Конструкции дверей, полностью сливающиеся со стеной, считаются эталоном современного дизайна помещений. Скрытые межкомнатные двери позволяют визуально расширить пространство и создать красивое и эффектное оформление в комнате. Если для классических стилей установка таких полотен неприемлема, то в современных направлениях их можно использовать в любых комнатах и санузлах.

Отличия традиционных межкомнатных дверей от дверей без наличников и со скрытым коробом

Классические блоки более массивны и явно выделяются в интерьере, что делает их неотъемлемой частью любого дизайна помещений. При выборе традиционной межкомнатной двери необходимо учитывать массу параметров – это цвет, фактура, материал и стиль конструкции.

Именно поэтому дизайнеры уделяют немало внимания всем критериям, чтобы блок с полотном выглядели гармонично в интерьере.

При выборе скрытых межкомнатных дверей всё гораздо проще – цвет конструкции может полностью сливаться со стеной, а при изготовлении можно использовать любой материал. Скрытые полотна гармонично выглядят во всех современных дизайнах, их ненавязчивый вид и минимальное выделение на фоне общего оформления помещения станут отличным решением для небольших комнат и обширных помещений.

Скрытая конструкция обычно изготавливается из листового материала и имеет небольшой вес, чего не скажешь о классических дверях из массива. При этом если визуально оценивать полотно, то единственное, что можно увидеть – это ручка, остальные крепёжные элементы спрятаны в коробке.

Преимущества и недостатки установки дверей без наличников

Такая конструкция обеспечивает повышенную шумоизоляцию, что немаловажно, если она смонтирована в детской комнате или спальне. Большинство собственников жилья отдают предпочтение скрытым межкомнатным дверям, они позволяют воплотить в жизнь даже самый смелый дизайнерский проект.

Полотно не просто может имитировать стену, но и повторять рисунок, выполненный на поверхности, или стать элементом декора в помещении, если оно будет обладать ярким оформлением.

Преимущества скрытых межкомнатных дверей в отличие от аналогов:

Возможность реализации любых дизайнов. Разнообразие в материалах и расцветках позволяет гармонично вписать межкомнатную дверь в любой интерьер. Это может быть стеклянная, деревянная или пластиковая конструкция. Повышенная теплоизоляция. Минимальный зазор между коробкой и полотном исключает сквозняки, даже при открытых окнах в других комнатах. Скрытая межкомнатная дверь позволяет полностью замаскировать проход, а большой выбор цветов и фактур поверхности избавит от необходимости поиска нужного тона и фактуры материала изготовления. Можно приобрести конструкцию без декоративного покрытия, чтобы окрасить её в цвет стен. Надёжность и долговечность. На скрытых межкомнатных дверях используется качественная фурнитура с высоким запасом прочности, поэтому исключены поломки на весь период эксплуатации.

Из недостатков конструкции, можно отметить только один пункт – это сложность найти подходящий дизайн двери для классических и деревенских интерьеров. Но существуют модели и с таким дизайнами, которые отлично имитируют натуральный массив дерева и имеют стеклянные вставки.

В каких помещениях двери без наличников будут выглядеть наиболее гармонично

Установка таких конструкций допустима во всех современных интерьерах, особенно они эффектно выглядят в дизайне лофт, индустриальный, эклектика или минимализм. Часто скрытые межкомнатные двери используются в помещениях, где много входов в другие комнаты.

Массивные конструкции могут перегрузить пространство, а полотна, сливающиеся со стенами, сделают его более лёгким и гармоничным.

Если планировка квартиры или дома имеет нестандартные параметры – закруглённые стены или нервные значения длины и ширины, то скрытые двери станут лучшим решением в дизайне таких помещений. Конструкции такого типа также устанавливаются с нестандартными размерами коробки, что сложно найти в магазинах и приходится делать коробку и полотно на заказ – это дорого.

Отличным дизайнерским решением станет межкомнатная потайная дверь, если помещение оформлено в художественном стиле с крупными рисунками на стенах, которые нельзя разрывать полотном.

Материал изготовления и конструкция дверей без наличников со скрытым коробом

Самыми распространёнными модели, которые можно встретить в магазинах – это коробка из алюминия и полотно из МДФ с имитацией дерева или под самостоятельную окраску. Если помещению необходимо придать стильный дизайн, то существуют потайные двери из стекла, с зеркальными поверхностями, разноцветными орнаментами и 3D рисунками.

Скрытые конструкции могут быть распашными и раздвижными, при этом используется специальная фурнитура в виде петель, ручек и магнитных замков.

Популярные материалы для отделки полотен межкомнатных дверей без наличников

Дизайнеры, которые создают необычные и уникальные интерьеры, рекомендуют приобретать конструкции без декоративной отделки. Такие межкомнатные двери дают массу возможностей выполнить оформление самостоятельно, что будет полностью соответствовать цвету и фактуре оформления помещения.

Чем можно отделать дверные полотна:

Окраска – подойдёт любой состав на основе акрила. Краска наносится в 2-3 слоя на предварительно подготовленную поверхность в виде шпатлёвки и грунта.

Декоративная штукатурка – можно использовать венецианскую смесь с гладкой поверхностью или структурный материал, который имитирует дерево, ткань, камень или кожу.

Панели – на поверхности полотна можно установить любой вид облицовки из пластика или дерева.

Мозаика – может быть использован любой формат и материал изготовления элементов. Такое оформление полотна можно выполнить из стекла, зеркал, керамики или камня.

Шпон – деревянная фактура для отделки часто используется на готовых межкомнатных дверях, но можно провести такой декор самостоятельно и покрыть поверхность лаком.

Обои – простая отделка поверхности межкомнатной двери способна полностью скрыть её на фоне стен.

Если разнообразие дизайнов скрытых конструкций в магазинах не устраивает, то можно приобрести модель без декора и выполнить его самостоятельно. Поверхность межкомнатной двери можно не только скрыть, но и сделать её ярким акцентом в помещении, если выполнить оформление в художественном исполнении или применить для отделки необычные материалы.

Основные типы межкомнатных дверей без наличников

Выбор разнообразен:

Если конструкция будет устанавливаться в гостиной, можно рассмотреть вариант двойных раздвижных или распашных полотен, которые открываются в разные стороны.

Для небольших комнат можно приобрести модель с классическим типом движения створок с левым или правым навесом.

Существуют варианты дверей с поворотными типами открытия, какой вариант выбрать зависит только от личных предпочтений и назначения комнаты.

Особенности монтажа межкомнатных дверей со скрытым коробом

Стандартным размером полотна считается 130х350 см с толщиной 40-60 мм. Если принято решение установить потайную дверь в своём доме, то необходимо учитывать особенности монтажа таких конструкций, который сильно отличается от классических моделей.

Если внутренние перегородки выполнены из монолита, блоков или кирпича, то коробку нужно закрепить в проёме до выполнения штукатурки стен или придётся отчищать этот участок от отделочного материала. Монтаж лучше провести при выполнении ремонта в доме, тогда конструкция будет полностью скрыта за финишной шпаклёвкой, окраской или обоями.

При наличии перегородок в доме из гипсокартона установка коробки осуществляется на металлический каркас до монтажа листового материала. Далее металлопрофиль зашивается, делается финишная и декоративная отделка поверхностей. Также рекомендуется выполнять монтаж короба потайной межкомнатной двери до проведения ремонта напольного покрытия.

Требования к стенам для установки двери со скрытым коробом

Толщина межкомнатной перегородки должна быть не менее 10 см. Размер проёма не имеет значения и может быть скорректирован при обшивке стен гипсокартонном или другими материалами. При этом стоит учитывать, что при монтаже необходимо делать выравнивание коробки по горизонтали и вертикали, иначе полотно не будет плотно прилегать к конструкции, а щели будут явно выделяться на фоне стен.

Выбирая потайную межкомнатную дверь для своего дома, можно быть уверенными, что это станет лучшим решением для современного дизайна. Надёжная конструкция и необычное оформление полотна будет служить и долго радовать своей красотой.