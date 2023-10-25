Любая дверь – это многосоставная конструкция. Чтобы она долго служила владельцу, эффектно выглядела и хорошо выполняла свои функции, все элементы в ней должны быть качественными, правильно подобранными. Так, в отделке двери важную роль играют доборы.

От них во многом зависит, насколько привлекательно и аккуратно выглядит вся конструкция. Поэтому важно уметь правильно подбирать доборные планки и самостоятельно их устанавливать.

Что такое дверные доборы

Такие элементы представляют собой особые планки, используемые, когда дверная коробка оказывается меньше по толщине, чем стены. Дополнительные конструкции компенсируют эту разницу и прячут под собой голую стену. Название планок появилось именно от их назначения. Ведь доборы как бы «добирают» толщину, которой не хватило конструкции.

Для примера можно представить комнату со стеной толщиной в 25 см. Для установки в ней приобретается дверная коробка с аналогичным параметром в 7 см. Именно такой участок стены и перекроет последняя.

А спрятать оставшиеся 18 см помогут именно правильно подобранные доборные планки. В результате вся конструкция будет выглядеть более аккуратной и законченной.

Доборы сегодня изготавливаются из самых разных материалов. Можно выбрать их практически любого цвета и фактуры. Но важно, чтобы материал планок гармонично сочетался с дверным полотном по всем параметрам.

Разновидности конструкций доборов для межкомнатных дверей

Дверные доборы делятся на группы по разным параметрам. Например, по конструктивным особенностям или по материалам, из которого они изготавливаются.

Крепятся конструкции специальным клеем. При необходимости в процессе установки можно подгонять их под желаемые размеры. Это главный плюс такого типа конструкции.

Самый распространенный среди современных покупателей вариант – стандартный. Такие доборы представляют собой прямые планки с кромкой или без нее. Эта дополнительная часть используется только для украшения. Никакого функционального назначения не имеет. Варианты с кромкой стоят чуть дороже. Второй вариант – телескопические. Эти изделия могут быть 2 видов. Или с продольным пазом по торцу сразу с 2 сторон, или с пазом с одной стороны и с шипом с другой. Именно эти дополнительные части и крепят планки между собой. Метод «шип в паз» помогают спрятать стену любой толщины. В итоге получается максимально прочная и надежная конструкция.

Но важно помнить, что для установки такого варианта доборов на дверной коробке должен быть предусмотрен специальный паз. Если его нет, то планки не будут располагаться вплотную к конструкции. Паз невозможно сделать самостоятельно.

Он создается производителем в заводских условиях. Поэтому, решив купить телескопические доборы, сначала нужно будет внимательно изучить дверную коробку, для которой они предназначаются. Если желаемый элемент не будет найден, придется выбирать классические доборные планки.

Из каких материалов изготавливаются доборы для дверей

Чаще всего современные доборы изготавливаются из 3 видов материала. Это натуральное дерево, МДФ или пластик.

1. Дерево

Надежный, долговечный и безопасный материал. Планки из него смотрятся эффектно, красиво. Желательно подбирать их из того же материала, что и само дверное полотно. Тогда вся конструкция будет смотреться максимально гармонично.

Минусы доборов из дерева:

плохо переносят перепад температур и повышенную влажность;

требуют особого ухода (время от времени приходится покрывать конструкции особыми восковыми составами);

имеют высокую цену.

2. МДФ

Менее прихотливый материал, чем натуральная древесина, и стоит дешевле. Он чаще выбирается покупателями. Особенно любят его за устойчивость к повышенной влажности, физическим воздействиям и перепадам температур, минимальный вес.

Такие качества материал приобретает, так как при производстве покрывается специальной пленкой разного цвета и фактуре (чем она толще, тем долговечнее получается конструкция). Иногда для покрытия используется и шпон.

3. Пластик

Самый недорогой и доступный вариант. Он прост в уходе. Но есть у него и важный минус – хрупкость. Это объясняется особым строением материала – внутри него пустоты.

Чтобы не сломать такие конструкции, их следует правильно устанавливать. Сначала тщательно готовится поверхность, к которой крепятся доборы. Она избавляется от всех неровностей. Не должно быть перепадов высоты.

Как выбрать доборы для межкомнатной двери

В современных магазинах двери обычно сразу продаются в комплекте с доборами. Если же их нет, стоит покупать дополнительные изделия из того же материала, что и основное дверное полотно.

Независимо от того, какой материал выбирается, в первую очередь необходимо внимательно осмотреть всю конструкцию. На ней не должно быть царапин, сколов и других повреждений. С особым вниманием следует осматривать телескопические доборные панели. На них нужно проверять еще и целостность, исправность крепежных элементов. Но такие конструкции допустимо приобретать только к дверной коробке со специальным пазом.

Пластик – дешевый и простой в уходе материал. Но его легко сломать при неаккуратном обращении. Дерево более эффектный вариант. Смотрятся доборы из него изысканно, эффектно. Правда, изделия их такого материала всегда стоят гораздо дороже. Поэтому оптимальным средним вариантом современные специалисты называют доборные панели из МДФ.

Они привлекательно выглядят, крепкие, надежные, простые в уходе и имеют приемлемую стоимость. Нужно лишь стараться выбирать товары от проверенных производителей.

Материалы и инструменты для установки дверных доборов

Установить доборы на двери легко и быстро можно самостоятельно. Но для этого придется запастись некоторыми материалами, инструментами.

Из материалов понадобится приобрести:

Специальные доборные доски из любого выбранного материала. Их длина должна получиться не менее 2,1 м. Остальные параметры зависят от толщины дверной коробки, ширины откоса. Если планируется сделать панели самостоятельно, то для этого выбираются доски или куски ДСП тех же размеров, что и готовые товары. Ширина – от 7 до 25 см, толщина – 0,6-3 см. Пена. Шпатлевка. Гипсокартон. Клей/мелкие гвозди, строительный скотч.

Выше перечислен универсальный список материалов. Более конкретный будет зависеть от того, какая технология крепления конструкции выбрана и от других параметров.

Все нужные инструменты для монтажа обычно есть в запасе у каждого хозяина. Но можно также взять их в аренду.

Понадобятся инструменты:

Электролобзик. Чтобы подгонять планки по размеру. Заменить этот инструмент допускается болгаркой или ручной пилой с мелкими зубцами. Еще удобнее применять циркулярную пилу. Фрезерная машинка. Если выбираются телескопические доборы. Машинка тут нужна для формирования шипа в конструкции. Но в крайнем случае от инструмента можно и отказаться. Отвес, уровень, строительный уголок. Молоток, рубанок. Рулетка, карандаш, строительный нож.

Если под рукой у мастера только болгарка, то ему понадобятся еще и струбцины. А рубанок будет использоваться в том случае, когда завал у стены превышает 5 мм.

Как рассчитать размеры дверных доборов

Подготовив все нужные материалы и инструменты, следует переходить к расчётам размеров доборных панелей. Тогда при их установке не будут возникать сложности.

В процессе необходимо:

определить габариты и конфигурацию дверной коробки;

измерить ширину и глубину паза, если он имеется;

установить точное расстояние от коробки до края стены (в процессе измерения делаются снизу, сверху и посередине, минимальное значение и будет шириной).

Бывает, что новые панели выбираются, когда еще не удалена старая система на дверном полотне. Тогда потребуется определить ширину дверного простенка и отнять от него толщину самой коробки.

Если выбираются для монтажа телескопические доборы, важно купить правильное количество планок. Их должно быть столько, чтобы ширина в сумме получилась равной требуемому размеру.

Процесс установки обсуждаемых деталей будет зависеть от их особенностей. В первую очередь – от конструкции.

Установка стандартного варианта доборов для межкомнатной двери

При установке стандартных доборов необходимо:

Подготовить материал точно по размерам. Выбранным инструментом нужно отрезать планки подходящих параметров (например, электролобзиком). Удалить все лишнее из паза. Установить верхний добор. Правильно вставить деталь в зазоры и задуть монтажной пеной. Навесить боковые планки.

Крепится конструкция саморезами. В полотне сверлятся подходящие отверстия и через них детали прикручиваются к стене. После эти части прячутся за заглушками подходящего цвета.

Установка телескопических дверных доборов

С такими деталями можно работать двумя способами. Первый предполагает соединить планки, чтобы получить требуемую ширину. Установить конструкцию в дверной проем. Второй – установку первой планки и покрытие ее монтажной пены. И только после застывания заливки – монтаж следующей детали.

Каждый мастер может самостоятельно выбирать наиболее удобный для себя вариант. Но нужно помнить, что второй дает возможность более качественной установки всей конструкции. Правда, времени на него уходит значительно больше.

При установке телескопических планок вторым способом необходимо:

Очистить паз от мусора и всего лишнего. Отрезать первую планку в размер и установить на подходящее место. В процессе она вставляется в паз и заливается монтажной пеной. Подготовить вторую деталь. Установить ее только после полного высыхания пены.

Установка комбинированных конструкций дверных доборов с наличником

Благодаря комбинированным изделиям удается особенно красиво и аккуратно оформить откосы. Крепятся они без монтажной пены.

В процессе нужно:

Подготовить весь материал. Очистить пазы от скопившейся грязи. Установить доборы. В процессе элементы заводятся в паз на дверной коробке. Сначала крепится верхняя часть, затем – боковые. Углы подгоняются максимально тщательно. Подрезается верхняя часть, а после – боковые и в самом конце – низ.

Как ликвидировать зазоры после установки дверных доборов

Когда уже установлена межкомнатная дверь и на ней зафиксированы доборы, часто появляется необходимость заделать щели в конструкции. Даже при качественном проведении всех работ хотя бы мелкие, но они появляются.

Чтобы ликвидировать щели, первым делом требуется тщательно выровнять все используемые в процессе монтажа детали. Доборы фиксируются у поверхности малярной лентой. Сразу после в щели между планками и стеной подбиваются клинышки. Сверху оставшееся пространство еще и окончательно запенивается.

Время, необходимое для полного застывания монтажной пены, всегда можно уточнить на баллоне с ней. Останется только дождаться, пока оно истечет. И тогда можно окончательно монтировать наличники по всему дверному проему.

После установки добора этот процесс выглядит следующим образом:

Измеряется высота проема (это сумма ширины наличника и длины вертикального добора). Верхняя часть наличника отпиливается (один влево длинной стороной, второй – вправо). Верхняя планка должна быть удалена наклонно с короткой стороной в одну сторону. Просверливаются отверстия. Устанавливаются наличники. Они крепятся гвоздями с удаленными шляпками, вбитыми наполовину своей длины. Устанавливаются боковые наличники. Опора низа – в пол. Добавляется верхняя часть. Вся конструкция выравнивается и фиксируется гвоздями, чтобы она не успела расшататься. Таких крепежей на вертикальные части понадобится 6-8 шт. На верхнюю – 3-4 шт.

Самостоятельно установить доборы на межкомнатные двери сможет каждый хозяин.

Особенно просто сделать это будет, если в запасе у него окажутся все необходимые инструменты.

Но если есть сомнения в собственных навыках и опыте, лучше обратиться за помощью к профессионалам.