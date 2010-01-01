Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Замки и комплектующие
  4. Замки и защёлки межкомнатные
  5. Пластиковый язычок
  6. Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.03 (латунь)
Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.03 (латунь)
0,0
1 272

Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.03 (латунь)

Этот товар смотрят 19 человек
tumb
Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.03 (латунь)
Арт. 83078
Этот товар смотрят 35 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 272
Хочу скидку
Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.03 (латунь)
Цвет: Золото
Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.34 (матовый хром) Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.12 (античная бронза) Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.23 (матовая латунь) Корпус врезного замка под цилиндр MEDIANA EVOLUTION B01103.50.06 (никель)
+1

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Золото
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    AGB
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    17993
  • Цвет:
    Золото
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    AGB
  • Материал:
    Сталь
  • Стиль:
    Классика
  • Вес, кг:
    0.38
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отверстия под стяжки:
    Да
  • Бэксет:
    50 мм
  • Тип замка:
    С защелкой под ручку
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Комплектация ручкой:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    Mediana EVOLUTION
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    50
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    219 товаров

Описание

Замок межкомнатный под цилиндр в цвете античная бронза с пластиковым язычком серии MEDIANA EVOLUTION отличается бесшумностью при закрывании. Защелка разработанна инженерами компании AGB и объединяет в себе надежность, качество используемых материалов, точность механических соединений и инновации.

Характеристики

  • Артикул:
    17993
  • Цвет:
    Золото
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    AGB
  • Материал:
    Сталь
  • Стиль:
    Классика
  • Вес, кг:
    0.38
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отверстия под стяжки:
    Да
  • Бэксет:
    50 мм
  • Тип замка:
    С защелкой под ручку
  • Тип механизма секретности:
    Цилиндровый
  • Комплектация ручкой:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    Mediana EVOLUTION
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    50

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре