Конструкция межкомнатных дверей может иметь разный вид: распашные, раздвижные, складные, поворотные.

В последнее время первое место по продажам занимают раздвижные двери для внутренних комнат. Они не «съедают» полезное пространство, в большинстве случаев не требуют сооружения специальных ниш для скрытия дверных полотен.

Просто движение полотна происходит по специальной горизонтальной шине, монтируемой над дверным проёмом. Дизайн такой модели стильный, современный и практичный.

Выбирая двери любой конструкции, не стоит считать главной характеристикой цену изделия. Лучше найти золотую середину между дешёвыми и дорогими. Такой подход в последнее время стал самым распространённым. Зачастую цена зависит от материала, из которого полностью или частично выполнена межкомнатная дверь: пластик, МДФ, ДВП, ДСП, шпон, экошпон, массив дерева.

Каждый из перечисленных материалов имеет свои положительные и отрицательные особенности. Перед приобретением неплохо познакомиться с этими характеристиками и сделать правильный и необходимый именно вам выбор.

В таком случае приобретённая и установленная с соблюдением всех требований к монтажу межкомнатная дверь станет для владельца самой-самой.

Современные требования и рекомендации к монтажу межкомнатных дверей

В наше время тоже можно найти интересные факты о дверях внутренних помещений дома:

межкомнатная распашная дверь, вопреки традициям древних римлян, по противопожарным требованиям должна открываться наружу;

если дверь находится между двух помещений, то открываться она должна в то, что больше по площади:

следует избегать блокирования друг другом дверей, находящихся рядом;

в детскую комнату дверь должна открываться вовнутрь, чтобы избежать ситуации случайного запирания.

Топ-10 трендов дверей уходящего года

В завершении статьи хотим представить вниманию потенциальным покупателям межкомнатных дверей список самых популярных в 2021 году, что тоже является интересным фактом:

Двери-невидимки. Их практически не видно на поверхности стены, с которой они сливаются по цвету. Этому способствует отсутствие наличников и скрытая дверная коробка. Высокие двери. Их особенность в том, что они визуально увеличивают высоту помещения, придают элегантность и статусность за счёт высоты более 220 см. Раздвижные. О них мы уже рассказывали. Стеклянные двери. Обеспечивают лёгкость и воздушность комнаты, позволяют увеличить естественное освещение. Гладкие в стиле минимализма. Лаконичны по дизайну, не притягивают внимание к своему виду, оригинальны. Контрастные по цветовому решению. Добавляют графичности и оригинальности интерьеру. Амбарные. Это разновидность раздвижных, не требующая сооружения специальной ниши в стене. Зеркальные. Добавляют света, визуально расширяют пространство, смотрятся оригинально. Открытые дверные проёмы. Удачный выбор для свободной планировке квартиры или дома.

Желаем удачного выбора и интересного знакомства с особенностями различных межкомнатных дверей.