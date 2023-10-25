Стандартные размеры дверей предполагают глубину проема 75-80 мм. Но мы знаем, что этот параметр бывает больше. В загородных домах, офисных помещениях. Что делать в случае, когда глубина дверного проема 200-300 мм? Производители дверей, конечно, предусмотрели этот нюанс.

И давно придумали специальный декор для аккуратного и красивого оформления проема. Им являются доборы. Из названия понятно, что им “добирают” остаток проема.

И больше ничего придумывать не нужно. Устанавливаются они вместе с дверной коробкой и никто не догадается, что для вашего проема использовались дополнительные элементы.

Что такое дверные доборы

Добор - это планка толщиной 10-16 мм и шириной от 100 мм, которая располагается в проеме и крепится к дверной коробке. Материалы для изготовления, аналогичны материалу двери. Это натуральное дерево, основа из МДФ + пленка ПВХ или экошпон. Если двери у вас покрыты эмалью, то и доборы в комплект желательно делать такие же.

Подготовка к самостоятельной установке дверных доборов

Прежде чем приступить к установке, важно понимание размеров самих доборов. А понимание появится после замера места установки. Первым делом вы устанавливаете коробку двери. И только после этого замеряете фактические размеры самих доборов. Как это сделать?

Возьмите 2 обычных линейки (желательно, чтобы одна из них была угловая). Одну удерживайте на пласти стены, другую в положении добора. В установленной коробке есть место, куда “придет” добор. Ваша задача линейкой сделать имитацию установки будущих доборов, чтобы понимать реальный габарит по глубине.

А вторая линейка на пласти стены проведет вам параллель и определит точное значение. Окончание добора будет на уровне стены. Нельзя, чтобы добор выступал за ее пределы. Сделайте такие замеры в нескольких точках по ширине и высоте. И обязательно запишите, чтобы не пришлось перемерять.

После того, как вы определили точные размеры остается только отрезать заготовки доборов. Воспользуйтесь электрическим лобзиком или ножовкой с мелкими зубцами. На доборах, если отрезать их пилой с крупными зубцами, останутся сколы, которые придется потом декорировать и замазывать шпатлевкой в цвет.

Прежде чем приступить к установке, важно понимание размеров самих доборов. А понимание появится после замера места установки. Первым делом вы устанавливаете коробку двери. И только после этого замеряете фактические размеры самих доборов.

Установка дверных доборов

Монтаж доборов очень просто сделать самостоятельно. Важно только понимать, какая у вас коробка двери.

Они бывают двух типов:

Встроенный паз в коробку

Монолитный блок без паза

Коробка с пазом сразу облегчает вам установку доборов. Достаточно только примерить добор в паз, отрегулировать положение и закрепить. В варианте без паза придется точно вымерять геометрию всех отклонений по высоте. Этот фактор увеличивает время монтажа.

Монтаж дверных доборов с помощью саморезов

Прежде чем прикреплять доборы саморезом, сделайте отверстия сверлом по дереву. Это нужно для того, чтобы материал не раскололся. Все отверстия и крепления в этом случае будут красивыми и аккуратными. Сверло подбирайте на 1 мм меньше, чем диаметр самореза. Длина саморезов, как правило 25 мм. Их задача притянуть и укрепить доборы в коробке двери. Поэтому в длинных саморезах нет необходимости.

Для того, чтобы сделать отверстие, установите сверло в торец добора под углом 45*. И сверлите насквозь. У вас получится отверстие по диагонали добора. После этого смело прикручивайте доборы к коробке двери. Сначала вертикальные элементы, затем верхнюю горизонтальную.

Коробка с пазом сразу облегчает вам установку доборов. Достаточно только примерить добор в паз, отрегулировать положение и закрепить. В варианте без паза придется точно вымерять геометрию всех отклонений по высоте. Этот фактор увеличивает время монтажа.

Монтаж дверных доборов с помощью гвоздиков

Этот способ более легкий, чем установка на саморезы. Требует меньше сноровки и имеет невидимые крепления. А прочность крепления на высоте.

Для начала просверлите маленькие отверстия в торце добора под гвоздики. Помним, что добор может расколоться, если не сделать предварительные лунки. Глубина отверстия равна половине длины гвоздика.

У гвоздиков “откусите” шляпки и острой стороной наружу установите в отверстия. Далее все это сооружение поставьте в место установки и ударяя по добору, вбивайте его в коробку двери. Вуаля, установка завершена.

Монтаж дверных доборов с помощью пены

Самый быстрый способ установки. Главное здесь - не переборщить с монтажной пеной. Иначе добор потеряет свою геометрию из-за большого давления со стороны стены. Итак, для этого способа никаких отверстий сверлить не понадобится.

Установите доборы в проем и закрепите их на месте деревянными клиньями. Доборы должны стоять в положении конечного результата. Устраните все зазоры между коробкой и доборами. Далее у основания соприкосновения доборов с коробкой проведите линию монтажной пены, а затем в нескольких местах по горизонтали.

Еще раз подравняйте доборы, чтобы они зафиксировались пеной в правильном положении.

Установка телескопического дверного добора

В такой системе установки не только добор является телескопическим. Коробка, доборы, наличники - все эти элементы является элементами пазла. Вы просто подставляете планки в пазы. О том, что у вас именно такая система вы узнаете еще при ее покупке. Менеджеры в салонах ее рекомендуют.

И у них есть для этого основания:

Плотное сопряжение со всей конструкцией

Простота установки

Есть возможность регулировки по высоте и глубине

В процессе установки можно корректировать неровности, которые не были учтены изначально.

Установка монолитной конструкции дверных доборов

В этом варианте вся конструкция из коробки и доборов собираются отдельно и только после этого устанавливается в проем. Плюс этого способа - быстрый монтаж. Минусы - нужно иметь опыт установки доборов. Потому что учесть все нюансы сложно даже опытному специалисту.

И даже эксперты, как правило, избегают такого варианта. И прибегают к нему в крайних случаях.