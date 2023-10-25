Чем после возведения коробки долгожданного частного дома и началом внутренней черновой отделки сразу начинает заниматься рачительный владелец? Правильно, монтирует окна и входную дверь, ведущую с улицы в дом, являющуюся центральным элементом фасада и показателем статуса владельца дома.

И во избежание ошибок и попусту потраченных средств выбору уличной двери в дом следует уделить повышенное внимание. О функциональности, особенностях и качестве материала входной группы и пойдёт речь в этой статье.

Критерии выбора входной двери в частный дом

Перечень необходимых критериев начинается с двух основных: хорошая теплоизоляция и надёжность от несанкционированного вторжения. Следующим пунктом идёт прочность, за это отвечает материал изготовления. В производстве используют дерево и металл.

Входные двери из дерева в последнее время теряют популярность. Причиной этого является неустойчивость к погодным условиям и температурным воздействиям. Зачастую это ведёт к потере внешнего вида и необходимости замены входной группы. Поэтому на рынке строительных материалов и изделий подавляющее количество моделей выполнены из металла и металлопластика.

Рассмотрим качество и особенности этих дверей.

Металлическая входная дверь в частный дом

Владельцы частных домов чаще всего именно таким дверям отдают предпочтение, так как считают их надёжными, долговечными и прочными. Эти параметры входной двери из металла зависят от технологии производства и конструкции. Специалисты рекомендуют выбирать уличные двери с толщиной стального полотна не менее 1,2-2 мм.

1. Конструкция

горизонтальные (поперечные), не дающие отжать от коробки или продавить металлическое полотно;

вертикальные (продольные), способные сопротивляться скручивающим нагрузкам при отгибании нижних или верхних углов полотна;

комбинированные (вертикальные, продольные, наклонные), обладающие достоинствами всех остальных.

2. Термоизоляция

Внутри за жёсткость и прочность конструкции отвечают металлические рёбра различных систем:

Способ соединения внутренних элементов конструкции металлической двери – точечная сварка. Конструкция бронированных дверей с повышенной безопасностью дополнена залитым вовнутрь бетоном, замками сейфовыми замками и дополнительным рядом опций защиты.

Дверная коробка, изготовленная из п-образного стального профиля, существенно повышает надёжность входной двери. Устройство уличной двери и короба дополняют усиленные петли, оснащённые опорным подшипником.

Их количество может быть разными и зависеть от габаритов двери. Специалисты советуют выбирать уличные металлические двери с тремя и более петлями.

Нелишним будет оснащение двери противосъёмными 2-4 противосъёмными штырями, которые располагаются на торце двери и удерживают её в закрытом положении.

установка двери на входе в холодный тамбур, где нет соприкосновения с тёплым воздухом;

приобрести дверь с электрообогревом;

выбрать дверь с терморазрывами за счёт вставки из полиамида, способного нейтрализовать поступление холодного воздуха в помещение дома.

Последний способ считается очень эффективным, но дорогостоящим.





Это качество уличной двери в наших суровых зимних условиях имеет большое значение. Если внутри не будет находиться утеплитель, то такие явления, как наледь и иней будут часто огорчать владельца дома.

Утеплителем может служить пенополистирол, минеральная вата, материалы с низкой теплопроводностью. Размещать его можно не только внутри двери, но и в дверном коробе. Уточнять наличие утеплителя необходимо при совершении покупки. В практике существует три способа избежать промерзания уличной двери:

Достаточно устойчива и долговечна отделка из винипласта, но низкие температуры не для неё. Под их воздействием она становится хрупкой. Водостойкие корабельные панели из древесины ольхи, ореха, дуба не только увеличат теплостойкость, но и придадут двери презентабельный вид. Но это далеко не бюджетный вариант, за такие свойства придётся дорого заплатить.

Замки для уличной двери

Надёжные входные двери должны быть оборудованы не менее, чем двумя запирающими механизмами. Чаще всего используют в комплекте сувальдный и цилиндрический замки. Крестообразный и дисковый замки тоже можно встретить у входных дверей. Ригели у замков должны быть из закалённой стали высокой прочности.

Входные двери в частный дом из металлопластика

Такую конструкцию и материал можно считать неплохой альтернативой металлическим уличным дверям. Они прочные, долговечные, обладают эстетическим видом и успешно решают проблему образования наледи и конденсата. Минусом является недостаточный уровень надёжности у некоторых моделей.

По технологии производства существует сходство с ПВХ окнами, но конструкции этих изделий совершенно разные. Металлопластиковые двери изготавливают из профиля с повышенным уровнем прочности за счёт армирования стальными профилями.

Пятикамерный профиль от 70 мм толщиной идёт на дверную раму, которая усилена металлическим армирующим каркасом по внутреннему периметру. Угловые крепления придают жёсткости конструкции. Такой каркас позволяет использовать мощные петли и устойчивые к взлому запорные механизмы.

Стеклопакеты, входящие в конструкцию оснащены триплексом или бронированным стеклом. Выбирать лучше дверь не более, чем с 30% остеклением площади её полотна. Резиновый уплотнитель, закреплённый по периметру двери, помогает сохранять тепло в помещении дома.

К преимуществам металлопластиковых уличных дверец можно отнести:

герметичность конструкции с хорошими изоляционными свойствами;

высокий уровень устойчивости ко всем видам и внешних воздействий;

широкий спектр стилистических решений в отделке;

простой монтаж;

пусть не бюджетная, но вполне доступная стоимость;

простой уход.

Категорично утверждать, что только определённый вид и конструкция уличной двери являются лучшими, будет неправильно. Выбор зависит от многих аспектов, среди которых личные предпочтения покупателя, его финансовые возможности, архитектурные особенности частного дома, климат того региона, где проживает клиент.

Но некоторые базовые критерии всё же стоит отметить:

высокие характеристики конструкции в плане надёжности и качества;

хорошая изоляция внутренних помещений дома от явлений окружающего мира;

гарантированная надёжность запорных механизмов;

долгий срок эксплуатации;

презентабельный внешний вид.

Если при выборе и покупке эти критерии будут учтены, то вы станете обладателем отличной уличной двери в вашем частном доме.