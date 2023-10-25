Входная дверь – сложная составная конструкция, каждый элемент из которой значим и имеет свою особую функцию. Очень важно, чтобы все ее части были качественными, надежными, долговечными и удобными в использовании.

Перечисленные характеристики актуальны и для дверного глазка. Этот элемент позволяет владельцу дома или квартиры наблюдать за пространством за дверью. От его качества зависит безопасность всех обитателей жилища. Прежде чем открыть дверь, нужно узнать, кто за ней находится. Иногда есть необходимость контролировать пространство в подъезде или перед домом, не выходя из него. В этом также поможет хороший дверной глазок.

Чтобы выбрать качественное изделие, каждому покупателю стоит изучить, какие глазки бывают в целом. Важно разобраться, от чего зависит надежность и долговечность изделий и на какие моменты при их выборе стоит обращать внимание в первую очередь.

Угол обзора глазков для входных дверей

Сегодня в продаже можно отыскать дверные глазки:

стандартные;

широкоугольные.

Между собой два вида изделий отличаются тем, какой угол обзора они предоставляют. С одним вариантом можно видеть больше пространства за дверью, с другим – меньше.

Стандартный глазок позволяет обеспечить угол обзора до 120 градусов. Это простейшая конструкция, состоящая из трубки и 2 линз. Главное ее достоинство – низкая стоимость. Когда смотришь в такой глазок, то видишь лишь минимальную часть пространства за дверью. Если человек за ней сделает шаг в сторону, то попадет в слепую зону.

Конструкция широкоугольных глазков похожа на стандартную, но состоит из большего количества деталей. Это все та же основная трубка, а также от 2 до 15 линз внутри нее. Точное количество этих элементов зависит от длины глазка. Обязательно входит в комплект и особая широкоугольная линза.

Она называется «рыбий глаз». Благодаря ней удается добиться угла обзора в 180 градусов. Человек за дверью не останется незамеченным, даже если присядет вниз или прижмется к стене.

Сегодня некоторые производители предлагают клиентам уже дверные глазки с обзором до 200 градусов. Но это не реальная характеристика товара, а лишь маркетинговый ход. Новые конструкции предлагают все тот же обзор в 180 градусов. Картинка лишь получается более четкой по краям – меньше искажается.

Чтобы определить, какой глазок перед покупателем, нужно просто посмотреть в него. Если перед человеком оказывается более узкая картинка, чем в обычном состоянии, а края ее размыты и искажены, значит, это стандартный вариант изделия. Если панорамная четкая качественная картинка, значит, широкоугольный глазок. В последний получается увидеть вокруг себя больше, чем без него.

Из каких материалов изготавливаются дверные глазки

Корпус

Современные глазки изготавливаются из разных материалов. Чаще всего – из металла или пластика.

Металлические. Несмотря на распространенность среди производителей обоих вариантов, для создания глазков хорошо подходит только металл. Обычно это алюминий или латунь.

Пластиковые изделия очень хрупкие, могут быстро повреждаться, неустойчивые к перепадам температур.

Обычно производители выбирают этот материал для товара только в целях экономии. Покупая для себя пластиковое изделие, нужно помнить, что его наверняка придется менять в ближайшее время.

Линзы

Пластиковые быстро лопаются, трескаются, неустойчивы к различным механическим повреждениям. Они могут становиться мутными. Служат линзы из пластика своему владельцу обычно не более 15-18 месяцев. После требуется их заменять.

Стеклянные изделия более надежные. Но, чтобы сделать их использование более комфортным, стоит выбирать модели не с обычными стеклами, а с оптическими. Даже при плохом освещении такие изделия позволяют видеть четкую качественную картинку. Еще одна важная характеристика материала – его прочность.

Важно помнить, что пластиковые глазки легко сломать и удалить из двери. Этим нередко пользуются домушники. После изъятия глазка они могут еще и разрезать килечным ножом дверное полотно, чтобы проникнуть в помещение. Поэтому изделия из пластика способны сделать квартиру менее безопасной.

Выбирая глазок для своей двери, не следует экономить. Лучший вариант – приобретать изделие в металлическом корпусе с оптическим стеклом. Качественный не бюджетный глазок сможет прослужить своим владельцам примерно столько же, сколько сама дверь.

Длина дверного глазка

В продаже сегодня можно отыскать глазки трех вариантов длины. Выбор подходящего зависит от толщины самой двери.

Глазки по длине бывают:

стандартные (подходят для полотна двери от 3 до 5,5 см);

удлиненные (подходят для полотна двери от 5,5 до 10 см);

длинные (подходят для полотна двери толще 10 см).

Каждый отдельный глазок всегда дополнен специальной резьбой. Именно она позволяет точно подогнать изделие под толщину двери. Но важно помнить, что даже с резьбой невозможно сочетать детали любых первых попавшихся размеров между собой. Так, длинный глазок точно не подойдет к двери толщиной в 3 см.

Важно, чтобы изделие было дополнено специальной шторкой с внутренней стороны. Тогда владельцы квартиры смогут закрывать ее и не позволять домушникам видеть при помощи специальных устройств, что находится у них дома.

Еще до покупки стоит проверить выбранную конструкцию в действии. Шторка должна самостоятельно быстро возвращаться в первоначальное положение.

Диаметры глазков для входных дверей

Глазки работают примерно по той же схеме, что и современные фотоаппараты. Свет на матрицу устройства пропускает диафрагма. Очень важна величина раскрытия последней.

От этого параметра в целом зависит качество получившихся снимков. Аналогично и в глазках. Чем больше диаметр объектива изделия, тем лучше. От него зависит светосила устройства и то, насколько легко будет рассмотреть через глазок происходящее за дверью.

Особенно удобно, если у конструкции большой диаметр. Тогда владелец квартиры сможет наблюдать за происходящим в подъезде даже находясь на 6-7 см от двери. Нет необходимости прижиматься к полотну вплотную. Большинство дверей, которые сегодня есть в продаже, уже имеют отверстия под глазки.

С такими изделиями особенно важно обращать внимание на параметры товаров. Например, на диаметр глазка. Если он окажется меньше, чем отверстие, то исправить ситуацию будет сложно. Лучше приобрести изделие чуть больше по диаметру. Тогда отверстие получится увеличить.









Лучшие производители дверных глазков

Современный рынок дверных глазков очень разнообразен. На нем представлены изделия от многочисленных брендов. Среди них есть как известные, которым доверяют покупатели, так и новые малознакомые. Выделить лидеров непросто. Поэтому покупателю придется самостоятельно изучать каждое приглянувшееся изделие – осматривать его со всех сторон, читать подробные характеристики.

Выделить можно только наиболее крупных и давно работающих производителей.

Среди зарубежных и отечественных компаний это:

Немецкая ABUS. Производитель занимается разработкой и выпуском не только глазков, но также замков, различных систем безопасности. Все товары компании характеризуются отличным качеством. Среди минусов можно ответить только их высокую стоимость. Но она вполне оправдана. Российская НОРА-М. Занимается производством аксессуаров для дверей. Среди главных плюсов – огромный ассортимент товаров. Изделия от этой компании выпускаются как со стеклянными, так и пластиковыми линзами. Основы изделий производятся из латуни или из металлических сплавов. У них минимальные искажения. Цена конструкций средняя – вполне доступная для большинства покупателей. Китайская Armadillo. Компания предлагает покупателям глазки, оснащенные пластиковыми или стеклянными линзами. Корпуса у изделий всегда из металла. В ассортименте они представлены разных цветов и размеров. Есть большой выбор глазков разной ширины. Поэтому каждый покупатель сможет отыскать среди них подходящий для себя вариант товара. Российская DOORLOCK. Давняя проверенная компания. На рынке она работает уже более 20 лет. Производит разнообразную дверную фурнитуру. В ассортименте представлены глазки из разных металлических сплавов. Цены на товары компании – невысокие, доступные. Российская Apecs. Изготавливает конструкции как в металлическом (алюминиевом, латунном), так и в пластиковом корпусе. Линзы у изделий в основном из пластика. Главное достоинство производителя – невысокие цены.

Товары от какой компании выбрать, каждый покупатель решает самостоятельно. Это зависит от его финансовых возможностей, установленной двери и других параметров.

Как самостоятельно установить глазок на входную дверь

Доверить процесс установки дверного глазка можно специалисту. Но это простое и быстрое дело, с которым удастся справиться самостоятельно. На процесс уйдет всего несколько минут. Особых навыков и специальных инструментов для этого не потребуется.

В процессе необходимо:

Выбрать на двери подходящее место. Нанести разметку, если в полотне еще нет отверстия. Просверлить отверстие с 2 сторон двери. Если оно уже есть – подогнать под диаметр глазка. В процессе удобно использовать перфоратор, дверь. Диаметр отверстия должен хотя бы примерно подходить под диаметр самого глазка. Установить часть с объективом на внешней стороне двери. С обратной стороны прикрутить его, используя окуляр.

Это простейшая схема установки обычного глазка. Если выбирается его видеовариант, то процесс окажется несколько сложнее. Видеоглазок обычно имеет собственный удобный экран. Он устанавливается с внутренней части двери.

Если планируется использовать глазок, который будет передавать изображение на экран компьютера или телевизора при помощи специального кабеля, то не стоит устанавливать его самостоятельно. Лучше доверить этот процесс профессионалу. Он правильно настроит сигнал и в процессе не повредит изделие сложной конструкции.

Дверной видеоглазок и современные технологии

Снаружи видеоглазок выглядит точно также, как и обычный. Посетитель не заметит разницы между устройствами с внешней стороны. Но по своей сути это миниатюрная видеокамера с большим списком функций.

У видеоглазков можно выделить несколько основных плюсов:

Узнать, что происходит на площадке перед дверью можно, даже не вставая с дивана. Изображение получается передавать на телевизор, монитор компьютера или даже на телефон. Полученную картинку можно увеличивать. Но это получается, если глазок представляет собой камеру с высоким разрешением. Тогда удастся рассмотреть даже самые мелкие детали изображения. Например, прочитать, что написано на документе, предъявляемом пришедшим. Конструкция обычно дополнена датчиком движения. Он активизирует работу глазка, когда кто-то подходит к двери. В этот момент начинается запись. Гость может даже не стучать и не звонить, но при этом быть зафиксированным камерой. Есть возможность и получать сообщения на телефон при обнаружении любого движения за дверью. Наличие инфракрасной подсветки. Эта функция позволяет наблюдать за тем, что происходит за дверью, даже в темноте. Видеоглазки включают в себя как электронную «начинку», так и оптику. Желательно, чтобы она была широкоугольной и с высокой светочувствительностью. Тогда и качество изображения будет отличное даже при нехватке света.

Если планируется установить видеоглазок в частном доме, то стоит учитывать и диапазон рабочих температур изделия. Ведь входная дверь одной стороной будет смотреть на улицу.

А значит, на нее станут воздействовать то очень низкие, то высокие температуры. Глазок должен хорошо переносить ее перепады и повышенную влажность.







