После проведения монтажных работ нередко остаются зазоры между дверным блоком и проемом, через которые становятся видны несовершенства черновой отделки стен, а иногда и вовсе можно наткнуться на незащищенную проводку. Скрыть недостатки, а также обезопасить хозяев от возможного поражения током помогают дверные наличники.

Под дверными наличниками подразумевают различные по строению планки, выполненные из разных материалов и обладающие широкой гаммой оттенков.

Производители конструктивных элементов предлагают широчайший ассортимент изделий, чтобы вы могли выбрать вариант, подходящий именно вам. Все что нужно от покупателя, это заблаговременно определить искомый тип наличника в соответствии со своей ситуацией.

С помощью наличников вы сможете как аккуратно обрамить дверь, не перенасыщая ее декоративными элементами, так и, наоборот, добавить активные акценты в ее оформление. Главное правильно подобрать изделие, иначе несостыковки возникнут уже на этапе установки, не говоря о функционале и наружности наличника.

Какими бывают дверные наличники по форме

Внешний вид – один из ключевых параметров подбора дверных наличников, ведь элегантные детали формируют общее впечатление обо всей конструкции. Подбирая наличники под свои нужды, следует обратить внимание на их форму, оттенок, материал, из которого они изготовлены и, конечно же, особенности строения планки.

Дверные наличники представлены в нескольких геометрических форматах:

прямые планки с прямоугольным сечением;

округлые планки с эллиптическим сечением;

фигурные планки.

Последний подвид наличников активно используется в современной отделке дверей. Причиной тому игра преломляющихся лучей света на рельефной поверхности, благодаря которой элемент выглядит более выпуклым.

Несмотря на эту особенность, фигурные наличники можно смело использовать в сдержанном интерьере. Они не перенасытят дизайн, но и не потеряются на фоне остальных элементов декора в отличие от прямоугольных планок, преимуществом которых является более демократичная цена.

Для того, чтобы наличники органично вписались в оформление двери и помещения в целом, стоит обращать внимание на форму их сечения. Способ крепление не менее важен, чем форма.

Исходя из монтажных особенностей, различают:

накладные наличники

и телескопические.

В первом случае для крепежа используются жидкие гвозди, во втором крепление осуществляется путем соединения шипов и пазов, расположенных по длинным сторонам изделия. Метод «шип – паз» обеспечивает высокую прочность конструкции и защищает от механических повреждений.

Тем не менее, телескопические наличники подойдут не ко всем дверям. Прежде чем купить такие, непременно осмотрите дверную коробку на наличие специального паза, необходимого для стыковки. Если его нет, не советуем просверливать паз самостоятельно. Только сделанный на производстве прорез справится со своим предназначением.

В таком случае накладные наличники станут прекрасной альтернативой. Стыковка планок происходит либо под прямым углом (для телескопических планок), либо под острым, в 45 градусов (для прямых наличников).

Из каких материалов изготавливают дверные наличники

В зависимости от материалов, задействованных в процессе производства, наличники бывают:

Деревянные

Для изготовления межкомнатных дверей чаще всего используют дерево, поскольку оно достаточно прочное и не содержит токсические вещества. Естественно, что под такую дверь подойдут наличники из аналогичного материала. Распространено использование таких пород, как дуб, сосна, бук и ясень.

Твердая древесина отличается повешенной износостойкостью, не склонна к механическим повреждениям. Благодаря особенностям материала срок эксплуатации наличников продлевается в разы. Главными недостатками изделия станут неспособность противостоять влаге и скачкам температур, в результате воздействия которых, наличники со временем деформируются и утратят первозданную геометрию.

Из МДФ

Главное преимущество изделия – низкая стоимость по сравнению с натуральным аналогом. Более того, планки из МДФ легкие и не подвержены воздействию сырости. Защитный эффект достигается благодаря пленочному ПВХ-покрытию, выполненному в разнообразных вариациях текстуры и оттенков.

Более толстая пленка лучше противостоит механическим воздействиям. Однако намеренно подвергать наличники из МДФ длительному воздействию влаги все же не стоит, поскольку в их состав входит древесная стружка, способная разбухать и деформировать первоначальную геометрию изделия.

Если вы подыскиваете наличники для входной двери или дверей в ванную, лучше использовать планки из других компонентов.

Пластиковые

Такие наличники очень удобны в использовании и к тому же недорогие. За пластиком легко ухаживать, он не отягощает дверную коробку, устойчив к повышенной влажности и температурным перепадам.

Тем не менее, основным недостатком пластиковых наличников является их хрупкость.

Поэтому прежде, чем приступать к выполнению монтажных работ нужно привести в соответствие поверхность, к которой крепится изделия, поскольку наличие пустот чревато возникновением трещин в результате механического воздействия.

Металлические

Такие наличники самые прочные и прослужат хозяевам намного дольше. Способны сохранять дизайн и функционал с течением времени.

Тем не менее, у изделия все же есть минус – они плохо комбинируются с дверными полотнами из других материалов. Поэтому сфера их применения часто ограничена входными дверьми.

Гипсовые

Планки из этого материала отлично дополнят модерные или барокковые интерьеры. Однако, следует учитывать повышенную ломкость лепнины, ее тяжесть и неспособность противостоять влаге.

В связи с технологическим прогрессом натуральный гипс все чаще заменяют на его синтетический аналог – полиуретан.

Полиуретановые

Такие наличники в отличие от гипсовых довольно легкие, прочные, хорошо противостоят влажности, не боятся скачка температур. Их внешний вид ничем не уступает наличникам из натурального гипса.

А чтобы стыки не так сильно бросались в глаза, во время установки их затирают специальным средством.

Керамические

Сфера применения изделия ограничивается помещениями, в элементах отделки которых присутствуют камни или керамика.

Благодаря своей влагоустойчивости, наличники отлично подойдут для кухонных дверей.

Следует отметить, что у каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо отталкиваться от условий, в которых будут находиться наличники. Тем не менее, не стоит забывать и о стилистике помещения.

Зачастую двери в магазинах уже укомплектованы наличниками. Таким образом, от вас потребуется грамотно их установить. Как это сделать, расскажем далее в статье.

Как установить наличники: пошагово

Для того, чтобы правильно выполнить монтаж наличников на дверь необходимо сперва осуществить замеры. Существует два способа стыковки верхнего наличника с вертикальными.

Установка наличников на двери со стыковкой под прямым углом

Существует два вида соединения наличников под углом в 90 градусов:

вертикальное

и горизонтальное.

В первом случае необходимо выполнить действия в такой последовательности:

приложить наличник к двери на расстоянии 3 мм от петель;

отметить линию прохождения планки вверху на тыльной стороне;

повторить эти действия для наличника, устанавливаемого со стороны дверной ручки;

приложить верхний наличник к коробке и устранить перекос, если такой наблюдается;

длина верхней планки определяется расстоянием между отметками высоты вертикальных наличников;

обвести верхний контур горизонтальной планки, чтобы линия пересекла отметки высоты вертикальных наличников;

приложить боковые наличники к двери и отметить необходимую длину крестиками на самих планках;

провести линии реза на планках с помощью карандаша и строительного угольника;

отрезать наличники в размер с помощью пилы или электролобзика.

Во втором случае сначала производят замеры верхнего наличника. Когда место его монтажа обозначено, с обоих концов планки следует провести горизонтальные линии, чтобы определить длину боковых наличников. После этого алгоритм, приведенный выше необходимо повторить.

Как установить дверные наличники со стыковкой под углом в 45 градусов

Такой способ используется для монтажа скругленных и фигурных наличников.

Техника выполнения:

измерьте длину боковых наличников, приложив их к дверной коробке с отступом в 3 мм, и отметьте нижнюю точку реза, которая находится на отступ выше проема;

проведите контрольные линии на планках по нижним меткам и обрежьте их до нужной длины.

начертите верхнюю контрольную линию по второй метке;

соедините верхнюю и нижнюю метки по диагонали в линию реза и обрежьте наличники под образовавшимся углом в 45 градусов;

установите левый и правый наличники;

приложите верхний наличник к коробке так, чтобы его нижний контур и начало запила боковых наличников совпали;

обрежьте углы верхней планки;

герметизируйте стыки, а затем закрасьте их при помощи корректора.

Какие виды креплений используются при монтаже дверных наличников

Существует несколько способов крепежа наличников на дверь.

1. Крепление с помощью гвоздей

Такой способ является самым простым и распространенным. Для крепежа используются финишные гвозди 40–60 мм в длину, с диаметром головки 1,5 мм. Цвет крепежных элементов варьируется в зависимости от металла, использованного для их покрытия: от цинкового до бронзового.

Для забивания гвоздей подойдет молоток или пневматический инструмент. Отступы между соседними крепежными элементами не должны превышать расстояние в полметра. После выполнения работ маскировать гвозди не нужно, так как зачастую они едва заметны.

2. Крепление с помощью саморезов

Чтобы закрепить наличники саморезами, необходимо:

обрезать планки до нужного размера;

приложить их коробке и сделать пометки в местах, куда нужно вкрутить саморезы;

просверлить планки в отмеченных точках;

прикрепить боковые наличники;

закрепить верхнюю планку по аналогичному алгоритму;

замаскировать головки пленкой, шпоном или восковым карандашом.

3. Крепление с помощью жидких гвоздей

Такой способ крепежа используется для легких наличников из МДФ или пластика. На тыльную сторону планок наносят клей, а затем прикладывают к коробке и удерживают в нужном положении в течение времени, указанного производителем на упаковке жидких гвоздей.

4. Крепление с помощью клювов

В этой технике крепежа не используются гвозди, клей или саморезы. Обналичка имеет замок, по форме отдаленно напоминающий клюв птицы. Чтобы закрепить наличник, клюв вставляют в специальный паз на дверной коробке и прижимают, пока не послышится щелчок.

Такой способ монтажа очень прост, а место, где крепится наличник, совершенно незаметно. Тем не менее, значительным минусом является износ и расшатывание стыков, влекущие за собой самопроизвольное выпадение наличников. Чтобы избежать несчастного случая, советуем дополнительно закрепить конструкцию клеящим составом.