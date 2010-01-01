Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12 (античная бронза)
2 239 ₽
Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12 (античная бронза)
Арт. 83082
Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12 (античная бронза)
О товаре
Цвет:Античная бронза
Страна происхождения:Италия
Бренд:AGB
Материал:Сталь
Артикул:21723
Цвет:Античная бронза
Страна происхождения:Италия
Бренд:AGB
Материал:Сталь
Стиль:Классика
Вес, кг:0.38
Гарантия (лет):1
Тип упаковки:Kоробка
Отверстия под стяжки:Да
Бэксет:50 мм
Тип замка:С защелкой под ручку
Тип механизма секретности:Цилиндровый
Комплектация ручкой:Нет
Межосевое расстояние:85 мм
Серия:Mediana EVOLUTION
Тип:Для межкомнатных дверей
Количество шт. в упаковке:50
Описание
Замок межкомнатный под цилиндр в цвете античная бронза с пластиковым язычком серии MEDIANA EVOLUTION отличается бесшумностью при закрывании. Защелка разработанна инженерами компании AGB и объединяет в себе надежность, качество используемых материалов, точность механических соединений и инновации.
