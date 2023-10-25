Дверь обеспечивает безопасность вашего жилища, позволяя вам не беспокоиться о своей безопасности и сохранности имущества. Надежная и прочная входная дверь дарит чувство защищенности и спокойствия.

Конструкция двери может быть прочной и защищенной от взлома, но при отсутствии надежных замков, ваша безопасность все равно будет оставаться под угрозой.

Когда стоит задуматься о замене замка входной двери

Вы приобретаете новую дверь, и нужно продумать ее комплектацию.

Старый замок сломался или уже начинает барахлить.

Вы прочитали эту статью и поняли, что ваши замки давно пора выкинуть на помойку, потому что они не надежные, старые, непонятно какого класса взломостойкости и вообще теперь вызывают у вас беспокойство за свою безопасность.

Где найти нужный замок

В магазине, специализирующемся на продаже замков (как бы тривиально это ни звучало).

В салоне дверей.

Можно обратится в фирму, по замене замков.

Где искать замок точно не нужно

На aliexpress под заголовком "Надежный замок защищать качественно".

В сомнительных конторах, не имеющих лицензии и не вызывающих доверия.

На рынке (да, да, там вам тоже могут предложить купить "качественный итальянский замок").

Категорически не рекомендуется приобретать замок "с рук" или по объявлению.

Приобретая замок сомнительного качества у сомнительного производителя, вы бонусом приобретаете себе ненужные проблемы. Поверьте, поломка замка в первый день после покупки будет самой безобидной ситуацией, с которой вам возможно предстоит столкнуться.

Сложности при замене замка на входной двери

Предположим, вы приняли решение поменять замок. И сразу распространенная проблема - модель "как у вас" больше не выпускается.

Без паники. Вернитесь назад к разделу "где найти нужный замок" и выберете один из вариантов. Будьте уверены, вам подскажут какие наиболее похожие модели вы можете приобрести. А еще помогут с установкой, ведь возможно, потребуется не просто снять один замок и поставить другой, но и внести изменения в конструкцию двери и короба.

Ремонт замка не самый лучший вариант и не всегда дает нужный результат. По возможности, лучше сразу приобретать новый.

Если вы собираетесь устанавливать новую дверь и выбираете какими замками ее укомплектовать, то неизбежно столкнетесь с тем, что ассортимент замков, необычайно велик. Представлены как серьезные и надежные модели, так и китайские "недозамки", которые легко открыть канцелярской скрепкой.

Обратите внимание, это важно!

Вы должны понимать, что взломать можно любой замок. Вопрос в том, сколько времени потребуется злоумышленнику.

ГОСТ 5089- 2011 говорит нам о том, что все замки подразделяются на 4 класса. Для входной двери не рекомендуется выбирать замки 1-го и 2-го класса, ведь для их взлома потребуется 2-5 минут. Иначе говоря, дверь в вашу квартиру смогут открыть за то время, пока вы выносите мусор.

Нас интересуют 3-й и 4-й классы, а это 15-30 минут на взлом. Замки 3-го и 4-го класса проходят обязательную сертификацию. Поэтому, при покупке требуйте сертификаты соответствия, если продавец говорит, что-то вроде "Да и так понятно, что он надежный", знайте - это подделка.

Яркая упаковка и убеждения недобросовестного продавца еще не гарантия, что вы приобретаете действительно качественный товар.

Замки 3-го и 4-го класса проходят обязательную сертификацию. Поэтому, при покупке требуйте сертификаты соответствия.

Какие бывают замки для входных дверей

1. Сувальдные

Секретная часть таких замков - пластины так же называемые сувальдами. На пластинах находятся вырезы. Геометрия ключа должна идеально соответствовать вырезам, в противном случае замок не откроется.

К плюсам можно отнести:

Надежность и устойчивость к воздействиям окружающей среды.

Высокую стойкость к физическому воздействию.

Необходимость подобрать точную копию ключа для открытия. Если дубликат ключа хотя бы незначительно отличается от оригинала, замок не откроется. Это значительно усложняет работу взломщикам.

К минусам относятся:

Внушительный габарит и вес данного типа замков.

Широкая замочная скважина. Она позволяет взломщикам просунуть туда отмычки.

Надежность сувальдного замка определяется количеством сувальд и оборотов ключа необходимых для открывания. Чем их больше, тем сложнее вскрыть такой замок.

2. Ригельные

В их основе лежат стальные цилиндры или ригеля. В большинстве случаев замки комплектуются тремя или пятью ригелями. Для открытия замка не нужно поворачивать ключ, его надо как бы вдавить.

Не стоит рассматривать ригельный замок в качестве основного для входной двери в дом или квартиру. Несмотря на внушительный внешний вид, ригельные замки относительно легко поддаются взлому. В интернете можно свободно найти информацию о способах взлома подобного типа замков.



3. Цилиндровые

В основе цилиндр и подвижный язычок. Ключ, попадая в замочную скважину сдвигает штифты и поворачивает язычок, приводя замок в открытое или закрытое положение.

Данный тип замков крайне неустойчив к силовому методу взлома. Злоумышленник, вооружившись кувалдой может попросту выбить механизм замка из двери. Отмычками такой замок вскрыть сложнее, чем силовым методом. Если вы установите броненакладку, то исключите возможность выбивания механизма замка.

Использовать цилиндровый замок как добавочный, например в том случае, если вы собираетесь покинуть жилище совсем ненадолго. Пользоваться цилиндровым замком просто и удобно, но необходимо понимать, что такой тип замка не обеспечивает должный уровень безопасности.





4. Электронные

Высокотехнологичный тип запирающих механизмов. Ключ в стандартном понимании этого слова, уже не нужен. Для открытия или закрытия могут использоваться отпечаток пальца, ключ-карта или специальный брелок, возможно даже взаимодействовать с этим замком по интернету.

Нестандартное решение приведет в замешательство обычного квартирного вора, ведь для взлома понадобятся навыки хакера.

К минусам будет относиться конечно же высокая стоимость.

Как правильно выбрать замок для замены

Неверно устанавливать на входную дверь один замок, их должно быть, как минимум два. Сочетание разных типов механизмов - отличное решение.

Важно, чтобы хотя бы один из замков имел 4-й класс взломостойкости. Второй замок - по вашему желанию, 3-го или 4-го класса (Все будет упираться в бюджет).

Рано или поздно любой замок перестанет работать вне зависимости от класса и качества сборки, потому что механизм со временем изнашивается. Серьезные производители перед тем, как выпустить тот или иной замок на рынок проводят его испытания.

Исходя из таких испытаний рассчитывается ресурс замка - количество циклов открываний-закрываний ключом до того, как появится неисправность. Производители качественных механизмов дают гарантии на свои изделия и в случае поломки, проводят бесплатную замену за свой счет.

Бесполезно устанавливать качественные замки на дверь, не отвечающую требованиям ГОСТ в плане прочности и устойчивости к физическому воздействию.

Согласитесь, нет необходимости долго и нудно возиться с отмычками, подбирать ключ или пытаться разрушить замок, если есть возможность вскрыть дверь килечным ножом, быстро, тихо и эффективно.

Запомните, что только сочетание надежной двери и качественных замков даст возможность максимально обезопасить ваше жилище от незаконного проникновения в него третьих лиц.