Способов взломать дверь - великое множество. Делается это для незаконного проникновения в частную собственность. Но и способов помешать вторжению, с учетом развития новых технологий безопасности двери тоже много.

Входная дверь с защитой от взлома

Дверь в квартиру, следует хорошо защитить от взломов. Используется специальный термин - взломостойкая дверь или дверь повышенной взломостойкости. Такая дверь разработана для противодействия популярным способам незаконного проникновения на территорию жилища.



Взломостойкая дверь разработана для противодействия популярным способам незаконного проникновения на территорию вашего дома

Килечный нож для взлома входной двери

По сути, большая открывашка, которая предназначена для резки металла. Двери с толщиной стали от 0.8 до 1мм для такого ножа не вызовут проблем. Дешевые китайские двери - подарок для квартирных воров, потому как вскрываются быстро и без шума.

Напрашивается вывод: чем больше толщина стали, тем надежнее дверь? Это не так. Во всем должна быть мера. На защищенность от взлома влияет система ее проектирования, где один слабый элемент ставит под угрозу всю конструкцию .

Возвращаясь к вопросу выбора толщины, можно с уверенностью сказать, что толщина стали в диапазоне от 1,2 мм до 2 мм станет верным решением.

Делать выбор в пользу толстого металла, начиная от 2 мм - не рационально. Во-первых, стоимость двери значительно возрастет в геометрической прогрессии. А во-вторых, увеличится вес.

Не рекомендуется устанавливать в многоквартирном доме дверь весом в тонну, которая будет постепенно разрушать не только дверной проем, но также стены и пол.

Толщина стали в диапазоне от 1,2 мм до 2мм станет верным решением

Болгарка для взлома входной двери

С ее помощью злоумышленники могут предпринять отчаянную попытку срезать петли. Сомнительно, что подобный метод будет применяться в наше время. Он слишком шумный и затратный по времени. Воры не захотят привлекать к себе внимание, работая болгаркой в подъезде многоквартирного дома.

Но предположим, что события развиваются по наихудшему сценарию и работы болгаркой все-таки проводятся рядом с вашей дверью.

Первое, что приходит в голову - максимально осложнить работу ворам, и кажется, что сделать это можно, поставив дверь с тремя петлями. Что создаст дополнительные сложности при спиливании. По принципу - больше петель, больше времени. В действительности, это принесет больше проблем вам, чем злоумышленникам. Часто петли приварены к двери не на одной оси, а с небольшими отклонениями. Мы помним из школьного курса, что провести прямую (максимально точно) можно через две точки.

Теперь представим, что ось двери проходит через две точки - петли, а третья петля крепится с небольшим отклонением. Да, дверь будет открываться и закрываться нормально, ...какое-то время. Но на систему петель будет воздействовать повышенная нагрузка. Дверь будет постепенно уничтожать себя и тем самым, лет через пять, возможно облегчит работу домушникам.

Правильным решением будет выбрать дверь с двумя петлями, но оборудованную противосъемными ригелями. Даже если предположить, что целеустремленные воры спилят петли, они не смогут вынуть дверь из проема.

Но что делать, если целеустремленность злоумышленников граничит с фанатизмом, и было решено спилить еще и ригеля.

Правильным решением будет выбрать дверь с двумя петлями, но оборудованную противосъемными ригелями

Дополнительные точки запирания или девиаторы не позволят открыть дверь даже тогда. Девиаторы - дополнительные механизмы-засовы. Они выдвигаются из дверного полотна, когда вы закрываете замок. Дверь таким образом получается зафиксированной в проеме в нескольких точках.

В некоторых случаях с четырех сторон (эта система называется "краб"). Решение не позволит отжать или вынуть дверь даже после спиливания петель и ригелей. А теперь представьте себе разочарование людей, которые так хотели попасть в квартиру.

Вскрытие замка входной двери

Еще один распространенный способ попасть в дом. К сожалению, не придуман еще такой замок, который нельзя было бы вскрыть. Все зависит от того, сколько времени придется потратить на эту процедуру. Время на вскрытие - параметр, который определяет класс замка.

Существует четыре класса. 4 класс дает наивысшую степень защиты и выдерживает 30 минут взлома. И то, при условии, что заниматься этим будет профессионал. Возможно, дилетант не справиться с этой задачей и за 30 часов. Замки первого класса взламываются даже стамеской и строго не рекомендованы для установки на входную дверь.

4 класс взломостойкости дает наивысшую степень защиты и выдерживает 30 минут взлома

Метод отжима при взломе входной двери

Такой метод придет в голову преступникам, если предыдущие попытки не дали результатов. Между дверной коробкой и полотном вставляется монтировка, и дверь "отжимается" до тех пор, пока ригеля замка не перестанут удерживать ее.

Помешать этому способу может система противовзломного лабиринта. Когда при введении монтировки в зазор, дверное полотно деформируется и зацепляется за дверную коробку. С каждым движением монтировки, шансы открыть дверь будут стремительно приближаться к нулю.

Вскрытие входной двери высверливанием замка

Еще один способ взлома. Чтобы не связываться со сложной системой ригелей девиаторов, вставка из гранитобетона в зоне установки замка станет неприятным сюрпризом для злоумышленников. Высверлить такой замок быстро и тихо - сомнительная идея.

Вскрытие замка входной двери отмычками

Это последний шанс попасть в квартиру. Замки четвертого класса разработаны, чтобы усложнить их отпирание с помощью отмычек, насколько это возможно.

К примеру, некоторые сувальдные замки оборудованы системой "smart trap".

Система "Smart trap" включает в себя ряд элементов. В замок интегрируются специальные шторки из высокопрочных материалов. Когда ключ вставлен в замочную скважину, шторка опускается, блокирует ключ и не позволяет вытащить его из скважины до момента полного открывания замка. Когда замок открыт - ключ можно спокойно вынуть.

Пластина напрямую связана с ригельной системой замка. И ригели сдвигаются с места, исключительно в том случае, если пластина опущена. Получается двойная защита, если в скважине нет ключа, а он заменен отмычкой, то все равно это не даст результата.

Что касается цилиндрических замков 4 класса, то они также защищены от интеллектуального взлома. Технологией дополнительных стопорных штифтов. Даже если с помощью отмычек удастся подобрать верную комбинацию, дополнительные штифты не дадут провернуть сердечник замка.

Остается последний вариант - открыть дверь ключом. Помните, что никакие системы защиты двери и замков от взлома не спасут вас в том случае, если злоумышленник откроет дверь вашим ключом.

Всегда помните о мерах предосторожности. Не оставляйте ключи без присмотра в общественном месте и не передавайте их третьим лицам. На многих замках сейчас установлена система перекодировки ключа.

Если вы потеряли ключ, вам нужно срочно перекодировать замок, после чего старый ключ больше не подойдет к нему. Если система перекодировки не предусмотрена, то потребуется замена всего механизма.

Помните, что никакие системы защиты двери и замков от взлома не спасут вас в том случае, если злоумышленник откроет дверь вашим ключом

Не ограничивайтесь установкой одного замка на дверь. Скомбинируйте в одной двери два типа замков с отличающимися системами открывания.

И помните, безопасность семьи и жилища стоит того, чтобы с ответственностью подойти к выбору входной двери и замков.