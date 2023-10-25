Казалось бы, такая привычная бытовая вещь как входная дверь в дом или квартиру, многие века исправно выполняет как минимум две функции: психологическую и практическую.

Основные функции входных дверей

Первоначальной задачей для деревянной заслонки было защитить жилище человека от вторжения диких зверей или опасных людей. Со временем, пройдя длинный эволюционный путь в плане конструкции и превратившись в современный защитный блок, взломать который достаточно трудно, входная дверь присоединила еще несколько функций.

Презентуя новые модели изделий входной группы, производители выделяют основные характеристики:

Теплоизоляция. Качественная входная деревянная дверь является хорошей защитой от проникновения холодного воздуха с улицы и от потери имеющегося в доме тепла. Для этого следует правильно смонтировать дверную коробку и полотно двери. Звукоизоляция. Независимо от конструкции дверь из натурального дерева снижает шум внешнего мира, не позволяя проникнуть ему во внутренние помещения дома или квартиры. Защита от постороннего проникновения. Толщина полотна двери из дерева, надежная фурнитура и новейшие запирающие механизмы позволяют достичь высокого уровня защиты от вторжений из внешнего мира. Создание статусного впечатления, уюта и комфорта. Красивая дверь из натурального дерева с уникальным дизайном часто становиться оригинальным декором для входной группы. На строительном рынке можно выбрать входную дверь любого дизайна, подходящую под любой стиль.

Почему входные двери из натурального дерева не теряют популярности

На современном рынке строительных материалов можно приобрести входные двери из различных материалов. Но желание обустроить свое жилище красиво и долговечно делает выбор входных массивных деревянных дверей актуальным.

К достоинствам натурального древесного материала в первую очередь относятся его уникальные свойства:

продолжительный срок службы на протяжении нескольких десятилетий;

прочность натуральной древесины, из которой изготовлена входная дверь;

высокая надежность от несанкционированных проникновений посторонних людей в помещения дома, зависящая от толщины дверного полотна, качественных петель, крепких запорных механизмов;

способность хорошо защищать от шума и холода при условии правильного монтажа дверной коробки и установки полотна в дверной проем.

Какие виды входных деревянных дверей присутствуют на рынке

Многообразие деревянных входных дверей характеризуется такими критериями как:

конструкция;

размер;

форма;

место установки.

Модельный ряд деревянных полотен представлен прямоугольной, овальной, арочной, конусной формами. Деревянная входная дверь может состоять из одинарного, полуторного или двойного дверного полотна.

При желании иметь входную группу в дом нестандартного вида и размера можно сделать специальный заказ, достаточно лишь знать точные размеры дверного проема и необходимые параметры нужной двери.

Материал из натурального дерева для входных дверей может быть обработан различным способом:

патинированием, так получают состаренную винтажную поверхность дверного полотна;

окрашиванием, нужным для получения необходимого оттенка деревянной поверхности путем использования современных тонирующих составов;

накладыванием или созданием рисунка на срезе древесины.

Таким образом достигается уникальность и индивидуальность входной двери. При этом выполненную по определенным дизайнерским требованиям дверь можно легко вписать в создаваемый или уже имеющийся интерьер внутренних помещений и стиль внешнего вида дома.

Разнообразие конструкций и стилей входных деревянных дверей

Надежность конструкции входной двери зависит от качества используемой древесины.

На изготовление полотна идет хорошо просушенная качественная древесина. Технология изготовления включает в себя процесс сортировки и обработки специальными пропитками. Таким образом достигается прочность двери, необходимая для долгого срока эксплуатации.

В продаже имеются деревянные входные двери следующих конструкций:

Филенчатые из массива древесины. Полотна таких дверей состоят из нескольких декоративных элементов, выполненных с различной степенью сложности. Широкий выбор резьбы и вставок дает возможность подобрать дверное полотно под любой стиль и кошелек. В большинстве случаев эти модели обозначают уровень статусности владельца. Щитовые на каркасе из древесины не обладают необходимой прочностью и надежностью, но вполне подходят для внутренних входных дверей, которые создают дополнительную защиту от шума и холода.

Клееные изготавливают из плит, в которых собраны на клей различные сорта древесины. Дорогие и плотные образуют внешние поверхности, внутри располагаются дешевые. Такой способ исключает деформацию и растрескивание дверного полотна, создавая презентабельный внешний вид изделия. Полотна с использованием металлической основы, которые делают дверной блок устойчивым к постороннему проникновению. Облицовка основы состоит из панелей с разным качеством, стоимостью и дизайном.

Декораторские приемы в оформлении входных деревянных дверей

Индивидуальный и стильный внешний вид входной группы достигается с помощью интересных приемов декорирования. Независимо от того изготовлены дверные полотна на крупном производстве или по индивидуальному заказу, для оформления используют:

резьбу, превращающую двери в отдельный арт-объект;

тонировку, которая хорошо смотрится на фоне штукатурки стен;

полировку, придающую дверям вид винтажных элементов декора;

инкрустацию, или мозаикой по дереву, создающей уникальные орнаменты;

витражи и вставки из стекла украшающие простые полотна дверей геометрической формы;

обивку, увеличивающую тепло- и звукоизоляцию;

металлические накладки.

Важным условием при выборе дизайна входной двери должна являться ее гармония с окружающим пространством. Даже самая шикарная входная дверь будет смотреться нелепо в подъезде «хрущевки». И, наоборот, чересчур скромная и непритязательная входная группа коттеджа будет выбиваться из общей концепции строения.

Подводя некоторый итог изложенному, еще раз надо отметить, что входные двери должны отличаться прочностью, добротностью, экологичностью и устойчивыми к несанкционированному проникновению посторонних людей в помещение дома или квартиры. При этом внешний вид не менее значим и важен.

Дизайн входной двери должен гармонично сочетаться с внешним оформлением дома и внутренним интерьером помещений. У покупателей обычно с этим вопросом проблем нет. На рынке строительных материалов присутствует много предложений дверей любого дизайна. Не стоит экономить на приобретении входной двери. От надежности петель и замков зависит безопасность жилища.

Уют и комфорт полностью зависят от качества материала изготовления и профессионализма мастеров, производящих монтаж дверной коробки и подгонку полотна. Статусность и индивидуальность обеспечит дизайн. Все эти критерии выбора входной деревянной двери присутствуют в изделиях проверенных производителей.