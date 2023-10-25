Древесина применяется во многих классических дизайнах, но именно белый цвет считается универсальным, который можно использовать в квартирах и домах с современным оформлением. Межкомнатные двери – это основной элемент создания уюта и обеспечения каждого члена семьи личным пространством, если в гостиной и на кухне без них можно обойтись, то спальня, детская и кабинет особо нуждаются в это предмете интерьера.





Особенности межкомнатных дверей из массива в цвете "белёный дуб"

Неоднородная структура материала и нежный оттенок способны преобразить любое пространство. Многие покупатели не обращают внимание на межкомнатные двери из белёного дуба считая такой элемент интерьера дорогим приобретением, а цвет очень марким, чтобы использовать его в своём доме.

Дизайнеры часто настаивают на этом виде материала, ведь именно он способен сделать комнату или коридор в квартире светлее и уютнее. Стоимость дверей зависит от технологии производства, есть несколько вариантов использования белёного дуба в своём интерьере без больших финансовых вложений.





Виды межкомнатных полотен, которые предлагают производители:



Ламинированные. На двери из дерева наносится специальная плёнка, которая полностью повторяет структуру и цвет белёного дуба. Ламинированные полотна – это самый доступный вариант для установки в доме, но недолговечный. Плёнка со временем подвержена образованиям царапин, которые удалению уже не подлежат. Шпонированные. Двери изготавливаются из древесины дешёвых пород, но на их поверхность приклеивается тонкий слой натурального дуба. Такие полотна более стойкие к механическим повреждениям и находятся в средней ценовой категории. Внешнее сходство с натуральным материалом делает такие модели наиболее популярными и доступными. Натуральные. Двери из цельного массива или с элементами склеивания. Полотна долговечны и не подвержены любым негативным проявлениям, благодаря специальной обработке на производстве их можно устанавливать в любых комнатах, в ванне и на кухне.

Часто можно встретить в магазинах межкомнатные двери из белёного дуба со стеклянными вставками. Такие изделия выглядят более изящно и дают больше света в комнату, чем глухое полотно.





Преимущества дверей из натурального массива в интерьере

Древесина – это прежде всего экологичность, другие материалы, используемые на производстве, в процессе эксплуатации могут выделять вредные вещества, что опасно для здоровья.

Эстетическая составляющая у натурального дерева стоит на высшем уровне – природные структуры никогда не выходят из моды и будут актуальны даже в современных интерьерах ещё много лет.

Не стоит забывать о практичности изделий из дуба, который считается самым прочным деревом для производства дверей.

Изделия, изготовленные из массива или шпона, не требуют особого ухода и сохраняют свой первоначальный внешний вид гораздо дольше изделий с имитацией натуральной древесины.

Совмещение межкомнатных дверей из массива цвета белёного дуба с другими предметами интерьера и отделкой

Натуральные фактуры древесины применяются во многих сферах производства и прежде всего – это изготовление мебели. Если в комнате стоит шкаф из белёного дуба, то дверь из этого материала будет выглядеть очень гармонично. При этом необязательно полностью повторять структуру двух предметов интерьера, будет достаточно соблюдать оттеночное сходство.





Отличным дополнением и украшением станет межкомнатная дверь в помещении, где присутствует отделка белёным дубом. Этот тип древесины часто используют в виде паркетной доски или ламината с имитацией структуры и цвета в материале.

Панелями из белёного дуба частично обшивают стены, а также им декорируют потолки. Если в интерьере нет структуры натурального материала, то двери отлично совмещаются со светлой отделкой обоями или напольного покрытия.







Гармоничное сочетание дверей из массива цветом "беленый дуб" с другими видами древесины

Белёный дуб часто используется в тандеме с другими природными материалами. Отлично полотно будет смотреться в сочетании с венге, тёмной или светлой лиственницей, красным деревом или ясенем. Эти материалы могут присутствовать в любых предметах интерьера, часто такие тандемы используются в кухонных гарнитурах, выполненных из массива.





Сочетание разных видов древесины применяются при изготовлении шкафов, книжных полок и обеденных столов, так структура материала способна полностью раскрыть свою красоту и неповторимость. Изделия из белёного дуба часто дополняют отдельными элементами из лиственницы, два материала хорошо гармонируют между собой. Также хорошо будет выглядеть дверь из разных цветовых сочетаний этого дерева.







Установка межкомнатных дверей из массива с цветом белёного дуба в разных стилях

Натуральная древесина или её имитация будет уместна в разных направлениях оформления как в современных, так и в этнических стилях. Межкомнатные двери из белёного дуба гармонично выглядят практически в любом интерьере, исключением могут быть только индустриальные и экзотические дизайны.

Особенно этот материал ценится при создании оформления в классическом, скандинавском, Провансе и кантри стилях, ведь именно в этих направлениях часто используется натуральное дерево.





Современные дизайны интерьеров тоже используют структуру натурального дерева, а если оно имеет белый цвет – это удачное решение для минимализма и техно, но при этом полотно из дуба дополняют стеклянными вставками и металлической фурнитурой.





Не стоит забывать о строгих и сдержанных интерьерах в английском и средиземноморском стиле, которые оформляются только натуральной древесиной.





Цветовые сочетания отделки с дверями из массива белёного дуба

Этот материал обладает богатым разнообразием оттенков, которые используются исходя из стиля оформления помещения и цветового решения в отделке. Межкомнатная дверь может выступать контрастом или поддерживать общую концепцию дизайна помещения.

Белёный дуб отлично выглядит в интерьерах, выполненных в пастельных тонах, что создаёт ощущение простора и уюта. Подойдут все оттенки бежевого, розовый и голубой цвета, а также слоновая кость и солнечный жёлтый.





Не менее красиво будет выглядеть межкомнатная дверь из белёного дуба на фоне стены с насыщенной палитрой. Такие цвета, как синий, оливковый, бордовый или сиреневый будут казаться более яркими и глубокими. Отделка в таких сочетаниях может использоваться в любой комнате в доме.







Все оттенки коричневого и шоколадного прекрасно дополнит светлая дверь, которая будет освежать тёмные цвета и придавать им благородства.







Правила оформления пространства с использованием дверей из массива "белёный дуб"

Поверхности из натурального дерева всегда будут уместно выглядеть как в частном доме, так и городской квартире. Материал давно используется дизайнерами в оформлении, потому что он никогда не выходит из моды, и даже при смене стиля в помещении такие двери будут выглядеть красиво и гармонично.

Основные правила сочетания дверей из белёного дуба с другими предметами интерьера:

В небольшом пространстве узкого коридора или маленькой прихожей лучше использовать модели со стеклянными вставками, которые добавят света. Если определено с моделью, то лучше менять все двери в доме одновременно. Другие материалы полотен будут явно проигрывать на фоне натуральной фактуры, и выглядеть неуместно. В маленьких комнатах лучше использовать один тон дверей и напольного покрытия, тогда она будет казаться визуально больше и воздушнее. В помещениях с большой площадью можно использовать белёный дуб в качестве контраста. Пол может быть выполнен в тёмных тонах, а дверь выделяться на фоне стен. При этом в интерьере должна присутствовать структура или цвет дуба – отличным решением будет обшить одну из стен деревянными панелями, поставить журнальный столик или отразить тон и фактуру в фасадах шкафов. Если в полотне используется стеклянная вставка, то она должна соответствовать стилю в помещении. Классические и винтажные направления предполагают применение матовых стёкол, украшенные орнаментами. В стиль минимализма и современные дизайны помещений лучше приобретать двери с прозрачными вставками и рисунком, нанесённым пескоструйным методом.

Если в доме планируется замена межкомнатных дверей, то белёный дуб будет лучшим выбором. Материал настолько прочен и долговечен, что будет радовать своей красотой и фактурой несколько поколений, проживающих в квартире. При невозможности приобрести модель из массива, стоит обратить внимание на шпонированные полотна, они не менее прочны и доступны по стоимости.