Двери только тогда выполняют до конца свою защитную функцию, когда они надёжно заперты. Таким образом за сохранность нашего жилища и всего, что в нём, отвечают замки. Они делятся на две большие группы: цилиндровые и сувальдные. Сейчас ещё появились смартлоки, но это совсем другая песня. В этой статье речь пойдёт о сувальдных замках, которые вот уже на протяжении столетий не теряют своей популярности.

Достоинства и недостатки сувальдных замков

Сувальдный замок полюбился из-за своей простоты и надёжности. Устойчивость к взлому дала им второе название «сейфовый». Преимущества сувальдных замков:

Высокая надёжность и долговечность.

Прочность – они как правило имеют усиленный корпус.

Простота в использовании.

Универсальность – такой замок надёжно защитит и дом, и квартиру, и гараж, и кладовку.

Недостатки этой системы:

Если потерялся ключ, придётся менять весь замок (в цилиндровом достаточно поменять личинку).

Сам ключ довольно больших размеров, что не очень удобно, но, с другой стороны и потерять такой сложнее.

Его защита, увы, не абсолютна. Хотя он по многим параметрам надёжнее цилиндрового, его можно вскрыть отмычкой. Впрочем, сейчас изготавливаются замки с повышенной степенью защиты, о чём будет речь впереди.

Через сквозное отверстие замка в квартиру могут проникать звуки и запахи снаружи.

И всё же главное его достоинство – это надёжность, а именно этого мы ждём от запора. Поэтому сувальдные замки ещё долго будут востребованы, тем более что они постоянно усовершенствуются, повышая свою взломостойкость.

Конструкция сувальдного замка

Сувальдный замок получил своё название из-за сувальд – металлических пластин с секретной частью запорного механизма. Пластины имеют отверстия под конкретный ключ, всё это называется кодовым пазом.

Помимо этого, конструкция состоит из:

Корпуса.

Собственно засова, или ригеля – это штыри или пластины, которые запирают дверь.

Гребёнки – с её помощью ключ перемещает засов.

Стойки хвостовика засова – она блокирует движение ригелей, если ключ не подходит.

Пружины.

Ключей – алюминиевые или латунные, с одной или двумя бородками. Каждая имеет приводной зуб разной высоты.

Ключ, вставленный в отверстие замка, упирается в сувальды. При повороте ключа они приходят в движение, и если пазы ключа совпадают с их выемками, они, минуя стойку хвостовика, поворачивают ригели, дверь открывается. При однократном повороте ключа пружина возвращает сувальды в исходное положение. Если замок закрыт на два оборота, всё движение начинается сначала. Соответственно, чем больше оборотов ключа, тем надёжнее запор.

Разновидности сувальдных замков

Сувальдные замки могут быть врезными, накладными и навесными. Навесные обычно используются для гаражей, сараев и кладовых. Навесной замок – самый простой и самый не надёжный из всех.

Для защиты жилища используются либо врезной, либо накладной. Врезной замок, как видно из названия, врезывается в полотно двери, с обеих сторон его можно открыть только ключом, накладные же, как правило, с внутренней стороны имеют защёлку, вертушку или задвижку. Врезной замок может быть вставлен в дверь на стадии её изготовления, и так чаще всего происходит с металлическими дверями. Поскольку никаких манипуляций с дверным каркасом не происходит, этот метод считается более надёжным.

Помимо способа установки, сувальдные замки отличаются по типу перемещения сувальд, которые могут двигаться либо в одной плоскости, либо поворачиваться вокруг своей оси.

Количество этих пластин тоже может быть различным. Чем их больше, тем выше секретность замка. При четырёх пластинах количество возможных комбинаций не превышает 500, при шести – начинается от 100 000, самые секретные замки с восемью пластинами, там минимальное количество комбинаций 250 000. Стоят они дорого и для жилых помещений практически не используются.

Ещё одна важная характеристика – количество ригелей. Чем их больше, тем лучше, но, с другой стороны, тем больше и массивнее замок, не каждая дверь может выдержать. Оптимальным считается вариант от 4 до 6.

Надёжность сувальдного замка

Ну а теперь пора поговорить о том, что предлагают производители сувальдных замков, чтобы повысить их надёжность и защитить от взлома.

Всё дело в том, что широкая замочная скважина даёт возможность взломщику поковыряться в ней отмычкой, и это, конечно, существенный минус. Поэтому предотвратить взлом замка помогут:

Крепкий корпус из термообработаной стали.

Лицевая планка на двери – препятствует воздействию на механизм замка с торца.

Тяга – придаёт замку ещё большую надёжность.

Современные сувальдные замки оснащаются дополнительными средствами защиты от взломов.

Накладки под ключ с магнитом.

Накладки на корпус с узкой щелью для ключа.

Механизм с двумя ключами.

Защитные пластины из закалённых сплавов, противодействующие высверливанию стойки.

Накладки, скрывающие ключевое отверстие.

Втулки, блокираторы.

Системы «двойного ключа».

Усиленная стойка хвостовика, либо она выполнена из высокопрочного металла, либо в её торце имеется шарик из заклеенной стали.

Замки особой конструкции, которые в случае взлома выводят механизм из строя, блокируя в закрытом состоянии.

Высокопрочные ригели.

Защитные шторки. При не подходящем ключе сувальды упрутся в стойку, которая перекроет возможность дальнейшего движения, шторка опустится и заблокирует неправильный ключ.

Все эти ухищрения затрудняют работу взломщика. Ему придётся сильно повозиться, потратить много времени и «труд» его не будет бесшумным, что может привлечь внимание соседей.

Для ещё большей надёжности устанавливайте в пару к сувальдному цилиндровый замок. Современные цилиндровые замки тоже снабжены повышенными средствами защиты. Такой тандем превратит ваш дом в почти неприступную крепость.

Правила выбора сувальдного замка

Ну а теперь – о тонкостях выбора сувальдного замка. На что обратить внимание?

На взломостойкость. Она имеет несколько классов. Чем выше, тем лучше. Надёжные замки начинаются с 3-го класса взломоустойчивости.

На количество сувальд в конструкции. Их должно быть не менее 6.

На уровень секретности. Тесно связан с количеством сувальд.

На качество ригелей, они должны противостоять перепиливанию и быть изготовлены из закалённой стали.

На наличие бронепластины, защищающей от высверливания.

На наличие ложных пазов и буферных механизмов, препятствующих использованию отмычек.

Ключи должны быть тщательно отшлифованы, иметь идеально прямые углы.

Хороший замок возможно перекодировать, поэтому в комплекте к нему прилагаются запасной блок сувальд и ключи.

И вот ещё на что следует обратить внимание при выборе замка – на дверь, на которую он будет установлен. Замки для деревянных и металлических дверей отличаются друг от друга. Сувальдные замки могут быть левыми и правыми, не упустите из вида этот параметр. Параметры запорного механизма должны быть оптимальными, чтобы замок не мешал работе других систем. При выборе замка учтите возможность установки дополнительных защитных устройств и перекодировки оборудования.