Еще с давних времен для защиты имущества и прочих ценностей люди используют замки. С каждым годом уровень защиты совершенствуется, и сегодня ассортимент настолько разнообразен, что прежде, чем сделать выбор, придется подробно ознакомиться с характеристиками каждой модели.





Рассмотрим замки с цилиндровым механизмом, которые запираются буквально одним движением руки. Но насколько они надежны, при всей своей конструктивной и внешней простоте?





Что такое замок с цилиндровым механизмом

Механизм состоит из ригелей – части запорного устройства и запорной арматуры. Движение ключа в замке провоцирует движение запорных механизмов. Цилиндр устроен таким образом, что открыть или закрыть замок можно только родным ключом. В комплекте, как правило, идет от 3 до 5 ключей к каждой модели.





Устройство замка не требует никаких усилий для открытия или закрытия. Если родной ключ будет утерян, то достаточно поменять только цилиндр в замке, не трогая весь механизм.

Даже цилиндры от разных производителей подходят к замковой конструкции, так как по строению они универсальны. Важно учитывать длину личинки, что после установки она сильно не выпирала или, напротив, не села слишком глубоко.





Цилиндры делятся по типу запорного механизма на два вида:

ключ-ключ – когда и внутри, и снаружи для открытия и закрытия используется только ключ;

ключ-завертка – когда снаружи замок открывается и закрывается ключом, а изнутри поворотом специальной ручки;





полуцилиндр – когда открыть и закрыть замок можно только снаружи родным ключом. В основном используется в подсобных помещениях, где просто нет необходимости запираться изнутри.

Какой цилиндр лучше из двух видов, решают только индивидуальные предпочтения и условия удобства эксплуатации. Самый популярный вариант – ключ-завертка.



Как выбрать надежный цилиндровый замок

На выбор замка влияют несколько факторов:



уровень секретности и надежности;

простота эксплуатации;

износостойкость и долговечность;

антивандальные качества;

стойкость к механическому и силовому воздействию.

Такие параметры, как износостойкость и эксплуатационная надежность, напрямую зависят от материала, из которого изготовлен механизм и качества смазки, используемой для внутренних деталей.

Какой материал корпуса лучше для цилиндровых замков

Замки цилиндрового типа преимущественно изготавливают из трех сплавов:

Латунь – по стоимости относится к среднему сегменту. Довольно крепкий и надежный материал. Если взять личинку в руку, заметно ощущается вес замка.





Материал не боится влаги, температурных перепадов, жира и пыли. Латунь имеет благородный оттенок, поэтому визуально такие замки выглядят презентабельно.





Алюминий – относится к эконом классу. Доступность сегмента объясняется качествами материала. Алюминий довольно мягкий, имеет незначительный вес.

Обычно такие личинки снабжены минимальным набором секретов и степеней надежности. Качественной защитой дома или квартиры такой замок назвать нельзя, но для хозяйственных построек или подсобных помещений прекрасно подойдет.





Силумин – по стоимости самый доступный цилиндровый замок. Практически невесомый с минимальным набором защитных систем, он однозначно не подходит в качестве замка для жилища. Подобные модели преимущественно используются для межкомнатных дверей.

Латунь среди представленных сплавов является самым надежным материалом. С таким замком не придется переживать, что его заклинит в самый неподходящий момент.





Как определить антивандальную надежность цилиндрового замка

Сплав, вес и внешние характеристики замка – это интересно, но при выборе системы, главным вопросом остается уровень ее надежности.







Степень защиты против взлома определяет то, насколько эффективно конструкция может противостоять следующим факторам:

сверление;

силовое выбивание;

вырывание;

переламывание;

подбор отмычек.

Современные разработки по защите и секретности замков способны обеспечить надежный уровень безопасности. Личинки, выполненные из твердых закаленных сплавов, практически не берет ни одно сверло.

Некоторые модели изготовлены по особой технологии, где при попытке взлома отламывается только передняя часть цилиндра. Далее замок не поддается силовым воздействиям. Но при этом возможность без проблем открыть дверь родным ключом остается неизменной.





В некоторых моделях основной защитный упор сделан на взлом с попыткой выбить замок из ячейки. В этом случае у вандалов нет шансов. Но есть один минус, при правильно подобранном сверле, личинку можно просто высверлить.

В качестве дополнительной защиты многие производители предлагают к цилиндровым замкам приобретать броненакладки. Такой аксессуар значительно повышает уровень безопасности и обеспечивает защиту практически от всех видов взлома. Накладки, в зависимости от принципа монтажа замка, делятся на два типа – накладные и врезные.

Накладные варианты крепятся на внешнее полотно входной двери. Обеспечивают надежную защиту от высверливания, выбивания, выламывания. Но ровно до тех пор, пока защита не будет сорвана с дверного полотна. При этом сделать это не так уж и сложно.





Более уверенную защиту обеспечивает врезная накладка, так как монтируется непосредственно на сам замок. Сорвать врезную накладку практически невозможно, а в ее присутствии нереально вскрыть замок, без участия родного ключа.

Как определить интеллектуальную защиту цилиндрового замка

Уровень защиты от интеллектуального вскрытия замка определяет секретность.







На заметку: интеллектуальное вскрытие – подбор ключей и отмычек.

Секретность – количество кодовых комбинаций, которое определяет число пинов и рядов в штифтовом цилиндре. Самые примитивные замки имеют не более 500 комбинаций. Личинки премиум-класса отличаются большей надежностью за счет 10 и более миллионов комбинаций.





Класс замков по уровню защиты:

1 класс – низкий уровень безопасности. На вскрытие подобного замка потребуется не более 5 минут. Целесообразно использовать для межкомнатных дверей.

2 класс – средний уровень защиты. На взлом подобной системы потребуется от 5 до 10 минут. Можно использовать для входных дверей, при условии полной уверенности, что дом или квартира находятся в относительно безопасном районе.

3 класс – повышенный уровень защиты. На вскрытие подобного замка уйдет не менее 30 минут. Подобные системы используются в помещениях особой важности, в том числе и в тех, которые находятся под охраной. Отличный, надежный вариант для входной двери дома или квартиры.

4 класс – высокий уровень безопасности. Взломать такой замок практически невозможно. На попытки подбора ключа или отмычки может уйти ни один час. Замковые системы 4 уровня безопасности используются на объектах особой важности.

На заметку: производители не привязывают уровень безопасности замка к определенному классу, не указывают предположительное время взлома.

Поэтому покупателю необходимо ориентироваться на совокупность факторов:

уровень секретности – чем больше количество комбинаций, тем надежнее замок;

уровень защиты от вандальных способов взлома – высверливание, выбивание, выламывание;

наличие возможности укомплектовать замок броненакладками;

материал корпуса, предпочтительно латунь.

Необходимый уровень безопасности определяется назначением двери. Для входных дверей в дом или квартиру оптимальным вариантом будут модели с 4 и 5 классом защиты. Для подсобных помещений, хозяйственных построек и межкомнатных дверей, можно подобрать модели попроще.

Цены на цилиндровые замки

В случае с замками, стоимость является определяющим параметром качества. Самые бюджетные варианты не отличаются высоким уровнем защиты. Чаще всего они содержат минимальный набор комбинаций, самый простой корпус, а защита от вандальных способов вскрытия и вовсе отсутствует. Открыть такой замок очень просто, даже не имея под рукой специальных инструментов.











Средний сегмент является уже более надежным вариантом. Большее количество комбинаций, прочный корпус, бронезащитные накладки обеспечивают надежную защиту от взлома. Но при наличии определенных навыков и инструментов, вопрос вскрытия таких замков заключается только во времени.











Высокая степень защиты – самый оптимальный вариант, когда нужна действительно надежная защита от взлома. Подобрать верную комбинацию, когда их около десятка миллионов довольно сложно.

Силовая защита также на уровне, поэтому, если такой замок и удастся вскрыть, то сам процесс явно не останется незамеченным, так как требует много времени.

Варианты вскрытия цилиндрового замка и степень защиты

Бампинг

Метод с простукиванием. Для вскрытия используется ключ и киянка. Если правильно подобрать инструменты, то взлом проходит за считанные минуты при минимальном уровне шума.

Защита: в механизме замка предусмотрены ложные пазы, которые вводят злоумышленника в заблуждение, не давая определить тип цилиндра.

Пик-ган

Способ аналогичен бампингу, только для взлома используется специальный пистолет-отмычка. Способ защиты тот же – ложные пазы, которые не позволяют правильно определить комбинацию.

Высверливание

Для подобного взлома понадобится дрель с алмазной коронкой. Способ довольно шумный и затратный по времени.









Защита: усиленный, закаленный корпус личинки, врезная броненакладка.

Силовой

Выбивание, давление с последующим разломом, выдергивание цилиндра.





Защита: при установке личинки важно учесть, что ее корпус не должен выпирать за пределы замка более, чем на 3 миллиметра. Глубоко посаженная личинка тоже не выход, при таком монтаже могут возникнуть трудности с использованием родного ключа.





Это только несколько методов взлома из возможных. Конечно, злоумышленники совершенствуют свои техники также стремительно, как и производители усиливают уровни защиты. Взломать можно любой замок, но вопрос в том, сколько это займет времени и можно ли при этом остаться незамеченным.





Какой ключ для цилиндрового замка лучше – английский или перфорированный

Английский ключ

Зубчатый, плоский ключ. Замки с подобными ключами обычно имеют в своем арсенале не более 5000 комбинаций. Особенность личинки позволяет вскрыть ее обычной отверткой, без длительных временных затрат и лишнего шума.





Перфорированный

Вместо зубчиков ключ имеет насечке на корпусе. Такие замки могут включать более 10 миллионов комбинаций и вскрыть их обычной отверткой просто нереально.







На заметку: оценивать уровень защиты замка только по ключу не нужно. Желательно провести комплексный анализ, где важно учесть материал корпуса, наличие броненакладок и вариант их установки, количество секретных комбинаций и материал корпуса.









Надежный замок обязательно должен сочетаться с качественной и прочной входной дверью. Выбирайте варианты, которые готовы противостоять злоумышленникам не хуже замка. Цилиндровые механизмы надежные и качественные.









Несмотря на свою внешнюю простоту, они обеспечивают высокий уровень защиты. Долговечность и удобство в эксплуатации делают эти модели невероятно популярными. Сегодня более 70% дверей оснащаются именно цилиндровыми замками.