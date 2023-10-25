У каждого человека рано или поздно возникает необходимость в смене дверного замка. Что может послужить причиной такого поступка? Их достаточно много: начиная от потери ключей (замена замка здесь должна быть очень быстрой, чтобы обеспечить безопасность жилища от воров) и заканчивая покупкой/ продажей квартиры.

Во всех этих случаях необходимо заменить замок. Стоит отметить, что при замене замка можно или обратиться к специалисту, или выполнить работу самостоятельно.

Порядок действий при замене замка на входной двери

1. Определите для себя тип замка

Перед походом в магазин необходимо собрать информацию и сделать выбор в пользу конкретной модели замка. Так как в магазине от большого количества предложений могут просто «глаза разбежаться».

И тогда выбор может быть не самым верным. Обратите внимание: для обеспечения высокого уровня безопасности рекомендуется устанавливать на дверь два замка разного типа.

Какие типы замков бывают

Электронные замки

Да-да, такой тип замков, которые только раньше можно было увидеть или в гостиницах высокого класса, или по телевизору, стали постепенно «осваивать новые пространства»!

На данный момент они встречают еще редко из-за своей дороговизны. К их достоинствам можно отнести: высокий уровень секретности и надежности (редкий вор владеет хакерскими навыками), долговечность.

Но есть большой «минус» - самостоятельно такой замок невозможно заменить. Для этого необходимо обращаться к производителю.

Цилиндровые замки

Самые распространенные из-за своей низкой стоимости.

И хотя производители постарались обеспечить высокий уровень секретности, чтобы «домушники» не могли вскрыть такие замки при помощи отмычки, но все равно слишком надежными их назвать трудно. Причина этого достаточно проста: личинку такого замка достаточно просто выбить одним сильным ударом.

И все. Дверь в жилище открыта для криминального элемента. Из-за этого необходимо дополнительно тратиться (если в комплекте производитель не предоставил) на бронированную пластину, которая защищает цилиндровый замок от механического воздействия.

Сувальдный замок

Один из самых сложных для домашнего ремонта.

Специалисты рекомендуют обратиться к мастерам, если вы неуверенны в своих силах при замене/ починке замка такого типа. Сложность заключается в самом механизме сувальдного замка.

Он состоит из нескольких металлических пластин (могут быть различной формы), расположенных в определенном порядке. Такой замок невозможно выбить ударом, но он прекрасно поддается отмычке.

Сразу стоит отметить, что чаще всего замки такого типа устанавливают и сверху, и снизу. Это делают, чтобы избежать создания «мостиков» холода во время зимнего периода.

2. Сделайте все необходимые замеры

Следующий важный пункт: сделать замеры. То есть высоту и толщину замка, расстояние от центра скважины до монтажной планки, глубину входа ригелей в дверную раму и так далее. Если есть опасения в неверности замеров или нет времени для тщательных измерений, то можно воспользоваться старым замком.

И вместе с ним прийти в магазин. Тогда можно будет попросить консультантов подобрать новый замок с точно такими же техническими характеристиками и параметрами. А если какие-то параметры не устраивают, то можно сразу об этом сказать, чтобы подобрали модель с учетом высказанных пожеланий.

3. Изучите рекомендации по установке замка

Стоит отметить, что самостоятельная установка дверного замка требует большого внимания и огромного количества терпения. Чтобы избежать неприятных последствий (например, не работает запирающий механизм замка) необходимо тщательно изучить рекомендации по установке замка, которые предоставляет производитель.

Если нет данной информации на этикетке замка (или в документах при покупке двери), то следует обратиться на сайт производителя, и там прочитать информацию. Пропускать этот пункт не нужно!

Так как, если не ознакомиться с информацией, то можно легко совершить ошибку, которая приведет к поломке нового изделия. Следовательно, придется приобретать новое. А это лишние денежные траты, потеря времени, нервов и физических сил.

4. Покупайте только у официального производителя или его представителя

Стремление самостоятельно заменить замок – это прекрасно! Но если вы стремитесь сэкономить на монтаже нового изделия, то обратите внимание на места приобретения замка. Это должны быть официальные торговые точки, которые не вызывают сомнений в их деятельности. И товары надежного производителя.

Почему это так важно? Все просто: если изделие было с браком или вообще не подошло по своим параметрам, то его можно будет спокойно вернуть в магазин (и не потерять деньги!) или обменять на нужный по техническим характеристикам замок.

Если не соблюдать данную рекомендацию, то может получиться, как в известной поговорке: «Скупой платит дважды».

Другими словами: вам придется тратиться в будущем намного больше, чем на покупку нового замка в официальной точке продаж (или через официальный сайт производителя).

5. Приготовьте ручку/ карандаш и листок бумаги

Несколько необычная рекомендация, но ее тоже стоит учитывать. Зачем? Дело в том, что при разборе замка лучше записывать, что и зачем было демонтировано. Особенно это важно, если замок меняется в первый раз или есть даже минимальная вероятность возникновения перерыва.

Не стоит надеяться, что в памяти будет сохранен порядок работы. Лучше потратить чуть больше времени на разбор замка и тщательную запись действий, чтобы потом можно было быстро вставить новый замок и прикрепить все ранее открученные детали.

6. Приготовьте место и тару под детали

Тоже очень важный момент, который часто упускают из вида. Перед работой стоит подготовить место и/ или несколько тар, куда будут складываться все детали (особенно саморезы и прочие мелкие крепежные элементы, которые постоянно норовят «сбежать»).

Будет прекрасно, если вы для себя как-то прономеруете приготовленные баночки. Это необходимо, чтобы точно знать, какая деталь и в каком порядке должна быть прикреплена на дверь.

Как вариант: можно приготовить место на тумбочке или на полу, разложив на нем заранее пронумерованные бумажки. На них будут укладываться детали от двери. Таким образом, вы сможете быстро и качественно собрать замок и избежать появления «лишних» или «недостающих» деталей.

Замена цилиндрового замка на входной двери

Порядок работы по замене такого типа замка осуществляется в следующем порядке:

Поверните ключ на позицию «Открыто». Все ригели должны быть полностью задвинуты.

Аккуратно извлеките сердцевину замка из двери.

Снимите защитную накладку и задвижку (если есть), дверную ручку.

Уберите саморезы с торцевой части двери, которые фиксировали на месте замок.

Осторожно и аккуратно извлеките замок из дверного полотна.

Замена верхнего сувальдного замка входной металлической двери

Некоторые модели сувальдного замка могут отличаться от представленной схемы «разбора и вставки в дверь». Поэтому рекомендуется изучить инструкцию перед проведением работы.

Стоит сразу отметить, что если вы планируете самостоятельный ремонт такого замка, то стоит приобретать запчасти той же фирмы, что и замок. Так как детали другой фирмы могут просто не подойти.

Примерный порядок действий по замене сувальдного замка следующий:

При помощи крестовой отвертки выкрутите все саморезы на монтажной планке с торцевой части двери.

Аккуратно вытащите корпус замка из дверного полотна.

Вставьте на это место новый замок.

Вкрутите крепежные элементы в монтажную планку для закрепления изделия на месте.

Замена нижнего сувальдного замка входной двери

Порядок работы:

Аккуратно и осторожно ослабьте крепление дверной ручки с наружной стороны металлической двери.

Демонтируйте декоративное кольцо около дверной ручки с внутренней стороны двери.

При помощи крестовой отвертки уберите все саморезы внутренней ручки.

Осторожно вытяните на себя рукоятку с четырехгранником.

Выверните все винты с монтажной планки механизма замка.

Извлеките старый механизм из дверного полотна.

На освободившееся место вставьте новый замок.

Вкрутите крепежные элементы в монтажную планку.

Вставьте в дверное полотно рукоятку с четырехгранником.

Вкрутите на место саморезы с дверной ручки.

Прикрепите декоративное кольцо около дверной ручки с внутренней стороны двери.

Усильте крепление дверной ручки с наружной стороны двери.

Замена на входной двери замка с ригельным механизмом

Данные замки тоже можно встретить в магазинах. Стоит сразу отметить – они очень «капризные и нежные» в работе! Поэтому работать с ними следует очень аккуратно и терпеливо.

Порядок работы:

Дверь снимите с петель и уложите на пол.

Частично разберите дверное полотно со стороны замка, чтобы можно было провести замену запирающего механизма.

Ослабьте тягу ригелей.

Аккуратно и осторожно отсоедините ригели от замкового устройства. Помните, что малейшая деформация ригелей может привести к тому, что замок не будет выполнять свои «запирающие» функции. Так как не будет совпадения гнезда с торцевой частью ригелей.

Далее проведите демонтаж старого замка и установку нового устройства согласно инструкции сувальдного или цилиндрового замка.

Смазывайте замок.

Чтобы продлить «срок службы» нового замка входной двери, необходимо его периодически смазывать. И вынимать замок из дверного полотна для этой операции не нужно! Достаточно приобрести хороший шприц с тонкой иглой.

Благодаря шприцу можно осторожно впрыснуть масло в скважину. А потом нужно просто несколько раз повернуть ключ из позиции «Открыто» в позицию «Закрыто» и обратно несколько раз до упора.