Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.06 (никель)
Арт. 83080
Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.06 (никель)
Характеристики
-
Артикул:18025
-
Цвет:Никель
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:AGB
-
Материал:Сталь
-
Стиль:Классика
-
Вес, кг:0.38
-
Гарантия (лет):1
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Отверстия под стяжки:Да
-
Бэксет:50 мм
-
Тип замка:С защелкой под ручку
-
Тип механизма секретности:Цилиндровый
-
Комплектация ручкой:Нет
-
Межосевое расстояние:85 мм
-
Серия:Mediana EVOLUTION
-
Тип:Для межкомнатных дверей
-
Количество шт. в упаковке:50
Развернуть Свернуть
Дополнительно:
-
В наличии:238 товаров
Описание
Замок межкомнатный под цилиндр в цвете античная бронза с пластиковым язычком серии MEDIANA EVOLUTION отличается бесшумностью при закрывании. Защелка разработанна инженерами компании AGB и объединяет в себе надежность, качество используемых материалов, точность механических соединений и инновации.
