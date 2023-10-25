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Межкомнатные двери без наличников со скрытым коробом: особенности, преимущества и тонкости установки

#Межкомнатные двери #Двери #Дизайн
Межкомнатные двери без наличников со скрытым коробом: особенности, преимущества и тонкости установки

Конструкции дверей, полностью сливающиеся со стеной, считаются эталоном современного дизайна помещений. Скрытые межкомнатные двери позволяют визуально расширить пространство и создать красивое и эффектное оформление в комнате. Если для классических стилей установка таких полотен неприемлема, то в современных направлениях их можно использовать в любых комнатах и санузлах.

Отличия традиционных межкомнатных дверей от дверей без наличников и со скрытым коробом

Классические блоки более массивны и явно выделяются в интерьере, что делает их неотъемлемой частью любого дизайна помещений. При выборе традиционной межкомнатной двери необходимо учитывать массу параметров – это цвет, фактура, материал и стиль конструкции. 

Именно поэтому дизайнеры уделяют немало внимания всем критериям, чтобы блок с полотном выглядели гармонично в интерьере.

При выборе скрытых межкомнатных дверей всё гораздо проще – цвет конструкции может полностью сливаться со стеной, а при изготовлении можно использовать любой материал. Скрытые полотна гармонично выглядят во всех современных дизайнах, их ненавязчивый вид и минимальное выделение на фоне общего оформления помещения станут отличным решением для небольших комнат и обширных помещений.

Скрытая конструкция обычно изготавливается из листового материала и имеет небольшой вес, чего не скажешь о классических дверях из массива. При этом если визуально оценивать полотно, то единственное, что можно увидеть – это ручка, остальные крепёжные элементы спрятаны в коробке.

Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт Скрытая Каркасно-щитовая
10 989
Дверь межкомнатная INVISIBLE-800 Зеркало серебро, кромка-Матовый хром
Дверь межкомнатная Invisible-800 Зеркальные Серебро Скрытая Каркасно-щитовая
47 730
Дверь межкомнатная INVISIBLE-800 Зеркало серебро, кромка-Матовый чёрный
Дверь межкомнатная Invisible-800 Зеркальные Серебро Скрытая Каркасно-щитовая
50 520
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовая черный
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт Глухая Каркасно-щитовая
14 315
Дверь межкомнатная Инвизибл Al Грунт, кромка-черная
Дверь межкомнатная Инвизибл Грунт (под окраску) Грунт Глухая Каркасно-щитовая
9 100

 

Преимущества и недостатки установки дверей без наличников

Такая конструкция обеспечивает повышенную шумоизоляцию, что немаловажно, если она смонтирована в детской комнате или спальне. Большинство собственников жилья отдают предпочтение скрытым межкомнатным дверям, они позволяют воплотить в жизнь даже самый смелый дизайнерский проект. 

Полотно не просто может имитировать стену, но и повторять рисунок, выполненный на поверхности, или стать элементом декора в помещении, если оно будет обладать ярким оформлением.

Преимущества скрытых межкомнатных дверей в отличие от аналогов:

  1. Возможность реализации любых дизайнов. Разнообразие в материалах и расцветках позволяет гармонично вписать межкомнатную дверь в любой интерьер. Это может быть стеклянная, деревянная или пластиковая конструкция.

  2. Повышенная теплоизоляция. Минимальный зазор между коробкой и полотном исключает сквозняки, даже при открытых окнах в других комнатах.

  3. Скрытая межкомнатная дверь позволяет полностью замаскировать проход, а большой выбор цветов и фактур поверхности избавит от необходимости поиска нужного тона и фактуры материала изготовления. Можно приобрести конструкцию без декоративного покрытия, чтобы окрасить её в цвет стен.

  4. Надёжность и долговечность. На скрытых межкомнатных дверях используется качественная фурнитура с высоким запасом прочности, поэтому исключены поломки на весь период эксплуатации.

Из недостатков конструкции, можно отметить только один пункт – это сложность найти подходящий дизайн двери для классических и деревенских интерьеров. Но существуют модели и с таким дизайнами, которые отлично имитируют натуральный массив дерева и имеют стеклянные вставки.

Дверь межкомнатная «Венеция АК Тип-S» Матовый кремовый остекление Сатинато
Дверь межкомнатная Венеция АК Тип-S Экошпон Матовый кремовый Остекленная Царговая
15 197
Дверь межкомнатная "Concept-583" Шелл грей, стекло Лакобель чёрное, Зеркало
Дверь межкомнатная Concept-583 ПВХ Шелл грей Остекленная Царговая
14 168
Дверь межкомнатная "Future-704" Дуб винчестер трюфель, стекло Лакобель черное, кромка-черная матовая
Дверь межкомнатная Future-704 Дуб Винчестер трюфель Остекленная Каркасно-щитовая
34 671
Дверь межкомнатная "Concept-502" Шелл грей стекло Лакобель чёрное
Дверь межкомнатная Concept-502 высота 230 ПВХ Шелл грей Остекленная Царговая
10 552

 

В каких помещениях двери без наличников будут выглядеть наиболее гармонично

Установка таких конструкций допустима во всех современных интерьерах, особенно они эффектно выглядят в дизайне лофт, индустриальный, эклектика или минимализм. Часто скрытые межкомнатные двери используются в помещениях, где много входов в другие комнаты. 

Массивные конструкции могут перегрузить пространство, а полотна, сливающиеся со стенами, сделают его более лёгким и гармоничным.

Если планировка квартиры или дома имеет нестандартные параметры – закруглённые стены или нервные значения длины и ширины, то скрытые двери станут лучшим решением в дизайне таких помещений. Конструкции такого типа также устанавливаются с нестандартными размерами коробки, что сложно найти в магазинах и приходится делать коробку и полотно на заказ – это дорого.

Отличным дизайнерским решением станет межкомнатная потайная дверь, если помещение оформлено в художественном стиле с крупными рисунками на стенах, которые нельзя разрывать полотном.

 

Материал изготовления и конструкция дверей без наличников со скрытым коробом

Самыми распространёнными модели, которые можно встретить в магазинах – это коробка из алюминия и полотно из МДФ с имитацией дерева или под самостоятельную окраску. Если помещению необходимо придать стильный дизайн, то существуют потайные двери из стекла, с зеркальными поверхностями, разноцветными орнаментами и 3D рисунками. 

Скрытые конструкции могут быть распашными и раздвижными, при этом используется специальная фурнитура в виде петель, ручек и магнитных замков.

Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато Остекленная Царговая
 
9 506
Дверь стеклянная межкомнатная "Купе Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Купе Лайт Стеклянные Белое сатинато Остекленная Царговая
 
10 206
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато Остекленная Царговая
7 826
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Бронза сатинато Остекленная Царговая
 
11 886

 

Популярные материалы для отделки полотен межкомнатных дверей без наличников

Дизайнеры, которые создают необычные и уникальные интерьеры, рекомендуют приобретать конструкции без декоративной отделки. Такие межкомнатные двери дают массу возможностей выполнить оформление самостоятельно, что будет полностью соответствовать цвету и фактуре оформления помещения.

Чем можно отделать дверные полотна:

  • Окраска – подойдёт любой состав на основе акрила. Краска наносится в 2-3 слоя на предварительно подготовленную поверхность в виде шпатлёвки и грунта.

  • Декоративная штукатурка – можно использовать венецианскую смесь с гладкой поверхностью или структурный материал, который имитирует дерево, ткань, камень или кожу.

  • Панели – на поверхности полотна можно установить любой вид облицовки из пластика или дерева.

  • Мозаика – может быть использован любой формат и материал изготовления элементов. Такое оформление полотна можно выполнить из стекла, зеркал, керамики или камня.

  • Шпон – деревянная фактура для отделки часто используется на готовых межкомнатных дверях, но можно провести такой декор самостоятельно и покрыть поверхность лаком. 

  • Обои – простая отделка поверхности межкомнатной двери способна полностью скрыть её на фоне стен.

Если разнообразие дизайнов скрытых конструкций в магазинах не устраивает, то можно приобрести модель без декора и выполнить его самостоятельно. Поверхность межкомнатной двери можно не только скрыть, но и сделать её ярким акцентом в помещении, если выполнить оформление в художественном исполнении или применить для отделки необычные материалы.

Ламинированная межкомнатная дверь "6С" Итальянский орех остекление белое матовое
Дверь межкомнатная 6С Ламинированные Л-11 (ИталОрех) Остекленная Каркасно-щитовая
 
2 772
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (С усилением) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-13 Ламинированные Итальянский орех Остекленная Каркасно-щитовая
 
4 746
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-16 (Серый) глухая
Дверь межкомнатная Гост-3 Ламинированные Серый Остекленная Каркасно-щитовая
 
5 026
Ламинированная межкомнатная дверь "32C" Л-01 (ИталОрех), стекло Magic Fog
Дверь межкомнатная 32С Ламинированные Л-01 (ИталОрех) Остекленная Филенчатая
4 007 4 452 ₽ -10%

 

Основные типы межкомнатных дверей без наличников

Выбор разнообразен:

  • Если конструкция будет устанавливаться в гостиной, можно рассмотреть вариант двойных раздвижных или распашных полотен, которые открываются в разные стороны. 

  • Для небольших комнат можно приобрести модель с классическим типом движения створок с левым или правым навесом. 

  • Существуют варианты дверей с поворотными типами открытия, какой вариант выбрать зависит только от личных предпочтений и назначения комнаты.

Особенности монтажа межкомнатных дверей со скрытым коробом

Стандартным размером полотна считается 130х350 см с толщиной 40-60 мм. Если принято решение установить потайную дверь в своём доме, то необходимо учитывать особенности монтажа таких конструкций, который сильно отличается от классических моделей.

Если внутренние перегородки выполнены из монолита, блоков или кирпича, то коробку нужно закрепить в проёме до выполнения штукатурки стен или придётся отчищать этот участок от отделочного материала. Монтаж лучше провести при выполнении ремонта в доме, тогда конструкция будет полностью скрыта за финишной шпаклёвкой, окраской или обоями.

При наличии перегородок в доме из гипсокартона установка коробки осуществляется на металлический каркас до монтажа листового материала. Далее металлопрофиль зашивается, делается финишная и декоративная отделка поверхностей. Также рекомендуется выполнять монтаж короба потайной межкомнатной двери до проведения ремонта напольного покрытия.

Требования к стенам для установки двери со скрытым коробом

Толщина межкомнатной перегородки должна быть не менее 10 см. Размер проёма не имеет значения и может быть скорректирован при обшивке стен гипсокартонном или другими материалами. При этом стоит учитывать, что при монтаже необходимо делать выравнивание коробки по горизонтали и вертикали, иначе полотно не будет плотно прилегать к конструкции, а щели будут явно выделяться на фоне стен.

Выбирая потайную межкомнатную дверь для своего дома, можно быть уверенными, что это станет лучшим решением для современного дизайна. Надёжная конструкция и необычное оформление полотна будет служить и долго радовать своей красотой.

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Белый остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил П-23 (Белый) Остекленная Филенчатая
 
6 692
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Super White Глухая Каркасно-щитовая
3 892
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Casablanca глухая
Дверь межкомнатная Лотос-1 Винил Casablanca Глухая Филенчатая
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-33 Винил Fresco Остекленная Филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил Dark Barnwood Остекленная Филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-9" Super White остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-9 Винил Super White Остекленная Каркасно-щитовая
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Dark Barnwood остекление Art Glass
Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Dark Barnwood Остекленная Филенчатая
 
8 092

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