Время идёт вперёд, появляются более продвинутые материалы, но какими бы не были технологии, на натуральность и экологичность всегда будет высокий спрос. Двери из массива это частичка природы в вашем залитом бетоном доме, это маленькое окошко в лес с прекрасным запахом и великолепным видом. Двери из массива стоят дороже искусственных аналогов, но зато превосходят их по эксплуатационным свойствам.

Главное достоинство дверей из массива

Главная положительная черта, о которой можно сказать, - это конечно натуральность и экологичность. Это самый безвредный для человека материал. По данному аспекту двери из массива дадут фору любым другим дверным полотнам.

Также к плюсам можно отнести ещё несколько факторов, о которых обычно забывают или принимают их как должное от природного материала, но мы бы хотели сделать на этом акцент, ведь это очень важные показатели.

Долговечность и надёжность дверей из массива

В наши дни в домах и квартирах всё ещё встречаются двери из массива, установленные аж в прошлом веке. Да, они устарели, да они потёрлись, испачкались, но если провести реставрационные работы, в них можно вдохнуть новую жизнь.

Эти двери снова засверкают и станут местом притяжения взглядов. После того, как вы вдохнёте в двери новую жизнь, они ещё долго прослужат, ведь дерево это отличный стойкий материал и в домашних условиях он чувствует себя комфортно.

Тепло- и звукоизоляционные свойства дверей из массива

Двери из массива имеют очень хорошие показатели теплопроводности и шумоподавления. Это не старые модели советской эпохи, когда ещё не было даже таких запросов к дверям. Современные модели, благодаря материалу и новейшей обработке, вышли на максимум своих возможностей и точно порадуют хозяев теплом, тишиной и спокойствием.

В зависимости от того, какой вид древесины используется в дверном полотне, мы можем получить дополнительные специфичные свойства, например дуб очень крепкий и не боится воды и пара. Не будет расходиться под действием влаги, и не будет негативно реагировать на постоянно меняющийся температурный режим, поэтому такую дверь можно запросто поставить в прихожей или предбаннике в частном доме или на кухню в квартире.

Двери из сосны предназначены для квартир и подходят для всех комнат, они менее тяжелые, чем двери из дуба, но все положительные качества массива дерева при них.

Двери из сосны хорошо впитывают влагу (они так сказать «дышат») и помогут вам поддержать баланс свежего воздуха в доме. В плане отделки к ним применимы все современные технологии, может покрыть их лаком, на них отлично ложится и держится краска. Помимо всего прочего двери из массива легки в обработке, можно создать красивые узоры и резьбу на полотне.

Недостатки дверей из массива

Конечно, там где есть плюсы, есть и минусы. Безусловно плюсов у дверей из массива больше, но не стоит забывать и об обратной стороне медали. Советуем аккуратно подбирать двери из цельных пород деревьев и узнавать у продавцов о температурных режимах, при которых данная древесина будет нормально эксплуатироваться без трещин и разбухания.

Обратите внимание на то, что ухаживать за такими дверями нужно правильно, Если дверь из массива испачкается и на ней появится пятно, не стоит выливать на полотно тонну воды вперемешку с фейри. Так можно поступить с искусственным материалом, а здесь надо действовать аккуратнее.

Виды дверей из массива и их особенности

Не будем делить двери по видам исходя из наличия в полотне филенок или стеклянных вставок. Это всё-таки больше элемент декора, а не особенность самой двери. Рассмотрим разновидности дверей с точки зрения материала. Ведь именно от него зависят свойства продукта.

Двери из массива сосны

Основным преимуществом дверей из сосны считается их легкодоступная цена, это самая распространённая древесина в наших широтах и самая удобная для обработки. Не самая высокая плотность и устойчивость к влаге, зато обилие моделей в ассортименте, цветов, стилей и исполнений.

С последними недостатками, современные промышленники уже научились бороться – для изготовления используется не цельная сосна, а клееная, которая благодаря разному направлению волокон в одном изделие обладает более высокими характеристиками.

Двери из массива ольхи

В качестве основных преимуществ дверей из ольхи можно отметить их высокую стойкость к воде, но на этом, их достоинства не заканчиваются.

Ольха содержит небольшое количество разных смол, и не издаёт плохих запахов даже при горении, не выделяет в воздух никаких вредных веществ. Данные двери считаются отличным вариантом для уличных помещений с повышенной влажностью.

Двери из массива дуба

Это самая дорогая древесина, самая тяжелая, крепкая и долговечная, имеющая неповторимую текстуру и запах. Дуб тяжело обрабатывать, зато он отлично справляется с перепадами температур и излишней влажностью. Такие проблемы ему нипочем. Хорошая тепло- и шумоизоляция, не коробится и не изменяется в объёме под воздействием окружающей среды.

Для изготовления дверей из массива применяются и другие породы дерева – достаточно часто употребляется ясень, бук, клен и даже такие экзотические породы древесины как бамбук или мербау. Но для России актуальны именно те материалы, которые мы рассмотрели выше.

Итак, двери из массива это красиво, удобно, долговечно, но и дорого, так что если вы хотите сэкономить, то лучше вам присмотреться к аналогам из другого материала. Но если вы хотите натуральность и экологичность, отличные свойства эксплуатации, то берите двери из массива, не прогадаете.