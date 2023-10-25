Завершённость и способность придать черты создаваемого в помещении стиля объединяют в себе наличники на двери. Это самый простой, практичный способ сделать это быстро и эффектно. О незаменимости и важности присутствия этого элемента дверной конструкции, значении, особенностях и разнообразии пойдёт речь в этой статье.

Специальные планки, которые на финальном этапе монтажа межкомнатной двери устанавливают по периметру проёма двери, называются наличниками. Используют их для скрытия зазоров между дверной коробкой и стеной комнаты, заполненные участки монтажной пеной, возможные строительные дефекты.

Ширина наличников зависит от характеристик дверного полотна.

Цвет и форма подбираются в соответствии с дизайном помещения и двери. После их установки дверная конструкция смотрится гармонично, улучшая внешний вид, ставя завершающую точку в процессе создания привлекательного и законченного интерьера комнаты.

Разновидности наличников для межкомнатных дверей

Широчайший ассортимент наличников, предлагаемый производителями входных и межкомнатных дверей, можно распределить на следующие группы:

1. Форма лицевой стороны

Этим отличаются наличники друг от друга.

Плоская

Специалисты утверждают, что самая распространённая и востребованная форма – плоская, или прямая.

Привлекательная, неброская и классическая. Способна поддержать интерьер любой стилистической направленности. Прямая форма имеет ровную поверхность и обычное прямоугольное сечение.

Следующая форма – скруглённая

Востребованность таких наличников значительно ниже, но интересный дизайн позволяет использовать их в различных интерьерах.

Объёмный профиль в виде полумесяца или капли, объёмное сечение – характерные черты полукруглых или скруглённых наличников.

Третья форма – фигурная

Эти наличники оригинальны, декоративны интересными элементами, имеют необычный рельеф. Стоимость фигурных наличников высокая, вид претензионный и способный подчеркнуть статусность межкомнатной двери из массива элитного класса. Это понижает спрос, но не уменьшает эффектность и привлекательность.

2. Внутреннее устройство

В продаже присутствуют монолитные изделия и современные усовершенствованные модели. У последних во внутренней конструкции присутствуют каналы для укладки проводов.

3. Способ крепления

Этот признак сортирует наличники на следующие виды:

накладные, крепление которых производится с помощью крепёжных изделий: клея, гвоздей, саморезов, метизов;

телескопические, закрепляемые методом «шип-паз», имеющие г-образную форму, ускоряют и облегчают проведение работ по монтажу межкомнатной двери, но при этом требуют при подгонке и нарезке повышенного внимания и аккуратности.

Если у человека, осуществляющего крепление наличников, нет большого опыта, то следует начинать с накладного вида. Телескопические наличники требуют навыков и использования специальной аппаратуры.

4. Угол стыковки

Производители мебельных изделий предлагают покупателям наличники с уже оформленные под монтаж с определённым углом стыковки:

45⁰ — подходит для любой формы лицевой стороны дверного наличника, наиболее распространённый и востребованный;

90⁰ — такой вид стыковки применим только для плоских дверных наличников, позволяет осуществить стыковку под прямым углом как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.

Если для стыковки под прямым углом особых навыков не требуется, то первый вид стыковки требует правильного формирования угла, что без специальных инструментов в домашних условиях осуществить трудно.

Кроме того, специалисты отмечают, что монтаж дверных наличников со стыковкой в 45⁰ наиболее подходит для телескопических планок. Оформленная таким образом дверь выглядит более интересно и эстетично.

5. Материал изготовления

Современные технологии позволяют изготовить дверные наличники из разнообразных исходных материалов.

При этом каждый материал и изделие из него обладают как преимуществами, так и недостатками, которые влияют не выбор.

№ п\п Материал Преимущества Недостатки 1. Древесина прочность, долгий срок эксплуатации, экологичность, универсальность, сочетаемость с различными интерьерными стилями, возможность реставрации высокая цена, потеря внешнего вида из-за различного вида воздействий 2. МДФ широкий диапазон цветовой гаммы, многообразие фактур, простота в монтаже, доступность по стоимости реставрации не подлежат, неустойчивы к влаге 3. Пластик практичные, срок эксплуатации долгий, влагоустойчивые, длительно поддерживают эстетичный вид, имеют несложный монтаж и уход, широкий спектр расцветок, приемлемую стоимость некачественные изделия токсичны и не всегда презентабельно выглядят 4. Керамика и гипс уникальный дизайн непрактичность, хрупкость 5. Металл высокая устойчивость к внешним воздействиям, долгий срок службы коррозия

Многие салоны по продаже и изготовлению межкомнатных дверей практикуют создание дизайнерских разработок дверного полотна, наличников, плинтусов в едином стилистическом решении.

Что надо учитывать при выборе и покупке наличников для межкомнатной двери

Если в комплектацию выбранной дверной конструкции не входят планки наличников, приобрести их следует самостоятельно. При этом необходимо учитывать несколько важных нюансов. Важны такие характеристики, как:

В первую очередь это маскировка мест соединения и крепления дверной коробки к проёму стены. Создание завершённого и гармонично законченного внешнего вида – ещё одна задача наличников для межкомнатных дверей.

Функциональность

В первую очередь это маскировка мест соединения и крепления дверной коробки к проёму стены. Создание завершённого и гармонично законченного внешнего вида – ещё одна задача наличников для межкомнатных дверей.

Эстетичность

Красоту дверного полотна будут подчёркивать и привлекать к нему внимание удачно подобранные планки наличников.

Цветовое решение может основываться на соединение в единое целое контрастных цветов элементов конструкции дверей, удачно привязанных к основному цветовому оформлению комнаты. Количество и размеры планок наличников при покупке также необходимо учитывать. На оформление одной двери надо приобрести 5 планок: 4 вертикальные и разрезанная пополам одна горизонтальная.

Габариты дверного полотна должны стать основополагающими критериями для размеров наличников. Для дверей, выполненных из массива дерева, подойдут широкие планки, узкие – для дверных полотен облегчённого варианта.

Стандартные размеры:

длина – 190-235 см;

ширина – 7 см4

толщина – 1,2 см.

Однако на рынке мебельных изделий присутствует множество нестандартных наличников. Например, при необходимости замаскировать широкую щель между коробкой и стеной можно приобрести планки с увеличенной шириной. Уменьшенная ширина планок потребуется в случае расположения мебели или перегородки близко к дверному проёму.

Идеальным специалисты считают ширину наличников, соответствующих высоте напольного плинтуса. Это даёт максимальное гармоничное и целостное восприятие всей комнате. Оптимальный размер для ширины телескопических наличников – 75 мм, и при покупке надо учитывать длину пазового бортика и толщину изделия.

Материал выбранных планок наличников лучше выбирать такой же, как и у дверного полотна. Исключением могут стать эксклюзивные дизайнерские наличники из керамики или металла, выбранные согласно имеющемуся дизайн-проекту. Если в комнате присутствует мебель и дверное полотно установлено, то будет хорошо, если форма приобретаемых наличников будет повторять линии присутствующие в этих предметах.

Цветовое решение напрямую зависит от того, какой результат хотите получить в итоге. В зависимости от стиля и дизайна это могут быть контрастные цвета, или отличающиеся от основного на один-два тона.

Что может пойти не так в процессе монтажа наличников на межкомнатную дверь

Как уже упоминалось, отделку дверного проёма с установленным полотном и коробкой можно выполнять под разными углами. Самый распространённый и эстетичный – 45⁰. Он позволяет отлично скрыть торцевые щели, но при этом в домашних условиях выпилить без специальных инструментов аккуратно и без зазора очень трудно.

Необходимы специальная пила и стусло, позволяющие получить правильный угол соединения. Поэтому будет более практичным найти уже готовые наличники, выполненные под таким углом.

Клей для крепления планок – удачный вариант. Но иногда он не подходит по медицинским показателям для жильцов квартиры. Поэтому стоит запастись специальными гвоздями без шляпок или защёлками. Но клей всё же для монтажа наилучший крепёжный материал.

Если оставляете старые, изготовленные в прошлом веке, надёжные и качественные двери, но наличники подлежат замене, то необходимо найти широкие планки. Это даст возможность избежать переклейки обоев или дополнительных усилий по маскировке видимых дефектов отделки стены.

Подводя итог изложенному, стоит ещё раз обратить внимание на то, что дверные наличники не только обязательный, но и весьма важный элемент межкомнатных и входных дверей. Аккуратный вид дверного проёма с установленной дверью, гармоничность в сочетании их с общей стилистикой квартиры – задачи, успешно решаемые казалось такими незаметными деталями конструкции.

Поэтому, если не надеетесь на собственные навыки и умения и желаете получить наилучший конечный результат, то обратитесь за помощью к специалистам.