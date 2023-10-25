Входная дверь - это важный элемент в квартире или доме. Качество ее монтажа определяет какая у вас будет звуко- и теплоизоляция, а также обеспечивает безопасность вашего дома. Малейшее нарушение в технологии установки влияет на качество этих факторов.

Будет неприятно, когда после монтажа, от двери будет тянуть холодом или вы будете слышать все, что происходит в подъезде. А со временем обнаружите как дверь немного “перекосило”. Этот фактор будет говорить о том, что нужно срочно приглашать мастера на диагностику и выявлять причины, так как такой признак опасен для безопасности вашего дома.

Итак, давайте разберем как установить металлическую дверь своими силами. Это возможно, если делать все последовательно.

Инструменты, которые вам пригодятся:



Пульверизатор;

Нож;

Карандаш;

Отвертка;

Рулетка;

Уровень строительный;

Молоток;

Перфоратор / бур.

Готовы? Идем дальше.

Убираем входную дверь в прихожей

Зачищаем штукатурку, которая закрывает доступ к коробке двери.

Снимаем дверь с петель. Если у вас не съемные петли - срезаете их пилой. Если разборные - приподнимите дверь и достаньте из углублений.

Убираем коробку двери. Сначала перфоратором демонтируем откосы, затем этим же инструментом удаляем анкерные болты. Когда перфоратором не получается убрать болты, в помощь - болгарка. Ей можно спилить все крепления, только работайте системно. Начиная с порога и двигайтесь по кругу.

Помните, что демонтаж старой двери может привести к полному разрушению дверного проема, поэтому старайтесь все делать аккуратно, чтобы не тратить время и деньги на восстановление стен.

Когда демонтировали старую дверь, приступаем к подготовке проема для установки новой.



Помните, что демонтаж старой двери может привести к полному разрушению дверного проема, поэтому старайтесь все делать аккуратно, чтобы не тратить время и деньги на восстановление стен.

Производим подготовку к монтажу входной двери

Убираем весь мусор от входа. В случае, когда демонтаж старой двери привел к дефектам (раскрошилась кладка кирпича, вырваны пласты штукатурки) заполните их пеной для монтажа, иначе звукоизоляция квартиры будет плохой.

Проверьте рулеткой проем, он должен быть большего размера, чем дверь. Зазоры 10-15 мм по краям, потом заполним их пеной.

Все сделали? Идем дальше.

Отделяем дверь и коробку новой входной двери

Действуем по тому же принципу, что и с демонтированной дверью:

Ставим вертикально.

Убираем с петель, приподняв полотно двери.

Дверь убираем туда, где она не будет мешать.

Достаем и монтируем ручку на входную дверь

Может показаться, что для нее еще найдется время, но доверьтесь нам. Это важный этап именно сейчас.

Производители нам предлагают различные комплектации ручек, однако общая концепция и логика сохраняется. Опишем один из вариантов комплектов, чтобы сориентировать вас в этом вопросе.

В комплектацию входят:

Ручки - 2 шт.

Накладки к ручкам.

Длинный штифт квадратного сечения – 1 шт.

Шурупы для фиксации - 6 шт.

Шестигранник.

Монтаж ручки:



Открутите накладку от ручки.

Установите длинный штифт.

Зафиксируйте шуруп шестигранником.

С уличной стороны двери с усилием прижмите ручку.

Зафиксируйте шурупами.

Установите ручку с другой стороны.

Сначала зафиксируйте винтами, а затем шестигранником к штифту.

Закрепите закрывающие накладки с внешней и внутренней стороны.

Готово. Возвращаемся к коробке двери.

Клеим малярный скотч

Бумажный скотч нужен для защиты короба от загрязнений, пены для монтажа и цемента.

С внешней и внутренней стороны коробки наклейте бумажный скотч по периметру.

Устанавливаем металлическую коробку в проем входной двери

Установите короб в проем. Следите, чтобы коробка встала ровно по длине и ширине. Помните, что зазоры должны быть 10-15 мм.

Регулируйте уровень с помощью монтажных клиньев.



Проверьте зазоры по горизонтали.

Зазоры по вертикали регулируйте с помощью строительного уровня и с внутренней стороны закрепляйте монтажными подкладками.

Проверьте зазоры по длине.

Буром просверлите отверстия через монтажные углубления.

Важно, чтобы коробка оставалась статичной. Начните работу с верхних петель. Сначала сверлите отверстия глубиной 10-15 см, затем устанавливайте в них анкерные болты.

Стоит учесть материал стены. Для пенобетонных стен используйте перфоратор в безударном режиме.

Сделайте отверстия под анкерные болты.

Посмотрите по уровню, как стоит коробка. Нам нужно, чтобы все было ровно.

Крепим каркас метизами.

Стоит учесть материал стены. Для пенобетонных стен используйте перфоратор в безударном режиме.

Закончили с дверной коробкой, переходим к самой двери.

Установка двери в коробку

Установите дверь на петли.

Проверьте механизмы. Попробуйте открыть и закрыть замок, так же проверьте ручку. Если механизмы работают с усилием, используя подкладки отрегулируйте стойку замка в соотношении к выдвигающимся запорным элементам замка.

Через отверстия, которые остались пустыми установите анкерные болты и слабо их затяните.

Снова проверьте уровнем ширину и длину двери. Протестируйте механизмы. Соотнесите дверь с дверной коробкой, ровно ли они находятся относительно друг друга.

Если дверь ровная и неподвижная в полуоткрытом состоянии - отлично.

Работаем пеной для монтажа

“Выпавшие” места и углубления очищаем от пыли (в идеале обдуть).

Берем пульверизатор и увлажняем стену.

Аккуратно по периметру заполняем пустые участки пеной.

Особое внимание уделите нижней части, именно через порог могут появиться сквозняки.

Помним про отверстия для анкеров, их тоже заполняем пеной.

Завершающий этап по монтажу входной двери

Когда все сделано, смело снимайте защитную пленку с двери. Конечно, если все ремонтные работы в доме закончились.

Напомним - установка сейф-двери дело не шуточное. Сделать это самому, с первого раза, без ошибок - возможно, но сложно. Поэтому рекомендуем в этом вопросе довериться мастерам, чтобы быть уверенным в надежности установки и в дальнейшем избежать трудностей с использованием двери по назначению.

Также существует опасность деформировать дверь во время монтажа и тогда придется потратить сумму больше, чем стоили бы услуги мастера.