Входные двери из массива дерева

Любая входная дверь прежде всего предназначена для защиты квартиры от проникновения в нее злоумышленников, любителей поживиться за чужой счет. Поэтому она должна обладать высоким уровнем безопасности, прочности, длительным сроком эксплуатации, стойкостью к механическому роду повреждений.

К тому же быть не опасной для возгорания, не пропускать шум и холодный воздух в помещение. Наиболее подходящими дверными полотнами, отвечающими всем этим качествам, являются входные двери, изготовленные из массива дерева.





Под массивом подразумеваются полотна дверей, в изготовлении которых использованы твердые породы дерева, такие как ясень, дуб, сосна, бук. Двери из массива этих пород относятся к высокой ценовой категории. Особое предпочтение отдается дубовым дверям, как наиболее прочным и долговечным.

Существует два способа изготовления дверных полотен: из цельного дерева (древесного обработанного полотна) и склеенных между собой листов древесины, полученных при пилении. Клееный массив отличается от дверей из ДСП или МДФ тем, что это не прессованные опилки, а натуральная деревянная ламель с толщиной листа 2,5-4,5 миллиметра, пропитанная клеящим составом.

Некоторые характеристики клееного массива превосходят полотна из цельной древесины.







Двери из массива дерева

Древесина относится к натуральным материалам. Она используется для изготовления дверей уже не одно столетие. Дверные полотна из цельных кусков дерева, прочные, износоустойчивые, при правильном обращении могут простоять ни один десяток лет.

Их нет необходимости дополнительно утеплять в целях уменьшения потерь тепла, в качестве ограждения от шума в общих коридорах многоквартирных домов. Дерево само уже является звукоизолирующим материалом.





На ряду с положительными качествами входных дверей, выполненных из массива дерева, есть и другие: чувствительность к влаге, перепадам температур воздуха. Особенно это отражается на входных дверях частных домостроений, выходящих на улицу, где они подвержены дождю, снегу, низким минусовым температурам зимой, палящим лучам солнца летом.



Со временем деревянные двери могут набухнуть, покоробиться, деформироваться, потрескаться. Чтобы этого не произошло, для продления срока службы, их пропитывают защитными химическими составами, покрывают лакокрасочными материалами. В качестве защитного материала дверей можно использовать финиш-пленку, CPL-пленку, экошпон.

Благодаря защите натурального дерева искусственными материалами, компенсируется брак натуральных полотен, уменьшается их подверженность действию погодных условий. Полотна входных дверей из цельного массива тяжелые, нуждаются в постоянной коррекции дверных навесов.





На любой доске из дерева явно видны места сучков, смоляных карманов, различного рода полостей. Выбрать качественные кусок дерева для изготовления дверного полотна часто бывает затруднительно. Поэтому качественная входная дверь из массива дерева стоит дорого.

Чаще всего для изготовления дверей используют сосну. Чем ценнее порода дерева, тем выше ценна изготовленных из него изделий. Часто в цену дверей из ценных пород дерева включается идущая в комплекте с ним фурнитура определенной ценовой категории.







Входные двери из клееного массива

Клееный массив изготавливают из дуба, сосны, ольхи, ясеня. После распиловки древесины остается много отходов с различными дефектами, не подходящими для изготовления изделий по размерам. Среди них выбираются качественные куски, которые используются в качестве сырья для изготовления клеевого массива.

Важную роль в изготовлении дверей играет расположенность склеенных листов древесины. Каждый последующий слой укладывается в противоположном направлении по отношению к предыдущему. Такая склейка придает полотнам дополнительную прочность.





Слои ламелей, накладываясь друг на друга при помощи клеевого состава, сращиваются друг с другом, образуя прочное многослойное долговечное полотно, способное сопротивляться деформации. К самым прочным полотнам клееного массива относятся сращенные микрошипами.

Достигается это сцеплением края досок зубьями, нарезанными фрезерным станком. Входные двери из клеевого массива – экологически чистые, не наносят вреда здоровью человека, облают повышенной прочностью, долговечностью, эффектным внешним видом, изысканностью. Привлекают к себе входные двери из клеевого массива и ценой, которая значительно ниже по сравнению с изделиями из цельных кусков дерева.



Советы по выбору входной двери из массива дерева

При выборе входной двери в первую очередь обращают внимание на качество дверного полотна. Оно должно быть прочным, обладать хорошей тепло- и звукоизоляцией. Всем этим качествам отвечает древесина, на которой отсутствуют сучки, трещины, различного рода пятна.





Такие двери изготавливают из сырья первых сортов древесины. На крашеных дверях под слоем краски этих изъянов не видно. Поэтому деревянные двери лучше приобретать в их первозданном виде, а воск, лак, краску уже наносить в домашних условиях самостоятельно.

Большое значение на качество изделия из дерева оказывает сушка. Обычно на просушку дерева отводится 20 суток. Плохо просушенное сырье в готовом виде может привести к растрескиванию и к деформации дверного полотна.



Если вы остановили свой выбор на дверях из клееного массива, обратите внимание на параметры их составляющих. Чем больше размер ламелей, тем прочнее будут двери. Если для межкомнатных дверей достаточно толщины дверных полотен в 35 миллиметров, то для входных дверей необходим толщина 60 миллиметров.

Стандартные размеры дверных полотен 200 на 60 сантиметров. Для нестандартных проемов стены расширяют или сужают при помощи гипсокартонных листов, взятых в металлический каркас, закладывают лишнее пространство кирпичом. Можно заказать двери согласно своим индивидуальным размерам.

Подготовка к покраске двери из массива

Любые двери из массива дерева перед нанесением лакокрасочных материалов покрывают 2-3 слоями грунта. Реставрация старой двери начинается с ее снятия с навесных петель. Перед началом зачистки и шлифовки с дверного полотна снимается вся фурнитура.

После шлифовки все дефекты полотна зашпаклевывают. Дождавшись полного высыхания шпаклевки, дверь, уложив в горизонтальное положение, зачищают при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.





Свойство любой древесины – впитывать в себя влагу. Без покраски полотно двери, напитавшись влагой, расширяться, мешая закрываться дверям. Поэтому деревянные полотна перед вскрытием лакокрасочными материалами обрабатывают защитными средствами. Очищенная от пыли дверь грунтуется, затем покрывается несколькими слоями краски или лака.



Лакокрасочные материалы наносятся по направлению волокон дерева валиком или широкой кистью. Для дверных углов используют кисть небольших размеров. После высыхания первого слоя краски, поверхность снова зачищают мелкозернистой шлифовальной бумагой, удаляют пыль и приступают ко второму слою нанесения лакокрасочных материалов.





Всего слоев может быть до четырех. Это зависит от структуры деревянной поверхности. После того как одна сторона двери, покрытая краской, просохнет, ее переворачивают и процедуру повторяют с другой стороной.

При вскрытии дверного полотна морилкой, поверхность не подвергают грунтовке, так как она сама служит пропиточным средством, глубоко проникающим в структуру волокон дерева. Перед покраской достаточно по двери пройтись шлифовальной машинкой и очистить ее от пыльного налета.



Лакокрасочные материалы для покрытия входных дверей из массива

Любой лакокрасочный материал, предназначенный для покраски дверей внутри помещения, должен быть без запаха, не вызывать аллергических реакций, быть безопасным для человеческого организма. Исходя из эксплуатационных характеристик лакокрасочный материал можно разделить на прозрачные и непрозрачные покрытия. Любой прозрачный слой не может скрыть дефекты деревянных поверхностей, зато подчеркивает рисунок структуры.





Покраска прозрачным лаком применяется только для новых изделий из натурального дерева. Двери, бывшие в употреблении и реставрированные лучше вскрыть непрозрачной краской. Самые безопасные краски для внутренних помещений имеют водную основу.

Нитрокраски

Для входной двери с выходом на улицу подойдут нитрокраски, как самые прочные и долговечные. Внутри жилых помещений нитролаками и нитроэмалями лучше не пользоваться. Из-за высокой токсичности краски, работать можно только в хорошо проветриваемом помещении или с наружи здания.

Алкидные краски и лаки

Алкидными красками лучше пользоваться в помещении, где во время ремонтных работ никто не проживает, так как краска токсичная и требует длительного выветривания. Поверхность, вскрытая алкидной краской, хорошо противостоит влаге, имеет глянцевый или матовый красивый внешний вид.

Такими же свойствами обладают и алкидные эмали. Они быстро сохнут, выпускаются с широким спектром цветов. Поверхность, вскрытая алкидной эмалью, хорошо противостоит неблагоприятной внешней среде, колебаниям температур воздуха, ультрафиолету.





Алкидные лаки, как и любые прозрачные, предназначены для новых входных дверей из массива дерева. Они после высыхания образуют блестящую прозрачную глазурованную поверхность, подчеркивая натуральную красоту дверного полотна. Но остановившись на вскрытии дверей алкидным лаком необходимо помнить о его резком запахе и долгом сроке высыхания.







Акриловые краски, эмали

Относятся к водно-дисперсным красящим веществам, в основе которых лежит полиакрилаты: метил, этил, бутил. Они во время покрасочных работ не выделяют токсичных запахов, не нарушают текстуру натурального дерева. Нанесение тонкого слоя акриловой краски позволяет изделиям из дерева оставаться способными пропускать через себя воздух.

Дверные полотна с нанесением на них акриловой эмали быстро сохнут, не выделяя неприятных запахов, имеют широкую цветовую гамму. После высыхание акриловой эмали на поверхности двери остается матовое красивое покрытие, долгие годы, сохраняющее свою привлекательность. К недостаткам можно отнести высокую закупочную цену.

Акриловые лаки

Как любое прозрачное покрытие, подходят для новых дверей, которые еще не были вскрыты лакокрасочными материалами. Состав лака не меняет текстуру дверных полотен из натурального дерева, оставляя в сохранности их природный цвет.

Лак не токсичен, безвреден для организма человека. Акриловым лаком вскрывают входные полотна дверей квартир, выходящие внутрь квартиры и лестничную площадку. Для дверей, выходящих на улицу акриловое покрытие не способно противостоять изменяющимся погодным условиям.

Термоэмалиевые краски

Предназначены для покрытия дверных полотен, выходящих на улицу. Они прекрасно защищают окрашенную поверхность от перепадав температур воздуха, жары и морозов. Применение их с внутренней поверхности двери неразумно по причине высокой стоимости.

Полиуретановые краски

Отличие полиуретановых красок от других, ее эластичные свойства после высыхания. Поверхность, вскрытая краской, не покрывается трещинами при деформации дверного полотна. У краски хорошая адгезия с массивом дерева, после высыхания слоев на дверях не появляются вздутия. Она не вредит здоровью людей, проживающих в квартире, во время эксплуатации не теряет яркости цвета.