В ходе выполнения ремонтных работ нередко возникает необходимость оформить дверной проем максимально практично и в то же время с учетом стилевых особенностей помещения. Ассортимент межкомнатных дверей настолько велик, что порой бывает сложно остановиться на одном варианте.

Первый критерий, на который следует полагаться в выборе дверного блока – это ширина проема. Если таковой достаточно узкий, советуем подобрать одностворчатую влагоустойчивую конструкцию из МДФ с покрытием CPL, которая не выгорает и не деформируется в процессе длительной эксплуатации.

Еще один прекрасный вариант для неширокого проема – шпонированная дверь. За ней легко ухаживать, а разнообразие декора отделки вас приятно удивит. Когда у комнаты достаточно габаритный вход, двустворчатая дверь становится удобным стилистическим решением.

Более того, такая конструкция визуально расширяет пространство и смотрится торжественно. Тем не менее, у дверного блока такого характера имеются и недостатки. Подробнее о плюсах и минусах двустворчатых дверей мы расскажем в этой статье.

Какими бывают двустворчатые двери

В первую очередь, необходимо дать определение понятию «двустворчатые двери».

Итак, за этим названием скрывается конструкция, состоящая из двух дверных полотен, которые можно классифицировать следующим образом:

Распашные

Такая модификация пользуется наибольшей популярностью у домовладельцев. Однако если в роскошном загородном доме она смотрится уместно, то в тесной квартире она заметно скрадывает пространство.

Распашные двери бывают двух типов: классические и аркообразные. В последнем случае, при закрывании обеих створок создается арка.

Неоспоримым плюсом двустворчатого блока является возможность вычурно оформить парадный вход. А вот недостаток заключается в том, что зачастую одна створка не задействуется в ходе эксплуатации и просто занимает место;

Раздвижные

Именно такая модель эргономично впишется в пространство небольшой квартиры. Благодаря тому, что для открывания и закрывания створок не требуется дополнительное место, вы можете найти практическое применение освободившемуся пространству или оставить его нетронутым, зрительно расширив при этом помещение.

Конструкторы предлагают как кассетные, так и классические раздвижные модели. В первом случае ниша для открывания створок вмонтирована прямо в стену, что позволяет максимально сэкономить драгоценные квадратные метры.

Преимущества раздвижных дверей очевидны. Они как никакие другие модели позволяют сохранить максимум свободного места. Тем не менее, их установка требует определенного уровня мастерства, из-за чего ее лучше всего доверить профессионалам.

Дело в том, что для монтажа в стену придется удалить весомую часть межкомнатных перегородок, что небезопасно без квалифицированной помощи специалиста. Вдобавок может возникнуть необходимость в составлении нового плана квартиры, а это, как известно, требует времени и денег;

Маятниковые

Такая модификация предусматривает два варианта открытия: от себя и на себя.

В конструкции сокрыто преимущество и недостаток одновременно.

Плюсом является практичность, ведь вы можете не задумываться о том, в какую сторону лучше всего открыть дверь, а просто толкнуть ее в удобном направлении.

Очевидный минус – требуется больше пространства как внутри, так и снаружи.

Приведенная выше классификация дает лишь базовое представление об отличиях двустворчатых дверей. Их также различают в зависимости от:

материала (двери из массива, пластика, стекла, МДФ);

дизайна;

цвета;

элементов декора;

габаритов.

Преимущества двустворчатых дверей

Выбирая двери, состоящие из двух полотен, для оформления межкомнатного пространства, необходимо учитывать как плюсы, так и минусы конструкции.

К преимуществам двустворчатых дверей можно отнести:

легкость в обустройстве и облагораживании габаритных дверных проемов;

удобство перемещения (например, маятниковую дверь можно открывать как от себя, так и на себя);

большой проход, через который можно без труда заносить и выносить мебель, занимающую много пространства, например шкаф или рояль, а в случае праздника или большого семейного торжества в такую дверь сможет пройти больше людей одновременно;

возможность задействовать как обе, так и одну створку при необходимости. Это особенно выгодно во время отопительного сезона, поскольку позволяет регулировать тепловой режим в помещении и контролировать расходы на оплату коммунальных услуг;

разнообразный ассортимент, разработанный отечественными и зарубежными дизайнерами специально для того, чтобы вы могли подобрать двустворчатую дверь, которая идеально впишется в стилевое оформление комнаты благодаря подходящим параметрам полотен и отделке фурнитуры;

презентабельный вид, который даже у глухих дверей параднее, чем у одностворчатой конструкции.

Недостатки двустворчатых дверей

Несмотря на обильный перечень достоинств, у двустворчатых дверей имеются и недочеты.

К основным из них относят:

обязательное наличие достаточного пространства в помещении. Двустворчатые двери отлично подойдут для дачи или загородного дома, однако в маленькой хрущовке они либо будут смотреться несуразно, либо их вообще невозможно будет установить;

необходимость расширить проход, которая часто возникает в процессе монтажа. Установка раздвижной двустворчатой двери сопряжена с потребностью сноса части межкомнатных перегородок;

высокая вероятность перепланировки, влекущая за собой дополнительные временные ресурсы и финансовые траты.

Таким образом, принимая решение о приобретении двустворчатой двери необходимо тщательно взвесить все за и против, прежде чем совершить покупку.