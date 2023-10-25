Производители изготавливают двери разного назначения – входные, межкомнатные, декоративные и, конечно, противопожарные, которые исключают распространение дыма и огня при возгорании. К такому типу конструкций предъявляются особые требования и нормы, что регулируется сертификационными службами.

Чтобы сделать правильный выбор противопожарной двери, нужно знать её классификацию, от которой зависит температурная стойкость и возможность стать препятствием для распространения дыма.

Обязательные места установки противопожарных дверей

Оборудованию такого типа конструкциями подлежат как жилые, так и производственные здания. Обязательные места установки регламентируются ГОСТом и СНиПом, что и проверяется пожарными службами перед сдачей помещений в эксплуатацию. Главная задача таких дверей – это остановить огонь и дым при возгорании, чтобы у людей была возможность эвакуироваться из здания. Также такая конструкция при закрытии блокирует доступ кислорода к источнику огня, что уменьшает скорость его распространения.

Где устанавливаются противопожарные двери:

Производственные здания. Обязательными местами установки считаются склады, подсобные помещения и цеха, а также вентиляционные шахты, машинные отделения лифтов и комнаты с коммуникациями. Офисные и жилые дома. Противопожарными дверями оборудуется общий вход, чердачное помещение, комнаты с коммуникациями и лестницы.

Согласно регламенту установки, ни одно здание не обходится без этого типа конструкции, поэтому большинство производителей изготавливают разные классы таких изделий. Они могут быть выполнены из дерева, металла и алюминия.

С наличием смотровых окон и без них, а также с разными возможностями противостоянию высоким температурам. Стоимость таких полотен напрямую зависит от класса стойкости, размера и особенностей конструкции.

Типы противопожарных дверей и их классификация

Изделия подлежат обязательной сертификации, где должен быть указан предел огнестойкости полотна, который определяется в минутах. Самые простые конструкции способны противостоять огню и задерживать дым в пределах 15 минут, но есть и противопожарные двери, которые обеспечивают изоляцию помещений в течение 6 часов.

Производители наносят на свои изделия маркировку, которая и определяет стойкость полотна при воздействии повышенных температур.

Обозначения противопожарных дверей:

«Е» – потеря целостности полотна, образование щелей, через который проникает дым в защищаемое помещение;

«I» – нарушение теплоизоляционных свойств под воздействием высоких температур;

«S» – потеря сопротивления к проникновению газа и дыма при возгорании.

Оптимальным выбором считается противопожарная дверь с маркировкой EI60, которая обеспечивает изоляцию помещения с источником огня на 60 минут и этого достаточно, чтобы безопасно эвакуировать людей и потушить возгорание.

Более сложные конструкции с обозначением EI360 устанавливаются в производственных помещениях и складах, где хранятся легко воспламеняющиеся материалы.

Особенности противопожарных дверей

Полотна изготавливаются из стойких к высоким температурам материалов, чаще это металл, но и существуют изделия и из дерева, которое обработано специальными огнестойкими составами. Конструкция может быть глухая или иметь остекление в пределах 25-50% от размеров двери. Стекло используется жаростойкое, которое выдерживает высокие температуры и время, заявленное производителем в маркировке двери.

Особые требования предъявляются к типу открытия. Противопожарная дверь должна открываться во внешнюю сторону, что сокращает время эвакуации людей при пожаре и сохраняет им жизни.

Ручки на конструкции изготавливаются из жаростойких материалов, которые не плавятся при воздействии высоких температур и имеют минимальный коэффициент нагревания. Если изделие устанавливается в помещениях с большим скоплением народа, то лучше приобрести модель с рукоятью тип «антипаника», которую не надо нажимать при открытии.

Проемы для противопожарных дверей

Габариты проемов, в которые устанавливают огнеустойчивые двери, четко установлены регламентами. Но точных нормативов по их проектированию нет. В результате компании по строительству ведут индивидуальное проектирование.

Проемы с разными размерами можно встретить даже на одном объекте. Это приводит к тому, что подбирать для них металлические конструкции приходится в индивидуальном порядке. Типовые вариации обычно можно увидеть на ресурсах производителя, но они, как правило, не отвечают запросу клиента.

Световой проем противопожарной двери

«Дверной проем в чистоте» или световой проем установлен СНиП. Минимальный его размер составляет 190*80 см. Габариты рассчитаны на то, что в проем должны входит носилки с лежачим человеком.

Но в целом, габариты противопожарных дверей, утвержденные ГОСТом, немного некорректны. Это связано с тем, что в них не учтены ЧС, требующие эвакуации людей. Учитывая этот факт, следует подбирать световой проем, который в результате оказывается меньше ширины конструкции.

Для вычисления параметра светового проема необходимо выполнить следующие этапы:

открыть дверь под углом 90 градусов;

отступить на несколько шагов от нее;

после этого необходимо сделать замеры, учитывая ручки, замки и возвратный механизм;

из полученного размера, требуется вычесть толщину полотна двери, которая раскрыта под прямым углом.

Чаще всего встречаются и применяются противопожарные двери с габаритами 900*2100, 100*2100 и 1200*2100 мм. По классификации предела огнестойкости, обычно это изделия 1 либо 2 типа, которые имеют маркировки EI-60 и EI-30.

Требования к противопожарным дверям

Среди обязательных требований к противопожарным дверным полотнам выделяют предел огнестойкости. Это промежуток времени, выраженный в минутах, в течение которого модель может противостоять воздействию огня, сохраняя конструктивную целостность и работоспособность.

По такому параметру огнеустойчивые изделия подразделяются на три вида:

Первый тип противопожарных дверей маркируют EI-60. Такие изделия способны выдерживать воздействие факторов, которые сопровождают пожар: огонь, дым и высокую температуру в течение часа. Второй тип изделий имеет предел огнестойкости в течение 30 минут. Такие двери имеют маркировку EI-30. Двери третьего типа способны выдерживать воздействие пожара на протяжении 15 минут. Изделия маркированы EI-15.

Противопожарные двери классифицированы по пределу огнестойкости. Она играет самую большую роль в подборе подходящей конструкции, более серьезную, нежели цена изделия и иные параметры.

Противопожарные двери первого типа

Огнестойкость – способность конструкции противостоять огню установленный период времени, не утрачивая целостности. Этот показатель установлен во время специальных испытаний, методы которых утверждены ГОСТом. В результате проверки продукции выдается специальный сертификат, в котором прописан изготовитель, размеры и базовые параметры изделия.

Эксплуатационные качества противопожарных металлоконструкций на этапе проектирования и снабжаются конструктивными методами:

сварная коробка, выполненная из цельногнутых секций повышенной прочности;

полотна, выполненные из стальных листов, обеспечивают устойчивость к взломам;

внутри створки проложен специальный изоляционный материал, с пониженной теплопроводностью и устойчивостью к горению;

по периметрам полотна и коробки установлены уплотнительные контуры. Один из них призван защищать от холодного дыма, а второй из специального материала, который расширяется от тепла.

Требования к противопожарной двери 1 типа

При этом нормативная документация регламентирует не только габариты противопожарных металлоконструкций, но и иные размеры.

Прежде всего, толщину полотна. Она должна быть не меньше 50 мм.

Второй важный показатель – толщина стали, которую применяют для изготовления створок и короба двери. Она влияет на прочность и несущие способности модели. Этот показатель не должен быть меньше 1,5 мм. Использовать меньшую толщину не допускается. В такой ситуации дверь не будет сертифицирована, что не даст использовать изделие впоследствии.

– толщина стали, которую применяют для изготовления створок и короба двери. Она влияет на прочность и несущие способности модели. Этот показатель не должен быть меньше 1,5 мм. Использовать меньшую толщину не допускается. В такой ситуации дверь не будет сертифицирована, что не даст использовать изделие впоследствии. Третий параметр, установленный регламентом – толщина короба противопожарной двери. Этот показатель не может быть менее 60 мм. Стандарты варьируются между 80 и 90 мм.

Монтаж противопожарной двери 1 типа

Монтаж двери осуществляется после того, как короб подгоняется под изделие.

После этого устанавливается конструкция.

Далее зазоры заполняют специальной огнеупорной пеной.

После производят проверку герметичности установленного полотна, теплопроводности и работоспособности механизмов.

Готовая конструкция, а также те, которые выполняются под заказ. Технические качества можно увидеть на ресурсах изготовителей продукции. Возможность использования дополнительных параметров для противопожарных дверей можно узнать у менеджеров.

Рекомендации по выбору противопожарной двери

Каждое изделие должно иметь сертификат соответствия и маркировку, где указаны основные параметры конструкции. Обычно производители устанавливают металлическую табличку на дверь с выбитыми сведениями: модель, технические возможности, дата изготовления и данные производителя.

Комплектация конструкции противопожарной двери:

Термоизоляционный пакет. Это то, что не видно при покупке, но продавец должен представить сведения по его наполнению. Обычно он состоит из каркаса, выполненного из металла или алюминия, рёбер жёсткости, которые исключают быструю деформацию полотна и из негорючего уплотнительного материала. Исключением является противопожарная дверь из дерева, которая рассчитана на минимальное время огнестойкости. Металлические листы внешней и внутренней обшивки дверей, которые покрываются жаростойкими составами, не выделяющими опасных веществ при нагревании. Фурнитура, которая обеспечивает нормальное функционирование дверей в период эксплуатации и при возникновении экстренной ситуации. Это петли, ручки, замки, шпингалеты. Уплотнитель. Обязательный элемент противопожарной двери, который изготовлен из термостойкой резины. Дополнительно в конструкции устанавливается специальная лента, которая имеет свойство вспениваться при нагревании и плотно фиксировать полотно и коробку, что исключает проникновение дыма в защищаемое помещение.

Для установки противопожарных дверей в жилые и офисные здания производители изготавливают модели в разных цветовых диапазонах. Чтобы конструкция не только несла защитную функцию и не была лишена эстетической составляющей.

Огнестойкость противопожарной двери

Этот важнейший показатель находит отражение в аббревиатуре EI и двузначном числе после нее. При этом буква Е обозначает потерю целостности полотна, а I – потерю способности к теплоизоляции. Число же сообщает время, в течение которого дверь способна удерживать огонь.

Так, дверь с показателем EI-90 гарантировано сможет защитить от огня, бушующего в соседнем помещении, в течение полутора часов.

Некоторые из российских производителей применяют для обозначения огнеупорности другие типы маркировки (ДМУ, ДП, и т.д.). Но в любом случае после букв будет указано двузначное число, обозначающее время сдерживания пламени.

Важно! Специалисты рекомендуют покупать двери с показателем огнестойкости не менее EI-45, поскольку в большинстве случаев для полного выгорания помещения достаточно 30 минут.

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Внешний вид противопожарной двери

Безопасность, конечно, превыше всего, но и об эстетике забывать не следует. Современные модели противопожарных дверей весьма разнообразны, и найти среди них те, которые наилучшим образом впишутся именно в ваш интерьер, не составит труда.

Свое веское слово при оформлении помещения могут сыграть как цвет двери, так и конфигурация ручек и вставки из огнеупорного стекла.

Качество фурнитуры противопожарной двери

Обязательно обратите внимание на то, изготовлены ли ручки и замки из специальных тугоплавких материалов. Учтите, что петли в надежных противопожарных дверях обязательно должны быть на подшипниках. Такая конструкция обеспечивает плавность хода двери даже в случае ее нагрева, что предотвращает от возможного заклинивания системы во время пожара.

Важно! Качественные огнеупорные двери оснащаются замками особой конструкции, позволяющей в случае пожара открыть дверь одним нажатием ручки изнутри и беспрепятственно покинуть помещение.

Перед покупкой двери обязательно проверьте наличие у поставщика сертификата на выбранную модель. В нем должен быть указан предел огнестойкости двери при определенной температуре и максимальный температурный режим, который она способна выдержать.

Этот документ подтверждает факт прохождения моделью всех необходимых испытаний, которые проводятся в условиях, максимально приближенных к реальному пожару.

ТОП-3 лучших противопожарных дверей

При покупке нужно выбирать только проверенных производителей, которые гарантируют качество своих изделий, что может спасти имущество и жизни людей. Противопожарные двери, выполненные согласно нормативам и правилам, могут быть установлены в любых жилых и производственных зданиях, а выбор модели зависит от нужной проходимости и этажности строения.

1. Противопожарная дверь ДП-1 Bravo Серая

Имеет однополосное глухое полотно из оцинкованной холоднокатаной стали толщиной 1 мм. Конструкция изготовлена по принципу «сэндвич», внутри которого установлены минеральные плиты высокой плотности.

Противопожарная дверь ДП-1 Bravo имеет левый тип открывания. Особенность конструкции – съёмный стальной порог, комплектуется ручкой и петлями из высокопрочной стали.

2. Противопожарная дверь ДПО-1 Bravo Серая

Металлическая однополосная модель со смотровым окном из жаростойкого стекла. Толщина листа обшивки 1 мм с внутренним каркасом от деформации полотна при нагревании.

Тип открывания – левый. Комплектуется всей необходимой фурнитурой. Противопожарная дверь ДПО-1 Bravo предназначена для установки в жилых и офисных зданиях.

3. Противопожарная дверь ДП-1,5 Bravo

Двухполосная модель с левым типом открывания. Конструкция изготовлена из металлического прочного каркаса и обшита листом стали с толщиной 1 мм. Противопожарная дверь ДП-1,5 Bravo покрыта жаростойким составом серого цвета и оснащена всей необходимой фурнитурой для нормальной эксплуатации.

Производитель рекомендует при покупке моделей устанавливать дополнительные элементы – это доводчики, дверные глазки и звонки. Все изделия прошли необходимую сертификацию, что подтверждено документально и имеют гарантию 12 месяцев.