Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Как установить дверные доборы своими руками

Как установить дверные доборы своими руками

#Межкомнатные двери #Монтаж #Ремонт #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Стандартные размеры дверей предполагают глубину проема 75-80 мм. Но мы знаем, что этот параметр бывает больше. В загородных домах, офисных помещениях. Что делать в случае, когда глубина дверного проема 200-300 мм? Производители дверей, конечно, предусмотрели этот нюанс. 

И давно придумали специальный декор для аккуратного и красивого оформления проема. Им являются доборы. Из названия понятно, что им “добирают” остаток проема.

И больше ничего придумывать не нужно. Устанавливаются они вместе с дверной коробкой и никто не догадается, что для вашего проема использовались дополнительные элементы. 

Что такое дверные доборы

Добор - это планка толщиной 10-16 мм и шириной от 100 мм, которая располагается в проеме и крепится к дверной коробке. Материалы для изготовления, аналогичны материалу двери. Это натуральное дерево, основа из МДФ + пленка ПВХ или экошпон. Если двери у вас покрыты эмалью, то и доборы в комплект желательно делать такие же.  

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-15" Белый остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-15 П-23 (Белый)
6 692
Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Whitey (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Браво-0 Whitey
 
6 412
Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Grace (Эмаль) глухая
Доставим завтра
Браво-0 Grace
6 412
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Прима-13.0.1 White Mix
 
6 804

 

Подготовка к самостоятельной установке дверных доборов

Прежде чем приступить к установке, важно понимание размеров самих доборов. А понимание появится после замера места установки. Первым делом вы устанавливаете коробку двери. И только после этого замеряете фактические размеры самих доборов. Как это сделать?

Возьмите 2 обычных линейки (желательно, чтобы одна из них была угловая). Одну удерживайте на пласти стены, другую в положении добора. В установленной коробке есть место, куда “придет” добор. Ваша задача линейкой сделать имитацию установки будущих доборов, чтобы понимать реальный габарит по глубине. 

А вторая линейка на пласти стены проведет вам параллель и определит точное значение. Окончание добора будет на уровне стены. Нельзя, чтобы добор выступал за ее пределы. Сделайте такие замеры в нескольких точках по ширине и высоте. И обязательно запишите, чтобы не пришлось перемерять.

После того, как вы определили точные размеры остается только отрезать заготовки доборов. Воспользуйтесь электрическим лобзиком или ножовкой с мелкими зубцами. На доборах, если отрезать их пилой с крупными зубцами, останутся сколы, которые придется потом декорировать и замазывать шпатлевкой в цвет. 

Прежде чем приступить к установке, важно понимание размеров самих доборов. А понимание появится после замера места установки. Первым делом вы устанавливаете коробку двери. И только после этого замеряете фактические размеры самих доборов.
 
Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 Стекло фотопечать, тонное
Муар Орех натуральный-2
16 439
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Арес Орех натуральный-2
21 371
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" RAL 9001 Крем стекло Сатинато с рисунком
Сити-5 Крем
14 742
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 стекло Сатинато бронза с рисунком
Сити-5 Тон Орех-2
14 968

 

Установка дверных доборов

Монтаж доборов очень просто сделать самостоятельно. Важно только понимать, какая у вас коробка двери. 

Они бывают двух типов:

  • Встроенный паз в коробку

  • Монолитный блок без паза

Коробка с пазом сразу облегчает вам установку доборов. Достаточно только примерить добор в паз, отрегулировать положение и закрепить. В варианте без паза придется точно вымерять геометрию всех отклонений по высоте. Этот фактор увеличивает время монтажа.

Монтаж дверных доборов с помощью саморезов

Прежде чем прикреплять доборы саморезом, сделайте отверстия сверлом по дереву. Это нужно для того, чтобы материал не раскололся. Все отверстия и крепления в этом случае будут красивыми и аккуратными. Сверло подбирайте на 1 мм меньше, чем диаметр самореза. Длина саморезов, как правило 25 мм. Их задача притянуть и укрепить доборы в коробке двери. Поэтому в длинных саморезах нет необходимости. 

Для того, чтобы сделать отверстие, установите сверло в торец добора под углом 45*. И сверлите насквозь. У вас получится отверстие по диагонали добора. После этого смело прикручивайте доборы к коробке двери. Сначала вертикальные элементы, затем верхнюю горизонтальную. 

Коробка с пазом сразу облегчает вам установку доборов. Достаточно только примерить добор в паз, отрегулировать положение и закрепить. В варианте без паза придется точно вымерять геометрию всех отклонений по высоте. Этот фактор увеличивает время монтажа.

 

Монтаж дверных доборов с помощью гвоздиков

Этот способ более легкий, чем установка на саморезы. Требует меньше сноровки и имеет невидимые крепления. А прочность крепления на высоте.  

Для начала просверлите маленькие отверстия в торце добора под гвоздики. Помним, что добор может расколоться, если не сделать предварительные лунки. Глубина отверстия равна половине длины гвоздика. 

У гвоздиков “откусите” шляпки и острой стороной наружу установите в отверстия. Далее все это сооружение поставьте в место установки и ударяя по добору, вбивайте его в коробку двери. Вуаля, установка завершена.  

Дверь межкомнатная «Венеция АК Тип-S» Матовый кремовый остекление Сатинато
Венеция АК Тип-S Матовый кремовый
14 258
Дверь межкомнатная "Concept-583" Шелл грей, стекло Лакобель чёрное, Зеркало
Concept-583 Шелл грей
14 168
Дверь межкомнатная "Future-704" Дуб винчестер трюфель, стекло Лакобель черное, кромка-черная матовая
Future-704 кромка Чёрная матовая Дуб Винчестер трюфель
34 671
Дверь межкомнатная "Future-655" Дуб серена белый кристалл, стекло Лакобель черное
Future-655 Дуб серена белый кристалл
15 280
Дверь межкомнатная "Concept-502" Шелл грей стекло Лакобель чёрное
Доставим завтра
Concept-502 высота 230 Шелл грей
2 110 10 552 ₽ -80%

 

Монтаж дверных доборов с помощью пены

Самый быстрый способ установки. Главное здесь - не переборщить с монтажной пеной. Иначе добор потеряет свою геометрию из-за большого давления со стороны стены. Итак, для этого способа никаких отверстий сверлить не понадобится. 

Установите доборы в проем и закрепите их на месте деревянными клиньями. Доборы должны стоять в положении конечного результата. Устраните все зазоры между коробкой и доборами. Далее у основания соприкосновения доборов с коробкой проведите линию монтажной пены, а затем в нескольких местах по горизонтали. 

Еще раз подравняйте доборы, чтобы они зафиксировались пеной в правильном положении. 

Установка телескопического дверного добора

В такой системе установки не только добор является телескопическим. Коробка, доборы, наличники - все эти элементы является элементами пазла. Вы просто подставляете планки в пазы. О том, что у вас именно такая система вы узнаете еще при ее покупке. Менеджеры в салонах ее рекомендуют.

И у них есть для этого основания:

  • Плотное сопряжение со всей конструкцией

  • Простота установки

  • Есть возможность регулировки по высоте и глубине

  • В процессе установки можно корректировать неровности, которые не были учтены изначально.

Дверь межкомнатная шпонированная "Прайм" Тон капучино глухая
Прайм Тон капучино
11 584
Дверь межкомнатная К "Олимп" Rein Лайтбеж RAL 9010/Патина янтарь стекло Белое матовое с рисунком
Олимп Лайтбеж
18 079
Дверь межкомнатная К "Симфония-Н" Эмаль белая стекло Белое матовое Кристалл
Симфония-Н Белый
18 603
Дверь межкомнатная К "Багетто 2" Эмаль белая стекло Сатинат
Багетто 2 Белый
17 402

 

Установка монолитной конструкции дверных доборов

В этом варианте вся конструкция из коробки и доборов собираются отдельно и только после этого устанавливается в проем. Плюс этого способа - быстрый монтаж. Минусы - нужно иметь опыт установки доборов. Потому что учесть все нюансы сложно даже опытному специалисту.

И даже эксперты, как правило, избегают такого варианта. И прибегают к нему в крайних случаях.

Дверь межкомнатная «Прима-11.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Доставим завтра
Прима-11.1 White Mix
 
6 804
Дверь межкомнатная «Прима-12» White Mix глухая
Прима-12 White Mix
5 866
Дверь межкомнатная «Прима-10» White Mix глухая
Доставим завтра
Прима-10 White Mix
 
5 866
Дверь межкомнатная «Прима-2» White Mix глухая
Прима-2 White Mix
 
5 432
Дверь межкомнатная «Прима-3» White Mix Белое художественное сатинато
Прима-3 White Mix
 
6 300
Дверь межкомнатная «Браво-22» Black Mix остекление Magic Fog
Браво-22 Black Mix
 
4 550
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Прима-13.0.1 White Mix
 
6 804

Двери и фурнитура
Вас может заинтересовать
Все о доборах на межкомнатные двери: особенности, материалы, выбор, установка
25.10.2023
9552
Дверные доборы: что это и зачем они нужны
25.10.2023
2064
Как самостоятельно установить наличники на дверь: советы профессионалов
25.10.2023
10528
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
56 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 51
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85