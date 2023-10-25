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Как разобрать ламинат своими руками, не повредив его

#Монтаж #Ремонт #Ламинат #Напольные покрытия #Советы эксперта #Своими руками

В процессе эксплуатации ламината появляются дефекты различного размера. Незначительные повреждения можно заретушировать специальными инструментами. Ламинат может начать скрипеть или вздуваться. При этом отдельные части покрытия можно заменить.

Чтобы не возникло проблем с подбором, материал изначально нужно покупать с запасом. Если запчасти нет, поврежденная часть перемещается в менее заметное место. Если ламинат приходится полностью перекладывать, нужно соблюдать определенные правила, чтобы не повредить покрытие и замки.

Подготовка инструментов для снятия ламината

Чтобы самостоятельно демонтировать ламинат, потребуются инструменты:

  • отвертка для плинтусов и карандаш для разметки;
  • электролобзик, стамеска, рулетка, шпатель, клей, запасная часть покрытия - для демонтажа напольного покрытия.

Ламинат с системой замков можно демонтировать без специализированных инструментов.

Этапы разборки ламината

Процесс разборки состоит из этапов:

  • Плинтусы демонтируются по всему периметру комнаты.
  • Ламинат снимается. Начинать нужно со стороны противоположной стены от входной двери. Это облегчает разборку.
  • Если покрытие уложено с замками, необходимо оставить зазор вплотную к стене, примерно 1,5 см. Если зазора нет, его делают электролобзиком.
  • Пластины необходимо аккуратно поддеть, чтобы не повредить замки.
  • Доски нумеруются изнутри.
  • Детали из ламината должны быть уложены в 3 стопки, отдельные целые части и краевые пластины.
  • Ламинат нужно закрыть полиэтиленом.

Демонтаж плинтусов

При демонтаже плинтуса необходимо снять угловые заглушки. Затем открутите винты и снимите основание. При забивании плавающих гвоздей необходимо использовать молоток. После этого основание необходимо заменить.

Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
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Способы демонтажа ламината в зависимости от креплений

Современные запорные системы бывают нескольких типов:

  • Click — это система, состоящая из плоского крючка, который проходит по ламели и канавке.
  • Lock — это замок в виде прорези с одной стороны и шипа с гребнем для крепления с другой.
  • ClickLock — это система с замками на концах панелей.

Как самостоятельно разобрать ламинат с системой Click

Разборка системы Click легко выполняется в несколько шагов:

  • Вытяните планку под углом 30-45 градусов и отделите таким образом весь ряд;
  • Разберите крышку и сложите ее стопками.
  • Подобным образом разбираются и другие модификации замков clic. Каждая панель отсоединяется таким же образом отдельно.

Как разобрать замки ламината

Держатель инструмента необходимо вставить до упора и слегка постучать молотком. Затем придется расщепить рейки и ослабить шип. Затем подпишите каждую часть и сложите стопками.

Скобу можно заменить более грубым инструментом, например стамеской. Самое главное пользоваться ими аккуратно, чтобы не повредить крепежи.

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

 

Можно ли перестилать ламинат

Ламинат характеризуется модульной системой укладки замков. В случае, когда покрытие демонтируется с сохранением его целостности, возможна повторная укладка в том же помещении. Для этого снятые пластины необходимо подписать, чтобы их можно было сложить в правильном порядке.

Допускается использование ламината и в других комнатах, но только в помещении меньшего размера, чтобы материала хватило, или использовать запасные насадки.

Вероятность повреждения зависит не только от аккуратности работы, но и от качества материала и замков. Если замки обработаны силиконом, это улучшает скольжение, благодаря чему крепления служат дольше. Такой ламинат не скрипит, легко собирается и разбирается.

Работая с ламинатом из МДФ, необходимо быть аккуратным, поскольку он представляет собой прессованную бумагу. В ходе эксплуатации замки трутся друг о друга, поднимается пыль из бумаги. При попадании воды получается паста, которая связывает пряди бумаги между собой.

При демонтаже ламината из этого материала есть вероятность нанести немалый ущерб покрытию и замкам. Избежать повреждения шипов и канавок в этом случае очень сложно. Повторно укладывать придется с использованием клея, применение которого затрудняет установку, и такая укладка будет считаться заключительной.

 

Правила демонтажа ламината

Перед укладкой ламината осмотрите замки и оцените их тип (LOCK либо CLICK).

  • Если замки типа CLICK, пластинки при разборке нужно сначала приподнять и только позже тянуть в сторону.
  • Если тип LOCK, надо аккуратно потянуть в сторону, а затем поднимать на небольшую высоту, чтобы не сломать.

Затем стоит оценить работу со стороны. Это позволит продумать дальнейшие действия.

Принцип разбора ламината прост: необходимо снять полосы или целые ряды. Иногда бывает проще приподнять ряд, чем отодвинуть ряд в сторону.

  • При попытке разъединить ламели можно немного нажать на замок, или постучать, так как соединение залипает в процессе эксплуатации, и требуется приложить усилия, чтобы демонтировать. Небольшие постукивания не разрушают материал, а содействуют их разделению.
  • Во время движения необходимо понемногу двигаться вверх и вниз по полосе, которую нужно отсоединить. Это, в свою очередь, помогает раскрывать замки. Но движения должны быть с маленькой амплитудой и минимальным усилием. Применив силу, ламинат можно сломать.

Что нельзя делать при демонтаже ламината?

  • Если разборка тугая, появляется желание воткнуть что-то в щель и поддеть тугие плашки. Этого точно не стоит делать. Такое обращение поражает верхнюю часть деталей. Скорее всего появится вмятина или царапина, которые будут заметны после сборки.

Основные положения, касающиеся демонтажа ламината, были рассмотрены. Из этого можно выделить несколько моментов, помогающих в будущем сделать сборку.

К примеру, последние полосы в рядах обязательно должны быть подписаны. Каждый ряд имеет разделочную дощечку в самом начале и в самом конце. Между ними должны получиться несколько целых досок. При разборке подписываются заключительные части, а целые и неповрежденные складываете в стопку.

Ламинат Floorwood Epica D1824 Дуб Грюйер АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс Floorwood толщина 8 мм D1824 Дуб Грюйер
 
1 892
Ламинат Floorwood Estet 6677 Дуб Ривер
Ламинат 33 класс 4V Floorwood Estet толщина 12 мм 6677 Дуб Ривер
1 616
Ламинат Classen Sensa SkyLine Aqua Protect 56175 Catalina
Ламинат 33 класс 4V Classen SkyLine Aqua Protect толщина 8 мм 56175 Catalina
4 440
Ламинат SymBio 3168 Дуб Пино Леванте АС 5/33 V4
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar SymBio толщина 8 мм 3168 Дуб Пино Леванте
 
1 892
Ламинат DE FACTO 1817 Дуб Независимость АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar De Facto толщина 12 мм 1817 Дуб Независимость
 
2 116

 

Пошаговый алгоритм действий при разборке ламината

Чаще всего приходится демонтировать ламинат, чтобы заменить поврежденную доску или несколько штук. Как правило, их размещают посередине комнаты – в самой оживленной части. Все проблемы обычно возникают здесь.

Обязательно ли нужно снимать ламинат рядами? Да, если это делается в первый раз, то удобнее использовать этот способ. Бывалые мастера могут только частично демонтировать покрытие, а новичкам в подобной работе предпочтительно не рисковать. В целом, разбирать рядами, не испортив замки, тяжело, а вынимать по одному еще труднее.

Порядок демонтажа:

  • Убрать мебель.
  • Снять плинтус, разобрать порог.
  • Разобрать первый и последний ряд. Порядок не имеет значения, хотя техника немного различается. Отрезанный по ширине последний ряд откладывается отдельно, затем подписывается. Если разбирать с первого ряда и доски в нем целые, без обрезки по ширине, подписывать нужно только крайние.
  • Последовательно разбирая ряды, не забудьте подписать крайние плашки.

Разбор первого ряда ламината

Демонтаж первого ряда ламината самый сложный. В том смысле, что ухватиться за край непросто. Это тот случай, когда можно использовать любые крючки. Их можно опустить в температурный зазор, который оставили по периметру. Не суйте туда пальцы.

Ухватившись за край первого ряда, можно поднять его и потянуть вверх для отсоединения. С замками это рискованно, но в данном случае другого выхода нет.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

 

Особенности снятия ламината под дверью

Двери часто устанавливаются после укладки ламината. В то же время, дверные проемы такой формы, которую трудно демонтировать. Если есть порог, то под ним образуется зазор. В этом случае можно попробовать выбить покрытие из-под косяка. Берем кусок ламината и молоток. Упираем отрезок в край доски со стороны щели в дверном проеме, ударяем по нему молотком.

Если покажется, что доска перемещается из стороны в сторону, это не означает, что она повреждена. Это происходит, если дверной блок установить на ламинат и опираться на него. В этом случае проще взять болгарку и вырезать ту часть, которая зажата хорошим отрезным диском. Затем поднимите лоток вверх и извлеките из замка.

Демонтаж ламината на полах с ровной поверхностью без порогов

Разборка дверных проемов без порогов могут выполняться двумя способами.

  • Первый — разобрать с конца или с начала до нужного места. Это будет надолго.
  • Еще один способ — перерезать плашки в дверном проеме. Затем закрыть стык ламината порогом, шатуном или другим способом.
  • Еще один вариант — вырезать только ламинат. Можно использовать циркуляционную пилу. Нужно лишь нанести небольшой штрих, равный толщине ламината. Вы можете заменить его в любом месте, где край легкодоступен. Также можно использовать сверла и зубила.

Дрель подойдет для выполнения отверстий в ряд на небольшом расстоянии друг от друга. Кусок отрезается стамеской, затем нужно сломать доску. Здесь важно не повредить соседние плиты и не сломать слишком сильно основание. Добавление целого листа, вместо этого не подходит.

В этом случае приходится срезать замок и фиксировать его клеем или силиконом. Это выход, но сложно предсказать, как будет вести себя покрытие, если образуются островки воздуха. Возможно, вздуются швы, появятся скрипы при ходьбе и другие проблемы.

Подложка Россия (1100х2 мм) 1рулон = 55,00 кв.м
Подложка Пенолин Подложка рулон толщина 2 мм
2 500
Подложка из полистирола Matrix (1000х500x3 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 3 мм
280
Подложка Basic (1х20 м) 1рулон = 20 кв.м.
Подложка толщина 2 мм
3 660
Подложка из полистирола Floorwood (1000х500x5 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 5 мм
450

 

Как разобрать отдельные части ламината

Если необходимо заменить отдельные части напольного покрытия, можно заменить только эти части. Например, обычно центральные плиты перекрытия повреждается раньше других.

  • Частичный демонтаж ламината Click

Соединение Click необходимо поддеть отверткой со стороны стены и снять таким образом весь ряд. Чтобы освободить защелку, нажмите с минимальным усилием и снимите деталь с крепления. Вы должны поставить номер на нем и отложить его в сторону. Таким образом, придется снимать каждую деталь, пока не появится неисправная часть. После замены поврежденного ламината обшивка возвращается и устанавливается плинтус.

  • Демонтаж ламината с замком

Чтобы частично разобрать замковое соединение, поместите скобу между торцевыми панелями. Ударяя по скобе молотком, панель приподнимается к стене примерно на 1 см. Затем нужно поместить скобу в продольный шов и расположить ряды ламината в виде сетки.

После замены неисправной панели на новую пол снова собирается в исходное состояние. Заблокируйте замок при помощи молотка. К сожалению, разбирать и собирать ламинат неограниченное количество раз нельзя. Количество таких манипуляций можно узнать на упаковке. Стандарт - 3-4 цикла. Системы с пластиковыми замками можно переделывать до 5 раз.

Ламинат SPC Floorwood Unit 4017 Дуб Фолибер 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 4017 Дуб Фолибер
5 429
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6606 Дуб кантри
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6606 Дуб кантри
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto 8801 Дуб серый
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8801 Дуб серый
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV05 Дуб Риневар
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV05 Дуб Риневар
 
3 167 2 161 ₽ -40%

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