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Особенности и разновидности наличников для межкомнатных дверей, рекомендации, советы, фото

#Межкомнатные двери #Двери #Дизайн

Завершённость и способность придать черты создаваемого в помещении стиля объединяют в себе наличники на двери. Это самый простой, практичный способ сделать это быстро и эффектно. О незаменимости и важности присутствия этого элемента дверной конструкции, значении, особенностях и разнообразии пойдёт речь в этой статье.

Специальные планки, которые на финальном этапе монтажа межкомнатной двери устанавливают по периметру проёма двери, называются наличниками. Используют их для скрытия зазоров между дверной коробкой и стеной комнаты, заполненные участки монтажной пеной, возможные строительные дефекты.

Ширина наличников зависит от характеристик дверного полотна.

Цвет и форма подбираются в соответствии с дизайном помещения и двери. После их установки дверная конструкция смотрится гармонично, улучшая внешний вид, ставя завершающую точку в процессе создания привлекательного и законченного интерьера комнаты.

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 632
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Орех, остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
6 079 9 352 ₽ -35%
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные Дуб, остекленная, сатинат белый, филенчатая
 
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Каролина Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат бронза художественный, филенчатая
9 912
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый, филенчатая
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-13» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-13 Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый, филенчатая
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, филенчатая
 
9 492

 

Разновидности наличников для межкомнатных дверей

Широчайший ассортимент наличников, предлагаемый производителями входных и межкомнатных дверей, можно распределить на следующие группы:

1. Форма лицевой стороны

Этим отличаются наличники друг от друга.

  • Плоская

Специалисты утверждают, что самая распространённая и востребованная форма – плоская, или прямая.

Привлекательная, неброская и классическая. Способна поддержать интерьер любой стилистической направленности. Прямая форма имеет ровную поверхность и обычное прямоугольное сечение.

  • Следующая форма – скруглённая

Востребованность таких наличников значительно ниже, но интересный дизайн позволяет использовать их в различных интерьерах.

Объёмный профиль в виде полумесяца или капли, объёмное сечение – характерные черты полукруглых или скруглённых наличников.

  • Третья форма – фигурная

Эти наличники оригинальны, декоративны интересными элементами, имеют необычный рельеф. Стоимость фигурных наличников высокая, вид претензионный и способный подчеркнуть статусность межкомнатной двери из массива элитного класса. Это понижает спрос, но не уменьшает эффектность и привлекательность.

Дверь межкомнатная «Прима-11.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Дверь межкомнатная Прима-11.1 Хард Флекс White Mix, остекленная, magic fog, филенчатая
 
7 182
Дверь межкомнатная «Прима-12» White Mix глухая
Дверь межкомнатная Прима-12 Хард Флекс White Mix, глухая, филенчатая
6 426
Дверь межкомнатная «Прима-10» White Mix глухая
Дверь межкомнатная Прима-10 Хард Флекс White Mix, глухая, филенчатая
 
6 426
Дверь межкомнатная «Прима-2» White Mix глухая
Дверь межкомнатная Прима-2 Хард Флекс White Mix, глухая, царговая
 
5 950
Дверь межкомнатная «Прима-3» White Mix Белое художественное сатинато
Дверь межкомнатная Прима-3 Хард Флекс White Mix, остекленная, сатинат белый художественный, царговая
 
6 650
Дверь межкомнатная «Браво-22» Black Mix остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-22 Хард Флекс Black Mix, остекленная, magic fog, царговая
 
4 550
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 Хард Флекс White Mix, остекленная, magic fog, филенчатая
 
7 182

 

2. Внутреннее устройство

В продаже присутствуют монолитные изделия и современные усовершенствованные модели. У последних во внутренней конструкции присутствуют каналы для укладки проводов.

 

3. Способ крепления

Этот признак сортирует наличники на следующие виды:

  • накладные, крепление которых производится с помощью крепёжных изделий: клея, гвоздей, саморезов, метизов;

  • телескопические, закрепляемые методом «шип-паз», имеющие г-образную форму, ускоряют и облегчают проведение работ по монтажу межкомнатной двери, но при этом требуют при подгонке и нарезке повышенного внимания и аккуратности.

Если у человека, осуществляющего крепление наличников, нет большого опыта, то следует начинать с накладного вида. Телескопические наличники требуют навыков и использования специальной аппаратуры.

4. Угол стыковки

Производители мебельных изделий предлагают покупателям наличники с уже оформленные под монтаж с определённым углом стыковки:

  • 45⁰ — подходит для любой формы лицевой стороны дверного наличника, наиболее распространённый и востребованный;

  • 90⁰ — такой вид стыковки применим только для плоских дверных наличников, позволяет осуществить стыковку под прямым углом как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Если для стыковки под прямым углом особых навыков не требуется, то первый вид стыковки требует правильного формирования угла, что без специальных инструментов в домашних условиях осуществить трудно.

Кроме того, специалисты отмечают, что монтаж дверных наличников со стыковкой в 45⁰ наиболее подходит для телескопических планок. Оформленная таким образом дверь выглядит более интересно и эстетично.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 972
Дверь межкомнатная К "Симфония-Н " Эмаль белая глухая
Дверь межкомнатная Симфония-Н Эмаль Белый, глухая, каркасно-щитовая
14 310
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
16 439
Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 Стекло фотопечать, тонное
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
16 439
Дверь межкомнатная К "Багетто 1" Эмаль белая стекло Сатинат
Дверь межкомнатная Багетто 1 Эмаль Белый, остекленная, декор багет, сатинат белый, каркасно-щитовая
17 402
Дверь межкомнатная К "Багетто 1" Эмаль белая глухая
Дверь межкомнатная Багетто 1 Эмаль Белый, глухая, декор багет, каркасно-щитовая
16 149

 

5. Материал изготовления

Современные технологии позволяют изготовить дверные наличники из разнообразных исходных материалов.

При этом каждый материал и изделие из него обладают как преимуществами, так и недостатками, которые влияют не выбор.

№ п\п

Материал

Преимущества

Недостатки

1.

Древесина

прочность, долгий срок эксплуатации, экологичность, универсальность, сочетаемость с различными интерьерными стилями, возможность реставрации

высокая цена, потеря внешнего вида из-за различного вида воздействий

2.

МДФ

широкий диапазон цветовой гаммы, многообразие фактур, простота в монтаже, доступность по стоимости

реставрации не подлежат, неустойчивы к влаге

3.

Пластик

практичные, срок эксплуатации долгий, влагоустойчивые, длительно поддерживают эстетичный вид, имеют несложный монтаж и уход, широкий спектр расцветок, приемлемую стоимость

некачественные изделия токсичны и не всегда презентабельно выглядят

4.

Керамика и гипс

уникальный дизайн

непрактичность, хрупкость

5.

Металл

высокая устойчивость к внешним воздействиям, долгий срок службы

коррозия

Многие салоны по продаже и изготовлению межкомнатных дверей практикуют создание дизайнерских разработок дверного полотна, наличников, плинтусов в едином стилистическом решении.

Дверь межкомнатная "Севилья-2" Бетон тёмный глухая
Дверь межкомнатная Севилья-2 Эмалит Бетон тёмный, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
8 240
Дверь межкомнатная "Севилья-2" Бетон светлый глухая
Дверь межкомнатная Севилья-2 Эмалит Бетон светлый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
8 240
Дверь межкомнатная "Future-702" Дуб Серена каменно-серый, вставка Лакобель белый, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-702 ПВХ Дуб Серена каменно-серый, глухая, декор лакобель белый, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Concept-703" Медиум грей, вставка Лакобель чёрный, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Concept-703 ПВХ Медиум грей, глухая, декор лакобель чёрный, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Future-706" Дуб винчестер серый глухая, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-706 ПВХ Дуб винчестер серый, глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Concept-707" Медиум грей, вставка Белоснежно матовый, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Concept-707 ПВХ Медиум грей, глухая, декор белоснежно матовый, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Future-711" Дуб винчестер серый, вставка Зеркало, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-711 ПВХ Дуб винчестер серый, глухая, декор зеркало, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Future-711" Дуб Серена каменно-серый, вставка Зеркало, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-711 ПВХ Дуб Серена каменно-серый, глухая, декор зеркало, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496

 

Что надо учитывать при выборе и покупке наличников для межкомнатной двери

Если в комплектацию выбранной дверной конструкции не входят планки наличников, приобрести их следует самостоятельно. При этом необходимо учитывать несколько важных нюансов. Важны такие характеристики, как:

В первую очередь это маскировка мест соединения и крепления дверной коробки к проёму стены. Создание завершённого и гармонично законченного внешнего вида – ещё одна задача наличников для межкомнатных дверей.

  • Функциональность

В первую очередь это маскировка мест соединения и крепления дверной коробки к проёму стены. Создание завершённого и гармонично законченного внешнего вида – ещё одна задача наличников для межкомнатных дверей.

  • Эстетичность

Красоту дверного полотна будут подчёркивать и привлекать к нему внимание удачно подобранные планки наличников.

Цветовое решение может основываться на соединение в единое целое контрастных цветов элементов конструкции дверей, удачно привязанных к основному цветовому оформлению комнаты. Количество и размеры планок наличников при покупке также необходимо учитывать. На оформление одной двери надо приобрести 5 планок: 4 вертикальные и разрезанная пополам одна горизонтальная.

Габариты дверного полотна должны стать основополагающими критериями для размеров наличников. Для дверей, выполненных из массива дерева, подойдут широкие планки, узкие – для дверных полотен облегчённого варианта.

Стандартные размеры:

  • длина – 190-235 см;

  • ширина – 7 см4

  • толщина – 1,2 см.

Однако на рынке мебельных изделий присутствует множество нестандартных наличников. Например, при необходимости замаскировать широкую щель между коробкой и стеной можно приобрести планки с увеличенной шириной. Уменьшенная ширина планок потребуется в случае расположения мебели или перегородки близко к дверному проёму.

Идеальным специалисты считают ширину наличников, соответствующих высоте напольного плинтуса. Это даёт максимальное гармоничное и целостное восприятие всей комнате. Оптимальный размер для ширины телескопических наличников – 75 мм, и при покупке надо учитывать длину пазового бортика и толщину изделия.

Материал выбранных планок наличников лучше выбирать такой же, как и у дверного полотна. Исключением могут стать эксклюзивные дизайнерские наличники из керамики или металла, выбранные согласно имеющемуся дизайн-проекту. Если в комнате присутствует мебель и дверное полотно установлено, то будет хорошо, если форма приобретаемых наличников будет повторять линии присутствующие в этих предметах.

Цветовое решение напрямую зависит от того, какой результат хотите получить в итоге. В зависимости от стиля и дизайна это могут быть контрастные цвета, или отличающиеся от основного на один-два тона.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М7 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат белый, царговая
10 332
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Дверь межкомнатная Классико-13 Массив Под покраску, остекленная, декор багет, сатинат белый художественный, царговая
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М2» Светлый Лак остекление Белое матовое
Дверь межкомнатная М2 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат белый, царговая
 
12 852
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

 

Что может пойти не так в процессе монтажа наличников на межкомнатную дверь

Как уже упоминалось, отделку дверного проёма с установленным полотном и коробкой можно выполнять под разными углами. Самый распространённый и эстетичный – 45⁰. Он позволяет отлично скрыть торцевые щели, но при этом в домашних условиях выпилить без специальных инструментов аккуратно и без зазора очень трудно.

Необходимы специальная пила и стусло, позволяющие получить правильный угол соединения. Поэтому будет более практичным найти уже готовые наличники, выполненные под таким углом.

Клей для крепления планок – удачный вариант. Но иногда он не подходит по медицинским показателям для жильцов квартиры. Поэтому стоит запастись специальными гвоздями без шляпок или защёлками. Но клей всё же для монтажа наилучший крепёжный материал.

Если оставляете старые, изготовленные в прошлом веке, надёжные и качественные двери, но наличники подлежат замене, то необходимо найти широкие планки. Это даст возможность избежать переклейки обоев или дополнительных усилий по маскировке видимых дефектов отделки стены.

Подводя итог изложенному, стоит ещё раз обратить внимание на то, что дверные наличники не только обязательный, но и весьма важный элемент межкомнатных и входных дверей. Аккуратный вид дверного проёма с установленной дверью, гармоничность в сочетании их с общей стилистикой квартиры – задачи, успешно решаемые казалось такими незаметными деталями конструкции.

Поэтому, если не надеетесь на собственные навыки и умения и желаете получить наилучший конечный результат, то обратитесь за помощью к специалистам.

Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-17 (Шоколад) (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Ф-17 (Шоколад), глухая, филенчатая
7 812
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат бронза художественный, филенчатая
 
8 372
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-2» Grace (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Граффити-2 Эмаль Grace, глухая, каркасно-щитовая
7 672

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