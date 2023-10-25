Кафель – это очень хрупкий материал, с которым необходимо обращаться крайне бережно. Поэтому, когда возникает ситуация по созданию дополнительного отверстия в керамической плитке (под провода, для труб и так далее), то могут появиться многочисленные проблемы. Начиная от выбора необходимого оборудования и заканчивая правильным сверлением плитки.

Ведь любая ошибка может привести к необратимой порче покрытия и последующей замене испорченной плитки.

Правила сверления керамической плитки



Итак, какие же правила необходимо соблюдать, чтобы не пришлось менять плитку после сверления:

1. Исключите спешку

Самая большая проблема, которая приводит к появлению трещин (а, следовательно, к замене плитки) – это спешка.

Она может возникнуть в двух случаях:

Нарушение технологии. Согласно строительным нормам, сверление отверстия можно выполнять только через 2 дня после облицовки.

Желание все сделать быстро. Здесь может быть и нарушение строительной технологии, и стремление быстро выполнить «мелкую работу». Результат один – появление сколов и трещин.

Поэтому необходимо исключить данный фактор перед проведением работы. К хорошему результату это не приведет.

2. Соблюдение техники безопасности

К большому сожалению, этот пункт очень часто просто опускают. И зря! Ведь его несоблюдение может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому перед работой необходимо проверить, чтобы были специальные очки (защита глаз) и специальная строительная фильтр – маска (защита дыхательных путей).





3. Проверка труб и проводки

Еще одна большая ошибка многих начинающих мастеров – отсутствие проверки перед работой расположение труб и электропроводки. В результате, можно получить серьезные повреждения коммуникаций. А это приводит к новому ремонту и значительным временным/ финансовым потерям. Поэтому лучше заранее проверить местонахождение проводов и труб.

4. Выбор инструмента

Самое главное в работе – это инструмент! Для домашнего мастера, который имеет небольшой опыт строительных работ (по сравнению с профессиональными строителями) лучше всего остановить выбор на дрели и шуруповерте.

Обратите внимание, что шуроповерт, к большому сожалению, просверлить кирпич и бетон не сможет. Его лучше всего использовать в ситуациях, где плитка наклеена на гипсокартон или пеноблоки.

От перфоратора лучше всего отказаться при выполнении таких, почти ювелирных, работ. Это обуславливается тем, что для сверления отверстий перфоратором в плитке необходим достаточно большой опыт и мастерство. А в домашних условиях его получить несколько проблематично.

5. Выбор сверла

Следующий важный момент, про который не стоит забывать, – это выбор сверла. Сразу стоит отметить, что современные производители предлагают просто огромный выбор. Но из него следует исключить те, которые предназначены для дерева и металла. В противном случае, вся работа будет напрасной.

Также перед выбором необходимо определиться, для чего необходимо будет отверстие, так как от этого будет зависеть весь выбор. Например, для монтажа розетки или смесителя необходимо использовать специальные коронки (с алмазным напылением или карбидо – вольфрамовым наконечником) необходимого диаметра.

А вот для дюбелей подходят твердосплавные сверла или с тупым наконечником, или копьевидные. Выбор зависит от стен, на которые была наклеена плитка. Если стена была выполнена из бетона или кирпича, то лучше всего использовать сверла с тупым наконечником.

6. Подготовка плитки

Чтобы облегчить себе работу необходимо заранее подготовить плитку. Для этого необходимо в месте будущего сверления или наклеить крест из малярного скотча (как вариант можно использовать лейкопластырь) и на нем наметить фломастером (маркером, гелевой ручкой, простым карандашом) место сверления, или осторожно прорезать небольшое отверстие (для этого есть специальные инструменты с алмазным напылением).

Такая подготовка поможет зафиксировать сверло строго перпендикулярно, снизив вероятность соскальзывания.

Характеристики отделки керамической плиткой

Приступая к процедуре, важно разобраться, с каким материалом придется работать. У облицовки разные характеристики твердости. Самым трудным в обработке является керамогранит.

У керамогранита высокая плотность, поэтому в нем отверстие просверлить сложнее, чем в традиционной плитке. Чтобы сделать отверстие, придется использовать профессиональное оборудование. Прочность сырья зависит от назначения облицовки.





Настенный кафель делают из глины, которую после формовки обжигают. Сверху материал покрывают слоем глазури. Плитка для стен является самой хрупкой и капризной в обработке. При неправильном движении декоративное покрытие отслаивается, а вокруг отверстия формируются трещины или сколы.

Напольный кафель при эксплуатации должен выдерживать постоянные большие нагрузки. Материал делают из более плотной глины, а после формовки и сушки обжигают при высоких температурах.









По прочности облицовка для пола больше напоминает фаянс, чем традиционную плитку. Если неправильно сверлить отверстия, то покрытие трескается.





Как использовать различные сверла для керамической плитки

Для работы с керамикой применяют специальные приспособления, которые предназначены для материалов этого типа. Обычные сверла (бетонные) кафель раскрошат, а не проделают отверстия.

У насадок для плитки режущая часть намного прочнее и тверже, чем у традиционных моделей.

Копьевидные

Приспособления для дрели используют для облицовки со средней и низкой плотностью (настенная плитка). При работе с твердым покрытием уже после 4 отверстия насадка выходит из строя.





Более долговечными являются сверла с алмазным напылением, но и стоимость у них на порядок выше. Устройство сделали в виде пластины, которая напоминает наконечник копья. Диаметр – 6-12 мм.

У стандартных приспособлений две и четыре режущие кромки. Для сложных работ можно брать модели с шестигранным и округлым «хвостом». Насадки идеально подойдут для небольших отверстий – под крепежи для полочек, зеркал или крючков.

Твердосплавные

Долговечный вариант для материала с плотной структурой. Сверла из победитового сплава легко узнать по копьевидной форме и стандартному диаметру сверления (12 мм).





Режущие кромки инструмента профессионально заточили, поэтому во время работ снижается опасность раскола, растрескивания. Модель идеально подходит для кафеля. При работе с керамогранитом после 5 отверстия эффективность снижается.

Алмазные коронки

Насадки еще называют алмазными пилами кольцевыми. Приспособление используют для сверления отверстий определенного диаметра.

Для инструмента не существует ограничений по плотности и твердости плитки, поэтому отлично справляется с:

кафелем;

керамогранитом;

железобетоном;

закаленным стеклом;

фарфором.





Алмазное напыление на поверхности насадки позволяет просверлить более 100 отверстий. Модели выпускают в разных диаметрах.

Небольшие сверла применяют для отверстий под крепежи, крупные – под розетки, смесители и трубы.

«Балеринки»

Универсальная насадка для всех типов плитки, в которой можно менять размер отверстия. Отличный вариант стандартного и нестандартного диаметра. У инструментов широкий диапазон размеров – от 2 до 15 см.





Приборы не такие мощные, как алмазные коронки, поэтому сверление проводят в 2 этапа. Приспособление напоминает перьевое сверло. Основная деталь надежно зафиксировали в центре, а боковой резец идет по кругу.





Все режущие части насадки делают из твердосплавного материала. Копьевидный элемент с напайкой из победита можно заточить. Модели часто выпускают вместе с пластиковым кожухом, который удерживает устройство в удобном положении при работе.









Как правильно сверлить отверстие в керамической плитке

Поверхность перед сверлением нужно правильно подготовить, иначе наконечник будет скользить. Чтобы на гладкой плитке обездвижить сверло, зону работы заклеивают строительным скотчем (крест-накрест). На ленте карандашом или маркером рисуют отметку отверстия.

Высверливание проводят на малой скорости. Темп дрели не должен быть выше 400 оборотов в минуту. Если увеличить показатель, то оборудование разогреется, что приведет к усилению вибрации и раскрашиванию отделки.

При работе с керамической плиткой запрещен ударный режим. Во время процедуры сверло медленно углубляют в кафель. Высверливая отверстия в керамике, надо периодически охлаждать подвижные элементы.

Насадки можно опускать на несколько секунд в емкость с холодной водой. Под режущие детали мастера часто устанавливают кусок влажной губки, которая снижает температуру элементов.

Во время остановки влагу можно распылить из ручного пульверизатора. Обрабатывают только сверла. Жидкость не должна попасть в моторную часть прибора, иначе оборудование выйдет из строя. Если кафель еще не установили, то вокруг места сверления сооружают небольшой бассейн из пластилина (кольцо) и заполняют жидкостью.

После того, как инструмент упрется в стену, насадку нужно заменить. Выбор сверла зависит от материала, из которого сделали перегородку. Например, бур для бетона или «жало» для кирпича (древесины).

Диаметр устройства должен быть немного меньше, чем при работе с плиткой. Если использовать приспособление такого же или большего размера, то дрель разрушит глазурь. На этом этапе можно применять ударный режим, следя за правильностью положения.





Как сверлить отверстие в плитке дрелью

Дрель (ручная или электрическая) – наиболее часто используемый в строительстве инструмент. Специалисты отмечают, что именно этот инструмент больше всего подходит для работы с керамической облицовкой. Как с ее помощью можно аккуратно просверлить отверстие в плитке?

Установка сверла

На этом этапе необходимо убедиться, что сверло надежно вставлено в «патрон», и не грозит выпасть в любой момент. Также стоит отметить, что если сверло установлено с перекосом, то повышается вероятность порчи плитки, так как сверло будет «скакать» по всей поверхности.

Подготовка плитки для последующего сверления

Настройка оборудования

Небольшой нюанс, который поможет сделать аккуратное отверстие и сохранить плитку в целостности: начинать работу необходимо с малых оборотов. И уже потом можно постепенно и аккуратно, строго отслеживая состояние керамического покрытия, можно добавлять скорость на инструменте.

Увеличивать скорость можно только после того, как сверло «погрузится», как минимум, на четверть. Ни в коем случае нельзя сразу брать большую скорость! Это только приведет к порче плитки!

Выполнение работы

Как ранее было сказано, сверление отверстия в керамической плитке – работа очень сложная, кропотливая, практически ювелирная. Можно даже сказать, что весь процесс состоит из небольших нюансов, которые гарантируют идеальный результат.

Среди них можно отметить:

Угол между сверлом и плиткой обязательно должен быть прямым все время, пока работа не будет выполнена. Еще один важный момент: давление на используемый инструмент (даже если это шуроповерт) должно быть одинаковым все время, пока работа не будет завершена. Если оно будет слишком сильным, то могут пойти по керамической поверхности трещины.

Используемое сверло необходимо остужать через каждые 10 – 15 секунд. Это можно сделать достаточно быстро: просто смочить его в холодной воде и потом обязательно насухо протереть. Если этого не делать, то будет слишком высокий нагрев керамики, а, следовательно, повышается риск появления трещин и последующего слома плитки.





Методы сверления керамической плитки

Не бывает универсального метода, подходящего абсолютно под все задачи. Выбор техники сверления и насадок зависит от результата, который хотят получить.

Отверстия под крепежи

Зеркала, полочки и крючки устанавливают на дюбеля. Диаметр сверла должен быть на пару миллиметров больше пластиковой вставки крепежа. Электрический прибор ставят под углом в 45°, немного придерживая дрель одной рукой.

Аккуратно просверливают верхний слой (глазурь). Декоративный ярус перестает скользить, поэтому насадку выравнивают перпендикулярно к основанию. Переходят к работе с уплотненной массой плитки.





Сверлят на небольших оборотах, стараясь не усиливать давление на материал. После соприкосновения со стеной меняют сверло. Если перегородка из бетона, то берут приспособление меньшего диаметра.

Под розетки и краны

Под краны и подстаканники розеток нужны отверстия, размер которых более 2 см. Мастера рекомендуют использовать «балеринку» или алмазные коронки. Если у исполнителя есть опыт, то достаточно будет первой насадки.

Начинающим ремонтникам отверстия в кафеле проще делать вторым способом. При работе с алмазной пилой устройство фиксируют в нужной точке, после чего включают дрель на небольших оборотах.

В моделях без центрирующего стержня оборудование удерживают перпендикулярно кафелю, царапая верхний слой. После разрушения глазури процесс пойдет быстрее.





При работе с «балеринкой» сверло прижимают к метке. Дрель держат рукой под прямым углом к плитке. Технику включают на небольшие обороты, при этом стараясь не давить на прибор. Инструмент должен слегка провалиться.

Прорезанный кафель отойдет кружком правильной формы. Если нет «балеринки» и коронки, то отверстие под розетки и краны придется выпиливать обычной насадкой. По периметру маркировки высверливают много маленьких отверстий, расположенных в непосредственной близости одна от другой. При помощи кусачек аккуратно вытягивают остатки керамики.





Края отверстий под смесители и розетки надо обработать. Сколы и неровности с кафеля убирают при помощи наждачной бумаги, свернутой в тонкую трубочку. Шлифовальную шкурку можно прикрепить к карандашу скотчем и зачистить острые части.

Просверлить в кафеле отверстия помогут правильные насадки и дрель. Если используются маленькие дюбели, то необходим копьевидный или твердосплавный наконечник.

Для создания прорех под розетки и краны применяют «балеринку» или алмазную коронку. Работают на безударном режиме, установив самую низкую скорость. Периодически нужно останавливаться, охлаждая оборудование.



