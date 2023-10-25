В процессе эксплуатации ламината появляются дефекты различного размера. Незначительные повреждения можно заретушировать специальными инструментами. Ламинат может начать скрипеть или вздуваться. При этом отдельные части покрытия можно заменить.

Чтобы не возникло проблем с подбором, материал изначально нужно покупать с запасом. Если запчасти нет, поврежденная часть перемещается в менее заметное место. Если ламинат приходится полностью перекладывать, нужно соблюдать определенные правила, чтобы не повредить покрытие и замки.

Подготовка инструментов для снятия ламината

Чтобы самостоятельно демонтировать ламинат, потребуются инструменты:

отвертка для плинтусов и карандаш для разметки;

электролобзик, стамеска, рулетка, шпатель, клей, запасная часть покрытия - для демонтажа напольного покрытия.

Ламинат с системой замков можно демонтировать без специализированных инструментов.

Этапы разборки ламината

Процесс разборки состоит из этапов:

Плинтусы демонтируются по всему периметру комнаты.

Ламинат снимается. Начинать нужно со стороны противоположной стены от входной двери. Это облегчает разборку.

Если покрытие уложено с замками, необходимо оставить зазор вплотную к стене, примерно 1,5 см. Если зазора нет, его делают электролобзиком.

Пластины необходимо аккуратно поддеть, чтобы не повредить замки.

Доски нумеруются изнутри.

Детали из ламината должны быть уложены в 3 стопки, отдельные целые части и краевые пластины.

Ламинат нужно закрыть полиэтиленом.

Демонтаж плинтусов

При демонтаже плинтуса необходимо снять угловые заглушки. Затем открутите винты и снимите основание. При забивании плавающих гвоздей необходимо использовать молоток. После этого основание необходимо заменить.

Способы демонтажа ламината в зависимости от креплений

Современные запорные системы бывают нескольких типов:

Click — это система, состоящая из плоского крючка, который проходит по ламели и канавке.

Lock — это замок в виде прорези с одной стороны и шипа с гребнем для крепления с другой.

ClickLock — это система с замками на концах панелей.

Как самостоятельно разобрать ламинат с системой Click

Разборка системы Click легко выполняется в несколько шагов:

Вытяните планку под углом 30-45 градусов и отделите таким образом весь ряд;

Разберите крышку и сложите ее стопками.

Подобным образом разбираются и другие модификации замков clic. Каждая панель отсоединяется таким же образом отдельно.

Как разобрать замки ламината

Держатель инструмента необходимо вставить до упора и слегка постучать молотком. Затем придется расщепить рейки и ослабить шип. Затем подпишите каждую часть и сложите стопками.

Скобу можно заменить более грубым инструментом, например стамеской. Самое главное пользоваться ими аккуратно, чтобы не повредить крепежи.

Можно ли перестилать ламинат

Ламинат характеризуется модульной системой укладки замков. В случае, когда покрытие демонтируется с сохранением его целостности, возможна повторная укладка в том же помещении. Для этого снятые пластины необходимо подписать, чтобы их можно было сложить в правильном порядке.

Допускается использование ламината и в других комнатах, но только в помещении меньшего размера, чтобы материала хватило, или использовать запасные насадки.

Вероятность повреждения зависит не только от аккуратности работы, но и от качества материала и замков. Если замки обработаны силиконом, это улучшает скольжение, благодаря чему крепления служат дольше. Такой ламинат не скрипит, легко собирается и разбирается.

Работая с ламинатом из МДФ, необходимо быть аккуратным, поскольку он представляет собой прессованную бумагу. В ходе эксплуатации замки трутся друг о друга, поднимается пыль из бумаги. При попадании воды получается паста, которая связывает пряди бумаги между собой.

При демонтаже ламината из этого материала есть вероятность нанести немалый ущерб покрытию и замкам. Избежать повреждения шипов и канавок в этом случае очень сложно. Повторно укладывать придется с использованием клея, применение которого затрудняет установку, и такая укладка будет считаться заключительной.

Правила демонтажа ламината

Перед укладкой ламината осмотрите замки и оцените их тип (LOCK либо CLICK).

Если замки типа CLICK, пластинки при разборке нужно сначала приподнять и только позже тянуть в сторону.

Если тип LOCK, надо аккуратно потянуть в сторону, а затем поднимать на небольшую высоту, чтобы не сломать.

Затем стоит оценить работу со стороны. Это позволит продумать дальнейшие действия.

Принцип разбора ламината прост: необходимо снять полосы или целые ряды. Иногда бывает проще приподнять ряд, чем отодвинуть ряд в сторону.

При попытке разъединить ламели можно немного нажать на замок, или постучать, так как соединение залипает в процессе эксплуатации, и требуется приложить усилия, чтобы демонтировать. Небольшие постукивания не разрушают материал, а содействуют их разделению.

Во время движения необходимо понемногу двигаться вверх и вниз по полосе, которую нужно отсоединить. Это, в свою очередь, помогает раскрывать замки. Но движения должны быть с маленькой амплитудой и минимальным усилием. Применив силу, ламинат можно сломать.

Что нельзя делать при демонтаже ламината?

Если разборка тугая, появляется желание воткнуть что-то в щель и поддеть тугие плашки. Этого точно не стоит делать. Такое обращение поражает верхнюю часть деталей. Скорее всего появится вмятина или царапина, которые будут заметны после сборки.

Основные положения, касающиеся демонтажа ламината, были рассмотрены. Из этого можно выделить несколько моментов, помогающих в будущем сделать сборку.

К примеру, последние полосы в рядах обязательно должны быть подписаны. Каждый ряд имеет разделочную дощечку в самом начале и в самом конце. Между ними должны получиться несколько целых досок. При разборке подписываются заключительные части, а целые и неповрежденные складываете в стопку.

Пошаговый алгоритм действий при разборке ламината

Чаще всего приходится демонтировать ламинат, чтобы заменить поврежденную доску или несколько штук. Как правило, их размещают посередине комнаты – в самой оживленной части. Все проблемы обычно возникают здесь.

Обязательно ли нужно снимать ламинат рядами? Да, если это делается в первый раз, то удобнее использовать этот способ. Бывалые мастера могут только частично демонтировать покрытие, а новичкам в подобной работе предпочтительно не рисковать. В целом, разбирать рядами, не испортив замки, тяжело, а вынимать по одному еще труднее.

Порядок демонтажа:

Убрать мебель.

Снять плинтус, разобрать порог.

Разобрать первый и последний ряд. Порядок не имеет значения, хотя техника немного различается. Отрезанный по ширине последний ряд откладывается отдельно, затем подписывается. Если разбирать с первого ряда и доски в нем целые, без обрезки по ширине, подписывать нужно только крайние.

Последовательно разбирая ряды, не забудьте подписать крайние плашки.

Разбор первого ряда ламината

Демонтаж первого ряда ламината самый сложный. В том смысле, что ухватиться за край непросто. Это тот случай, когда можно использовать любые крючки. Их можно опустить в температурный зазор, который оставили по периметру. Не суйте туда пальцы.

Ухватившись за край первого ряда, можно поднять его и потянуть вверх для отсоединения. С замками это рискованно, но в данном случае другого выхода нет.

Особенности снятия ламината под дверью

Двери часто устанавливаются после укладки ламината. В то же время, дверные проемы такой формы, которую трудно демонтировать. Если есть порог, то под ним образуется зазор. В этом случае можно попробовать выбить покрытие из-под косяка. Берем кусок ламината и молоток. Упираем отрезок в край доски со стороны щели в дверном проеме, ударяем по нему молотком.

Если покажется, что доска перемещается из стороны в сторону, это не означает, что она повреждена. Это происходит, если дверной блок установить на ламинат и опираться на него. В этом случае проще взять болгарку и вырезать ту часть, которая зажата хорошим отрезным диском. Затем поднимите лоток вверх и извлеките из замка.

Демонтаж ламината на полах с ровной поверхностью без порогов

Разборка дверных проемов без порогов могут выполняться двумя способами.

Первый — разобрать с конца или с начала до нужного места. Это будет надолго.

Еще один способ — перерезать плашки в дверном проеме. Затем закрыть стык ламината порогом, шатуном или другим способом.

Еще один вариант — вырезать только ламинат. Можно использовать циркуляционную пилу. Нужно лишь нанести небольшой штрих, равный толщине ламината. Вы можете заменить его в любом месте, где край легкодоступен. Также можно использовать сверла и зубила.

Дрель подойдет для выполнения отверстий в ряд на небольшом расстоянии друг от друга. Кусок отрезается стамеской, затем нужно сломать доску. Здесь важно не повредить соседние плиты и не сломать слишком сильно основание. Добавление целого листа, вместо этого не подходит.

В этом случае приходится срезать замок и фиксировать его клеем или силиконом. Это выход, но сложно предсказать, как будет вести себя покрытие, если образуются островки воздуха. Возможно, вздуются швы, появятся скрипы при ходьбе и другие проблемы.

Как разобрать отдельные части ламината

Если необходимо заменить отдельные части напольного покрытия, можно заменить только эти части. Например, обычно центральные плиты перекрытия повреждается раньше других.

Частичный демонтаж ламината Click

Соединение Click необходимо поддеть отверткой со стороны стены и снять таким образом весь ряд. Чтобы освободить защелку, нажмите с минимальным усилием и снимите деталь с крепления. Вы должны поставить номер на нем и отложить его в сторону. Таким образом, придется снимать каждую деталь, пока не появится неисправная часть. После замены поврежденного ламината обшивка возвращается и устанавливается плинтус.

Демонтаж ламината с замком

Чтобы частично разобрать замковое соединение, поместите скобу между торцевыми панелями. Ударяя по скобе молотком, панель приподнимается к стене примерно на 1 см. Затем нужно поместить скобу в продольный шов и расположить ряды ламината в виде сетки.

После замены неисправной панели на новую пол снова собирается в исходное состояние. Заблокируйте замок при помощи молотка. К сожалению, разбирать и собирать ламинат неограниченное количество раз нельзя. Количество таких манипуляций можно узнать на упаковке. Стандарт - 3-4 цикла. Системы с пластиковыми замками можно переделывать до 5 раз.