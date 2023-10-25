Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Двери из массива: плюсы и минусы, особенности

Двери из массива: плюсы и минусы, особенности

#Межкомнатные двери #Дизайн #Двери #Советы эксперта

Время идёт вперёд, появляются более продвинутые материалы, но какими бы не были технологии, на натуральность и экологичность всегда будет высокий спрос. Двери из массива это частичка природы в вашем залитом бетоном доме, это маленькое окошко в лес с прекрасным запахом и великолепным видом. Двери из массива стоят дороже искусственных аналогов, но зато превосходят их по эксплуатационным свойствам.

Главное достоинство дверей из массива

Главная положительная черта, о которой можно сказать, - это конечно натуральность и экологичность. Это самый безвредный для человека материал. По данному аспекту двери из массива дадут фору любым другим дверным полотнам. 

Также к плюсам можно отнести ещё несколько факторов, о которых обычно забывают или принимают их как должное от природного материала, но мы бы хотели сделать на этом акцент, ведь это очень важные показатели.

Долговечность и надёжность дверей из массива

В наши дни в домах и квартирах всё ещё встречаются двери из массива, установленные аж в прошлом веке. Да, они устарели, да они потёрлись, испачкались, но если провести реставрационные работы, в них можно вдохнуть новую жизнь. 

Эти двери снова засверкают и станут местом притяжения взглядов. После того, как вы вдохнёте в двери новую жизнь, они ещё долго прослужат, ведь дерево это отличный стойкий материал и в домашних условиях он чувствует себя комфортно.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М7 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат белый, царговая
10 332
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Дверь межкомнатная Классико-13 Массив Под покраску, остекленная, декор багет, сатинат белый художественный, царговая
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М2» Светлый Лак остекление Белое матовое
Дверь межкомнатная М2 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат белый, царговая
 
12 852
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

 

Тепло- и звукоизоляционные свойства дверей из массива

Двери из массива имеют очень хорошие показатели теплопроводности и шумоподавления. Это не старые модели советской эпохи, когда ещё не было даже таких запросов к дверям. Современные модели, благодаря материалу и новейшей обработке, вышли на максимум своих возможностей и точно порадуют хозяев теплом, тишиной и спокойствием.

В зависимости от того, какой вид древесины используется в дверном полотне, мы можем получить дополнительные специфичные свойства, например дуб очень крепкий и не боится воды и пара. Не будет расходиться под действием влаги, и не будет негативно реагировать на постоянно меняющийся температурный режим, поэтому такую дверь можно запросто поставить в прихожей или предбаннике в частном доме или на кухню в квартире. 

Двери из сосны предназначены для квартир и подходят для всех комнат, они менее тяжелые, чем двери из дуба, но все положительные качества массива дерева при них.

Двери из сосны хорошо впитывают влагу (они так сказать «дышат») и помогут вам поддержать баланс свежего воздуха в доме. В плане отделки к ним применимы все современные технологии, может покрыть их лаком, на них отлично ложится и держится краска. Помимо всего прочего двери из массива легки в обработке, можно создать красивые узоры и резьбу на полотне.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
6 997 8 232 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Дверь межкомнатная Порта-21 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

 

Недостатки дверей из массива

Конечно, там где есть плюсы, есть и минусы. Безусловно плюсов у дверей из массива больше, но не стоит забывать и об обратной стороне медали. Советуем аккуратно подбирать двери из цельных пород деревьев и узнавать у продавцов о температурных режимах, при которых данная древесина будет нормально эксплуатироваться без трещин и разбухания.

Обратите внимание на то, что ухаживать за такими дверями нужно правильно, Если дверь из массива испачкается и на ней появится пятно, не стоит выливать на полотно тонну воды вперемешку с фейри. Так можно поступить с искусственным материалом, а здесь надо действовать аккуратнее.

 

Виды дверей из массива и их особенности

Не будем делить двери по видам исходя из наличия в полотне филенок или стеклянных вставок. Это всё-таки больше элемент декора, а не особенность самой двери. Рассмотрим разновидности дверей с точки зрения материала. Ведь именно от него зависят свойства продукта.

 

Двери из массива сосны

Основным преимуществом дверей из сосны считается их легкодоступная цена, это самая распространённая древесина в наших широтах и самая удобная для обработки. Не самая высокая плотность и устойчивость к влаге, зато обилие моделей в ассортименте, цветов, стилей и исполнений.

С последними недостатками, современные промышленники уже научились бороться – для изготовления используется не цельная сосна, а клееная, которая благодаря разному направлению волокон в одном изделие обладает более высокими характеристиками.

Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 Стекло фотопечать, тонное
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
16 439
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
21 371
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" RAL 9001 Крем стекло Сатинато с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
14 742
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 стекло Сатинато бронза с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая
9 729 14 968 ₽ -35%

 

Двери из массива ольхи

В качестве основных преимуществ дверей из ольхи можно отметить их высокую стойкость к воде, но на этом, их достоинства не заканчиваются.

Ольха содержит небольшое количество разных смол, и не издаёт плохих запахов даже при горении, не выделяет в воздух никаких вредных веществ. Данные двери считаются отличным вариантом для уличных помещений с повышенной влажностью.

Дверь межкомнатная шпонированная "Прайм" Тон капучино глухая
Дверь межкомнатная Прайм Шпонированные Тон капучино, глухая, каркасно-щитовая
11 584
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-13» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-13У Шпонированные Т-01 (ДубНат), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
8 162
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-3» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-3У Шпонированные Т-01 (ДубНат), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
8 162

 

Двери из массива дуба

Это самая дорогая древесина, самая тяжелая, крепкая и долговечная, имеющая неповторимую текстуру и запах. Дуб тяжело обрабатывать, зато он отлично справляется с перепадами температур и излишней влажностью. Такие проблемы ему нипочем. Хорошая тепло- и шумоизоляция, не коробится и не изменяется в объёме под воздействием окружающей среды.

Для изготовления дверей из массива применяются и другие породы дерева – достаточно часто употребляется ясень, бук, клен и даже такие экзотические породы древесины как бамбук или мербау. Но для России актуальны именно те материалы, которые мы рассмотрели выше. 

Итак, двери из массива это красиво, удобно, долговечно, но и дорого, так что если вы хотите сэкономить, то лучше вам присмотреться к аналогам из другого материала. Но если вы хотите натуральность и экологичность, отличные свойства эксплуатации, то берите двери из массива, не прогадаете.

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-15" Белый остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил П-23 (Белый), остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
6 692
Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Whitey (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
 
6 412
Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Grace (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Эмаль Grace, глухая, каркасно-щитовая
6 412
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 Хард Флекс White Mix, остекленная, magic fog, филенчатая
 
7 182

Вас может заинтересовать
Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать
25.10.2023
8319
Установка дверей из сосны в доме: достоинства массива, правила выбора и ухода
25.10.2023
580
Входные двери из массива дерева
25.10.2023
313
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85