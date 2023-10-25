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Самостоятельная замена замка на входной металлической двери: пошаговая инструкция

#Входные двери #Ремонт #Двери #Советы эксперта #Своими руками

У каждого человека рано или поздно возникает необходимость в смене дверного замка. Что может послужить причиной такого поступка? Их достаточно много: начиная от потери ключей (замена замка здесь должна быть очень быстрой, чтобы обеспечить безопасность жилища от воров) и заканчивая покупкой/ продажей квартиры. 

Во всех этих случаях необходимо заменить замок. Стоит отметить, что при замене замка можно или обратиться к специалисту, или выполнить работу самостоятельно.

Порядок действий при замене замка на входной двери

1. Определите для себя тип замка

Перед походом в магазин необходимо собрать информацию и сделать выбор в пользу конкретной модели замка. Так как в магазине от большого количества предложений могут просто «глаза разбежаться». 

И тогда выбор может быть не самым верным. Обратите внимание: для обеспечения высокого уровня безопасности рекомендуется устанавливать на дверь два замка разного типа.

Какие типы замков бывают

  • Электронные замки

Да-да, такой тип замков, которые только раньше можно было увидеть или в гостиницах высокого класса, или по телевизору, стали постепенно «осваивать новые пространства»!

На данный момент они встречают еще редко из-за своей дороговизны. К их достоинствам можно отнести: высокий уровень секретности и надежности (редкий вор владеет хакерскими навыками), долговечность. 

Но есть большой «минус» - самостоятельно такой замок невозможно заменить. Для этого необходимо обращаться к производителю.

Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Медный
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Медный
47 500
Замок электронный автоматический Morgan Secret Automatic Чёрный
Замок электронный автоматический Morgan Secret Automatic Чёрный
7 200
Замок электронный автоматический Philips EasyKey Alpha Золотой
Замок электронный автоматический Philips EasyKey Alpha Золотой
54 288
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 603
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 603
29 481
Замок электронный гостиничный ADEL 1800 MF Нержавеющая сталь
Замок электронный гостиничный ADEL 1800 MF Нержавеющая сталь
12 000
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Чёрный
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Чёрный
47 816
Замок электронный полуавтоматический Morgan Secret MS X28 Серый
Замок электронный полуавтоматический Morgan Secret MS X28 Серый
13 662
Замок электронный автоматический Philips EasyKey 9300
Замок электронный автоматический Philips EasyKey 9300
74 780

 

  • Цилиндровые замки

Самые распространенные из-за своей низкой стоимости.

И хотя производители постарались обеспечить высокий уровень секретности, чтобы «домушники» не могли вскрыть такие замки при помощи отмычки, но все равно слишком надежными их назвать трудно. Причина этого достаточно проста: личинку такого замка достаточно просто выбить одним сильным ударом. 

И все. Дверь в жилище открыта для криминального элемента. Из-за этого необходимо дополнительно тратиться (если в комплекте производитель не предоставил) на бронированную пластину, которая защищает цилиндровый замок от механического воздействия. 

Цилиндровый механизм «Cisa RS3 OL3S1-19.66» (80 мм/30+10+40) Латунь
Цилиндровый механизм «Cisa RS3 OL3S1-19.66» (80 мм/30+10+40) Латунь
30 161
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa ASTRAL ОА312-23.12» (100 мм/45+10+45) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa ASTRAL ОА312-23.12» (100 мм/45+10+45) Никель
11 492
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa RS3 OL3S7-87.66 (90 мм/55+10+25), ЛАТУНЬ
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa RS3 OL3S7-87.66 (90 мм/55+10+25), ЛАТУНЬ
39 105
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F364601RC5» (82 мм/31+10+41) МатНикель
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F364601RC5» (82 мм/31+10+41) МатНикель
20 358
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F414101RTC5» (82 мм/36+10+36) Латунь (PVD)
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F414101RTC5» (82 мм/36+10+36) Латунь (PVD)
22 379
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «CP4P313101C5» (62 мм/26+10+26) МатНикель
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «CP4P313101C5» (62 мм/26+10+26) МатНикель
14 226
Комплект ключей для кодирования "New Cambio" 06.520.61.1, (5 ключей 00163)
Комплект ключей для кодирования "New Cambio" 06.520.61.1, (5 ключей 00163)
10 080

 

  • Сувальдный замок

Один из самых сложных для домашнего ремонта.

Специалисты рекомендуют обратиться к мастерам, если вы неуверенны в своих силах при замене/ починке замка такого типа. Сложность заключается в самом механизме сувальдного замка. 

Он состоит из нескольких металлических пластин (могут быть различной формы), расположенных в определенном порядке. Такой замок невозможно выбить ударом, но он прекрасно поддается отмычке.

Сразу стоит отметить, что чаще всего замки такого типа устанавливают и сверху, и снизу. Это делают, чтобы избежать создания «мостиков» холода во время зимнего периода.

Замок врезной сувальдный с защёлкой «ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR» (тех. упаковка) Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR» (тех. упаковка) Хром
25 194
Замок врезной сувальдный с защёлкой «NEW CAMBIO FACILE 57.685.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «NEW CAMBIO FACILE 57.685.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром
27 543
Замок врезной сувальдный «57.028.60» (кл. 00100.001) Хром
Замок врезной сувальдный «57.028.60» (кл. 00100.001) Хром
18 044
Замок врезной сувальдный с защёлкой «57.535.48» (тех. упаковка) Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «57.535.48» (тех. упаковка) Хром
21 372
Замок врезной сувальдный «52.Y583 B My Key S» левый, кл 60 мм, без накладок Хром
Замок врезной сувальдный «52.Y583 B My Key S» левый, кл 60 мм, без накладок Хром
21 500
Замок врезной сувальдный 72.110 (толщина 25 мм), без накл.
Замок врезной сувальдный 72.110 (толщина 25 мм), без накл.
19 780
Ламинат SPC Floorwood Unit 4403 Дуб Фолио 0,5/43 4V
Ламинат SPC Floorwood Unit 4403 Дуб Фолио 0,5/43 4V
1 387

 

2. Сделайте все необходимые замеры

Следующий важный пункт: сделать замеры. То есть высоту и толщину замка, расстояние от центра скважины до монтажной планки, глубину входа ригелей в дверную раму и так далее. Если есть опасения в неверности замеров или нет времени для тщательных измерений, то можно воспользоваться старым замком. 

И вместе с ним прийти в магазин. Тогда можно будет попросить консультантов подобрать новый замок с точно такими же техническими характеристиками и параметрами. А если какие-то параметры не устраивают, то можно сразу об этом сказать, чтобы подобрали модель с учетом высказанных пожеланий.

3. Изучите рекомендации по установке замка

Стоит отметить, что самостоятельная установка дверного замка требует большого внимания и огромного количества терпения. Чтобы избежать неприятных последствий (например, не работает запирающий механизм замка) необходимо тщательно изучить рекомендации по установке замка, которые предоставляет производитель. 

Если нет данной информации на этикетке замка (или в документах при покупке двери), то следует обратиться на сайт производителя, и там прочитать информацию. Пропускать этот пункт не нужно! 

Так как, если не ознакомиться с информацией, то можно легко совершить ошибку, которая приведет к поломке нового изделия. Следовательно, придется приобретать новое. А это лишние денежные траты, потеря времени, нервов и физических сил.

4. Покупайте только у официального производителя или его представителя

Стремление самостоятельно заменить замок – это прекрасно! Но если вы стремитесь сэкономить на монтаже нового изделия, то обратите внимание на места приобретения замка. Это должны быть официальные торговые точки, которые не вызывают сомнений в их деятельности. И товары надежного производителя. 

Почему это так важно? Все просто: если изделие было с браком или вообще не подошло по своим параметрам, то его можно будет спокойно вернуть в магазин (и не потерять деньги!) или обменять на нужный по техническим характеристикам замок. 

Если не соблюдать данную рекомендацию, то может получиться, как в известной поговорке: «Скупой платит дважды». 

Другими словами: вам придется тратиться в будущем намного больше, чем на покупку нового замка в официальной точке продаж (или через официальный сайт производителя).

5. Приготовьте ручку/ карандаш и листок бумаги

Несколько необычная рекомендация, но ее тоже стоит учитывать. Зачем? Дело в том, что при разборе замка лучше записывать, что и зачем было демонтировано. Особенно это важно, если замок меняется в первый раз или есть даже минимальная вероятность возникновения перерыва. 

Не стоит надеяться, что в памяти будет сохранен порядок работы. Лучше потратить чуть больше времени на разбор замка и тщательную запись действий, чтобы потом можно было быстро вставить новый замок и прикрепить все ранее открученные детали.

6. Приготовьте место и тару под детали

Тоже очень важный момент, который часто упускают из вида. Перед работой стоит подготовить место и/ или несколько тар, куда будут складываться все детали (особенно саморезы и прочие мелкие крепежные элементы, которые постоянно норовят «сбежать»). 

Будет прекрасно, если вы для себя как-то прономеруете приготовленные баночки. Это необходимо, чтобы точно знать, какая деталь и в каком порядке должна быть прикреплена на дверь.

Как вариант: можно приготовить место на тумбочке или на полу, разложив на нем заранее пронумерованные бумажки. На них будут укладываться детали от двери. Таким образом, вы сможете быстро и качественно собрать замок и избежать появления «лишних» или «недостающих» деталей.

 

Замена цилиндрового замка на входной двери

Порядок работы по замене такого типа замка осуществляется в следующем порядке:

  • Поверните ключ на позицию «Открыто». Все ригели должны быть полностью задвинуты.

  • Аккуратно извлеките сердцевину замка из двери.

  • Снимите защитную накладку и задвижку (если есть), дверную ручку.

  • Уберите саморезы с торцевой части двери, которые фиксировали на месте замок.

  • Осторожно и аккуратно извлеките замок из дверного полотна.

B01102.50.93.567 Защелка врезная WC (черный) MEDIANA EV. (инд.упак+B01000.13)
B01102.50.93.567 Защелка врезная WC (черный) MEDIANA EV. (инд.упак+B01000.13)
2 232
B06102.50.FM.567 Защелка врезная WC (белый) с отв. пл. B02402.05.91 MEDIANA POLARIS
B06102.50.FM.567 Защелка врезная WC (белый) с отв. пл. B02402.05.91 MEDIANA POLARIS
2 808
Замок цилиндровый с в комплекте с ручкой LOCKSET.9011 (SET F9011) AB бронза
Замок цилиндровый с в комплекте с ручкой LOCKSET.9011 (SET F9011) AB бронза
4 845
Замок врезной цилиндровый с защёлкой в комплекте с ручкой «ЗВ-7 (ЗВ4-6)» 4 кл. Антик Медь
Замок врезной цилиндровый с защёлкой в комплекте с ручкой «ЗВ-7 (ЗВ4-6)» 4 кл. Антик Медь
2 122
Корпус врезного замка под цилиндр CENTRO B01025.50.12 ригель+защёлка (античная бронза)
Корпус врезного замка под цилиндр CENTRO B01025.50.12 ригель+защёлка (античная бронза)
2 268
B01101.50.06.579 Корпус врезного замка под ключ (никель) MEDIANA EV. (инд.упак+B01000.40.06)
B01101.50.06.579 Корпус врезного замка под ключ (никель) MEDIANA EV. (инд.упак+B01000.40.06)
1 711
B01102.50.03.567 Защелка врезная WC (латунь) MEDIANA EV. (инд.упак+B01000.13)
B01102.50.03.567 Защелка врезная WC (латунь) MEDIANA EV. (инд.упак+B01000.13)
1 575

 

Замена верхнего сувальдного замка входной металлической двери

Некоторые модели сувальдного замка могут отличаться от представленной схемы «разбора и вставки в дверь». Поэтому рекомендуется изучить инструкцию перед проведением работы. 

Стоит сразу отметить, что если вы планируете самостоятельный ремонт такого замка, то стоит приобретать запчасти той же фирмы, что и замок. Так как детали другой фирмы могут просто не подойти. 

Примерный порядок действий по замене сувальдного замка следующий:

  • При помощи крестовой отвертки выкрутите все саморезы на монтажной планке с торцевой части двери.
  • Аккуратно вытащите корпус замка из дверного полотна.

  • Вставьте на это место новый замок.

  • Вкрутите крепежные элементы в монтажную планку для закрепления изделия на месте.

Замена нижнего сувальдного замка входной двери

Порядок работы:

  • Аккуратно и осторожно ослабьте крепление дверной ручки с наружной стороны металлической двери.
  • Демонтируйте декоративное кольцо около дверной ручки с внутренней стороны двери.

  • При помощи крестовой отвертки уберите все саморезы внутренней ручки.

  • Осторожно вытяните на себя рукоятку с четырехгранником.

  • Выверните все винты с монтажной планки механизма замка.

  • Извлеките старый механизм из дверного полотна.

  • На освободившееся место вставьте новый замок.

  • Вкрутите крепежные элементы в монтажную планку.

  • Вставьте в дверное полотно рукоятку с четырехгранником.

  • Вкрутите на место саморезы с дверной ручки.

  • Прикрепите декоративное кольцо около дверной ручки с внутренней стороны двери.

  • Усильте крепление дверной ручки с наружной стороны двери.

Защелка магнитная под цилиндр Vantage MC85 SN Матовый никель
Защелка магнитная под цилиндр Vantage MC85 SN Матовый никель
722
Замок для межкомнатной двери «Bravo M-3-CL» Бронза
Замок для межкомнатной двери «Bravo M-3-CL» Бронза
770
Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.06 (никель)
Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.06 (никель)
1 275
Корпус врезного замка c защёлкой METLH25-50 Box (LH 25-50) SG мат.золото
Корпус врезного замка c защёлкой METLH25-50 Box (LH 25-50) SG мат.золото
1 036
Замок межкомнатный под цилиндр «MAGNET M85C-50 GR» Графит
Замок межкомнатный под цилиндр «MAGNET M85C-50 GR» Графит
1 203
Корпус врезного замка c защёлкой PLASTP85C-50 (P85C-50) SN матовый никель
Корпус врезного замка c защёлкой PLASTP85C-50 (P85C-50) SN матовый никель
913
Корпус врезного замка MAGNM85C-50 (M85C-50) AB бронза
Корпус врезного замка MAGNM85C-50 (M85C-50) AB бронза
1 241
Замок для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-3-CL» Хром
Замок для межкомнатной двери пластиковый язычок «Bravo P-3-CL» Хром
 
630

 

Замена на входной двери замка с ригельным механизмом

Данные замки тоже можно встретить в магазинах. Стоит сразу отметить – они очень «капризные и нежные» в работе! Поэтому работать с ними следует очень аккуратно и терпеливо.

Порядок работы:

  • Дверь снимите с петель и уложите на пол.

  • Частично разберите дверное полотно со стороны замка, чтобы можно было провести замену запирающего механизма.

  • Ослабьте тягу ригелей.

  • Аккуратно и осторожно отсоедините ригели от замкового устройства. Помните, что малейшая деформация ригелей может привести к тому, что замок не будет выполнять свои «запирающие» функции. Так как не будет совпадения гнезда с торцевой частью ригелей.

  • Далее проведите демонтаж старого замка и установку нового устройства согласно инструкции сувальдного или цилиндрового замка.

  • Смазывайте замок.

Чтобы продлить «срок службы» нового замка входной двери, необходимо его периодически смазывать. И вынимать замок из дверного полотна для этой операции не нужно! Достаточно приобрести хороший шприц с тонкой иглой. 

Благодаря шприцу можно осторожно впрыснуть масло в скважину. А потом нужно просто несколько раз повернуть ключ из позиции «Открыто» в позицию «Закрыто» и обратно несколько раз до упора.

Замок врезной электромеханический «NEW CAMBIO FACILE 17.685.28» (инд. упаковка) Хром
Замок врезной электромеханический «NEW CAMBIO FACILE 17.685.28» (инд. упаковка) Хром
54 976
Замок врезной двухсистемный 57.786.48 Хром (тех. упаковка)
Замок врезной двухсистемный 57.786.48 Хром (тех. упаковка)
36 313
Замок врезной электромеханический «12.011.60» Хром
Замок врезной электромеханический «12.011.60» Хром
 
29 635
Замок врезной двухсистемный 54.J919M-S MyKey (левый), перекод. с торца, кл. 60 мм, без накл.
Замок врезной двухсистемный 54.J919M-S MyKey (левый), перекод. с торца, кл. 60 мм, без накл.
 
26 880
Замок врезной сувальдный 52.J525M-D MyKey (правый), ключ 40 мм, без накл.
Замок врезной сувальдный 52.J525M-D MyKey (правый), ключ 40 мм, без накл.
31 216
Замок врезной двухсистемный «54.797-S» (левый) (без накладок), ключ 60 мм Хром
Замок врезной двухсистемный «54.797-S» (левый) (без накладок), ключ 60 мм Хром
 
17 640
Замок врезной двухсистемный 54.797-S (левый), ключ 40 мм, без накл.
Замок врезной двухсистемный 54.797-S (левый), ключ 40 мм, без накл.
 
25 055
Секретная накладка на сувальдный замок «02.716.61.1.18» Хром
Секретная накладка на сувальдный замок «02.716.61.1.18» Хром
39 733

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